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Все о расчете отпускных: лайфхаки, как увеличить размер выплат
Как рассчитать отпускные 2021: начисление, расчет компенсации за отпуск при увольнении
Все о расчете отпускных: лайфхаки, как увеличить размер выплат
Отпускные - это денежная компенсация работнику за ежегодный законный отдых. Как правильно рассчитать их сумму в 2021 году, по какой формуле начисляются выплаты... РИА Новости, 23.10.2021
2021-10-23T11:07
2021-10-23T11:07
общество
работа
россия
удаленная работа
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Отпускные - это денежная компенсация работнику за ежегодный законный отдых. Как правильно рассчитать их сумму в 2021 году, по какой формуле начисляются выплаты за неиспользованный отпуск и можно ли их получить без увольнения - в материале РИА Новости.ОтпускныеСтатья 122 Трудового кодекса РФ гарантирует каждому работающему гражданину право на основной или дополнительный отпуска без потери дохода. Другие виды отпуска (на обучение, за свой счет, из-за простоя предприятия и подобные) не оплачиваются, либо частично компенсируются в зависимости от внутренних нормативов компании."Стандартно работнику полагается ежегодный отпуск 28 календарных дней, учитывая субботы и воскресенья. Причем нерабочие праздничные дни в отпуск не входят. В особых случаях или в связи с условиями работы продолжительность отдыха может быть больше", - отмечает Светлана Дмитрищук, начальник отдела кадров ИТ-компании "Инфосистемы Джет"."В расчет берутся все выплаты, предусмотренные системой оплаты труда, за исключением гарантии (средний заработок за период командировки, отпуска), компенсации(например, за использование личного транспорта в служебных целях); социальных выплат и премий к юбилею и прочим жизненным событиям", - говорит Ксения Гладкова, руководитель правового и кадрового обеспечения ООО “ФЛЕКСО-ПАК”.Помимо основного ежегодного отпуска, состоящего из 28 календарных дней, некоторым категориям сотрудников по закону положен дополнительный. На отдых свыше 28 дней могут рассчитывать:Из чего состоятВ расчет отпускных входят все виды выплат за отработанные дни: заработная плата, надбавки, всевозможные премии (кроме бонусов к праздникам), оплата за сверхурочную работу, районный коэффициент (если таковой имеется)."Систему оплаты определяют локально-нормативные акты работодателя, такие как Положение об оплате труда, Положение о премировании и так далее. Но в соответствии с действующим законодательством материальная помощь, выплаты по листкам нетрудоспособности, оплата дней командировки не входят в систему расчета отпускных", - рассказывает Любовь Федорова, руководитель кадровой группы ИТ- компании "Рексофт".Ольга Широкова, ведущий юрист Европейской юридической службы, добавляет: "Порядок выплат регулирует постановление правительства РФ от 24.12.2007 №922 "Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы"".Сроки выплатыКомпенсация за отпуск выплачивается не позднее, чем за три дня до его начала. Если работник уходит в отпуск в понедельник, Роструд определяет крайним сроком выплаты пятницу."Деньги сотруднику должны быть выплачены не позднее, чем за три календарных дня до начала отпуска, если день совпал с выходным или праздничным днем, то накануне. Но можно это сделать и раньше, например, за неделю или за две недели", - уточняет Любовь Федорова.Как рассчитать отпускныеЧтобы рассчитать сумму отпускных, нужны следующие данные:"Сначала мы определяем базу для расчета среднего дневного заработка, учитывая все выплаты работника за календарный год, предшествующий отпуску", - говорит Любовь Федорова.“В 2021 году коэффициент отпускных — 29,3. Данный показатель устанавливается государством и может быть изменен при увеличении или уменьшении количества выходных и праздничных дней, - отмечает Алексей Шестаков, руководитель направления "Компенсации и льготы" СДЭК, - В расчет среднего заработка включается не более 12 ежемесячных, 4 ежеквартальных, 2 полугодовых премий, начисленных в расчетном периоде за один и тот же показатель, годовая премия включается только за предшествующий событию календарный год, независимо от времени начисления”."Чтобы получить сумму отпускных, нужно разделить зарплату на 29,3 (среднее количество дней в месяце в соответствии со ст. №139 ТК) и умножить на количество дней отпуска”, - рассказывает Марина Меренкова, бизнес-коуч, учредитель СОБ “Ресурс”.Ольга Широкова уточняет: "Существуют определенные нюансы при исчислении отпускных, например, если расчетный период отработан не полностью. Тогда учитываются выплаты, включаемые в расчет среднего заработка за расчетный период. Полученная сумма делится на 12 и на 29,3. Это и будет являться средним дневным заработком, который умножается на количество дней отпуска".Пример расчета от Елены Миловановой, главного бухгалтера и собственника ООО “Промтекс”:“Сотрудник идет в отпуск в сентябре на 14 дней, при этом он был в отпуске в марте 14 дней, остальные месяцы отработаны полностью. Необходимо сложить суммы дохода за сентябрь предыдущего года - август текущего года, у нас получилось 288000,00, из них отпуск в марте - 12000,00. Доход для расчета отпуска будет составлять 276000.00. Берем за формулу полный год: 11 мес. Х 29,3 = 322,2 дня и считаем приведенные дни в неполностью отработанном месяце: 29,3 делим на 31 день и умножаем на 16, получаем 15,12 дня. Складываем 322,3 +15,12 = 337,42. Рассчитываем среднедневной заработок: 276000,00 руб. и делим на 337,42 дня = 817,97 руб./день”Таким образом, за 14 дней отпуска сотруднику полагается “грязными” 11 451,58 руб. (817,97 руб./день Х 14).Общая формулаОбщая формула для расчета отпускных выглядит так: средняя зарплата за 12 месяцев делится на 29,3 и умножается на число дней отпуска. Из полученной суммы вычитается налог на доходы физических лиц (НДФЛ), остальное перечисляется сотруднику."