https://ria.ru/20240728/patriarkh-1962500741.html

Патриарх Кирилл рассказал про реакцию на его слова о защите России

Патриарх Кирилл рассказал про реакцию на его слова о защите России - РИА Новости, 28.07.2024

Патриарх Кирилл рассказал про реакцию на его слова о защите России

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, что когда он начал говорить о защите России от внутренних и внешних врагов в проповедях – многие... РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T13:13

2024-07-28T13:13

2024-07-28T13:13

россия

русская православная церковь

патриарх кирилл (владимир гундяев)

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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, что когда он начал говорить о защите России от внутренних и внешних врагов в проповедях – многие воспротивились этому и ополчились на него. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил в воскресенье литургию в Санкт-Петербурге в Александро-Невской лавре. "Когда я впервые произнес эту фразу, о врагах внешних и внутренних – многие ополчились на меня, и стали задавать вопросы – а кто это внутренние враги? Я говорю: не я тот, кто должен определять. А вы повнимательней подумайте и посмотрите – есть такие. Но, к счастью, сегодня эти группы людей не оказывают никакого существенного влияния на развитие России, а мы сегодня радуемся, вспоминая память святого равноапостольного великого князя Владимира, радуемся о том, что действительно пришло на Русь то время, когда Церковь свободна, люди свободны, когда развиваются все стороны жизни нашего народа и нашего государства", – сказал он после литургии в Александро-Невской лавре. Патриарх неоднократно говорил о том, что отечество необходимо ограждать от врагов внутренних и внешних – в частности, после молебна на площади Александра Невского в Санкт-Петербурге в сентябре 2023 года. В 2024 году отмечается 1036-летие крещения Руси, предопределившего историческое развитие России. Русская православная церковь отмечает годовщину крещения Руси 28 июля, в день памяти князя Владимира. В Крыму в этот день будет освящен музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес", включающий три музея, посвященные христианству, античности и Византии, а также Крыму и Новороссии. В столице уже стал традиционным крестный ход и молебен у памятника крестителю Руси князю Владимиру на Боровицкой площади.

https://ria.ru/20240728/putin-1962497641.html

https://ria.ru/20240728/privetstvie-1962485131.html

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россия, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев)