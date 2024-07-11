https://ria.ru/20240711/monakh-1958940386.html

Буддийский монах рассказал, что лучше всего пить в жару

Буддийский монах рассказал, что лучше всего пить в жару - РИА Новости, 11.07.2024

Буддийский монах рассказал, что лучше всего пить в жару

Калмыцкий зеленый чай, который заваривают с молоком и солью, хорошо помогает справиться с жарой, рассказал РАИ Новости председатель Центрального духовного... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T12:28

2024-07-11T12:28

2024-07-11T12:28

религия

религия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957504748_0:102:3096:1844_1920x0_80_0_0_a9eef13291139cd2b4733c5b032fbbbe.jpg

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Калмыцкий зеленый чай, который заваривают с молоком и солью, хорошо помогает справиться с жарой, рассказал РАИ Новости председатель Центрального духовного управления буддистов (ЦДУБ) геше Йонтен (Сергей Киришов)."Каких-то особенных рекомендаций как бороться с жарой у буддистов нет. Но в Калмыкии, откуда я родом, есть особый напиток, который помогает справиться с жарой - калмыцкий чай, его заваривают с молоком и солью. Калмыки - кочевой народ, пьют его на протяжении многих веков, он спасает от степного зноя. Кстати, самая высокая температура в России зафиксирована именно в Калмыкии. Но случаи теплового удара там редки", - сказал Сергей Киришов.По его словам, рецепты этого чая можно посмотреть в интернете, но в основе всегда - зелёный плиточный чай, молоко, соль и мускатный орех. "Многие удивляются, почему калмыцкий чай солят. Возможно, благодаря этому калмыки и выдерживают сильную жару: соль позволяет удерживать в организме влагу. Ещё в чай добавляют немного мускатного ореха, который дарит чаю аромат и антисептические свойства. Пьют такой чай в любое время суток, но утром чашка чая обязательна, тогда в течении всего дня человек чувствует себя хорошо", - заключил собеседник агентства.Ранее врач-реаниматолог иеромонах Феодорит (Сеньчуков) рассказал РИА Новости, что организм в жару теряет соли и жидкость, поэтому нужно больше пить, причем лучше сочетать обычную воду с минеральной, квасом или чаем. Также, по его словам, стоит ограничить сладкое, а при плохой переносимости жары может помочь молитва.

https://ria.ru/20240704/zhara-1957209354.html

https://ria.ru/20240315/buddisty-1933326482.html

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

религия