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День Воздушно-десантных войск в России

День Воздушно-десантных войск в России - РИА Новости, 02.08.2023

День Воздушно-десантных войск в России

Ежегодно 2 августа в России отмечается День Воздушно-десантных войск. Он был учрежден как памятный день указом президента Российской Федерации от 31 мая 2006... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T01:46

2023-08-02T01:46

2023-08-02T01:46

справки

россия

воздушно-десантные войска россии

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Ежегодно 2 августа в России отмечается День Воздушно-десантных войск. Он был учрежден как памятный день указом президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации". Воздушно-десантные войска (ВДВ) – род войск Вооруженных Сил РФ, являющийся средством Верховного Главнокомандования и предназначенный для охвата противника по воздуху и выполнения задач в его тылу по нарушению управления войсками, захвату и уничтожению наземных элементов высокоточного оружия, срыву выдвижения и развертывания резервов, нарушению работы тыла и коммуникаций, а также по прикрытию (обороне) отдельных направлений, районов, открытых флангов, блокированию и уничтожению высаженных воздушных десантов, прорвавшихся группировок противника и выполнения других задач. В мирное время Воздушно-десантные войска выполняют основные задачи по поддержанию боевой и мобилизационной готовности на уровне, обеспечивающем их успешное применение по предназначению.В состав воздушно-десантных войск входят воздушно-десантные и десантно-штурмовые дивизии, десантно-штурмовые бригады, воинская часть специального назначения, воинские части обеспечения, образовательные учреждения. Воздушно-десантные войска полностью механизированы и обладают пригодными для десантирования боевыми машинами и самоходной артиллерией. Основной техникой являются боевые машины десанта (БМД) и бронетранспортеры (БТР). Официально днем рождения ВДВ принято считать 2 августа 1930 года. В этот день на учениях Военно-воздушных сил Московского военного округа под Воронежем впервые на парашютах для выполнения тактической задачи десантировалось небольшое подразделение численностью 12 человек.В 1931 году в Ленинградском военном округе в составе 1-й авиабригады был создан опытный авиамотодесантный отряд, предназначенный для десантирования посадочным способом. Затем в той же авиабригаде сформировали нештатный парашютно-десантный отряд. Начало созданию массовых воздушно-десантных войск положило постановление Реввоенсовета СССР от 11 декабря 1932 года о развертывании на базе авиадесантного отряда Ленинградского военного округа авиадесантной бригады. На нее возложили обучение инструкторов по воздушно-десантной подготовке и отработку оперативно-тактических нормативов. В начале 1933 года в Белорусском, Украинском, Московском и Приволжском военных округах были сформированы авиационные батальоны особого назначения. Совершенствуя выучку на учениях, десантники приобретали опыт в реальных боях. В вооруженном конфликте с японцами на Халхин-Голе (1939) приняла участие 212-я воздушно-десантная бригада. Во время советско-финляндской войны (1939-1940) вместе со стрелковыми частями сражались 201-я, 202-я и 214-я воздушно-десантные бригады.На основе полученного опыта в 1940 году были утверждены новые штаты бригад в составе трех боевых групп: парашютной, планерной и посадочно-десантной. С марта 1941 года стали формироваться воздушно-десантные корпуса бригадного состава (по три бригады в корпусе). К лету того же года было завершено комплектование пяти корпусов численностью 10 тысяч человек каждый.С началом Великой Отечественной войны (1941-1945) все пять воздушно-десантных корпусов участвовали в боях с захватчиками на территории Латвии, Белоруссии, Украины. В сентябре 1941 года они были выведены из состава действующих фронтов и переданы в непосредственное подчинение командующего ВДВ.В ходе контрнаступления под Москвой для содействия войскам Западного и Калининградского фронтов в окружении и разгроме основных сил немецкой группировки армий "Центр" в январе-феврале 1942 года была проведена Вяземская воздушно-десантная операция с десантированием 4-го воздушно-десантного корпуса (свыше 10 тысяч человек с вооружением). Она вошла в историю как одна из самых мощных советских воздушно-десантных операций. В дальнейшем воздушно-десантные части и соединения участвовали в крупнейших операциях Великой Отечественной войны как в составе оперативных и тактических воздушных десантов, так и в качестве стрелковых соединений.