Сложность заключается в расчете среднедневного заработка. При подсчете учитывают оплату по ставке, переработки, премии, районный коэффициент. Причем, премии включаются только те, которые начислены за расчетный период, предшествующий месяцу отпуска. Если человек работает в компании меньше одного года, берется период с первого дня работы. Например, годовую премию за предшествующий отпуску год включат полностью. Если квартал попадает в расчетный период, премию учтут в полном размере, если только половина, премия будет зачтена только за полквартала", - уточняет Марина Меренкова."Звучит сложно, но сейчас средний заработок рассчитывается программами, бухгалтеру уже не нужно сидеть с калькулятором, чтобы понять, сколько надо заплатить сотруднику. В системах есть информация об отработанных днях и среднем заработке, в том числе и все необходимые формулы, - отмечает Любовь Федорова, - Если вы уходите в отпуск, но еще не успели отработать 1 год, то база для отпускных будет рассчитываться с момента приема на работу."Расчет отпускных при увольненииСтатья 127 Трудового кодекса РФпредусматривает возмещение оплаты за неиспользованный отпуск уволившемуся сотруднику."Средний дневной заработок для выплаты компенсации за неиспользованный отпуск определяется за последние 12 месяцев с помощью деления суммы начисленной заработной платы на 12 (или другое количество месяцев расчетного периода) и на 29,3 (среднее число календарных дней в месяце)", - комментирует Кристина Раскопатина, руководитель фирмы "Ваш кадровый советник".Елена Милованова объясняет, как правильно рассчитать компенсацию за неиспользованные дни отпуска увольняющемуся сотруднику:Ольга Широкова добавляет: "Если днем увольнения является последний день месяца, то месяц увольнения входит в расчетный период. Например, если работник увольняется 31 августа, то расчетный период с 1 сентября прошлого года по 31 августа текущего. А вот при увольнении 30 августа расчетный период с 1 сентября прошлого года по 30 июля текущего (письмо Роструда от 22.07.2010 №2184-6-1). Само количество дней неиспользованного отпуска определяется исходя из трудовой деятельности работника у конкретного работодателя.Почему меньше зарплатыРасчет производится из среднедневного заработка, который определяется исходя из календарных, а не рабочих дней, поэтому отпускные обычно меньше зарплаты. Также среднедневной заработок уменьшается, если сотрудник был на больничном, в командировке или в учетном периоде были праздничные дни."Встречаются ситуации, когда в расчет средней заработной платы не включаются выплаты, не предусмотренные системой оплаты труда работодателя, например, разовые премии, которые давались исключительно по инициативе работодателя", - отмечает Ольга Широкова."Или, например, за два месяца до ухода в отпуск вам повысили заработную плату на 30%, но в расчет среднего заработка мы не можем взять только месяцы, где зарплата была выше. Нужно брать строго 12 календарных месяцев, в том числе и те, когда зарплата была меньше", - добавляет Любовь Федорова.“Чтобы понять, почему размер отпускных всегда меньше, чем заработная плата, нужно знать главное различие в их оплате: зарплата, как правило, считается по рабочим дням (за фактически отработанное время), отпускные - по календарным, то есть, пять рабочих дней в отпуске всегда стоят дешевле, чем пять отработанных, поэтому чаще всего отпуск включает в себя выходные дни, чтобы компенсировать недостающую стоимость среднего заработка”, - говорит Алексей Шестаков.Как увеличить размер отпускныхДля того, чтобы размер отпускных был больше, нужно придерживаться нескольких простых правил:"Советую брать отпуск в месяцы с наибольшим количеством рабочих дней. Как правило, это апрель, июль, август, октябрь и ноябрь. Можно руководствоваться производственным календарем", - говорит Марина Меренкова."Существуют случаи, когда работодатель производит доплату отпускных. Например, если сумма отпускных меньше минимального размера, или в период отпуска МРОТ был увеличен. Тогда необходимо сделать перерасчет и доплатить работнику отпускные. Сам порядок доплаты законодательно не установлен, поэтому работодателю рекомендуется установить такой порядок в локальном документе", - говорит Ольга Широкова."Чтобы увеличить сумму отпускных, нужно следить за здоровьем и не уходить на больничный (будет меньше вычетов в среднем за год), получать премии за работу, если таковые предусмотрены, они повысят общий коэффициент", - советует Инна Анисимова, генеральный директор коммуникационного агентства PR Partner."Для увеличения отпускных работник может согласовать с работодателем включение в отпуск большего количества выходных дней, за которые также полагается оплата, например, уйти в отпуск не с понедельника, а с субботы", - рассказывает Светлана Дмитрищук.Компенсация за неиспользованный отпускТакая выплата возможна только при увольнении сотрудника или в том случае, если ему положен удлиненный или дополнительный отпуск."Платить компенсацию вместо ежегодного оплачиваемого отпуска до увольнения запрещено", - предупреждает Кристина Раскопатина."Иногда сотрудники, накопившие большие остатки отпуска, просят компенсацию за неиспользованный отдых. В период пандемии это особенно актуально, так как многие просто не хотят идти в отпуск. Выплата возможна только в двух случаях: если сотрудник увольняется или если у него есть дополнительный отпуск свыше 28 календарных дней, например, за ненормированный рабочий день. В других случаях компенсацию получить невозможно", - отмечает Любовь Федорова.
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общество, работа, россия, удаленная работа
11:07 23.10.2021
 

