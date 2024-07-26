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В российских больницах остаются восемь человек с ботулизмом - РИА Новости, 26.07.2024
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14:28 26.07.2024 (обновлено: 14:34 26.07.2024)
https://ria.ru/20240726/botulizm-1962166785.html
В российских больницах остаются восемь человек с ботулизмом
В российских больницах остаются восемь человек с ботулизмом - РИА Новости, 26.07.2024
В российских больницах остаются восемь человек с ботулизмом
Восемь человек с ботулизмом еще остаются в больницах, шесть из них в реанимации, в том числе четыре - на ИВЛ, заявил РИА Новости помощник министра... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T14:28
2024-07-26T14:34
здоровье - общество
россия
алексей кузнецов
массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 26 июл - РИА Новости. Восемь человек с ботулизмом еще остаются в больницах, шесть из них в реанимации, в том числе четыре - на ИВЛ, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов."В стационарах остаются восемь человек с ботулизмом, шесть из них в отделениях реанимации, в том числе четверо на искусственной вентиляции легких",- сказал он.Кузнецов уточнил, что один пациент в состоянии средней степени тяжести, еще один в удовлетворительном состоянии и готовится к выписке.По информации Минздрава, с 15 июня за медицинской помощью в медучреждения Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Московской, Волгоградской, Костромской, Нижегородской, Тамбовской, Тульской, Ярославской областей обратились 413 человек с признаками ботулизма.Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт". Как ранее сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, всего вспышка ботулизма коснулась 417 человек, из них двое скончались.
https://ria.ru/20240717/otravlenie-1960204729.html
https://ria.ru/20240711/botulizm-1959066563.html
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здоровье - общество, россия, алексей кузнецов, массовое заражение ботулизмом через еду из доставки, происшествия
Здоровье - Общество, Россия, Алексей Кузнецов, Массовое заражение ботулизмом через еду из доставки, Происшествия
В российских больницах остаются восемь человек с ботулизмом

Восемь человек с ботулизмом остаются в больницах, шестеро — в реанимации

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМедицинские работники в палате Московского клинического центра инфекционных болезней (МКЦИБ) "Вороновское"
Медицинские работники в палате Московского клинического центра инфекционных болезней (МКЦИБ) Вороновское - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЧЕЛЯБИНСК, 26 июл - РИА Новости. Восемь человек с ботулизмом еще остаются в больницах, шесть из них в реанимации, в том числе четыре - на ИВЛ, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
"В стационарах остаются восемь человек с ботулизмом, шесть из них в отделениях реанимации, в том числе четверо на искусственной вентиляции легких",- сказал он.
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Кузнецов уточнил, что один пациент в состоянии средней степени тяжести, еще один в удовлетворительном состоянии и готовится к выписке.
По информации Минздрава, с 15 июня за медицинской помощью в медучреждения Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Московской, Волгоградской, Костромской, Нижегородской, Тамбовской, Тульской, Ярославской областей обратились 413 человек с признаками ботулизма.
Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт". Как ранее сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, всего вспышка ботулизма коснулась 417 человек, из них двое скончались.
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