https://ria.ru/20240726/botulizm-1962166785.html

В российских больницах остаются восемь человек с ботулизмом

В российских больницах остаются восемь человек с ботулизмом - РИА Новости, 26.07.2024

В российских больницах остаются восемь человек с ботулизмом

Восемь человек с ботулизмом еще остаются в больницах, шесть из них в реанимации, в том числе четыре - на ИВЛ, заявил РИА Новости помощник министра... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T14:28

2024-07-26T14:28

2024-07-26T14:34

здоровье - общество

россия

алексей кузнецов

массовое заражение ботулизмом через еду из доставки

происшествия

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ЧЕЛЯБИНСК, 26 июл - РИА Новости. Восемь человек с ботулизмом еще остаются в больницах, шесть из них в реанимации, в том числе четыре - на ИВЛ, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов."В стационарах остаются восемь человек с ботулизмом, шесть из них в отделениях реанимации, в том числе четверо на искусственной вентиляции легких",- сказал он.Кузнецов уточнил, что один пациент в состоянии средней степени тяжести, еще один в удовлетворительном состоянии и готовится к выписке.По информации Минздрава, с 15 июня за медицинской помощью в медучреждения Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Московской, Волгоградской, Костромской, Нижегородской, Тамбовской, Тульской, Ярославской областей обратились 413 человек с признаками ботулизма.Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт". Как ранее сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, всего вспышка ботулизма коснулась 417 человек, из них двое скончались.

https://ria.ru/20240717/otravlenie-1960204729.html

https://ria.ru/20240711/botulizm-1959066563.html

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здоровье - общество, россия, алексей кузнецов, массовое заражение ботулизмом через еду из доставки, происшествия