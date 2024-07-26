Всемирный русский народный собор проведет форум в Севастополе
В Крыму пройдет форум о законодательном закреплении триединства русского народа
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПамятник затопленным кораблям в Севастополе
Памятник затопленным кораблям в Севастополе. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Всемирный русский народный собор (ВРНС) 29 июля проведет в Севастополе форум о законодательном закреплении триединства русского народа и его разделенного состояния.
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"29 июля текущего года в Севастополе пройдет второй всероссийский форум Всемирного русского народного собора "Русский Мир". Главной задачей форума станет обсуждение и выработка механизмов политического, научного и правового признания и закрепления доктрины триединства русского народа в российской общественно-политической сфере, в отечественной науке и законодательстве", – сообщили журналистам в пресс-службе форума.
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Форум обсудит цели СВО в контексте продолжающегося противостояния России и коллективного Запада, нацистский характер политического режима Украины и возвращение ее жителей в русское цивилизационное пространство, возвращение к доктрине триединства русского народа, необходимость ее научного признания и законодательного закрепления, а также законодательное признание русских разделенным народом, "имеющим право на воссоединение, в соответствии с общепризнанным принципом международного права о равноправии и праве народов на самоопределение".
"К обсуждению на форуме будут представлены проекты федерального закона "О триединстве русского народа", а также проекта указа президента Российской Федерации "Об основах государственной политики Российской Федерации по защите, сохранению и укреплению триединства русского народа… Итоговые документы Форума (включая резолюцию и проекты нормативных правовых актов) будут направлены президенту Российской Федерации, в правительство РФ, в Государственную Думу и Совет Федерации Федерального Собрания РФ, а также в уполномоченные федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации", – сообщили в ВРНС.
Форум пройдет в Севастопольской детской школе искусств, пленарное заседание состоится 29 июля в 12 часов.
В зале церковных соборов московского храма Христа Спасителя 27 марта под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла прошел внеочередной съезд ВРНС. В документе, обнародованном по итогам съезда, говорится, что после завершения СВО вся территория современной Украины должна войти в зону исключительного влияния России. В нем также говорится, что специальная военная операция на Украине – это священная война с духовной точки зрения.
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