Все о расчете отпускных: лайфхаки, как увеличить размер выплат

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкТрудовая книжка, пенсионное удостоверение, деньги
Трудовая книжка, пенсионное удостоверение, деньги - РИА Новости, 1920, 23.10.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Отпускные - это денежная компенсация работнику за ежегодный законный отдых. Как правильно рассчитать их сумму в 2021 году, по какой формуле начисляются выплаты за неиспользованный отпуск и можно ли их получить без увольнения - в материале РИА Новости.

Отпускные

Статья 122 Трудового кодекса РФ гарантирует каждому работающему гражданину право на основной или дополнительный отпуска без потери дохода. Другие виды отпуска (на обучение, за свой счет, из-за простоя предприятия и подобные) не оплачиваются, либо частично компенсируются в зависимости от внутренних нормативов компании.
"Стандартно работнику полагается ежегодный отпуск 28 календарных дней, учитывая субботы и воскресенья. Причем нерабочие праздничные дни в отпуск не входят. В особых случаях или в связи с условиями работы продолжительность отдыха может быть больше", - отмечает Светлана Дмитрищук, начальник отдела кадров ИТ-компании "Инфосистемы Джет".
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"В расчет берутся все выплаты, предусмотренные системой оплаты труда, за исключением гарантии (средний заработок за период командировки, отпуска), компенсации(например, за использование личного транспорта в служебных целях); социальных выплат и премий к юбилею и прочим жизненным событиям", - говорит Ксения Гладкова, руководитель правового и кадрового обеспечения ООО “ФЛЕКСО-ПАК”.
Помимо основного ежегодного отпуска, состоящего из 28 календарных дней, некоторым категориям сотрудников по закону положен дополнительный. На отдых свыше 28 дней могут рассчитывать:
  • работники с ненормированным днем;
  • сотрудники вредных производств;
  • жители Крайнего Севера;
  • специалисты с особым характером работы (перечень устанавливает правительство РФ);
  • иные категории, если их право на дополнительный отпуск закреплено в федеральном законодательстве.
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Из чего состоят

