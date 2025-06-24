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Церковный православный календарь на июль 2025: праздники, посты и важные даты
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
19:26 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/pravoslavnyy-1880934441.html
Православный календарь на июль 2025: праздники и традиции
Церковный православный календарь на июль 2025: праздники, посты и важные даты
Православный календарь на июль 2025: праздники и традиции
Церковные праздники в июле – торжества, посвященные значимым датам православного календаря в этом месяце. Какие религиозные события приходятся на второй месяц... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T19:26:00+03:00
2025-06-24T19:26:00+03:00
религия
россия
рим
казань
религиозные праздники
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Церковные праздники в июле – торжества, посвященные значимым датам православного календаря в этом месяце. Какие религиозные события приходятся на второй месяц лета в 2025 году в России — в материале РИА Новости.Церковный календарь на июль1 июля:2 июля:3 июля:4 июля:5 июля:6 июля:7 июля:8 июля:9 июля:10 июля:11 июля:12 июля:13 июля:14 июля:15 июля:16 июля:17 июля:18 июля:19 июля:20 июля:21 июля:22 июля:23 июля:24 июля:25 июля:26 июля:27 июля:28 июля:29 июля:30 июля:31 июля:Церковные праздникиНа июль 2025 года приходится два великих праздника: Рождество Иоанна Предтечи и День святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Двунадесятых праздников в этом месяце нет.Рождество Иоанна ПредтечиИоанн Креститель – один из наиболее почитаемых святых. В честь него установлено несколько праздников: Зачатие (6 октября), Рождество (7 июля), Усекновение главы (11 сентября), Собор Иоанна Крестителя в связи с праздником Крещения (20 января), Первое и второе обретение главы (9 марта), Третье обретение главы (7 июня) и праздник перенесения его десницы (правой руки) из Мальты в Гатчину (25 октября).День святых апостолов Петра и ПавлаПо преданию, 12 июля состоялась казнь Петра и Павла. Доподлинно неизвестно, произошло это одновременно или с разницей в один год.Простой рыбак, Петр (Симон при рождении) стал ближайшим учеником Христа и участником многих евангельских событий. За свою деятельность был распят вниз головой.Павел (при рождении Савл) был выходцем из богатой семьи и участвовал в гонениях христиан. Согласно Евангелию, по пути в Дамаск ему явился Иисус. От Его яркого света Савл ослеп на три дня и прозрел только, когда принял крещение.Посты в июлеДню Петра и Павла предшествует "апостольский" пост. Дата его начала зависит от того, на какое число выпадает праздник Святой Троицы. А вот дата окончания всегда одна и та же. Поэтому иногда Петров пост бывает довольно коротким – 8-10 дней, а иногда – длинным – месяц и более. В 2025 году он длится с 1 по 11 июля.Петров не такой строгий, как, например, Великий пост: исключается только мясная, молочная пища, яйца и птица, рыбу разрешено употреблять по субботам, воскресеньям и праздничным дням.Имена в июле по церковному календарюПо церковному календарю в июле свой день ангела отмечают носители многих мужских и женских имен. Более подробно ознакомиться с полным списком всех чтимых святых по дням в этом месяце можно заглянув в святцы, или месяцеслов.Приметы и поверьяСуществует много народных примет и поверий, связанных со вторым летним месяцем. Например, если он выдался жарким, то жди морозного декабря. Если ласточки и стрижи летают близко к земле, а воробьи прячутся под крышу – будет гроза. Ясный закат – к ясной погоде, красный – к ветру, бледный – к дождю.Правила поведения в православные праздникиВ жизни верующего человека православные праздники занимают особое место. Хотя особых запретов в эти дни нет, рекомендуется избегать тяжелого физического труда. День лучше провести в молитве и посещении богослужений в храмах.Праздники в православной традиции — это не только время для веселья, но и возможность углубить свою веру, вспомнить о великих святых и обрести духовное умиротворение.Чтение памяти усопших в праздникиВ православные праздники особое внимание уделяется дням поминовения усопших. Согласно церковному уставу, чтить память усопших рекомендуется по субботам, однако верующие могут делать это в любой день недели. Особенно значимыми являются дни памяти святых, таких как святые Петра и Февронии, которые символизируют любовь и верность. Эти святые являются примером для многих людей, показывая, как можно жить в согласии и заботе друг о друге.Как молиться за усопшихИскренние молитвы играют очень важную роль в жизни верующих. Считается, что именно с их помощью души умерших могут обрести покой. Посредством молитвы близкие и родственники могут способствовать тому, чтобы почившему простились его грехи. В этот день многие обращаются к пророку предтечи и крестителю Господня, чтобы получить благословение и поддержку.
https://ria.ru/20250327/iyun-1866431710.html
https://ria.ru/20250620/petrov_post-1866417740.html
https://ria.ru/20250505/voznesenie-1792478145.html
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россия, рим, казань, религиозные праздники
Религия, Россия, Рим, Казань, Религиозные праздники

