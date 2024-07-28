https://ria.ru/20240728/putin-1962499956.html

Путин приехал в Александро-Невскую лавру в Петербурге

Путин приехал в Александро-Невскую лавру в Петербурге - РИА Новости, 28.07.2024

Путин приехал в Александро-Невскую лавру в Петербурге

Президент России Владимир Путин приехал в Александро-Невскую лавру в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T13:10

2024-07-28T13:10

2024-07-28T13:11

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал в Александро-Невскую лавру в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости. В Благовещенской церкви Александро-Невской лавры временно находится главная святыня Лавры – мощи святого благоверного князя Александра Невского. Свято-Троицкая Александро-Невская лавра – старейший монастырь Санкт-Петербурга, уникальный комплекс памятников архитектуры XVIII – XIX веков. Он был основан по указу Петра I в 1713 году. В 1724 году он перенес из Владимира в Лавру мощи святого благоверного великого князя Александра Невского. Здание двухэтажной Благовещенской – Александро-Невской церкви – первое каменное строение монастыря и один из самых характерных памятников петербургской архитектуры начала XVIII века. Это первый каменный храм в новой столице, который был заложен в 1717 году. Проект церкви принадлежит архитекторам Доменико Трезини и Теодору Швертфегеру. Верхний храм был освящен в честь святого благоверного великого князя Александра Невского 12 сентября 1724 года. В этот день сюда были торжественно доставлены мощи благоверного князя, которые перенесли в Лавру по указу Петра I из Владимира. В 1753 году святыню поместили в серебряную раку. В церкви рака с мощами князя Александра Невского находилась до постройки в 1790 году Свято-Троицкого собора. Нижний храм был освящен во имя Благовещения Пресвятой Богородицы 7 апреля 1725 года. Здесь была устроена усыпальница для погребения членов царской семьи и именитых вельмож. Богослужения в Благовещенской церкви прекратились только после закрытия в 1933 году. Ее первый этаж был передан Музею городской скульптуры, а второй в 1935 году был разделен на отдельные помещения. В 1948-1949 годах оба этажа Благовещенской церкви занял Музей Городской скульптуры. После проведения ремонтных работ в 1950 году церковь открылась для посетителей музея. В 2021 году во время празднования 800-летия юбилея благоверного князя Александра Невского верхний храм Благовещенской церкви был возвращен монастырю. В настоящее время храм открыт ежедневно, в нем совершаются молебны, по выходным дням и в престольный праздник – Божественная литургия. На время реставрации Свято-Троицкого собора здесь временно находится главная святыня Лавры – мощи святого благоверного князя Александра Невского. Они помещены в историческую раку и серебряную гробницу, возвращенные монастырю в 2023 году из Эрмитажа. Нижний храм был передан Александро-Невской лавре в 2023 году. В нем также регулярно проходят богослужения.

https://ria.ru/20240728/putin-1962497641.html

https://ria.ru/20230912/lavra-1895948845.html

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санкт-петербург, александр невский, петр i, владимир путин