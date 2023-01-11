Крещение Господне в 2023 году: дата, как принято отмечать праздник

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. В январе православные верующие отметят Крещение Господне, или Богоявление. Как правильно провести этот день, в чем суть праздника и какого числа он будет в 2023 году – в материале РИА Новости.

Крещение Господне-2023

Праздник Крещения Господня, или Богоявление, связан с евангельским событием – крещением Иисуса Христа Иоанном Предтечей в реке Иордан (название праздника произошло от греческого слова, означающего "погружение в воду"). Этот праздник считается самым древним в христианстве наряду с Пасхой.

Дата праздника

Из года в год Крещение Господне отмечается в одну и ту же дату – 19 января по новому стилю (6 января по старому). Сам праздник имеет 4 дня предпразднства – дни перед большим праздником, когда в богослужение уже входят молитвы, посвященные наступающему событию, и 8 дней попразднства – такие же дни, только после праздника.

Отдание совершается 27 января. Это последний день важных православных праздников, когда совершается особое богослужение: оно более торжественное, чем в другие дни попразднства.

История

В Евангелиях говорится, что Господь воплотился в Вифлееме и был признан сначала волхвами в качестве Царя и Мессии, а позже и другими, уверовавшими в него людьми. Иоанн Предтеча, который позднее был назван Крестителем Господним, проповедовавший в окрестностях Иордана, говорил о скором пришествии Мессии и призывал каждого подготовиться к этому событию, а именно покаяться и очиститься от грехов. В качестве символического перехода в новую жизнь он троекратно погружал людей в реку. Именно благодаря этому сейчас популярны купания в Крещение.

Иисус пришел к Иоанну и попросил его крестить. Пророк, на тот момент никогда не видевший Иисуса, понял, кто перед ним и удивился такой просьбе и сказал: "Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?" (Евангелие от Матфея 3:14), на что Иисус ответил, что им надлежит исполнить всякую правду.

Евангелист Лука так описывает Крещение Господне: "Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился: отверзлось небо, и Дух Святый нисшел на Него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес, глаголющий: Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Мое благоволение!". Именно в этот момент людям впервые явились три ипостаси Святой Троицы: Отец, Сын и Святой дух. Поэтому Крещение имеет второе название – Богоявление.

Рождества перенесли на 25 декабря (по старому стилю), но Армянская и Коптская церкви сохранили прежнюю традицию. До V в. рождение и крещение Иисуса вспоминали в один день – 6 января по старому стилю. Уже позднее празднованиеперенесли на 25 декабря (по старому стилю), но Армянская и Коптская церкви сохранили прежнюю традицию.

Традиции празднования

литургия , которая длиннее, чем в другие дни. Тогда читаются все отрывки из Нового Завета, которые посвящены отмечаемому событию. Верующим рекомендуется посетить утреннее и вечернее богослужения 18 января и праздничную литургию в день самого праздника. Накануне праздника проводится особая, которая длиннее, чем в другие дни. Тогда читаются все отрывки из Нового Завета, которые посвящены отмечаемому событию. Верующим рекомендуется посетить утреннее и вечернее богослужения 18 января и праздничную литургию в день самого праздника.

В старину подготовка к празднику вне Церкви начиналась тоже накануне. После утреннего богослужения избы тщательно убирали и вымывали, выметали весь сор, в котором, как верили раньше, может спрятаться чертенок. Вечером люди шли на службу в церковь, в конце которой совершалось великое водосвятие. Это событие считалось особенно важным.

После возвращения со службы начинались очистительные обряды: всей семьей люди пили святую воду, окропляли избу, скотину и хозяйственные постройки. Также было принято собирать крещенский снег и добавлять в корм лошадям, считалось, что так они будут меньше болеть, и курам, чтобы они раньше неслись.

Также со службы в Крещенский сочельник приносили свечу и бережно ее хранили. Считалось, что если зажигать ее во время грозы, она убережет дом от пожара. А для защиты скота от нечистых сил кусочек свечи крепили под гриву или между рогов в первый день выгона.

Интересной традицией было оставлять кусочки хлеба и ржаные лепешки с Рождества Христова для Крещения. В день праздника их раскладывали на заготовленное для корма сено, выпускали скотину и пока она ела – окропляли ее святой водой. При этом человек, делавший это, надевал шубу мехом наружу. Считалось, что после этого домашний скот будет всегда сыт и принесет хороший приплод.

Двенадцать праздничных дней между Рождеством (7 января по новому стилю) и Крещением (19 января) называются святками. По народным поверьям, с началом святок открывается дверь в потусторонний мир, откуда возвращаются души умерших. Наиболее благоприятным временем для ворожбы на Руси считался вечер накануне Крещения - в народе считалось, что именно в это время нечистая сила особенно сильна.

Освящение воды

Главным событием Крещения считается водосвятие. После литургии в сочельник (18 января) в храмах проводят великое освящение воды, которую потом называют агиасмой или крещенской водой.

С XI–XII вв. под влиянием Иерусалимского устава водоосвящение проводится два раза: накануне праздника и в день Богоявления. Так как освящение происходит одинаковым чином, агиасма с обоих дней ничем не отличается друг от друга. В древности это было связано с тем, что в сочельник совершалось крещение оглашенных, то есть тех, кто принял и усвоил христианское вероучение, ради чего проводили первое водосвятие, а в день самого праздника верующие шли на реку Иордан.

До V в. водоосвящение происходило только в Иерусалимской церкви, где было принято выходить на реку Иордан к тому месту, где крестили Иисуса. Уже позже освящение стали проводить в других местах, где есть водоемы.