Православный календарь на июль 2025: праздники и традиции

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСвечи в храме святого апостола Андрея Первозванного во Владивостоке
Свечи в храме святого апостола Андрея Первозванного во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Церковные праздники в июле – торжества, посвященные значимым датам православного календаря в этом месяце. Какие религиозные события приходятся на второй месяц лета в 2025 году в России — в материале РИА Новости.

Церковный календарь на июль

1 июля:
  • Начало Петрова поста
  • Мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула
  • Преподобного Леонтия, канонарха Печерского
2 июля:
  • Петров пост
  • Апостола Иуды Иаковлева, брата Господня
  • Святителя Иова, патриарха Московского и всея России
  • Святителя Иоанна Чудотворца (Максимовича), архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского
  • Преподобного Паисия Великого
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПрихожанка во время литургии в храме Христа Спасителя
Прихожанка во время литургии в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Прихожанка во время литургии в храме Христа Спасителя
3 июля:
  • Петров пост
  • Священномученика Мефодия, епископа Патарского
  • Благоверного князя Глеба Владимирского
  • Перенесение мощей святителя Гурия, архиепископа Казанского
4 июля:
  • Петров пост
  • Мученика Иулиана Тарсийского
  • Обретение мощей преподобного Максима Грека
  • Священномученика Терентия, епископа Иконийского
5 июля:
  • Петров пост
  • Священномученика Евсевия, епископа Самосатского
  • Преподобного Варлаама Хутынского
6 июля:
  • Петров пост
  • Владимирской иконы Божией Матери
  • Собор Владимирских святых
  • Праведного отрока Артемия Веркольского
  • Второе перенесение мощей святителя Германа, архиепископа Казанского и Свияжского
Церковные праздники в июне - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Церковный календарь на июнь 2025 года: православные праздники и посты
27 марта, 16:38
7 июля:
  • Петров пост
  • Рождество Иоанна Предтечи
  • Преподобного Антония Дымского
  • Праведных отроков Иакова и Иоанна Менюжских
  • Всех преподобных и богоносных отцов, во Святой Горе Афонской просиявших
8 июля:
  • Петров пост
  • Благоверных князей Петра (в иночестве Давида) и Февронии (в иночестве Евфросинии), Муромских чудотворцев
9 июля:
  • Петров пост
  • Тихвинской иконы Божией Матери
  • Святителя Дионисия, архиепископа Суздальского
  • Обретение мощей преподобного Тихона Луховского, Костромского чудотворца
10 июля:
  • Петров пост
  • Преподобного Сампсона Странноприимца
  • Обретение мощей преподобного Амвросия Оптинского
11 июля:
  • Петров пост
  • Икона Божией Матери "Троеручица"
  • Перенесение мощей мучеников бессребреников и чудотворцев Кира и Иоанна
  • Преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев
  • Преподобного Ксенофонта Робейского, игумена
12 июля:
  • Святых первоверховных апостолов Петра и Павла (окончание Петрова поста)
  • Преподобного Паисия Святогорца
13 июля:
  • Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов: Петра, Андрея, брата его, Иакова Зеведеева, Иоанна, брата его, Филиппа, Варфоломея, Фомы, Матфея, Иакова Алфеева, Иуды Иаковля, или Фаддея, Симона Зилота и Матфия
  • Прославление святителя Софрония, епископа Иркутского
Петров пост - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Петров пост в 2025 году: когда начинается, подробный календарь питания
20 июня, 21:16
14 июля:
  • Бессребреников мучеников Космы и Дамиана, в Риме пострадавших
15 июля:
  • Положение Честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне
  • Святителя Фотия, митрополита митрополита Киевского и всея Руси
16 июля:
  • Перенесение мощей святителя Филиппа (Колычева), митрополита Московского и всея России, чудотворца
  • Мученика Иакинфа Римского
  • Благоверных князей Василия и Константина Ярославских
  • Святителя Василия, епископа Рязанского
  • Преподобных Анатолиев Печерских
  • Преподобных Иоанна и Лонгина Яренгских
  • Блаженного Иоанна, Христа ради юродивого, Московского
  • Преподобного Никодима Кожеезерского
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСвященнослужитель на Ганиной Яме после окончания крестного хода, приуроченного к 100-летию гибели царской семьи, в Екатеринбурге. 17 июля 2018
Священнослужитель на Ганиной Яме после окончания крестного хода, приуроченного к 100-летию гибели царской семьи, в Екатеринбурге. 17 июля 2018 - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Священнослужитель на Ганиной Яме после окончания крестного хода, приуроченного к 100-летию гибели царской семьи, в Екатеринбурге. 17 июля 2018
17 июля:
  • Страстотерпцев царя Николая II, царицы Александры, царевича Алексия, великих княжен Ольги, Татианы, Марии и Анастасии
  • Преподобного Андрея Рублева, иконописца
  • Благоверного князя Андрея Боголюбского
  • Святителя Андрея Критского, архиепископа
  • Преподобной Марфы Антиохийской, матери Симеона Дивногорца
  • Обретение мощей преподобного Евфимия, Суздальского чудотворца
18 июля:
  • Преподобного Афанасия, игумена Афонского
  • Обретение честных мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского, всея России чудотворца
  • Преподобномученицы великой княгини Елисаветы и инокини Варвары (Яковлевой)
19 июля:
  • Собор Радонежских святых
  • Преподобных Сисоя Великого и Сисоя, схимника Печерского
Вознесение - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
Вознесение Господне: суть и традиции праздника
5 мая, 10:33
20 июля:
  • Преподобной Евфросинии (в инокинях Евдокии), великой княгини Московской
  • Преподобного Фомы Малеина
  • Преподобного Акакия Синайского
  • Мученицы Кириакии (Неделы) Никомидийской
21 июля:
  • Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани
  • Мученика Прокопия
  • Праведного Прокопия, Христа ради юродивого, Устюжского чудотворца
  • Собор преподобных отцов Псково-Печерских
22 июля:
  • Священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского
  • Святителя Феодора, епископа Едесского
  • Священномученика Кирилла, епископа Гортинского
23 июля:
  • Положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве
  • Мучеников 45-ти в Никополе Армянском: Леонтия, Маврикия, Даниила, Антония, Александра, Ианикита (Аникиты), Сисиния, Менеи, Вирилада и прочих
  • Преподобного Антония Киево-Печерского, начальника всех русских монахов
  • Преподобного Силуана, схимника Печерского, в Дальних пещерах
24 июля:
  • Равноапостольной Ольги, великой княгини Российской, во Святом Крещении Елены
  • Воспоминание чуда великомученицы Евфимии Всехвальной, имже Православие утвердися
25 июля:
  • Иконы Божией Матери: "Троеручица"
  • Мучеников Прокла и Илария
  • Преподобного Михаила Малеина, игумена
  • Преподобного Арсения Новгородского
  • Мучеников Феодора Варяга и сына его Иоанна Печерского, в Киеве
  • Преподобномученика Симона Воломского, игумена
Празднование Троицы в городах России - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
Троица: история праздника, традиции и запреты
8 июня, 12:23
26 июля:
  • Собор Архангела Гавриила
  • Преподобного Стефана Савваита
  • Всех святых, в земле Литовской просиявших
27 июля:
  • Апостола от 70-ти Акилы
  • Преподобного Стефана Махрищского
  • Преподобного Никодима Святогорца
28 июля:
  • Равноапостольного великого князя Владимира (во Святом Крещении Василия) (День Крещения Руси)
  • Память святых отцов шести Вселенских Соборов
  • Собор Киевских святых
29 июля:
  • Священномученика Афиногена, епископа Пидахфойского, и десяти учеников его
30 июля:
  • Великомученицы Марины (Маргариты) Антиохийской
  • Преподобного Иринарха Соловецкого, игумена
  • Преподобного Леонида Устьнедумского, иеромонаха
31 июля:
  • Мученика Емилиана Доростольского
  • Мученика Иакинфа Амастридского
  • Преподобного Иоанна Многострадального, Печерского
  • Преподобных Памвы, затворника Печерского и Памвы (Памво) пустынника, Нитрийского
© РИА Новости | Перейти в медиабанкРепродукция иконы "Иоанн Предтеча в пустыне с житием"
Репродукция иконы Иоанн Предтеча в пустыне с житием - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости
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Репродукция иконы "Иоанн Предтеча в пустыне с житием"

Церковные праздники

На июль 2025 года приходится два великих праздника: Рождество Иоанна Предтечи и День святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Двунадесятых праздников в этом месяце нет.

Рождество Иоанна Предтечи

Иоанн Креститель – один из наиболее почитаемых святых. В честь него установлено несколько праздников: Зачатие (6 октября), Рождество (7 июля), Усекновение главы (11 сентября), Собор Иоанна Крестителя в связи с праздником Крещения (20 января), Первое и второе обретение главы (9 марта), Третье обретение главы (7 июня) и праздник перенесения его десницы (правой руки) из Мальты в Гатчину (25 октября).

День святых апостолов Петра и Павла

По преданию, 12 июля состоялась казнь Петра и Павла. Доподлинно неизвестно, произошло это одновременно или с разницей в один год.
Простой рыбак, Петр (Симон при рождении) стал ближайшим учеником Христа и участником многих евангельских событий. За свою деятельность был распят вниз головой.
Павел (при рождении Савл) был выходцем из богатой семьи и участвовал в гонениях христиан. Согласно Евангелию, по пути в Дамаск ему явился Иисус. От Его яркого света Савл ослеп на три дня и прозрел только, когда принял крещение.
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРепродукция картины Эль Греко "Апостолы Петр и Павел"
Репродукция картины Эль Греко Апостолы Петр и Павел - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Репродукция картины Эль Греко "Апостолы Петр и Павел"

Посты в июле

Дню Петра и Павла предшествует "апостольский" пост. Дата его начала зависит от того, на какое число выпадает праздник Святой Троицы. А вот дата окончания всегда одна и та же. Поэтому иногда Петров пост бывает довольно коротким – 8-10 дней, а иногда – длинным – месяц и более. В 2025 году он длится с 1 по 11 июля.
Петров не такой строгий, как, например, Великий пост: исключается только мясная, молочная пища, яйца и птица, рыбу разрешено употреблять по субботам, воскресеньям и праздничным дням.

Имена в июле по церковному календарю

По церковному календарю в июле свой день ангела отмечают носители многих мужских и женских имен. Более подробно ознакомиться с полным списком всех чтимых святых по дням в этом месяце можно заглянув в святцы, или месяцеслов.

Приметы и поверья

Существует много народных примет и поверий, связанных со вторым летним месяцем. Например, если он выдался жарким, то жди морозного декабря. Если ласточки и стрижи летают близко к земле, а воробьи прячутся под крышу – будет гроза. Ясный закат – к ясной погоде, красный – к ветру, бледный – к дождю.

Правила поведения в православные праздники

В жизни верующего человека православные праздники занимают особое место. Хотя особых запретов в эти дни нет, рекомендуется избегать тяжелого физического труда. День лучше провести в молитве и посещении богослужений в храмах.
Праздники в православной традиции — это не только время для веселья, но и возможность углубить свою веру, вспомнить о великих святых и обрести духовное умиротворение.

Чтение памяти усопших в праздники

В православные праздники особое внимание уделяется дням поминовения усопших. Согласно церковному уставу, чтить память усопших рекомендуется по субботам, однако верующие могут делать это в любой день недели. Особенно значимыми являются дни памяти святых, таких как святые Петра и Февронии, которые символизируют любовь и верность. Эти святые являются примером для многих людей, показывая, как можно жить в согласии и заботе друг о друге.

Как молиться за усопших

Искренние молитвы играют очень важную роль в жизни верующих. Считается, что именно с их помощью души умерших могут обрести покой. Посредством молитвы близкие и родственники могут способствовать тому, чтобы почившему простились его грехи. В этот день многие обращаются к пророку предтечи и крестителю Господня, чтобы получить благословение и поддержку.
Прихожане в кафедральном соборе Рождества Христова в День Святой Троицы - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
День Святого Духа в 2025 году: что это за праздник и когда отмечается
9 июня, 13:41
 
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