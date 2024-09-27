Воздвижение Креста Господня: когда и как православные отмечают праздник

МОСКВА, — РИА Новости. Православные верующие отмечают Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня 27 сентября. История и традиции праздника, молитвы и богослужения в храме, народные поверья, связанные с этим днем, – в материале РИА Новости.

Воздвижение Креста Господня

Воздвижение Креста Господня – это двунадесятый праздник в честь обретения креста, на котором распяли Христа.

"Воздвижением праздник называется, потому что по обретении Креста епископ Иерусалимский воздвигал (ставил) его для поклонения верующим. Сейчас в православных храмах крест выносят из алтаря для поклонения верующих, а также совершают крестные ходы", – поясняет Анна Бахтиярова, религиовед и историк.

Какого числа

27 сентября 2025 года по новому стилю (14 сентября по старому) Русская православная церковь вспоминает Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. У праздника Крестовоздвижения есть один день предпразднства, семь дней попразднства и отдание праздника, которое приходится на 4 октября. В последний день (отдание) проходит особо торжественное богослужение.

История

"История этого праздника уходит корнями в жизнь одного из величайших патриархов Церкви Авраама, который уже тогда продемонстрировал силу Честнаго Креста, показав своему племяннику Лоту то орудие, которого боится сатана и его слуги. Господь Иисус Христос , понеся грехи всего человечества и желая его очистить, добровольно взошел на Голгофский Крест, сотворив его орудием спасения для всех верующих", – говорит Михаил Ухань, художник иконописец, реставратор. Эксперт отмечает, что кресты, на которых распяли Христа и двух разбойников, были сброшены в пустующую цистерну, которую в дальнейшем превратили в свалку. А над свалкой после разрушения Иерусалима по приказу императора Адриана было построено языческое капище богини Венеры.

Почитание Креста Господня началось в первые века христианства. "По преданию, впервые он был явлен римскому императору Константину в виде небесного знамения, изображённого звездами. Воины правителя тоже видели это чудо. Не зная, что оно означало, солдаты, да и сам Константин испугались. Но ночью во сне ему явился Христос, который вновь показал то же знамение и велел изображение креста носить перед войском. Утром император приказал сделать крест и нанести его изображение на оружие, щиты, шлемы и знамена,– комментирует Анна Бахтиярова. – Константин воевал с Максенцием, царствовавшим в Италии (в IV веке в Римской империи было одновременно четыре государя). В этот день в сражении победил Константин, как и позднее во всей войне, и стал один править в Римской империи. Еще одно знамение Креста императору было во время сражения со скифами на Дунае".

Константин издал эдикт о веротерпимости к христианам, чем прекратил гонения на них по всей Римской империи. Он сделал христианство государственной религией и велел расчистить место страданий Иисуса Христа на Голгофе. И в 326 году матерью императора Еленой была открыта пещера Гроба Господня, найден Крест Господень. Предание говорит о том, что вместе с ним были обнаружены и орудия казни, на которых распяли разбойников. По преданию, определить Господень Крест помогла царица Елена, которая остановила проходившую мимо похоронную процессию и приказала положить умершего поочередно на все три креста. Когда его положили на третий крест, покойный ожил. Потому крест и назван Животворящим (живот - жизнь) — творящий и дарующий жизнь. По другой версии, подлинность креста установили, приложив к нему больного, который тотчас исцелился.

Судьба Животворящего Креста

Всем известно выражение "нести свой крест", происхождение которого совершенно очевидно вытекает из событий, описанных в Новом Завете. В Римской империи начала I тысячелетия приговоренный к распятию орудие своей казни до ее места нес сам.

"В древнем Риме смерть на кресте считалась самой жестокой и позорной казнью, которую применяли только к самым отъявленным злодеям и предателям. Размер крестов был 3-4,5 метра, как правило, их делали из кедра или кипариса. В разных частях Римской империи крест был неодинаковой формы: это могло быть просто одно бревно, установленное вертикально, или два сложенных наискосок, буквой Х, или одно более короткое бревно складывались с другим буквой Т, либо, привычный нам четырехконечный крест. Над головой приговоренного иногда прикреплялась табличка с именем и описанием вины распятого", – поясняет Анна Бахтиярова.

Некоторые историки считают, что на кресте еще были седалище (кусок дерева в виде рога, на который распятый садился верхом) и подложие (кусок дерева, на который распятый опирался ногами). Но сегодня ученые опровергают существование этих дощечек, так как в этом случае теряется сам смысл казни на кресте: распятый умирал не от потери крови, не от обезвоживания, а от удушья. "Вес тела казненного приходился на руки, и в таком положении, чтобы сделать вдох, ему приходилось подтягиваться на руках и опираться на пробитые гвоздями ноги, что приносило неимоверные страдания. Самым стойким перебивали голени, чтоб ускорить кончину (об этом мы читаем и в Новом Завете, когда с началом бури охранники хотели перебить голени Христу, но Он уже был мертв)", – комментирует Анна Бахтиярова.

По словам эксперта, было и второе обретение креста в VII веке. Он хранился у персов, завоевавших Иерусалим и увезших реликвию. Греческий царь Ираклий вернул крест и его вновь воздвигли на Голгофе.

Чин воздвижения Креста Господня

"Чин празднования воздвижения Креста Господня начался после освящения храма Воскресения Христова 14 сентября 335 г. Крест выносится на аналой в центре храма, и служащий иерей после каждения совершает три земных поклона пред ним, с чего начинается богослужение праздника", – говорит Михаил Ухань.

Все присутствующие трижды кладут земной поклон перед святыней под пение праздничного тропаря: "Кресту твоему поклоняемся, Владыко, и Святое Воскресение Твое славим". В течение недели крест остается на аналое, чтобы у каждого верующего была возможность поклониться и приложиться к нему.

Богослужение

Воздвижение — это Господский праздник (посвященный Иисусу Христу) поэтому служба в этот день не соединяется с какой-либо другой. В день Крестовоздвижения церковь совершает:

торжественное воспоминание чудесного обретения Креста Господня;

торжественное воспоминание чудесного обретения Креста Господня; чествование Креста Христова как орудия победы над злом, смертью, сатаной, адом.

В храмах совершается Всенощное бдение и Литургия. Во время праздничной Утрени Евангелие читается в алтаре. Священник или епископ в фиолетовом облачении в определенный момент выносит символ Животворящего Креста от которого исходит особая благодать. Прихожане прикладываются к святыне, а предстоятель помазывает всех молящихся святым елеем. На аналое святыня остается лежать до 4 октября. В день отдания Воздвижения священник переносит крест в алтарь.

Молитвы

Православные христиане в день торжества читают:

Тропарь и кондак Воздвижению Честнаго и Животворящего Креста Господня;

Тропарь и кондак Воздвижению Честнаго и Животворящего Креста Господня; Молитву и величание Честному и Животворящему Кресту Господню.

Иконы и храмы

Сюжет иконы с одноименным названием "Воздвижение Креста Господня" описывает обретение святыни. Образы различаются лишь композиционно. На полотне изображают храм, священнослужителей, фигуры святых равноапостольных царицы Елены и царя Константина и тех, кто пришел поклониться реликвии.

Иконы, посвященные Воздвижению, а также частицы Животворящего Креста хранятся во многих монастырях и храмах мира. Самая большая из частиц находится в Храме Гроба Господня в Иерусалиме. В России поклониться святыне можно в следующих храмах:

Народные традиции и поверья

На Руси этот день считался последним днем бабьего лета и знаменовал окончательное вступление осени в свои права. В народе говорили: "Вздвиженье осень зиме навстречу двигает".

Анна Бахтиярова говорит, что Воздвижение – постный праздник. Еще его называли "капустницей", так как с этого дня начинали рубить капусту. Варили постные щи, пекли пироги с капустой. На Руси в это время начинались осенние "вечеринки", называвшиеся капустниками.

Также, по словам религиоведа, в обычае было воздвигать – поднимать в этот день кресты на новостроящихся храмах, возводить часовенки-обедни, ставить придорожные кресты. "Хоть на воскресный день придись Воздвиженье, а все на него — пятница-середа, постная еда!" — говорят в народе. "Кто не постит Воздвиженью — Кресту Христову, — на того семь грехов воздвигнутся!"

"В народе непонятные, сложные слова и пояснения священников упрощались и переиначивались во что-то понятное и применимое к жизни. Таким образом, Воздвижение превратилось в "сдвижение". А идея о том, что воздвигнутый Честной и Животворящий Крест Господень низвергает и отгоняет бесов, защищает от врага рода человеческого (об этом говорится во время богослужения) трансформировалась в поверье, что в этот день "сдвигаются" всякие гады и нечисть", – рассказала Антонина Третьякова, кандидат психологических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ.

Под гадами и нечистью, по словам эксперта, имелись в виду и вполне реальные змеи, и некое трансцендентное зло, которое простому человеку не видно, но существует в разных формах (нечисть, одним словом). "Религиозные праздники в народе тесным образом переплелись с природным и хозяйственным календарем. Поэтому "сдвижение" гадов и нечисти связывалось с переходом от летнего вольного житья к зимнему сложному существованию", – поясняет Антонина Третьякова. – Гады искали укрытие на долгую зиму. В этот день во избежание встреч с движущейся нечистью нельзя было ходить в лес, в поле, да и вообще куда-то за пределы поселений. Не приветствовались гуляния и походы в гости, поскольку гады и "нечисть" в поисках укрытий могли пытаться проникнуть и в человеческое жилье".