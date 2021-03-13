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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210313/post-1600932306.html
Великий пост 2021 - что можно и чего нельзя есть в этом году
Великий пост 2021 - что можно и чего нельзя есть в этом году
Великий пост в 2021 году у православных в России начинается 15 марта. Сколько продлится и когда закончится пост, какие продукты можно есть и календарь питания,... РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T07:00
2021-03-13T10:51
религия и мировоззрение
великий пост
иисус христос
прощеное воскресенье
аналитика - религия и мировоззрение
римско-католическая церковь
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
иерусалим
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Великий пост в 2021 году у православных в России начинается 15 марта. Сколько продлится и когда закончится пост, какие продукты можно есть и календарь питания, чего нельзя делать, а также как правильно подготовиться к посту - в материале РИА Новости. Что такое Великий постВеликий пост – это главный в христианстве период воздержания. Он длится целых семь недель, во время которых верующему нельзя питаться скоромной пищей, а также воздерживаться от вредных привычек и различного рода увеселений.Цель поста – подготовка к Пасхе. Согласно вероучению, человек должен встретить главный праздник, совершив духовное самоочищение. А говение призвано приучить его к христианской жизни и помочь избавиться от страстей.Поэтому Великий пост, несмотря на всю строгость считается христианами самым радостным периодом в году. Не зря некоторые святые называли его временем для молитвы и размышлений о Боге.История и суть постаИз всех постов Великий – самый древний. Еще в первые десятилетия христианства верующие постились перед праздником Пасхи. Правда, в каждой общине решали по-своему, сколько длится воздержание. В одних полностью отказывались от еды и питья на сутки. В других предписывалось отказаться от мясной и молочной пищи на три дня. Третьи, например, запрещали своим прихожанам только увеселения в течение всей недели до праздника Воскресения Христова.Примерно в IV веке сроки поста увеличиваются. Вместо трех дней верующие стали поститься сорок."Сорок – это особое число в библейской истории. Столько дней находился на горе Синай Моисей, получив там скрижали с Десятью заповедями. Столько же, как мы знаем из Евангелия, постился Спаситель в пустыне, где был искушаем дьяволом", - объясняет известный церковный публицист иеромонах Макарий (Маркиш).Однако со временем богословское понимание Святой Четыредесятницы, как ее стали называть, изменилось. В конце IV известные богословы того времени писали, что сорок дней посвящены человеку, чтобы он смог духовно преобразиться. И после них он достойно встречает Страстную неделю, когда Церковь вспоминает последние дни земной жизни Спасителя.Тем самым, с точки зрения церковного устава, Страстная седмица не является Великим постом. Хотя с точки зрения запретов она самая строгая.Когда проходит Великий пост в 2021 годуДаты начала и окончания Великого поста из года в год меняются. Они зависят от того, на какое число выпадет Пасха. В 2021 году его начало приходится на 15 марта, а конец – на 1 мая. Во время сорокадневного поста в храмах совершаются особые службы. А у каждой недели есть свое название и назидательный смысл.· 1 неделя – Торжество православия. Верующие вспоминают восстановление почитания икон в Византии в IX веке и победе православных догматов.· 2 неделя – Святителя Григория Паламы. Этот святой развил учение о познании Бога и достижении человеком духовного совершенства.· 3 неделя – Крестопоклонная. Она посвящена крестной жертве Спасителя ради всех людей. Вечером накануне воскресной литургии в храмах на поклонение выставляют Крест Христов.· 4 неделя – Преподобного Иоанна Лествичника. Верующие вспоминают его главное творение – "Лествицу". Это пошаговое руководство для христианина, как достичь Царствия Божьего;· 5 неделя – Преподобной Марии Египетской. Она жила в V веке и прославилась тем, что полностью изменила свою жизнь. Будучи блудницей, она встала на путь покаяния и удалилась в пустыню;· 6 неделя – Вход Господень в Иерусалим, неделя ваий. Название дано по двунадесятому празднику. Христа в Иерусалиме встречали как царя, постелив на его пути ковры и держа в руках пальмовые ветви (по-церковнославянски - "вайи"). В России этот праздник известен как Вербное воскресенье.· 7 неделя – Страстная седмица. Согласно уставу, это уже не Великий пост, а отдельный период. Он особый для верующих, потому что посвящен последним дням земной жизни Иисуса Христа.Правила питания в Великий пост 2021Во время сорокадневного поста верующие воздерживаются от скоромного питания. Суть в том, что, согласно вероучению, человек через пищевые ограничения должен приучить себя к воздержанию от грехов.Что можно есть - список разрешенных продуктов- Овощи- Фрукты- Крупы- Кондитерские изделия без добавления сливочного масла- Соевые заменители мяса и молока- Морепродукты: мидии, устрицы, кальмары и т.д.Чего нельзя есть- Красное мясо- Мясо птицы- Рыба- Молочные продукты- Кондитерские изделия с добавлением сливочного масла, молока и т.д.- ЯйцаКалендарь питания по днямВеликопостный устав предполагает деление не только по неделям, но и по дням. В зависимости от этого определяется постное меню.- 15 марта – первый день поста, воздержание от пищи.- 16, 18, 22, 25, 30 марта и 1, 6, 8, 13, 20 апреля, а также 1 мая – горячая пища без масла.- По понедельникам, средам и пятницам с 17 марта по 23 апреля – сухоядение.- На Страстной неделе с 26 по 29 апреля - сухоядениеИсключение – 7 апреля, праздник Благовещения, который в этом году выпадает на среду. По уставу можно рыбу, а также немного вина.- 20, 21, 27, 28 марта и 3, 4, 10, 11, 17, 18 апреля – горячая пища с маслом- 24 апреля – Лазарева суббота, можно пищу с маслом и икру- 25 апреля – Вербное воскресенье, можно рыбу и вино- 30 апреля – Страстная пятница, полное воздержание от пищиКак питаться послеСо 2 мая, праздника Пасхи, начинается сплошная неделя. Ограничений в еде нет. Однако врачи советуют выходить из поста постепенно и не объедаться мясными и молочными продуктами.Что можно и чего нельзя делатьВеликим постом верующие больше времени посвящают молитве. Прежде всего в храме, где проходят особые службы. Поэтому священники рекомендуют чаще посещать богослужения в постное время.Кроме того, они призывают уделять больше времени чтению Библии и духовных книг, а также домашней молитве.И конечно, верующему необходимо быть внимательнее к своим близким. Не рекомендуется ссориться и обижать. Даже если угощают запрещенной пищей, христианин не вправе скандалить из-за этого. Духовенство рекомендует вежливо отказаться, если это невозможно, то ничего плохого в "нарушении поста ради любви к ближнему" нет.Тем не менее, верующим рекомендуется воздержаться от праздников и веселья. Нельзя предаваться вредным привычкам и страстям, поэтому рекомендуется не курить в пост.При этом, день рождения отмечать можно, но довольно скромно - ради общения, но не ради застолья.Не рекомендуется играть свадьбу в Великий пост. Поэтому, согласно уставу, в церкви не совершается венчание.Зато, вопреки стереотипам, в Святую Четыредесятницу в храмах совершается крещение. Причем практически во все дни, кроме разве что Страстного четверга и пятницы.Кому разрешается не соблюдать постПо уставу, пост должны соблюдать все христиане. Однако есть исключения.Церковь разрешает не поститься детям до семи лет, а также беременным и кормящим женщинам.Кроме того, допускается послабление по медицинским причинам. Например, при тяжелых хронических заболеваниях.Однако, как отмечают священники, каждый случай нужно индивидуально обсуждать с духовником.Как подготовиться к постуВ Церкви перед постом есть три подготовительные недели. Их цель - мягко подвести верующего к периоду многодневного воздержания.Первая - Неделя о мытаре и фарисее. В среду и пятницу поста нет. Поэтому она еще называется "сплошной седмицей".Вторая - Неделя о блудном сыне. Она ничем не отличается от обычной седмицы года: в среду и пятницу пост.Третья - Неделя о Страшном суде. Еще она называется Мясопустной или Сыропустной. Верующим можно употреблять в пищу все, кроме мяса.Кроме того, священники советуют перед постом больше уделить времени молитве и посещению храма.А диетологи рекомендуют постепенно исключать из рациона жирную пищу, добавляя больше продуктов с содержанием клетчатки. Таким образом, к началу Великого поста организм без ущерба перестроится.Традиции Великого постаВ пост принято чаще посещать богослужения. Они особые. Например, на первой недели с понедельника по четверг читается Покаянный канон Андрея Критского. Целиком он прочитывается и на четвертой неделе поста.Кроме того, Великим постом принято совершать дела милосердия. Поэтому Церковь призывает уделять больше внимания нуждающимся.Приметы и поговоркиВ народной традиции с постом связано множество примет. Например, раньше считалось, что в первый постный день нужно обязательно выкинуть все старые вещи из дома. Обряд отразился в названии дня: Чистый понедельник.В крестьянских семьях во время Четыредесятницы возбранялось пить чай с сахаром. Считалось, что можно навлечь Божий гнев за попытку подсластить жизнь в столь суровый период.Порицали за неправильное отношение к посту и в поговорках:Постись духом, а не брюхом.С поста не мрут, а с обжорства мрут.Во время поста и пища проста.Католический Великий пост в 2021 годуКатолики тоже соблюдают Великий пост. Он у них начинается раньше - в этом году 17 февраля. А заканчивается он на Пасху, которая выпадает на 4 апреля.В отличие от православных, у католиков Великий пост мягче. Строгие ограничения предписаны в "Пепельную среду" - первый день.При этом, католическое вероучение делит говение на "пост" и "воздержание". В постные дни нельзя употреблять мясные, рыбные, молочные продукты и яйца. В дни воздержания запрещается только мясо.Современная система Великого поста в Римско-католической церкви довольно мягкая:· Пепельная среда — пост и воздержание (то есть особо строгие телесные ограничения);· Каждая пятница — воздержание;· Великая Пятница и Великая Суббота — пост и воздержание;· В остальные дни – обычное питание.
https://ria.ru/20210308/maslenitsa-1600148653.html
https://ria.ru/20210312/proschenoe-1600758402.html
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великий пост , иисус христос, прощеное воскресенье, аналитика - религия и мировоззрение, римско-католическая церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, иерусалим, справки

Великий пост 2021 - что можно и чего нельзя есть в этом году

07:00 13.03.2021 (обновлено: 10:51 13.03.2021)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПрихожанка в Благовещенском соборе в Казанском кремле
Прихожанка в Благовещенском соборе в Казанском кремле - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Великий пост в 2021 году у православных в России начинается 15 марта. Сколько продлится и когда закончится пост, какие продукты можно есть и календарь питания, чего нельзя делать, а также как правильно подготовиться к посту - в материале РИА Новости.

Что такое Великий пост

Великий пост – это главный в христианстве период воздержания. Он длится целых семь недель, во время которых верующему нельзя питаться скоромной пищей, а также воздерживаться от вредных привычек и различного рода увеселений.
Цель поста – подготовка к Пасхе. Согласно вероучению, человек должен встретить главный праздник, совершив духовное самоочищение. А говение призвано приучить его к христианской жизни и помочь избавиться от страстей.
Поэтому Великий пост, несмотря на всю строгость считается христианами самым радостным периодом в году. Не зря некоторые святые называли его временем для молитвы и размышлений о Боге.

История и суть поста

Из всех постов Великий – самый древний. Еще в первые десятилетия христианства верующие постились перед праздником Пасхи. Правда, в каждой общине решали по-своему, сколько длится воздержание. В одних полностью отказывались от еды и питья на сутки. В других предписывалось отказаться от мясной и молочной пищи на три дня. Третьи, например, запрещали своим прихожанам только увеселения в течение всей недели до праздника Воскресения Христова.
© Фото : предоставлено галерей Полины Лобачевской Александр Чашкин. Икона "Воскресение Христово"
Александр Чашкин. Икона Воскресение Христово - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© Фото : предоставлено галерей Полины Лобачевской
Александр Чашкин. Икона "Воскресение Христово"
Примерно в IV веке сроки поста увеличиваются. Вместо трех дней верующие стали поститься сорок.
"Сорок – это особое число в библейской истории. Столько дней находился на горе Синай Моисей, получив там скрижали с Десятью заповедями. Столько же, как мы знаем из Евангелия, постился Спаситель в пустыне, где был искушаем дьяволом", - объясняет известный церковный публицист иеромонах Макарий (Маркиш).
Однако со временем богословское понимание Святой Четыредесятницы, как ее стали называть, изменилось. В конце IV известные богословы того времени писали, что сорок дней посвящены человеку, чтобы он смог духовно преобразиться. И после них он достойно встречает Страстную неделю, когда Церковь вспоминает последние дни земной жизни Спасителя.
Тем самым, с точки зрения церковного устава, Страстная седмица не является Великим постом. Хотя с точки зрения запретов она самая строгая.

Когда проходит Великий пост в 2021 году

Даты начала и окончания Великого поста из года в год меняются. Они зависят от того, на какое число выпадет Пасха. В 2021 году его начало приходится на 15 марта, а конец – на 1 мая.
Во время сорокадневного поста в храмах совершаются особые службы. А у каждой недели есть свое название и назидательный смысл.
· 1 неделя – Торжество православия. Верующие вспоминают восстановление почитания икон в Византии в IX веке и победе православных догматов.
· 2 неделя – Святителя Григория Паламы. Этот святой развил учение о познании Бога и достижении человеком духовного совершенства.
· 3 неделя – Крестопоклонная. Она посвящена крестной жертве Спасителя ради всех людей. Вечером накануне воскресной литургии в храмах на поклонение выставляют Крест Христов.
· 4 неделя – Преподобного Иоанна Лествичника. Верующие вспоминают его главное творение – "Лествицу". Это пошаговое руководство для христианина, как достичь Царствия Божьего;
· 5 неделя – Преподобной Марии Египетской. Она жила в V веке и прославилась тем, что полностью изменила свою жизнь. Будучи блудницей, она встала на путь покаяния и удалилась в пустыню;
· 6 неделя – Вход Господень в Иерусалим, неделя ваий. Название дано по двунадесятому празднику. Христа в Иерусалиме встречали как царя, постелив на его пути ковры и держа в руках пальмовые ветви (по-церковнославянски - "вайи"). В России этот праздник известен как Вербное воскресенье.
· 7 неделя – Страстная седмица. Согласно уставу, это уже не Великий пост, а отдельный период. Он особый для верующих, потому что посвящен последним дням земной жизни Иисуса Христа.
© РИА Новости / Илья ПиталевСвященник во время богослужения
Священник во время богослужения - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Священник во время богослужения

Правила питания в Великий пост 2021

Во время сорокадневного поста верующие воздерживаются от скоромного питания. Суть в том, что, согласно вероучению, человек через пищевые ограничения должен приучить себя к воздержанию от грехов.

Что можно есть - список разрешенных продуктов

- Овощи
- Фрукты
- Крупы
- Кондитерские изделия без добавления сливочного масла
- Соевые заменители мяса и молока
- Морепродукты: мидии, устрицы, кальмары и т.д.

Чего нельзя есть

- Красное мясо
- Мясо птицы
- Рыба
- Молочные продукты
- Кондитерские изделия с добавлением сливочного масла, молока и т.д.
- Яйца
© Depositphotos / belchonockГречневая каша
Гречневая каша - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© Depositphotos / belchonock
Гречневая каша

Календарь питания по дням

Великопостный устав предполагает деление не только по неделям, но и по дням. В зависимости от этого определяется постное меню.
- 15 марта – первый день поста, воздержание от пищи.
- 16, 18, 22, 25, 30 марта и 1, 6, 8, 13, 20 апреля, а также 1 мая – горячая пища без масла.
- По понедельникам, средам и пятницам с 17 марта по 23 апреля – сухоядение.
- На Страстной неделе с 26 по 29 апреля - сухоядение
Исключение – 7 апреля, праздник Благовещения, который в этом году выпадает на среду. По уставу можно рыбу, а также немного вина.
- 20, 21, 27, 28 марта и 3, 4, 10, 11, 17, 18 апреля – горячая пища с маслом
- 24 апреля – Лазарева суббота, можно пищу с маслом и икру
- 25 апреля – Вербное воскресенье, можно рыбу и вино
- 30 апреля – Страстная пятница, полное воздержание от пищи

Как питаться после

Со 2 мая, праздника Пасхи, начинается сплошная неделя. Ограничений в еде нет.
Однако врачи советуют выходить из поста постепенно и не объедаться мясными и молочными продуктами.