К крещенской воде верующие с давних времен имеют великое благоговение. Ее приносят домой и хранят в течение года, она не портится и остается все время свежей. Агиасму традиционно используются при освящении различных построек и молитвах.

Купания

Помимо водосвятия, другим важным событием считалось "хождение на Иордань": на водоеме в заранее выбранном месте делали прорубь – иордань, место вокруг которой считалось святым. После крестного хода, получения святой воды и молебна люди окунались в прорубь, чтобы символично закрепить очищение от грехов. Эта традиция укоренилась среди верующих и популярна до сих пор. Тем не менее, купания в проруби не зафиксированы в церковном уставе. Купания традиционно проводятся в ночь с 18 на 19 января, но в принципе неважно, в какое время суток совершается действие.

С точки зрения церковного учения, само по себе купание в освященном месте не является способом смыть с себя все грехи. По словам Максима Козлова, протоиерея и главы Учебного комитета РПЦ , грех смывается покаянием. Только тот, кто раскаивается во грехе, то есть, во-первых, приходит на исповедь и, во-вторых, прилагает все силы, чтобы больше не грешить, получает прощение. Он также отмечает, что традиция окунаться в прорубь может быть символом "желания засвидетельствовать свою веру".

Человек может погрузиться в крещенскую воду, если чувствует себя здоровым. Но церковь к этому не призывает и не побуждает. Погружение в купель может быть только добровольным и должно происходить только там, где соблюдаются все меры предосторожности.

Приметы

С днем Богоявления связано множество примет. Например, раньше верили, что ребенок, крещенный в этот праздник, будет иметь счастливую судьбу.

Многие приметы были связаны с погодой:

если в ночь с 18 на 19 января выпало много снега, то урожай в этом году будет богатый;

если ночь была звездной, то будет хороший урожай ягод;

если на Крещение ударят морозы сильнее, чем в Рождество, то быть хорошему урожаю;

если полнолуние выпадает на Крещенскую ночь, то весной будет сильное половодье;

ясное звездное небо ночью говорит о сухом и жарком лете, а если пойдет снег — оно будет дождливым;

оттепель на Крещение считается плохой приметой, придется противостоять множеству бед в наступившем году.

Также 19 января не полоскали белье в водоемах, чтобы к хозяйке не "пристала" нечистая сила на весь текущий год. Помимо этого считалось, что нельзя даже допускать злые мысли, так как они могут вернуться чем-то материальным.

Популярные вопросы

Вся ли вода святая и когда ее набирать

советует обратиться к чинопоследованию великого освящения воды Святых Богоявлений и вникнуть в смысл слов: "В первом же тропаре мы увидим, что Церковь призывает нас прийти и принять Духа премудрости, Духа разума, Духа страха Божия явившегося Христа. Можно ли получить эти дары, не желая посетить Церковь и оправдывая свою лень тем, что вода святая и в водопроводе? Думаю, ответ очевиден. В чинопоследовании также есть слова, которые многие интерпретируют на свой лад, а именно, что в этот день освящается вод естество, но нигде, заметьте, не говорится, что освящается всех вод естество. Если же допустить, что освящаются все воды и везде, в том числе в местах скверных и нечистых, то возникает вопрос: разве Дух Святой действует в нечистотах?" Архимандрит Спиридон (Ходанич)обратиться к чинопоследованию великого освящения воды Святых Богоявлений и вникнуть в смысл слов: "В первом же тропаре мы увидим, что Церковь призывает нас прийти и принять Духа премудрости, Духа разума, Духа страха Божия явившегося Христа. Можно ли получить эти дары, не желая посетить Церковь и оправдывая свою лень тем, что вода святая и в водопроводе? Думаю, ответ очевиден. В чинопоследовании также есть слова, которые многие интерпретируют на свой лад, а именно, что в этот день освящается вод естество, но нигде, заметьте, не говорится, что освящается всех вод естество. Если же допустить, что освящаются все воды и везде, в том числе в местах скверных и нечистых, то возникает вопрос: разве Дух Святой действует в нечистотах?"

Он также отмечает, что, если вникнуть во все молитвы и особые прошения в чине освящения воды на Крещение, становится ясным, что святой, точнее освященной, становится только та вода, которую освятили с молитвословиями в Церкви или на реке.

Набирать же воду можно как 18, так и 19 января. Раздавать агиасму начинают после утренней литургии и великого освящения воды, а вот во время богослужений ее, как правило, не разливают. Лучше всего заранее узнать, как организовывается этот процесс в храме, который планируется посетить.

Нужно ли соблюдать пост

поста , ограничения соблюдаются только накануне. 18 января постятся вплоть до первой взошедшей звезды, но и в сам праздник стоит соблюдать меру в еде и не употреблять алкоголь. В сам день Крещения нет никакого, ограничения соблюдаются только накануне. 18 января постятся вплоть до первой взошедшей звезды, но и в сам праздник стоит соблюдать меру в еде и не употреблять алкоголь.

© Sputnik / Виктор Толочко Перейти в медиабанк Крестный ход от Кафедрального собора святителей Кирилла и Лаврентия Туровских к месту освящения проруби в реке Струмень во время празднования Крещения Господнего в Турове © Sputnik / Виктор Толочко Перейти в медиабанк Крестный ход от Кафедрального собора святителей Кирилла и Лаврентия Туровских к месту освящения проруби в реке Струмень во время празднования Крещения Господнего в Турове

Можно ли работать