В августе 1945 года в ходе проведения Маньчжурской стратегической операции более четырех тысяч десантников после высадки на аэродромах Харбина, Гирина, в Порт-Артуре и на Южном Сахалине полностью парализовали действия японской армии.За боевые заслуги все воздушно-десантные соединения были преобразованы в гвардейские, тысячи воинов ВДВ награждены орденами и медалями, 296 присвоено звание Героя Советского Союза.После войны наряду с организационными изменениями происходило перевооружение ВДВ.В 1964 году ВДВ были переданы в состав Сухопутных войск с непосредственным подчинением их министру обороны СССР. Начиная с 1979 года, в дополнение к трем воздушно-штурмовым бригадам в военных округах были сформированы несколько десантно-штурмовых бригад и отдельных батальонов, которые вошли в боевой строй ВДВ к 1989 году.Подразделения ВДВ принимали участие в боевых действиях в составе Ограниченного контингента советских войск в Афганистане (1979-1989), выполняли специальные задачи по разрешению межнациональных конфликтов на территории СССР и республик бывшего Союза (1988-1992), парашютно-десантный полк выполнял миротворческие задачи в Абхазии (1992-1998).В 1994-1996 и 1999-2004 годах все соединения и воинские части ВДВ участвовали в военных действиях на территории Северокавказского региона, в августе 2008 года воинские части ВДВ приняли участие в операции по принуждению Грузии к миру, действуя на осетинском и абхазском направлениях.В настоящее время бойцы ВДВ принимают участие в спецоперации на Украине.На базе ВДВ был сформирован первый российский батальон миротворческих сил ООН в Югославии (1992), миротворческие контингенты в Республике Боснии и Герцеговине (1995), в Косово и Метохии (Союзная Республика Югославия, 1999).Два соединения ВДВ (98-я гвардейская воздушно-десантная дивизия и 31-я гвардейская отдельная десантно-штурмовая бригада) входят в состав Коллективных сил оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности.По своей специализации части ВДВ с 2005 года подразделяются на воздушно-десантные, десантно-штурмовые и горные, предназначенные для действия в горной местности. В настоящее время в состав ВДВ РФ входит четыре дивизии, а также отдельные бригады.В каждой дивизии ВДВ в конце 2009 года на базе отдельных зенитных ракетных артиллерийских дивизионов были сформированы отдельные зенитные ракетные полки. Позже на базе дивизионных разведывательных рот были созданы разведывательные батальоны, образованы отдельные десантно-штурмовой и ремонтно-восстановительный батальоны, созданы танковые роты, роты беспилотных летательных аппаратов и радиоэлектронной борьбы. На сегодняшний день Воздушно-десантные войска представляют собой высокомобильный, оснащенный современными образцами вооружения и военной техники, динамически развивающийся род войск Российской Федерации, способный выполнять задачи любой сложности и в любой обстановке. В настоящее время в Воздушно-десантных войсках продолжается совершенствование и модернизация образцов вооружения, военной и специальной техники, находящейся на вооружении, а также внедрение новых средств десантирования.В ВДВ создана и эффективно функционирует система военно-патриотического воспитания молодежи. Ее приоритетным направлением является содействие Всероссийскому детско-юношескому военно-патриотическому общественному движению "Юнармия". Во всех регионах Российской Федерации функционируют свыше 800 юнармейских отрядов десантного профиля общей численностью свыше 44 тысяч школьников. История ВДВ неразрывно связана с именем генерала армии Василия Маргелова – командующего Воздушно-десантными войсками (1954-1959, 1961-1979), десантника №1. Под его руководством в ВДВ были достигнуты значительные результаты в развитии средств десантирования, организации войск, их вооружения, боевой подготовки, расширились возможности боевого применения. Легкую "крылатую пехоту" он сделал "тяжелой", реализовав идею десантирования бронетехники из самолетов на многокупольных и парашютно-реактивных системах. Василий Маргелов олицетворял целую эпоху в развитии и становлении ВДВ, с его именем связаны их авторитет и популярность не только в нашей стране, но и за рубежом. В память о своем командующем десантники именуют себя "Войска Дяди Васи".2 августа, в День Воздушно-десантных войск, проводятся официальные и праздничные мероприятия с показательными выступлениями десантников и спортсменов-парашютистов по военно-прикладным видам спорта, выставками военной техники, концертами, чествованием ветеранов ВДВ.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, воздушно-десантные войска россии