МПС готов подключиться к мирному диалогу по Украине
Председатель МПС: союз готов подключиться к мирному диалогу по Украине
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Межпарламентского союза, председатель Национального собрания Танзании Тулия Эксон во время встречи. 11 июля 2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Президент РФ Владимир Путин и председатель Межпарламентского союза, председатель Национального собрания Танзании Тулия Эксон во время встречи. 11 июля 2024
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Межпарламентский союз готов подключится к диалогу по мирному урегулированию конфликта на Украине, заявила председатель МПС, спикер Национальной ассамблеи Танзании Тулия Эксон на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Хотелось бы, чтобы Межпарламентский союз под моим руководством выступал передовым звеном. В рамках двусторонней беседы с госпожой председателем (Совета Федерации Валентиной Матвиенко), я уже упоминала, мы надеемся на сотрудничество в тех направлениях, которые представляют вызов в настоящий момент, это то, что происходит между Россией и Украиной. И у нас будет возможность обсудить более подробно то, как мы, парламентарии, сможем проводить дискуссии. И через диалог парламент сможет проконсультировать свое правительство по поводу возможного выхода из ситуации", - сказала Эксон на встрече в Санкт-Петербурге.
Она добавила, что союз надеется, что подобную работу "удастся провести".