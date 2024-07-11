https://ria.ru/20240711/tatarstan-1958942370.html

В Татарстане одобрили "халяльный кэшбек"

В Татарстане одобрили "халяльный кэшбек" - РИА Новости, 11.07.2024

В Татарстане одобрили "халяльный кэшбек"

Духовное управление мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ) одобрило "халяльный кэшбэк", который позволяет возвратить часть расходов за покупки по банковской... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T12:34

2024-07-11T12:34

2024-07-11T12:34

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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Духовное управление мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ) одобрило "халяльный кэшбэк", который позволяет возвратить часть расходов за покупки по банковской карте, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ДУМ РТ."Халяльный кэшбэк" – продукт, разработанный в Российском центре исламской экономики и финансов при Российском исламском институте для финансовой организации ООО "Халяльное решение". Продукт представляет собой маркетинговую программу по возврату части расходов за покупки, оплаченные банковской картой. Ознакомившись и изучив представленный пакет документов, со стороны ДУМ РТ продукт признан дозволенным согласно канонам исламского права", - сказано в сообщении.Уточняется, что для полноценного функционирования исламского финансового продукта представитель ДУМ РТ назначен в качестве внешнего контролера. "Также Halal Card выпускает эксклюзивные "садакаматы" – устройства с функцией перевода пожертвований (садака) в одно касание. Конструкции планируется устанавливать в мечетях, торговых центрах и других публичных местах. В сервисе также появится искусственный интеллект Мадиина, говорящий на всех языках мира", - сказано в сообщении.Halal Card доступен как гражданам России, так и гостям из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии, добавили в муфтияте."Для них сейчас создается платежное решение для трансграничного перевода средств с самой низкой комиссией и юридическое сопровождение в России", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240515/khalyal-1946207858.html

https://ria.ru/20240711/kurban-bayram-1800665351.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

россия, узбекистан, таджикистан, религия