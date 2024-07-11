Рейтинг@Mail.ru
МПС готов подключиться к мирному диалогу по Украине - РИА Новости, 11.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:33 11.07.2024 (обновлено: 16:50 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/mps-1959029480.html
МПС готов подключиться к мирному диалогу по Украине
МПС готов подключиться к мирному диалогу по Украине - РИА Новости, 11.07.2024
МПС готов подключиться к мирному диалогу по Украине
Межпарламентский союз готов подключится к диалогу по мирному урегулированию конфликта на Украине, заявила председатель МПС, спикер Национальной ассамблеи... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T16:33
2024-07-11T16:50
украина
россия
танзания
владимир путин
валентина матвиенко
межпарламентский союз
совет федерации рф
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1959034058_0:313:3084:2048_1920x0_80_0_0_879b0d6e22d37c4dc7a22f43e16a428a.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Межпарламентский союз готов подключится к диалогу по мирному урегулированию конфликта на Украине, заявила председатель МПС, спикер Национальной ассамблеи Танзании Тулия Эксон на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "Хотелось бы, чтобы Межпарламентский союз под моим руководством выступал передовым звеном. В рамках двусторонней беседы с госпожой председателем (Совета Федерации Валентиной Матвиенко), я уже упоминала, мы надеемся на сотрудничество в тех направлениях, которые представляют вызов в настоящий момент, это то, что происходит между Россией и Украиной. И у нас будет возможность обсудить более подробно то, как мы, парламентарии, сможем проводить дискуссии. И через диалог парламент сможет проконсультировать свое правительство по поводу возможного выхода из ситуации", - сказала Эксон на встрече в Санкт-Петербурге. Она добавила, что союз надеется, что подобную работу "удастся провести".
https://ria.ru/20240711/rabota-1959023865.html
украина
россия
танзания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1959034058_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_69fccb0fd49b8ef8f676b1bb77ffdd76.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, танзания, владимир путин, валентина матвиенко, межпарламентский союз, совет федерации рф, в мире
Украина, Россия, Танзания, Владимир Путин, Валентина Матвиенко, Межпарламентский союз, Совет Федерации РФ, В мире, Специальная военная операция на Украине
МПС готов подключиться к мирному диалогу по Украине

Председатель МПС: союз готов подключиться к мирному диалогу по Украине

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Межпарламентского союза, председатель Национального собрания Танзании Тулия Эксон во время встречи. 11 июля 2024
Президент РФ Владимир Путин и председатель Межпарламентского союза, председатель Национального собрания Танзании Тулия Эксон во время встречи. 11 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и председатель Межпарламентского союза, председатель Национального собрания Танзании Тулия Эксон во время встречи. 11 июля 2024
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Межпарламентский союз готов подключится к диалогу по мирному урегулированию конфликта на Украине, заявила председатель МПС, спикер Национальной ассамблеи Танзании Тулия Эксон на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Хотелось бы, чтобы Межпарламентский союз под моим руководством выступал передовым звеном. В рамках двусторонней беседы с госпожой председателем (Совета Федерации Валентиной Матвиенко), я уже упоминала, мы надеемся на сотрудничество в тех направлениях, которые представляют вызов в настоящий момент, это то, что происходит между Россией и Украиной. И у нас будет возможность обсудить более подробно то, как мы, парламентарии, сможем проводить дискуссии. И через диалог парламент сможет проконсультировать свое правительство по поводу возможного выхода из ситуации", - сказала Эксон на встрече в Санкт-Петербурге.
Она добавила, что союз надеется, что подобную работу "удастся провести".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
Работа парламентов поможет преодолеть международные сложности, заявил Путин
Вчера, 16:15
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияТанзанияВладимир ПутинВалентина МатвиенкоМежпарламентский союзСовет Федерации РФВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала