Патриарх Кирилл рассказал про реакцию на его слова о защите России
Патриарх Кирилл: многие ополчились на меня, когда я говорил о защите России
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает молебен в день церковно-государственного праздника Крещения Руси
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает молебен в день церковно-государственного праздника Крещения Руси. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, что когда он начал говорить о защите России от внутренних и внешних врагов в проповедях – многие воспротивились этому и ополчились на него.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил в воскресенье литургию в Санкт-Петербурге в Александро-Невской лавре.
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"Когда я впервые произнес эту фразу, о врагах внешних и внутренних – многие ополчились на меня, и стали задавать вопросы – а кто это внутренние враги? Я говорю: не я тот, кто должен определять. А вы повнимательней подумайте и посмотрите – есть такие. Но, к счастью, сегодня эти группы людей не оказывают никакого существенного влияния на развитие России, а мы сегодня радуемся, вспоминая память святого равноапостольного великого князя Владимира, радуемся о том, что действительно пришло на Русь то время, когда Церковь свободна, люди свободны, когда развиваются все стороны жизни нашего народа и нашего государства", – сказал он после литургии в Александро-Невской лавре.
Патриарх неоднократно говорил о том, что отечество необходимо ограждать от врагов внутренних и внешних – в частности, после молебна на площади Александра Невского в Санкт-Петербурге в сентябре 2023 года.
В 2024 году отмечается 1036-летие крещения Руси, предопределившего историческое развитие России. Русская православная церковь отмечает годовщину крещения Руси 28 июля, в день памяти князя Владимира. В Крыму в этот день будет освящен музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес", включающий три музея, посвященные христианству, античности и Византии, а также Крыму и Новороссии. В столице уже стал традиционным крестный ход и молебен у памятника крестителю Руси князю Владимиру на Боровицкой площади.