В расчет отпускных входят все виды выплат за отработанные дни: заработная плата, надбавки, всевозможные премии (кроме бонусов к праздникам), оплата за сверхурочную работу, районный коэффициент (если таковой имеется).
"Систему оплаты определяют локально-нормативные акты работодателя, такие как Положение об оплате труда, Положение о премировании и так далее. Но в соответствии с действующим законодательством материальная помощь, выплаты по листкам нетрудоспособности, оплата дней командировки не входят в систему расчета отпускных", - рассказывает Любовь Федорова, руководитель кадровой группы ИТ- компании "Рексофт".
Ольга Широкова, ведущий юрист Европейской юридической службы, добавляет: "Порядок выплат регулирует постановление правительства РФ от 24.12.2007 №922 "Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы"".

Сроки выплаты

Компенсация за отпуск выплачивается не позднее, чем за три дня до его начала. Если работник уходит в отпуск в понедельник, Роструд определяет крайним сроком выплаты пятницу.
"Деньги сотруднику должны быть выплачены не позднее, чем за три календарных дня до начала отпуска, если день совпал с выходным или праздничным днем, то накануне. Но можно это сделать и раньше, например, за неделю или за две недели", - уточняет Любовь Федорова.
© Depositphotos / AncikainfotДевушка заполняет анкету
Девушка заполняет анкету - РИА Новости, 1920, 23.10.2021
© Depositphotos / Ancikainfot

Как рассчитать отпускные

Чтобы рассчитать сумму отпускных, нужны следующие данные:
  • продолжительность расчетного периода;
  • заработок сотрудника за расчетный период;
  • средний дневной заработок.
"Сначала мы определяем базу для расчета среднего дневного заработка, учитывая все выплаты работника за календарный год, предшествующий отпуску", - говорит Любовь Федорова.
“В 2021 году коэффициент отпускных — 29,3. Данный показатель устанавливается государством и может быть изменен при увеличении или уменьшении количества выходных и праздничных дней, - отмечает Алексей Шестаков, руководитель направления "Компенсации и льготы" СДЭК, - В расчет среднего заработка включается не более 12 ежемесячных, 4 ежеквартальных, 2 полугодовых премий, начисленных в расчетном периоде за один и тот же показатель, годовая премия включается только за предшествующий событию календарный год, независимо от времени начисления”.
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"Чтобы получить сумму отпускных, нужно разделить зарплату на 29,3 (среднее количество дней в месяце в соответствии со ст. №139 ТК) и умножить на количество дней отпуска”, - рассказывает Марина Меренкова, бизнес-коуч, учредитель СОБ “Ресурс”.
Ольга Широкова уточняет: "Существуют определенные нюансы при исчислении отпускных, например, если расчетный период отработан не полностью. Тогда учитываются выплаты, включаемые в расчет среднего заработка за расчетный период. Полученная сумма делится на 12 и на 29,3. Это и будет являться средним дневным заработком, который умножается на количество дней отпуска".
Пример расчета от Елены Миловановой, главного бухгалтера и собственника ООО “Промтекс”:
“Сотрудник идет в отпуск в сентябре на 14 дней, при этом он был в отпуске в марте 14 дней, остальные месяцы отработаны полностью. Необходимо сложить суммы дохода за сентябрь предыдущего года - август текущего года, у нас получилось 288000,00, из них отпуск в марте - 12000,00. Доход для расчета отпуска будет составлять 276000.00. Берем за формулу полный год: 11 мес. Х 29,3 = 322,2 дня и считаем приведенные дни в неполностью отработанном месяце: 29,3 делим на 31 день и умножаем на 16, получаем 15,12 дня. Складываем 322,3 +15,12 = 337,42. Рассчитываем среднедневной заработок: 276000,00 руб. и делим на 337,42 дня = 817,97 руб./день”
Таким образом, за 14 дней отпуска сотруднику полагается “грязными” 11 451,58 руб. (817,97 руб./день Х 14).
© Depositphotos / ItchazОформление документа о получении денег в долг
Оформление документа о получении денег в долг - РИА Новости, 1920, 23.10.2021
© Depositphotos / Itchaz

Общая формула

Общая формула для расчета отпускных выглядит так: средняя зарплата за 12 месяцев делится на 29,3 и умножается на число дней отпуска. Из полученной суммы вычитается налог на доходы физических лиц (НДФЛ), остальное перечисляется сотруднику.
"Сложность заключается в расчете среднедневного заработка. При подсчете учитывают оплату по ставке, переработки, премии, районный коэффициент. Причем, премии включаются только те, которые начислены за расчетный период, предшествующий месяцу отпуска. Если человек работает в компании меньше одного года, берется период с первого дня работы. Например, годовую премию за предшествующий отпуску год включат полностью. Если квартал попадает в расчетный период, премию учтут в полном размере, если только половина, премия будет зачтена только за полквартала", - уточняет Марина Меренкова.
"Звучит сложно, но сейчас средний заработок рассчитывается программами, бухгалтеру уже не нужно сидеть с калькулятором, чтобы понять, сколько надо заплатить сотруднику. В системах есть информация об отработанных днях и среднем заработке, в том числе и все необходимые формулы, - отмечает Любовь Федорова, - Если вы уходите в отпуск, но еще не успели отработать 1 год, то база для отпускных будет рассчитываться с момента приема на работу."
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Расчет отпускных при увольнении

Статья 127 Трудового кодекса РФпредусматривает возмещение оплаты за неиспользованный отпуск уволившемуся сотруднику.
"Средний дневной заработок для выплаты компенсации за неиспользованный отпуск определяется за последние 12 месяцев с помощью деления суммы начисленной заработной платы на 12 (или другое количество месяцев расчетного периода) и на 29,3 (среднее число календарных дней в месяце)", - комментирует Кристина Раскопатина, руководитель фирмы "Ваш кадровый советник".
Елена Милованова объясняет, как правильно рассчитать компенсацию за неиспользованные дни отпуска увольняющемуся сотруднику:
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    Определить количество заработанных дней отпуска: 2,33 дня (отпуск 28 дней делится на 12 месяцев) нужно умножить на число отработанных месяцев с даты приема на работу. Если отпуск превышает 28 дней, коэффициент изменится в большую сторону.
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    Вычесть из получившегося числа дни использованного ранее отпуска. Оставшиеся дни оплачиваются по среднему коэффициенту. Если отработано менее 15 календарных дней, эти дни не учитывают при расчете. Если же 15 и больше, - округляют до полного месяца (п. 35 правил "Об очередных и дополнительных отпусках").
Ольга Широкова добавляет: "Если днем увольнения является последний день месяца, то месяц увольнения входит в расчетный период. Например, если работник увольняется 31 августа, то расчетный период с 1 сентября прошлого года по 31 августа текущего. А вот при увольнении 30 августа расчетный период с 1 сентября прошлого года по 30 июля текущего (письмо Роструда от 22.07.2010 №2184-6-1). Само количество дней неиспользованного отпуска определяется исходя из трудовой деятельности работника у конкретного работодателя.
© РИА Новости / Максим БогодвидТрудовая книжка
Трудовая книжка - РИА Новости, 1920, 23.10.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
Трудовая книжка

Почему меньше зарплаты

Расчет производится из среднедневного заработка, который определяется исходя из календарных, а не рабочих дней, поэтому отпускные обычно меньше зарплаты. Также среднедневной заработок уменьшается, если сотрудник был на больничном, в командировке или в учетном периоде были праздничные дни.
"Встречаются ситуации, когда в расчет средней заработной платы не включаются выплаты, не предусмотренные системой оплаты труда работодателя, например, разовые премии, которые давались исключительно по инициативе работодателя", - отмечает Ольга Широкова.
"Или, например, за два месяца до ухода в отпуск вам повысили заработную плату на 30%, но в расчет среднего заработка мы не можем взять только месяцы, где зарплата была выше. Нужно брать строго 12 календарных месяцев, в том числе и те, когда зарплата была меньше", - добавляет Любовь Федорова.
“Чтобы понять, почему размер отпускных всегда меньше, чем заработная плата, нужно знать главное различие в их оплате: зарплата, как правило, считается по рабочим дням (за фактически отработанное время), отпускные - по календарным, то есть, пять рабочих дней в отпуске всегда стоят дешевле, чем пять отработанных, поэтому чаще всего отпуск включает в себя выходные дни, чтобы компенсировать недостающую стоимость среднего заработка”, - говорит Алексей Шестаков.
© Depositphotos / franszДевушка возле банкомата
Девушка возле банкомата - РИА Новости, 1920, 23.10.2021
© Depositphotos / fransz
Девушка возле банкомата

