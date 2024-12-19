https://ria.ru/20241219/rastyazhenie-1752401209.html

Растяжение мышц: врач поделился, как избежать серьезных последствий

Что делать при растяжении мышц: симптомы, причины, лечение

Растяжение мышц: врач поделился, как избежать серьезных последствий

Растяжение мышц — распространенная травма, от которой страдают не только спортсмены. О том, какие бывают симптомы при растяжении, как его лечат, что делать,... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T16:54:00+03:00

2024-12-19T16:54:00+03:00

2024-12-19T16:54:00+03:00

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Растяжение мышц — распространенная травма, от которой страдают не только спортсмены. О том, какие бывают симптомы при растяжении, как его лечат, что делать, если появилась острая боль, — в материале РИА Новости.Растяжение мышцРастяжение мышц — это микротравматизация мышечных волокон. Такое повреждение связано с резким натяжением тканей, при котором мышцы и связки теряют свою эластичность и удлиняются."Часто растяжение происходит на фоне постоянной и интенсивной физической нагрузки, — рассказал РИА Новости врач-травматолог Виталий Черкасов. — Спортсмены наиболее подвержены такой травме. Она достаточно распространенная, но некоторые больные недооценивают всю опасность этой патологии и не сразу обращаются ко врачу. В худшем случае у человека может произойти разрыв мышцы. Полный разрыв, конечно, редкость даже у профессиональных спортсменов, но вот частичный разрыв — довольно частая история."Кроме спортсменов, в группе риска находятся дети, пожилые люди и те, чья работа сопряжена с физическим трудом.Наиболее часто растяжению подвергаются следующие участки тела:ПричиныРастяжение мышц может произойти по разным причинам: от резкого телодвижения до травматизации во время ношения неудобной обуви, особенно каблуков. Также часто это случается, если пренебречь разогревом перед спортивной тренировкой, потому что в таком случае мышцы и связки еще не подготовлены к интенсивной нагрузке. Другие причины:СимптомыРастяжение иногда можно спутать с мышечными спазмами и судорогами, "крепатурой" — то есть синдромом отложенной мышечной боли, которая появляется через несколько часов после чрезмерно интенсивной физической нагрузки. Для травмы мышечных волокон характерны такие симптомы:СтепениРастяжение мышц и сухожилий бывает трех степеней тяжести:Чтобы избежать осложнений, даже при умеренной боли следует обратиться к специалисту.ДиагностикаВ некоторых случаях невооруженным взглядом сложно распознать растяжение мышц у пациента, поэтому требуется визит к профильному врачу."Обычно достаточно анамнеза и клинического осмотра для верной постановки диагноза, — отметил Виталий Черкасов. — Могут потребоваться данные УЗИ, МРТ, но это больше для исключения разрыва мышц".К какому врачу обратитьсяПо словам эксперта, обращаться следует к врачу-травматологу, то есть в травмпункт, где специалист проведет диагностику. Также можно записаться на прием к ортопеду, если есть болевые ощущения от недолеченной старой травмы. В зависимости от степени тяжести могут потребоваться услуги специалиста по ЛФК, мануального терапевта, при необходимости оперативного вмешательства — хирурга.Первая помощь при растяжении мышцПосле получения травмы следует сразу же прекратить физические нагрузки, создать покой для больной части тела, присесть или прилечь, немного приподняв конечность. Как отметил врач-травматолог, на место повреждения необходимо приложить холод, который снизит болевые ощущения, поможет остановить внутреннее кровотечение, если оно есть, замедлит развитие воспаления и образование отечности.Если травма серьезная, имеется выраженная боль, то при первой помощи больному накладывают шину (ее можно сделать из подручных материалов) или прибинтовывают конечность к телу так, чтобы она доставляла меньше болезненных ощущений. При сильной боли можно принять нестероидные противовоспалительные средства (НПВС). Также следует как можно скорее обратиться ко врачу.При растяжении мышц запрещено прикладывать теплое к пострадавшей части тела, растирать ее, употреблять алкоголь, потому что он усилит отек и внутреннее кровотечение, продолжать физические нагрузки или работу через боль.ЛечениеЛегкие растяжения обычно проходят сами без лекарственных средств. Если отека нет или он слабый, человек может ходить без особых ограничений, то посещать травмпункт не обязательно. Достаточно обеспечить поврежденному участку тела покой, исключить физические нагрузки, нельзя поднимать тяжелое и делать все то, что может усугубить растяжение. При травмах ног можно использовать трость или костыли, чтобы снизить неприятные ощущения.При более серьезных повреждениях помогает эластичный бинт, дополнительное использование специальных фиксаторов. Зачастую используются разнообразные мази для ускорения заживления."Лечат растяжение мышцы сухим теплом, обезболивающими препаратами из группы НПВС и физиотерапевтическими процедурами, — прокомментировал врач-травматолог. — Бассейн очень хорошо подойдет для восстановления".РеабилитацияПри растяжениях время выздоровления различается в зависимости от степени травмы. Порой требуется несколько недель, иногда — несколько месяцев. Длительная реабилитация обычно нужна после серьезных травм, она включает лекарства, физиотерапевтические процедуры, ЛФК, массажи. Грамотное лечение назначает физиотерапевт. Главное, что нужно во время восстановления, — покой, потому что иначе на выздоровление уйдут месяцы.ОсложненияОсложнения после растяжения мышц и связок возникают нечасто, но бывают при серьезных травмах или если повреждение никак не лечить. Могут развиться такие последствия:При растяжении связок позвоночника человек может столкнуться с сотрясением спинного мозга, кровоизлиянием в спинной мозг, что опасно для здоровья.Профилактика растяжения мышцРекомендации для профилактики растяжения мышц:

https://ria.ru/20190103/1549005370.html

https://na.ria.ru/20180711/1524306569.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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