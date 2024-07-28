Рейтинг@Mail.ru
Путин приехал в Александро-Невскую лавру в Петербурге - РИА Новости, 28.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
13:10 28.07.2024 (обновлено: 13:11 28.07.2024)
https://ria.ru/20240728/putin-1962499956.html
Путин приехал в Александро-Невскую лавру в Петербурге
Путин приехал в Александро-Невскую лавру в Петербурге - РИА Новости, 28.07.2024
Путин приехал в Александро-Невскую лавру в Петербурге
Президент России Владимир Путин приехал в Александро-Невскую лавру в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T13:10
2024-07-28T13:11
религия
санкт-петербург
александр невский
петр i
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/15/1954462875_0:0:2955:1663_1920x0_80_0_0_470cb3f36bacd337d7c2046c65e826fa.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал в Александро-Невскую лавру в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости. В Благовещенской церкви Александро-Невской лавры временно находится главная святыня Лавры – мощи святого благоверного князя Александра Невского. Свято-Троицкая Александро-Невская лавра – старейший монастырь Санкт-Петербурга, уникальный комплекс памятников архитектуры XVIII – XIX веков. Он был основан по указу Петра I в 1713 году. В 1724 году он перенес из Владимира в Лавру мощи святого благоверного великого князя Александра Невского. Здание двухэтажной Благовещенской – Александро-Невской церкви – первое каменное строение монастыря и один из самых характерных памятников петербургской архитектуры начала XVIII века. Это первый каменный храм в новой столице, который был заложен в 1717 году. Проект церкви принадлежит архитекторам Доменико Трезини и Теодору Швертфегеру. Верхний храм был освящен в честь святого благоверного великого князя Александра Невского 12 сентября 1724 года. В этот день сюда были торжественно доставлены мощи благоверного князя, которые перенесли в Лавру по указу Петра I из Владимира. В 1753 году святыню поместили в серебряную раку. В церкви рака с мощами князя Александра Невского находилась до постройки в 1790 году Свято-Троицкого собора. Нижний храм был освящен во имя Благовещения Пресвятой Богородицы 7 апреля 1725 года. Здесь была устроена усыпальница для погребения членов царской семьи и именитых вельмож. Богослужения в Благовещенской церкви прекратились только после закрытия в 1933 году. Ее первый этаж был передан Музею городской скульптуры, а второй в 1935 году был разделен на отдельные помещения. В 1948-1949 годах оба этажа Благовещенской церкви занял Музей Городской скульптуры. После проведения ремонтных работ в 1950 году церковь открылась для посетителей музея. В 2021 году во время празднования 800-летия юбилея благоверного князя Александра Невского верхний храм Благовещенской церкви был возвращен монастырю. В настоящее время храм открыт ежедневно, в нем совершаются молебны, по выходным дням и в престольный праздник – Божественная литургия. На время реставрации Свято-Троицкого собора здесь временно находится главная святыня Лавры – мощи святого благоверного князя Александра Невского. Они помещены в историческую раку и серебряную гробницу, возвращенные монастырю в 2023 году из Эрмитажа. Нижний храм был передан Александро-Невской лавре в 2023 году. В нем также регулярно проходят богослужения.
https://ria.ru/20240728/putin-1962497641.html
https://ria.ru/20230912/lavra-1895948845.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/15/1954462875_197:0:2824:1970_1920x0_80_0_0_fa3ba70fd2d90c3ba6fd542abbbde918.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, александр невский, петр i, владимир путин
Религия, Санкт-Петербург, Александр Невский, Петр I, Владимир Путин

Путин приехал в Александро-Невскую лавру в Петербурге

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал в Александро-Невскую лавру в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.
В Благовещенской церкви Александро-Невской лавры временно находится главная святыня Лавры – мощи святого благоверного князя Александра Невского.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
Патриарх Кирилл назвал Путина первым православным президентом России
12:49
Свято-Троицкая Александро-Невская лавра – старейший монастырь Санкт-Петербурга, уникальный комплекс памятников архитектуры XVIII – XIX веков. Он был основан по указу Петра I в 1713 году. В 1724 году он перенес из Владимира в Лавру мощи святого благоверного великого князя Александра Невского.
Здание двухэтажной Благовещенской – Александро-Невской церкви – первое каменное строение монастыря и один из самых характерных памятников петербургской архитектуры начала XVIII века. Это первый каменный храм в новой столице, который был заложен в 1717 году. Проект церкви принадлежит архитекторам Доменико Трезини и Теодору Швертфегеру.
Верхний храм был освящен в честь святого благоверного великого князя Александра Невского 12 сентября 1724 года. В этот день сюда были торжественно доставлены мощи благоверного князя, которые перенесли в Лавру по указу Петра I из Владимира. В 1753 году святыню поместили в серебряную раку. В церкви рака с мощами князя Александра Невского находилась до постройки в 1790 году Свято-Троицкого собора. Нижний храм был освящен во имя Благовещения Пресвятой Богородицы 7 апреля 1725 года. Здесь была устроена усыпальница для погребения членов царской семьи и именитых вельмож.
Богослужения в Благовещенской церкви прекратились только после закрытия в 1933 году. Ее первый этаж был передан Музею городской скульптуры, а второй в 1935 году был разделен на отдельные помещения. В 1948-1949 годах оба этажа Благовещенской церкви занял Музей Городской скульптуры. После проведения ремонтных работ в 1950 году церковь открылась для посетителей музея.
В 2021 году во время празднования 800-летия юбилея благоверного князя Александра Невского верхний храм Благовещенской церкви был возвращен монастырю. В настоящее время храм открыт ежедневно, в нем совершаются молебны, по выходным дням и в престольный праздник – Божественная литургия. На время реставрации Свято-Троицкого собора здесь временно находится главная святыня Лавры – мощи святого благоверного князя Александра Невского. Они помещены в историческую раку и серебряную гробницу, возвращенные монастырю в 2023 году из Эрмитажа.
Нижний храм был передан Александро-Невской лавре в 2023 году. В нем также регулярно проходят богослужения.
Александро-Невская лавра - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
Реставрация Александро-Невской лавры может завершиться в течение трех лет
12 сентября 2023, 19:08
 
РелигияСанкт-ПетербургАлександр НевскийПетр IВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала