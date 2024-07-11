https://ria.ru/20240711/monakh-1958940386.html
Буддийский монах рассказал, что лучше всего пить в жару
Буддийский монах рассказал, что лучше всего пить в жару - РИА Новости, 11.07.2024
Буддийский монах рассказал, что лучше всего пить в жару
Калмыцкий зеленый чай, который заваривают с молоком и солью, хорошо помогает справиться с жарой, рассказал РАИ Новости председатель Центрального духовного... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T12:28
2024-07-11T12:28
2024-07-11T12:28
религия
религия
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Калмыцкий зеленый чай, который заваривают с молоком и солью, хорошо помогает справиться с жарой, рассказал РАИ Новости председатель Центрального духовного управления буддистов (ЦДУБ) геше Йонтен (Сергей Киришов)."Каких-то особенных рекомендаций как бороться с жарой у буддистов нет. Но в Калмыкии, откуда я родом, есть особый напиток, который помогает справиться с жарой - калмыцкий чай, его заваривают с молоком и солью. Калмыки - кочевой народ, пьют его на протяжении многих веков, он спасает от степного зноя. Кстати, самая высокая температура в России зафиксирована именно в Калмыкии. Но случаи теплового удара там редки", - сказал Сергей Киришов.По его словам, рецепты этого чая можно посмотреть в интернете, но в основе всегда - зелёный плиточный чай, молоко, соль и мускатный орех. "Многие удивляются, почему калмыцкий чай солят. Возможно, благодаря этому калмыки и выдерживают сильную жару: соль позволяет удерживать в организме влагу. Ещё в чай добавляют немного мускатного ореха, который дарит чаю аромат и антисептические свойства. Пьют такой чай в любое время суток, но утром чашка чая обязательна, тогда в течении всего дня человек чувствует себя хорошо", - заключил собеседник агентства.Ранее врач-реаниматолог иеромонах Феодорит (Сеньчуков) рассказал РИА Новости, что организм в жару теряет соли и жидкость, поэтому нужно больше пить, причем лучше сочетать обычную воду с минеральной, квасом или чаем. Также, по его словам, стоит ограничить сладкое, а при плохой переносимости жары может помочь молитва.
https://ria.ru/20240704/zhara-1957209354.html
https://ria.ru/20240315/buddisty-1933326482.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
религия
Буддийский монах рассказал, что лучше всего пить в жару
Буддийский монах посоветовал в жару пить калмыцкий зеленый чай с солью
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Калмыцкий зеленый чай, который заваривают с молоком и солью, хорошо помогает справиться с жарой, рассказал РАИ Новости председатель Центрального духовного управления буддистов (ЦДУБ) геше Йонтен (Сергей Киришов).
"Каких-то особенных рекомендаций как бороться с жарой у буддистов нет. Но в Калмыкии, откуда я родом, есть особый напиток, который помогает справиться с жарой - калмыцкий чай, его заваривают с молоком и солью. Калмыки - кочевой народ, пьют его на протяжении многих веков, он спасает от степного зноя. Кстати, самая высокая температура в России зафиксирована именно в Калмыкии. Но случаи теплового удара там редки", - сказал Сергей Киришов.
По его словам, рецепты этого чая можно посмотреть в интернете, но в основе всегда - зелёный плиточный чай, молоко, соль и мускатный орех. "Многие удивляются, почему калмыцкий чай солят. Возможно, благодаря этому калмыки и выдерживают сильную жару: соль позволяет удерживать в организме влагу. Ещё в чай добавляют немного мускатного ореха, который дарит чаю аромат и антисептические свойства. Пьют такой чай в любое время суток, но утром чашка чая обязательна, тогда в течении всего дня человек чувствует себя хорошо", - заключил собеседник агентства.
Ранее врач-реаниматолог иеромонах Феодорит (Сеньчуков) рассказал РИА Новости, что организм в жару теряет соли и жидкость, поэтому нужно больше пить, причем лучше сочетать обычную воду с минеральной, квасом или чаем. Также, по его словам, стоит ограничить сладкое, а при плохой переносимости жары может помочь молитва.