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В Татарстане одобрили "халяльный кэшбек" - РИА Новости, 11.07.2024
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Религия
 
12:34 11.07.2024
https://ria.ru/20240711/tatarstan-1958942370.html
В Татарстане одобрили "халяльный кэшбек"
В Татарстане одобрили "халяльный кэшбек" - РИА Новости, 11.07.2024
В Татарстане одобрили "халяльный кэшбек"
Духовное управление мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ) одобрило "халяльный кэшбэк", который позволяет возвратить часть расходов за покупки по банковской... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T12:34
2024-07-11T12:34
религия
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узбекистан
таджикистан
религия
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Духовное управление мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ) одобрило "халяльный кэшбэк", который позволяет возвратить часть расходов за покупки по банковской карте, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ДУМ РТ."Халяльный кэшбэк" – продукт, разработанный в Российском центре исламской экономики и финансов при Российском исламском институте для финансовой организации ООО "Халяльное решение". Продукт представляет собой маркетинговую программу по возврату части расходов за покупки, оплаченные банковской картой. Ознакомившись и изучив представленный пакет документов, со стороны ДУМ РТ продукт признан дозволенным согласно канонам исламского права", - сказано в сообщении.Уточняется, что для полноценного функционирования исламского финансового продукта представитель ДУМ РТ назначен в качестве внешнего контролера. "Также Halal Card выпускает эксклюзивные "садакаматы" – устройства с функцией перевода пожертвований (садака) в одно касание. Конструкции планируется устанавливать в мечетях, торговых центрах и других публичных местах. В сервисе также появится искусственный интеллект Мадиина, говорящий на всех языках мира", - сказано в сообщении.Halal Card доступен как гражданам России, так и гостям из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии, добавили в муфтияте."Для них сейчас создается платежное решение для трансграничного перевода средств с самой низкой комиссией и юридическое сопровождение в России", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240515/khalyal-1946207858.html
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россия, узбекистан, таджикистан, религия
Религия, Россия, Узбекистан, Таджикистан, Религия
В Татарстане одобрили "халяльный кэшбек"

Духовное управление Татарстана одобрило "халяльный кэшбек"

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкКазанский кремль
Казанский кремль - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Духовное управление мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ) одобрило "халяльный кэшбэк", который позволяет возвратить часть расходов за покупки по банковской карте, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ДУМ РТ.
"Халяльный кэшбэк" – продукт, разработанный в Российском центре исламской экономики и финансов при Российском исламском институте для финансовой организации ООО "Халяльное решение". Продукт представляет собой маркетинговую программу по возврату части расходов за покупки, оплаченные банковской картой. Ознакомившись и изучив представленный пакет документов, со стороны ДУМ РТ продукт признан дозволенным согласно канонам исламского права", - сказано в сообщении.
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Уточняется, что для полноценного функционирования исламского финансового продукта представитель ДУМ РТ назначен в качестве внешнего контролера. "Также Halal Card выпускает эксклюзивные "садакаматы" – устройства с функцией перевода пожертвований (садака) в одно касание. Конструкции планируется устанавливать в мечетях, торговых центрах и других публичных местах. В сервисе также появится искусственный интеллект Мадиина, говорящий на всех языках мира", - сказано в сообщении.
Halal Card доступен как гражданам России, так и гостям из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии, добавили в муфтияте.
"Для них сейчас создается платежное решение для трансграничного перевода средств с самой низкой комиссией и юридическое сопровождение в России", - говорится в сообщении.
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