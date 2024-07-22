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В России на водоемах за сутки погибли более 25 человек
В России на водоемах за сутки погибли более 25 человек - РИА Новости, 22.07.2024
В России на водоемах за сутки погибли более 25 человек
Более 25 человек, в том числе пять детей, погибли на водоемах в России за минувшие сутки, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T09:23
2024-07-22T09:23
2024-07-22T09:23
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Более 25 человек, в том числе пять детей, погибли на водоемах в России за минувшие сутки, сообщает МЧС России в Telegram-канале."МЧС России: 26 человек, в том числе пять детей, погибли на водоемах за прошедшие сутки", - говорится сообщении.Как уточняет МЧС РФ, тела детей были найдены в Амурской области на реке Зее и в Белгородской области. Кроме того, тела людей были обнаружены в Ростовской области в акватории реки Средний Егорлык, в Башкортостане и в Курской области.
https://ria.ru/20240715/mchs-1959681763.html
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В России на водоемах за сутки погибли более 25 человек
МЧС: более 25 человек, в том числе пять детей, погибли на водоемах за сутки