Что можно и чего нельзя делать

Великим постом верующие больше времени посвящают молитве. Прежде всего в храме, где проходят особые службы. Поэтому священники рекомендуют чаще посещать богослужения в постное время.
Кроме того, они призывают уделять больше времени чтению Библии и духовных книг, а также домашней молитве.
© РИА НовостиСлужба в храме Сретения Господня в Жулебино
Служба в храме Сретения Господня в Жулебино - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© РИА Новости
Служба в храме Сретения Господня в Жулебино
И конечно, верующему необходимо быть внимательнее к своим близким. Не рекомендуется ссориться и обижать. Даже если угощают запрещенной пищей, христианин не вправе скандалить из-за этого. Духовенство рекомендует вежливо отказаться, если это невозможно, то ничего плохого в "нарушении поста ради любви к ближнему" нет.
Тем не менее, верующим рекомендуется воздержаться от праздников и веселья. Нельзя предаваться вредным привычкам и страстям, поэтому рекомендуется не курить в пост.
При этом, день рождения отмечать можно, но довольно скромно - ради общения, но не ради застолья.
Не рекомендуется играть свадьбу в Великий пост. Поэтому, согласно уставу, в церкви не совершается венчание.
Зато, вопреки стереотипам, в Святую Четыредесятницу в храмах совершается крещение. Причем практически во все дни, кроме разве что Страстного четверга и пятницы.

Кому разрешается не соблюдать пост

По уставу, пост должны соблюдать все христиане. Однако есть исключения.
Церковь разрешает не поститься детям до семи лет, а также беременным и кормящим женщинам.
Кроме того, допускается послабление по медицинским причинам. Например, при тяжелых хронических заболеваниях.
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Однако, как отмечают священники, каждый случай нужно индивидуально обсуждать с духовником.

Как подготовиться к посту

В Церкви перед постом есть три подготовительные недели. Их цель - мягко подвести верующего к периоду многодневного воздержания.
Первая - Неделя о мытаре и фарисее. В среду и пятницу поста нет. Поэтому она еще называется "сплошной седмицей".
Вторая - Неделя о блудном сыне. Она ничем не отличается от обычной седмицы года: в среду и пятницу пост.
Третья - Неделя о Страшном суде. Еще она называется Мясопустной или Сыропустной. Верующим можно употреблять в пищу все, кроме мяса.
© Артем БуденныйПричастие в храме благоверного князя Игоря Черниговского и Киевского. Москва, Переделкино. 22.03.2020
Причастие в храме благоверного князя Игоря Черниговского и Киевского. Москва, Переделкино. 22.03.2020 - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© Артем Буденный
Причастие в храме благоверного князя Игоря Черниговского и Киевского. Москва, Переделкино. 22.03.2020
Кроме того, священники советуют перед постом больше уделить времени молитве и посещению храма.
А диетологи рекомендуют постепенно исключать из рациона жирную пищу, добавляя больше продуктов с содержанием клетчатки. Таким образом, к началу Великого поста организм без ущерба перестроится.

Традиции Великого поста

В пост принято чаще посещать богослужения. Они особые. Например, на первой недели с понедельника по четверг читается Покаянный канон Андрея Критского. Целиком он прочитывается и на четвертой неделе поста.
Кроме того, Великим постом принято совершать дела милосердия. Поэтому Церковь призывает уделять больше внимания нуждающимся.

Приметы и поговорки

В народной традиции с постом связано множество примет. Например, раньше считалось, что в первый постный день нужно обязательно выкинуть все старые вещи из дома. Обряд отразился в названии дня: Чистый понедельник.
В крестьянских семьях во время Четыредесятницы возбранялось пить чай с сахаром. Считалось, что можно навлечь Божий гнев за попытку подсластить жизнь в столь суровый период.
Порицали за неправильное отношение к посту и в поговорках:
Постись духом, а не брюхом.
С поста не мрут, а с обжорства мрут.
Во время поста и пища проста.
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Католический Великий пост в 2021 году

Католики тоже соблюдают Великий пост. Он у них начинается раньше - в этом году 17 февраля. А заканчивается он на Пасху, которая выпадает на 4 апреля.
В отличие от православных, у католиков Великий пост мягче. Строгие ограничения предписаны в "Пепельную среду" - первый день.
При этом, католическое вероучение делит говение на "пост" и "воздержание". В постные дни нельзя употреблять мясные, рыбные, молочные продукты и яйца. В дни воздержания запрещается только мясо.
Современная система Великого поста в Римско-католической церкви довольно мягкая:
· Пепельная среда — пост и воздержание (то есть особо строгие телесные ограничения);
· Каждая пятница — воздержание;
· Великая Пятница и Великая Суббота — пост и воздержание;
· В остальные дни – обычное питание.
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