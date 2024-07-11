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Участника захвата заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону выписали из больницы - РИА Новости, 11.07.2024
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12:19 11.07.2024 (обновлено: 12:38 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/sizo-1958937632.html
Участника захвата заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону выписали из больницы
Участника захвата заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону выписали из больницы - РИА Новости, 11.07.2024
Участника захвата заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону выписали из больницы
Выжившего захватчика заложников в СИЗО Ростова-на-Дону Даниила Камнева выписали из тюремной больницы и перевели на амбулаторное лечение, теперь он содержится в... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T12:19
2024-07-11T12:38
захват заложников в ростовском сизо
происшествия
ростов-на-дону
следственный комитет россии (ск рф)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 июл - РИА Новости. Выжившего захватчика заложников в СИЗО Ростова-на-Дону Даниила Камнева выписали из тюремной больницы и перевели на амбулаторное лечение, теперь он содержится в изоляторе в Таганроге, сообщил РИА Новости его адвокат Михаил Минаков.В середине июня обвиняемые, содержащиеся в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, захватили в заложники двух сотрудников. Позже большинство преступников ликвидировали, один из них - Даниил Камнев - выжил. Сотрудники, находившиеся в заложниках, были освобождены. СК возбудил уголовное дело."Камнева перевели из МОТБ (Межобластная туберкулезная больница №19 ГУФСИН по Ростовской области) на амбулаторное лечение", - сказал Минаков.Он добавил, что теперь Камнев содержится в СИЗО-2 в Таганроге Ростовской области.
https://ria.ru/20240624/terakt-1955120757.html
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захват заложников в ростовском сизо, происшествия, ростов-на-дону, следственный комитет россии (ск рф)
Захват заложников в ростовском СИЗО, Происшествия, Ростов-на-Дону, Следственный комитет России (СК РФ)
Участника захвата заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону выписали из больницы

Выжившего захватчика заложников в Ростове-на-Дону Камнева выписали из больницы

© РИА Новости / Федор Ларин | Перейти в медиабанкОбстановка у СИЗО-1 в Ростове-на-Дону
Обстановка у СИЗО-1 в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости / Федор Ларин
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Обстановка у СИЗО-1 в Ростове-на-Дону. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 июл - РИА Новости. Выжившего захватчика заложников в СИЗО Ростова-на-Дону Даниила Камнева выписали из тюремной больницы и перевели на амбулаторное лечение, теперь он содержится в изоляторе в Таганроге, сообщил РИА Новости его адвокат Михаил Минаков.
В середине июня обвиняемые, содержащиеся в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, захватили в заложники двух сотрудников. Позже большинство преступников ликвидировали, один из них - Даниил Камнев - выжил. Сотрудники, находившиеся в заложниках, были освобождены. СК возбудил уголовное дело.
«
"Камнева перевели из МОТБ (Межобластная туберкулезная больница №19 ГУФСИН по Ростовской области) на амбулаторное лечение", - сказал Минаков.
Он добавил, что теперь Камнев содержится в СИЗО-2 в Таганроге Ростовской области.
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Захват заложников в ростовском СИЗОПроисшествияРостов-на-ДонуСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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