Как увеличить размер отпускных

Для того, чтобы размер отпускных был больше, нужно придерживаться нескольких простых правил:
  • Не планировать отпуск на месяц с большим количеством праздничных дней. Это удобно в плане увеличения отдыха, но выплаты будут меньше.
"Советую брать отпуск в месяцы с наибольшим количеством рабочих дней. Как правило, это апрель, июль, август, октябрь и ноябрь. Можно руководствоваться производственным календарем", - говорит Марина Меренкова.
  • Реже уходить на больничный, ездить в командировки.
"Существуют случаи, когда работодатель производит доплату отпускных. Например, если сумма отпускных меньше минимального размера, или в период отпуска МРОТ был увеличен. Тогда необходимо сделать перерасчет и доплатить работнику отпускные. Сам порядок доплаты законодательно не установлен, поэтому работодателю рекомендуется установить такой порядок в локальном документе", - говорит Ольга Широкова.
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"Чтобы увеличить сумму отпускных, нужно следить за здоровьем и не уходить на больничный (будет меньше вычетов в среднем за год), получать премии за работу, если таковые предусмотрены, они повысят общий коэффициент", - советует Инна Анисимова, генеральный директор коммуникационного агентства PR Partner.
"Для увеличения отпускных работник может согласовать с работодателем включение в отпуск большего количества выходных дней, за которые также полагается оплата, например, уйти в отпуск не с понедельника, а с субботы", - рассказывает Светлана Дмитрищук.

Компенсация за неиспользованный отпуск

Такая выплата возможна только при увольнении сотрудника или в том случае, если ему положен удлиненный или дополнительный отпуск.
"Платить компенсацию вместо ежегодного оплачиваемого отпуска до увольнения запрещено", - предупреждает Кристина Раскопатина.
"Иногда сотрудники, накопившие большие остатки отпуска, просят компенсацию за неиспользованный отдых. В период пандемии это особенно актуально, так как многие просто не хотят идти в отпуск. Выплата возможна только в двух случаях: если сотрудник увольняется или если у него есть дополнительный отпуск свыше 28 календарных дней, например, за ненормированный рабочий день. В других случаях компенсацию получить невозможно", - отмечает Любовь Федорова.
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12:39В Крыму назвали открытие на границе украинских центров связи бессмысленным
12:38Съезд Союза театральных деятелей России открылся в Москве
12:20Американцы нашли "зверя" среди российских ВКС
12:18Президент Киргизии исключил вероятность размещения авиабазы США в стране
12:15В Северной Осетии введут систему QR-кодов
11:59В Карелии оценили вероятность введения локдауна
11:52Камера сняла, как произошел взрыв на рязанском заводе 0:23
11:46Число погибших при ДТП в Приамурье увеличилось до двух
11:42В Москве за сутки госпитализировали 1721 человека с COVID-19
11:33В Пермском крае двое детей погибли при пожаре в частном доме
11:25Эксперт предрек новую волну гонений на УПЦ из-за визита Варфоломея в США
11:25Пушков посоветовал членам НАТО опасаться вступления в альянс Украины
11:22Крым обновил антирекорд по числу заразившихся коронавирусом
11:13Жителя Ростова-на-Дону заподозрили в убийстве шестилетнего внука
11:08В России за сутки 26 077 человек выздоровели от COVID-19
11:05Назван регион с наименьшим приростом по коронавирусу
11:04В Москве за сутки выявили 7803 случая COVID-19
11:03В России зафиксировали новый максимум случаев COVID-19 и смертей
11:02В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19
10:58Турция начала процедуру закупки истребителей F-16 у США
Лента новостейМолния
В Крыму назвали открытие на границе украинских центров связи бессмысленным Съезд Союза театральных деятелей России открылся в МосквеАмериканцы нашли "зверя" среди российских ВКСПрезидент Киргизии исключил вероятность размещения авиабазы США в странеВ Северной Осетии введут систему QR-кодовВ Карелии оценили вероятность введения локдаунаКамера сняла, как произошел взрыв на рязанском заводеЧисло погибших при ДТП в Приамурье увеличилось до двухВ Москве за сутки госпитализировали 1721 человека с COVID-19В Пермском крае двое детей погибли при пожаре в частном домеЭксперт предрек новую волну гонений на УПЦ из-за визита Варфоломея в СШАПушков посоветовал членам НАТО опасаться вступления в альянс УкраиныКрым обновил антирекорд по числу заразившихся коронавирусомЖителя Ростова-на-Дону заподозрили в убийстве шестилетнего внукаВ России за сутки 26 077 человек выздоровели от COVID-19Назван регион с наименьшим приростом по коронавирусуВ Москве за сутки выявили 7803 случая COVID-19В России зафиксировали новый максимум случаев COVID-19 и смертейВ России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19Турция начала процедуру закупки истребителей F-16 у США