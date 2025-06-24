https://ria.ru/20250624/pravoslavnyy-1880934441.html

Православный календарь на июль 2025: праздники и традиции

Церковный православный календарь на июль 2025: праздники, посты и важные даты

Православный календарь на июль 2025: праздники и традиции

Церковные праздники в июле – торжества, посвященные значимым датам православного календаря в этом месяце. Какие религиозные события приходятся на второй месяц... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T19:26:00+03:00

2025-06-24T19:26:00+03:00

2025-06-24T19:26:00+03:00

религия

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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Церковные праздники в июле – торжества, посвященные значимым датам православного календаря в этом месяце. Какие религиозные события приходятся на второй месяц лета в 2025 году в России — в материале РИА Новости.Церковный календарь на июль1 июля:2 июля:3 июля:4 июля:5 июля:6 июля:7 июля:8 июля:9 июля:10 июля:11 июля:12 июля:13 июля:14 июля:15 июля:16 июля:17 июля:18 июля:19 июля:20 июля:21 июля:22 июля:23 июля:24 июля:25 июля:26 июля:27 июля:28 июля:29 июля:30 июля:31 июля:Церковные праздникиНа июль 2025 года приходится два великих праздника: Рождество Иоанна Предтечи и День святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Двунадесятых праздников в этом месяце нет.Рождество Иоанна ПредтечиИоанн Креститель – один из наиболее почитаемых святых. В честь него установлено несколько праздников: Зачатие (6 октября), Рождество (7 июля), Усекновение главы (11 сентября), Собор Иоанна Крестителя в связи с праздником Крещения (20 января), Первое и второе обретение главы (9 марта), Третье обретение главы (7 июня) и праздник перенесения его десницы (правой руки) из Мальты в Гатчину (25 октября).День святых апостолов Петра и ПавлаПо преданию, 12 июля состоялась казнь Петра и Павла. Доподлинно неизвестно, произошло это одновременно или с разницей в один год.Простой рыбак, Петр (Симон при рождении) стал ближайшим учеником Христа и участником многих евангельских событий. За свою деятельность был распят вниз головой.Павел (при рождении Савл) был выходцем из богатой семьи и участвовал в гонениях христиан. Согласно Евангелию, по пути в Дамаск ему явился Иисус. От Его яркого света Савл ослеп на три дня и прозрел только, когда принял крещение.Посты в июлеДню Петра и Павла предшествует "апостольский" пост. Дата его начала зависит от того, на какое число выпадает праздник Святой Троицы. А вот дата окончания всегда одна и та же. Поэтому иногда Петров пост бывает довольно коротким – 8-10 дней, а иногда – длинным – месяц и более. В 2025 году он длится с 1 по 11 июля.Петров не такой строгий, как, например, Великий пост: исключается только мясная, молочная пища, яйца и птица, рыбу разрешено употреблять по субботам, воскресеньям и праздничным дням.Имена в июле по церковному календарюПо церковному календарю в июле свой день ангела отмечают носители многих мужских и женских имен. Более подробно ознакомиться с полным списком всех чтимых святых по дням в этом месяце можно заглянув в святцы, или месяцеслов.Приметы и поверьяСуществует много народных примет и поверий, связанных со вторым летним месяцем. Например, если он выдался жарким, то жди морозного декабря. Если ласточки и стрижи летают близко к земле, а воробьи прячутся под крышу – будет гроза. Ясный закат – к ясной погоде, красный – к ветру, бледный – к дождю.Правила поведения в православные праздникиВ жизни верующего человека православные праздники занимают особое место. Хотя особых запретов в эти дни нет, рекомендуется избегать тяжелого физического труда. День лучше провести в молитве и посещении богослужений в храмах.Праздники в православной традиции — это не только время для веселья, но и возможность углубить свою веру, вспомнить о великих святых и обрести духовное умиротворение.Чтение памяти усопших в праздникиВ православные праздники особое внимание уделяется дням поминовения усопших. Согласно церковному уставу, чтить память усопших рекомендуется по субботам, однако верующие могут делать это в любой день недели. Особенно значимыми являются дни памяти святых, таких как святые Петра и Февронии, которые символизируют любовь и верность. Эти святые являются примером для многих людей, показывая, как можно жить в согласии и заботе друг о друге.Как молиться за усопшихИскренние молитвы играют очень важную роль в жизни верующих. Считается, что именно с их помощью души умерших могут обрести покой. Посредством молитвы близкие и родственники могут способствовать тому, чтобы почившему простились его грехи. В этот день многие обращаются к пророку предтечи и крестителю Господня, чтобы получить благословение и поддержку.

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https://ria.ru/20250620/petrov_post-1866417740.html

https://ria.ru/20250505/voznesenie-1792478145.html

https://ria.ru/20250608/troitsa-1737298760.html

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Никита Бизин

россия, рим, казань, религиозные праздники