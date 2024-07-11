Рейтинг@Mail.ru
В Балашихе закрыли предприятие, которое продавало продукцию с ботулизмом - РИА Новости, 11.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:26 11.07.2024 (обновлено: 12:02 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/botulizm-1958921799.html
В Балашихе закрыли предприятие, которое продавало продукцию с ботулизмом
В Балашихе закрыли предприятие, которое продавало продукцию с ботулизмом - РИА Новости, 11.07.2024
В Балашихе закрыли предприятие, которое продавало продукцию с ботулизмом
Двести пятьдесят тонн продукции, которая могла вызвать ботулизм, было изъято, производившее ее предприятие в Балашихе закрыто навсегда, работа "Кухни на районе" РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T11:26
2024-07-11T12:02
массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
балашиха
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953585533_0:43:1079:650_1920x0_80_0_0_cdba486fa2f28450ed48896d674c5599.jpg
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Двести пятьдесят тонн продукции, которая могла вызвать ботулизм, было изъято, производившее ее предприятие в Балашихе закрыто навсегда, работа "Кухни на районе" остановлена на 90 суток, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.В июне стало известно о вспышке ботулизма в ряде регионов России. С симптомами ботулизма к медикам обращались пациенты в Москве, Нижегородской области и Казани. Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт"."250 тонн продукции снято, предприятие закрыто навсегда, которое в Балашихе, если его можно назвать предприятием, и "Кухня на районе" ("Локалкитчен") остановлена на 90 суток решением суда", - сказала Попова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.
https://ria.ru/20240619/botulizm-1953582655.html
балашиха
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953585533_19:0:886:650_1920x0_80_0_0_870bce0586010d2303d851213e3631f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
массовое заражение ботулизмом через еду из доставки, балашиха, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, здоровье - общество
Массовое заражение ботулизмом через еду из доставки, Балашиха, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Россия, Здоровье - Общество
В Балашихе закрыли предприятие, которое продавало продукцию с ботулизмом

Попова: в Балашихе закрыли предприятие, где реализовывали опасную продукцию

© Фото : Столичный СК/TelegramСотрудник СК РФ во время обысков в местах реализации продуктов питания из-за отравления людей
Сотрудник СК РФ во время обысков в местах реализации продуктов питания из-за отравления людей - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© Фото : Столичный СК/Telegram
Сотрудник СК РФ во время обысков в местах реализации продуктов питания из-за отравления людей. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Двести пятьдесят тонн продукции, которая могла вызвать ботулизм, было изъято, производившее ее предприятие в Балашихе закрыто навсегда, работа "Кухни на районе" остановлена на 90 суток, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
В июне стало известно о вспышке ботулизма в ряде регионов России. С симптомами ботулизма к медикам обращались пациенты в Москве, Нижегородской области и Казани. Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт".
«
"250 тонн продукции снято, предприятие закрыто навсегда, которое в Балашихе, если его можно назвать предприятием, и "Кухня на районе" ("Локалкитчен") остановлена на 90 суток решением суда", - сказала Попова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.
Инфекционная больница - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
Ботулизм: симптомы и лечение
19 июня, 16:57
 
Массовое заражение ботулизмом через еду из доставкиБалашихаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)РоссияЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала