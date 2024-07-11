https://ria.ru/20240711/botulizm-1958921799.html

В Балашихе закрыли предприятие, которое продавало продукцию с ботулизмом

В Балашихе закрыли предприятие, которое продавало продукцию с ботулизмом - РИА Новости, 11.07.2024

В Балашихе закрыли предприятие, которое продавало продукцию с ботулизмом

Двести пятьдесят тонн продукции, которая могла вызвать ботулизм, было изъято, производившее ее предприятие в Балашихе закрыто навсегда, работа "Кухни на районе" РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T11:26

2024-07-11T11:26

2024-07-11T12:02

массовое заражение ботулизмом через еду из доставки

балашиха

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Двести пятьдесят тонн продукции, которая могла вызвать ботулизм, было изъято, производившее ее предприятие в Балашихе закрыто навсегда, работа "Кухни на районе" остановлена на 90 суток, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.В июне стало известно о вспышке ботулизма в ряде регионов России. С симптомами ботулизма к медикам обращались пациенты в Москве, Нижегородской области и Казани. Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт"."250 тонн продукции снято, предприятие закрыто навсегда, которое в Балашихе, если его можно назвать предприятием, и "Кухня на районе" ("Локалкитчен") остановлена на 90 суток решением суда", - сказала Попова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

https://ria.ru/20240619/botulizm-1953582655.html

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массовое заражение ботулизмом через еду из доставки, балашиха, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, здоровье - общество