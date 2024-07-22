https://ria.ru/20240722/vodoem-1961134588.html

В России на водоемах за сутки погибли более 25 человек

В России на водоемах за сутки погибли более 25 человек - РИА Новости, 22.07.2024

В России на водоемах за сутки погибли более 25 человек

Более 25 человек, в том числе пять детей, погибли на водоемах в России за минувшие сутки, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T09:23

2024-07-22T09:23

2024-07-22T09:23

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Более 25 человек, в том числе пять детей, погибли на водоемах в России за минувшие сутки, сообщает МЧС России в Telegram-канале."МЧС России: 26 человек, в том числе пять детей, погибли на водоемах за прошедшие сутки", - говорится сообщении.Как уточняет МЧС РФ, тела детей были найдены в Амурской области на реке Зее и в Белгородской области. Кроме того, тела людей были обнаружены в Ростовской области в акватории реки Средний Егорлык, в Башкортостане и в Курской области.

https://ria.ru/20240715/mchs-1959681763.html

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)