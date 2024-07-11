https://ria.ru/20240711/mps-1959029480.html

МПС готов подключиться к мирному диалогу по Украине

МПС готов подключиться к мирному диалогу по Украине - РИА Новости, 11.07.2024

МПС готов подключиться к мирному диалогу по Украине

Межпарламентский союз готов подключится к диалогу по мирному урегулированию конфликта на Украине, заявила председатель МПС, спикер Национальной ассамблеи... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T16:33

2024-07-11T16:33

2024-07-11T16:50

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россия

танзания

владимир путин

валентина матвиенко

межпарламентский союз

совет федерации рф

в мире

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Межпарламентский союз готов подключится к диалогу по мирному урегулированию конфликта на Украине, заявила председатель МПС, спикер Национальной ассамблеи Танзании Тулия Эксон на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "Хотелось бы, чтобы Межпарламентский союз под моим руководством выступал передовым звеном. В рамках двусторонней беседы с госпожой председателем (Совета Федерации Валентиной Матвиенко), я уже упоминала, мы надеемся на сотрудничество в тех направлениях, которые представляют вызов в настоящий момент, это то, что происходит между Россией и Украиной. И у нас будет возможность обсудить более подробно то, как мы, парламентарии, сможем проводить дискуссии. И через диалог парламент сможет проконсультировать свое правительство по поводу возможного выхода из ситуации", - сказала Эксон на встрече в Санкт-Петербурге. Она добавила, что союз надеется, что подобную работу "удастся провести".

https://ria.ru/20240711/rabota-1959023865.html

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украина, россия, танзания, владимир путин, валентина матвиенко, межпарламентский союз, совет федерации рф, в мире