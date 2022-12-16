Свиной грипп 2022-2023: симптомы, чем опасен, как лечить
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Свиной грипп - острая респираторная вирусная инфекция, поражающая человека. Какие симптомы и признаки имеет заболевание у людей, как они выражаются у взрослых и детей, сколько длится по времени острый период до полного выздоровления, советы врачей по лечению и профилактике болезни, стоит ли ожидать в России в сезоне 2022-2023 эпидемию свиного гриппа, - в материале РИА Новости.
Свиной грипп
Свиной грипп - высокозаразная, остро протекающая болезнь, характеризующаяся внезапным началом, быстрым охватом большого количества людей, резко выраженной лихорадкой и поражением органов дыхания. Болезнь вызывается несколькими серотипами вирусов группы А (H1N1). К основным симптомам относятся выраженная интоксикация организма, сухой надсадный кашель, часто присутствуют признаки желудочно-кишечного расстройства.
У взрослых
- Вирус опасен из-за нестойкости иммунитета человека к вирусам гриппа в целом. Иммунитет сохраняется крайне непродолжительное время, и риск повторного заражения существует даже в пределах одного эпидемиологического периода - одного сезона. Особенно этот риск высок у людей с хроническими заболеваниями, детей и пожилых граждан, - отмечает Оксана Гизингер, врач-эксперт лаборатории "Гемотест".
Большинство взрослых переносит болезнь в среднетяжелой форме, но велика вероятность развития осложнений. Особенностью H1N1 врачи называют присутствие у больного тошноты, рвоты и диареи.
У детей
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в медиабанкУченики гимназии в Челябинске в медицинских масках в целях профилактики заболевания гриппом и ОРВИ
Ученики гимназии в Челябинске в медицинских масках в целях профилактики заболевания гриппом и ОРВИ
В группу риска по заражению гриппом свиней входят дети, посещающие организованные коллективы (школу, детский сад, кружки и секции), особенно быстро заболевают малыши до 5 лет из-за особенностей иммунитета. У детей инфекция протекает с выраженными симптомами интоксикации (головной болью, ломотой в мышцах и костях, светобоязнью, апатией и сонливостью) и высокой температурой, которая слабо поддается снижению. Не всегда свиной грипп начинается с катаральных признаков, сначала могут быть только проявления интоксикации, а в некоторых случаях заболевание начинается с тошноты, рвоты и диареи.
Возбудитель свиного гриппа
Сначала заболевание наблюдалось только у животных, потом были выявлены единичные случаи заражения людей, тесно контактировавших со свиньями. Причиной передачи свиного гриппа человеку стал серотип А (H1N1), который возник в результате скрещивания генетического материала четырех вирусов: человека, птиц и двух свиных вирусов Евразийской и Североамериканской линий.
Как происходит заражение
- Основной проблемой свиного гриппа H1N1 является его высокая контагиозность - заразность. Как и любой другой респираторный вирус, он передается воздушно-капельным путем. Возможен и контактный путь передачи: в случае соприкосновения с загрязненными поверхностями, где находятся мелкодисперсные частицы после чихания и кашля больного, - отмечает Оксана Гизингер.
По словам Константина Хоманова, терапевта, основателя системы поддержки принятия врачебных решений "Справочник врача", заражение на улице маловероятно, если только больной не чихнет человеку прямо в лицо, а вот в транспорте, магазине, очереди, там, где плохая вентиляция и теснота, скорее всего.
Симптомы, признаки
Симптомы, типичные для гриппа:
- —лихорадка более 38,5°С,
- —слабость,
- —озноб,
- —боли в мышцах,
- —суставах,
- —часто головные боли и болезненность при движении глазами.
"Может быть сухой кашель, заложенность носа. Дети становятся вялыми, сонливыми, часто плачут, капризничают, при высокой температуре может быть рвота. Что крайне важно для всех: при свином гриппе часто возникает вирусная пневмония с одышкой, синюшностью кожи, губ, крыльев носа, может быть кашель с кровью. При малейшем подозрении на это грозное состояние нужно обратиться к врачу. Вирус гриппа H1N1 “любит” сосуды, отсюда - высокая вероятность кровотечений, например, может появляться сыпь, напоминающая синяки, различного размера, от точки до нескольких сантиметров", - предупреждает Константин Хоманов.
Градусник, стетоскоп и лекарственные препараты
- В случае свиного гриппа выраженность данных симптомов значительно выше по сравнению с другими типами вирусов гриппа. При этом клинически отличить вирус свиного гриппа от гриппа других типов невозможно. Крайне затруднительно отличить свиной грипп и от инфекции COVID-19, так как схожесть симптоматики очевидна. Для точного определения диагноза необходимо максимально оперативно обратиться к врачу и выполнить экспресс-тесты как на грипп, так и на коронавирусную инфекцию, - говорит Оксана Гизингер.
Причины
Причиной заражения инфекцией является попадание вируса на слизистые оболочки дыхательных путей. Наиболее подвержены заболеванию люди с ослабленным иммунитетом, поэтому наиболее часто эпидемии возникают именно в холодное время года, когда иммунная защита организма снижена.
Группы риска
К группам риска по тяжелому течению заболевания и вероятным осложнениям относятся:
- —пожилые люди после 65 лет;
- —дети до 5 лет;
- —беременные женщины;
- —пациенты с хроническими заболеваниями (особенно сердца, почек и легких);
- —люди с нарушениями обмена веществ, болезнями печени и крови;
- —те, у кого снижен иммунитет в результате химиотерапии, СПИДа, ВИЧ.
Классификация
В течении свиного гриппа условно можно выделить несколько стадий:
- 1Инкубационная. С момента заражения до первых симптомов, в это время человек заразен для окружающих, при свином гриппе это от одного дня до недели, у детей инкубационный период может быть дольше.
- 2Продромальная. Появляются первые симптомы в виде слабости, першения в горле, головной боли. Длится не более суток, бывает не у всех, чаще всего заболевание начинается сразу с острой формы.
- 3Острая. Начинается с лихорадки, часто сопровождающейся ознобом, появляются признаки интоксикации (головная, мышечная, суставная боль и другие), сильный сухой кашель, несколько позже присоединяются другие катаральные симптомы (насморк, заложенность носа, боль в горле).
- 4Выздоровление.
15 декабря, 17:11В Москве не закрыли ни одну образовательную организацию из-за гриппа
По тяжести и времени протекания свиной грипп имеет три степени тяжести:
- 1Легкая. Заболевание длится не более пяти суток, температура не поднимается выше 38 градусов, острая форма - двое суток.
- 2Среднетяжелая. Температура повышается до 39 градусов, больной испытывает симптомы интоксикации, появляется кровотечение из носовой полости, высыпания на коже и слизистых. Острая форма длится около пяти дней, а выздоровление наступает приблизительно на десятый день после начала заболевания.
- 3Тяжелая. Температура выше 39 градусов, сильный упадок сил, головокружение, рвота, все симптомы ярко выражены, выздоровление наступает через две недели.
Осложнения и последствия
При свином гриппе характерно быстрое появление осложнений: на второй-третий день заболевания. Чаще всего встречается развитие вирусной пневмонии, причем ухудшение состояния происходит достаточно быстро и в течение 24 часов может появиться дыхательная недостаточность. Помимо этого возможны осложнения со стороны ЛОР-органов (ринит, отит, трахеит), сердечно-сосудистой (миокардит, перикардит) и нервной систем (менингит, энцефалит, невралгии). Высока вероятность серьезного обострения хронических заболеваний.
Диагностика
Для того, чтобы установить тип вируса, необходимо взять мазок со слизистой носоглотки и провести ПЦР-тест. Это исследование проводят не во всех случаях, оно актуально для пациентов из групп риска, чтобы спрогнозировать и предотвратить осложнения. Для постановки диагноза необходим осмотр врача, который на основе жалоб заболевшего и его состояния может назначить дополнительные лабораторные и инструментальные исследования:
- —общий, биохимический анализы крови, коагулограмму;
- —ПЦР и бакпосев мокроты для выявления присоединенной бактериальной инфекции;
- —рентген и КТ легких;
- —ЭКГ сердца;
- —МРТ головного мозга.
"Для точного определения диагноза необходимо максимально оперативно обратиться к врачу, сейчас существуют экспресс-тесты как на грипп, так и на коронавирусную инфекцию", - говорит Оксана Гизингер.
Лечение
- Лечение обязательно согласуется с врачом. Есть противовирусные препараты на основе осельтамивира и занамивира, они более эффективны при начале приёма в первые три дня болезни. Также можно принимать жаропонижающие (детям аспирин нельзя) типа парацетамола или ибупрофена. Можно пользоваться сосудосуживающими каплями в нос, не более 3-5 дней, рассасывать леденцы, если болит горло. Важно обильное питье, хорошо подходят вода, чай, сок, кисель, компот, морс. Больному лучше носить маску дома, есть из отдельной посуды в разное время с семьёй, - советует Константин Хоманов.
Вакцинация
Самая эффективная мера профилактики свиного гриппа - вакцинация. Рекомендуется прививаться с октября по декабрь за месяц-полтора до вспышки заболевания. Особенно это важно для людей из групп риска, детей и медицинских работников.
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкМедик делает прививку с вакциной против гриппа в мобильном пункте вакцинации возле станции метро "Курская" в Москве
Медик делает прививку с вакциной против гриппа в мобильном пункте вакцинации возле станции метро "Курская" в Москве
- Лучше любая вакцина, чем её отсутствие. Но лучше отдать предпочтение тем, которые содержат четыре штамма вируса (четырехвалентные) по 15 мкг каждого, - советует Константин Хоманов.
Отличие свиного гриппа от других ОРВИ
Обычные ОРВИ, как правило, сопровождаются в первую очередь катаральными признаками (насморком, кашлем, болью в горле), а затем симптомами интоксикации (отравления организма продуктами жизнедеятельности вируса и следствием гиперактивации иммунной системы): головная, мышечная, костная боль, слабость, лихорадка. Любой грипп, в том числе и свиной, протекает гораздо тяжелее, он в первую очередь поражает бронхи и трахею, в то время как остальные ОРВИ чаще всего останавливаются на воспалении верхних дыхательных путей. Кроме того, при гриппе признаки интоксикации всегда более заметно выражены, часто они выступают на первый план, а местные в виде насморка и кашля могут и отсутствовать. Это связано с тем, что пораженные вирусом клетки массово гибнут, а токсины, вызванные некрозом, поражают нервные волокна и стенки сосудов.
Профилактика
- Для профилактики свиного гриппа необходимо придерживаться общих правил защиты от респираторных вирусов: использовать маски, избегать людных мест при повышенной эпидемиологической напряженности, обязательно прививаться. При появлении первых симптомов нужно обратиться к врачу, а также просить коллег не посещать офис при плохом самочувствии, чтобы они не создавали опасность для окружающих, - советует Оксана Гизингер.
Рекомендации врачей
По словам врачей, обычно прогноз при свином гриппе положительный, тяжелое течение болезни наблюдается только в 5% случаев.
Эксперты советуют реже посещать людные места, не прикасаться руками к глазам, носу и рту, чаще проветривать помещение, а также стараться избегать поездок в страны, где зарегистрированы случаи заражения.
История появления
Впервые вирус свиного гриппа (H1N1) был открыт в 1930 году в США, долгое время он встречался только среди свиней Северной Америке, однако спустя несколько лет стали появляться единичные случаи заражения работников ферм и ветеринаров. Первая серьезная эпидемия свиного гриппа началась в 2009 году, именно тогда вирус появился в России.
© РИА Новости / Сергей Венявский / Перейти в медиабанкИсследование крови животных и людей на наличие вирусов "свиного" и "птичьего" гриппа
Исследование крови животных и людей на наличие вирусов "свиного" и "птичьего" гриппа
- Тогда он широко распространился по всему миру, его даже сравнивали с печально знаменитой пандемией гриппа испанки начала ХХ века. Поскольку этот штамм был абсолютно новым, никакого иммунитета среди населения не было. В 2009 году мы наблюдали высокий уровень заболеваемости и смертности, - говорит Константин Хоманов.
Эпидемия 2022 года в России
В ноябре 2022 года был отмечен рост заболеваемости сезонным гриппом и свиным гриппом, причина активности - сезонность циркулирования вируса и снижение иммунитета. Но, по словам врачей-иммунологов, ситуация в России регулируемая, существуют вакцины, которые полностью противостоят распространению инфекции, а лекарства, применяемые в 2009 году, все так же эффективны против H1N1.
- В 2022-м мы снова встретились с этим гриппом, что закономерно: почти двухлетняя изоляция и повсеместное ношение масок, использование санитайзеров, снижение числа массовых мероприятий не давали вирусу возможности свободно распространяться. Сейчас препятствий для гриппа нет, - объясняет Константин Хоманов.