Православный календарь на июль 2025: праздники и традиции
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСвечи в храме святого апостола Андрея Первозванного во Владивостоке
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Церковные праздники в июле – торжества, посвященные значимым датам православного календаря в этом месяце. Какие религиозные события приходятся на второй месяц лета в 2025 году в России — в материале РИА Новости.
Церковный календарь на июль
1 июля:
- Начало Петрова поста
- Мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула
- Преподобного Леонтия, канонарха Печерского
2 июля:
- Петров пост
- Апостола Иуды Иаковлева, брата Господня
- Святителя Иова, патриарха Московского и всея России
- Святителя Иоанна Чудотворца (Максимовича), архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского
- Преподобного Паисия Великого
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПрихожанка во время литургии в храме Христа Спасителя
Прихожанка во время литургии в храме Христа Спасителя
3 июля:
- Петров пост
- Священномученика Мефодия, епископа Патарского
- Благоверного князя Глеба Владимирского
- Перенесение мощей святителя Гурия, архиепископа Казанского
4 июля:
- Петров пост
- Мученика Иулиана Тарсийского
- Обретение мощей преподобного Максима Грека
- Священномученика Терентия, епископа Иконийского
5 июля:
- Петров пост
- Священномученика Евсевия, епископа Самосатского
- Преподобного Варлаама Хутынского
6 июля:
- Петров пост
- Владимирской иконы Божией Матери
- Собор Владимирских святых
- Праведного отрока Артемия Веркольского
- Второе перенесение мощей святителя Германа, архиепископа Казанского и Свияжского
7 июля:
- Петров пост
- Рождество Иоанна Предтечи
- Преподобного Антония Дымского
- Праведных отроков Иакова и Иоанна Менюжских
- Всех преподобных и богоносных отцов, во Святой Горе Афонской просиявших
8 июля:
- Петров пост
- Благоверных князей Петра (в иночестве Давида) и Февронии (в иночестве Евфросинии), Муромских чудотворцев
9 июля:
- Петров пост
- Тихвинской иконы Божией Матери
- Святителя Дионисия, архиепископа Суздальского
- Обретение мощей преподобного Тихона Луховского, Костромского чудотворца
10 июля:
- Петров пост
- Преподобного Сампсона Странноприимца
- Обретение мощей преподобного Амвросия Оптинского
11 июля:
- Петров пост
- Икона Божией Матери "Троеручица"
- Перенесение мощей мучеников бессребреников и чудотворцев Кира и Иоанна
- Преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев
- Преподобного Ксенофонта Робейского, игумена
12 июля:
- Святых первоверховных апостолов Петра и Павла (окончание Петрова поста)
- Преподобного Паисия Святогорца
13 июля:
- Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов: Петра, Андрея, брата его, Иакова Зеведеева, Иоанна, брата его, Филиппа, Варфоломея, Фомы, Матфея, Иакова Алфеева, Иуды Иаковля, или Фаддея, Симона Зилота и Матфия
- Прославление святителя Софрония, епископа Иркутского
14 июля:
- Бессребреников мучеников Космы и Дамиана, в Риме пострадавших
15 июля:
- Положение Честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне
- Святителя Фотия, митрополита митрополита Киевского и всея Руси
16 июля:
- Перенесение мощей святителя Филиппа (Колычева), митрополита Московского и всея России, чудотворца
- Мученика Иакинфа Римского
- Благоверных князей Василия и Константина Ярославских
- Святителя Василия, епископа Рязанского
- Преподобных Анатолиев Печерских
- Преподобных Иоанна и Лонгина Яренгских
- Блаженного Иоанна, Христа ради юродивого, Московского
- Преподобного Никодима Кожеезерского
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСвященнослужитель на Ганиной Яме после окончания крестного хода, приуроченного к 100-летию гибели царской семьи, в Екатеринбурге. 17 июля 2018
Священнослужитель на Ганиной Яме после окончания крестного хода, приуроченного к 100-летию гибели царской семьи, в Екатеринбурге. 17 июля 2018
17 июля:
- Страстотерпцев царя Николая II, царицы Александры, царевича Алексия, великих княжен Ольги, Татианы, Марии и Анастасии
- Преподобного Андрея Рублева, иконописца
- Благоверного князя Андрея Боголюбского
- Святителя Андрея Критского, архиепископа
- Преподобной Марфы Антиохийской, матери Симеона Дивногорца
- Обретение мощей преподобного Евфимия, Суздальского чудотворца
18 июля:
- Преподобного Афанасия, игумена Афонского
- Обретение честных мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского, всея России чудотворца
- Преподобномученицы великой княгини Елисаветы и инокини Варвары (Яковлевой)
19 июля:
- Собор Радонежских святых
- Преподобных Сисоя Великого и Сисоя, схимника Печерского
Вознесение Господне: суть и традиции праздника
5 мая, 10:33
20 июля:
- Преподобной Евфросинии (в инокинях Евдокии), великой княгини Московской
- Преподобного Фомы Малеина
- Преподобного Акакия Синайского
- Мученицы Кириакии (Неделы) Никомидийской
21 июля:
- Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани
- Мученика Прокопия
- Праведного Прокопия, Христа ради юродивого, Устюжского чудотворца
- Собор преподобных отцов Псково-Печерских
22 июля:
- Священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского
- Святителя Феодора, епископа Едесского
- Священномученика Кирилла, епископа Гортинского
23 июля:
- Положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве
- Мучеников 45-ти в Никополе Армянском: Леонтия, Маврикия, Даниила, Антония, Александра, Ианикита (Аникиты), Сисиния, Менеи, Вирилада и прочих
- Преподобного Антония Киево-Печерского, начальника всех русских монахов
- Преподобного Силуана, схимника Печерского, в Дальних пещерах
24 июля:
- Равноапостольной Ольги, великой княгини Российской, во Святом Крещении Елены
- Воспоминание чуда великомученицы Евфимии Всехвальной, имже Православие утвердися
25 июля:
- Иконы Божией Матери: "Троеручица"
- Мучеников Прокла и Илария
- Преподобного Михаила Малеина, игумена
- Преподобного Арсения Новгородского
- Мучеников Феодора Варяга и сына его Иоанна Печерского, в Киеве
- Преподобномученика Симона Воломского, игумена
Троица: история праздника, традиции и запреты
8 июня, 12:23
26 июля:
- Собор Архангела Гавриила
- Преподобного Стефана Савваита
- Всех святых, в земле Литовской просиявших
27 июля:
- Апостола от 70-ти Акилы
- Преподобного Стефана Махрищского
- Преподобного Никодима Святогорца
28 июля:
- Равноапостольного великого князя Владимира (во Святом Крещении Василия) (День Крещения Руси)
- Память святых отцов шести Вселенских Соборов
- Собор Киевских святых
29 июля:
- Священномученика Афиногена, епископа Пидахфойского, и десяти учеников его
30 июля:
- Великомученицы Марины (Маргариты) Антиохийской
- Преподобного Иринарха Соловецкого, игумена
- Преподобного Леонида Устьнедумского, иеромонаха
31 июля:
- Мученика Емилиана Доростольского
- Мученика Иакинфа Амастридского
- Преподобного Иоанна Многострадального, Печерского
- Преподобных Памвы, затворника Печерского и Памвы (Памво) пустынника, Нитрийского
Репродукция иконы "Иоанн Предтеча в пустыне с житием"
Церковные праздники
На июль 2025 года приходится два великих праздника: Рождество Иоанна Предтечи и День святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Двунадесятых праздников в этом месяце нет.
Рождество Иоанна Предтечи
Иоанн Креститель – один из наиболее почитаемых святых. В честь него установлено несколько праздников: Зачатие (6 октября), Рождество (7 июля), Усекновение главы (11 сентября), Собор Иоанна Крестителя в связи с праздником Крещения (20 января), Первое и второе обретение главы (9 марта), Третье обретение главы (7 июня) и праздник перенесения его десницы (правой руки) из Мальты в Гатчину (25 октября).
День святых апостолов Петра и Павла
По преданию, 12 июля состоялась казнь Петра и Павла. Доподлинно неизвестно, произошло это одновременно или с разницей в один год.
Простой рыбак, Петр (Симон при рождении) стал ближайшим учеником Христа и участником многих евангельских событий. За свою деятельность был распят вниз головой.
Павел (при рождении Савл) был выходцем из богатой семьи и участвовал в гонениях христиан. Согласно Евангелию, по пути в Дамаск ему явился Иисус. От Его яркого света Савл ослеп на три дня и прозрел только, когда принял крещение.
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРепродукция картины Эль Греко "Апостолы Петр и Павел"
Репродукция картины Эль Греко "Апостолы Петр и Павел"
Посты в июле
Дню Петра и Павла предшествует "апостольский" пост. Дата его начала зависит от того, на какое число выпадает праздник Святой Троицы. А вот дата окончания всегда одна и та же. Поэтому иногда Петров пост бывает довольно коротким – 8-10 дней, а иногда – длинным – месяц и более. В 2025 году он длится с 1 по 11 июля.
Петров не такой строгий, как, например, Великий пост: исключается только мясная, молочная пища, яйца и птица, рыбу разрешено употреблять по субботам, воскресеньям и праздничным дням.
Имена в июле по церковному календарю
По церковному календарю в июле свой день ангела отмечают носители многих мужских и женских имен. Более подробно ознакомиться с полным списком всех чтимых святых по дням в этом месяце можно заглянув в святцы, или месяцеслов.
Приметы и поверья
Существует много народных примет и поверий, связанных со вторым летним месяцем. Например, если он выдался жарким, то жди морозного декабря. Если ласточки и стрижи летают близко к земле, а воробьи прячутся под крышу – будет гроза. Ясный закат – к ясной погоде, красный – к ветру, бледный – к дождю.
Правила поведения в православные праздники
В жизни верующего человека православные праздники занимают особое место. Хотя особых запретов в эти дни нет, рекомендуется избегать тяжелого физического труда. День лучше провести в молитве и посещении богослужений в храмах.
Праздники в православной традиции — это не только время для веселья, но и возможность углубить свою веру, вспомнить о великих святых и обрести духовное умиротворение.
Чтение памяти усопших в праздники
В православные праздники особое внимание уделяется дням поминовения усопших. Согласно церковному уставу, чтить память усопших рекомендуется по субботам, однако верующие могут делать это в любой день недели. Особенно значимыми являются дни памяти святых, таких как святые Петра и Февронии, которые символизируют любовь и верность. Эти святые являются примером для многих людей, показывая, как можно жить в согласии и заботе друг о друге.
Как молиться за усопших
Искренние молитвы играют очень важную роль в жизни верующих. Считается, что именно с их помощью души умерших могут обрести покой. Посредством молитвы близкие и родственники могут способствовать тому, чтобы почившему простились его грехи. В этот день многие обращаются к пророку предтечи и крестителю Господня, чтобы получить благословение и поддержку.