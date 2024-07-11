https://ria.ru/20240711/sizo-1958937632.html

Участника захвата заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону выписали из больницы

Участника захвата заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону выписали из больницы - РИА Новости, 11.07.2024

Участника захвата заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону выписали из больницы

Выжившего захватчика заложников в СИЗО Ростова-на-Дону Даниила Камнева выписали из тюремной больницы и перевели на амбулаторное лечение, теперь он содержится в... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T12:19

2024-07-11T12:19

2024-07-11T12:38

захват заложников в ростовском сизо

происшествия

ростов-на-дону

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/10/1953234623_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6b7c2d586c5fb22bb57cc88130052d97.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 июл - РИА Новости. Выжившего захватчика заложников в СИЗО Ростова-на-Дону Даниила Камнева выписали из тюремной больницы и перевели на амбулаторное лечение, теперь он содержится в изоляторе в Таганроге, сообщил РИА Новости его адвокат Михаил Минаков.В середине июня обвиняемые, содержащиеся в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, захватили в заложники двух сотрудников. Позже большинство преступников ликвидировали, один из них - Даниил Камнев - выжил. Сотрудники, находившиеся в заложниках, были освобождены. СК возбудил уголовное дело."Камнева перевели из МОТБ (Межобластная туберкулезная больница №19 ГУФСИН по Ростовской области) на амбулаторное лечение", - сказал Минаков.Он добавил, что теперь Камнев содержится в СИЗО-2 в Таганроге Ростовской области.

https://ria.ru/20240624/terakt-1955120757.html

ростов-на-дону

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

захват заложников в ростовском сизо, происшествия, ростов-на-дону, следственный комитет россии (ск рф)