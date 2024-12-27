https://ria.ru/20241227/limon-1801238672.html

Вода с лимоном: польза и вред, способы приготовления

Вода с лимоном: рецепты приготовления, как сделать и пить, польза и вред

Вода с лимоном: польза и вред, способы приготовления

Вода с лимоном — источник витаминов и других ценных веществ. Она ускоряет метаболизм, способствует похудению, укрепляет иммунитет. РИА Новости, 27.12.2024

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Вода с лимоном — источник витаминов и других ценных веществ. Она ускоряет метаболизм, способствует похудению, укрепляет иммунитет.О чудодейственных свойствах лимонной воды слышали многие. Благодаря соку желтого фрукта этот напиток насыщает организм витаминами, органическими кислотами и другими полезными веществам. Пить воду с лимоном рекомендуют по утрам, чтобы запустить работу внутренних органов, очистить организм от токсинов.Популярность лимонному напитку обеспечили мировые звезды — Миранда Керр, Гвинет Пэлтроу и другие знаменитости. Польза жидкости зависит от того, как часто и в каком объеме ее употреблять. Эксперты рекомендуют пить воду ежедневно, но в сутки нужно употреблять не более трех стаканов.СвойстваЛимонная вода обладает выраженными тонизирующими свойствами. Она помогает обеспечить организм дневной нормой жидкости. Этот напиток утолит жажду лучше сока или чая, кофе, газировки.Лимон способствует поддержанию иммунной системы. В нем много витамина С, который не только укрепляет защитные силы организма, но еще и улучшает усвоение железа. Если добавить в стакан жидкости 50 г сока, он покроет почти 20% дневной нормы аскорбиновой кислоты — 20 мг.Помимо витаминов и минералов, в составе напитка присутствуют пектин, эфирные масла, фруктоза, органические кислоты и прочие целебные вещества. За счет того, что они попадают в организм не после термической обработки, лимонная вода обладает рядом свойств:Пищевая ценностьЛимонный напиток отличается низкой калорийностью. В стакане воды, смешанной с соком цитрусового, содержится не более 10 ккал и менее одного грамма сахара. В ее составе много витамина С, а также фолиевой кислоты, железа, калия, витаминов группы В и других ценных веществ. Например, в нем присутствуют флавоноиды — антиоксиданты, уменьшающие окислительный стресс и продлевающие молодость.Для чего нужнаЛимонную воду чаще всего используют как альтернативу обычной. Кислый сок делает вкус напитка приятным, ускоряет утоление жажды. Можно с легкостью выпить в течение дня литр жидкости и даже более. Однако нельзя забывать, что обычную воду даже полезный коктейль не заменит.Вода с лимоном может использоваться для поддержания водного баланса во время тренировок. В отличие от газировки, в ней почти нет сахара. А еще фреш бодрит не хуже кофе или чая.Приготовление воды с лимономГотовить воду с лимоном следует непосредственно перед употреблением. Даже за пару часов она способна потерять свою пищевую ценность. Существует множество рецептов лимонной воды, поэтому каждый человек может выбрать свой вариант приготовления фреша. Чтобы разобраться в них, нужно сначала понять, как сделать классический вариант напитка:РецептыНа основе классического рецепта напитка легко приготовить и другие варианты фреша с лимоном:Как питьДля достижения максимального эффекта в первый раз воду с соком желтого фрукта рекомендуют пить натощак, незадолго до завтрака. Чтобы не столкнуться с желудочным спазмом и другими недомоганиями, необходимо использовать слегка теплую и отфильтрованную воду. Лучше всего выпивать порцию сразу, залпом.После употребления лимонного напитка рекомендуется плотно поесть, поскольку сок провоцирует усиленную выработку желудочного сока. Поэтому на завтрак важно съесть что-то сытное, а не просто выпить кофе. Это может быть овсяная каша, творог с ягодами или омлет.Лимонная вода по утрамДиетологи рекомендуют употреблять фреш с соком цитрусовых именно по утрам — за 15-20 минут до завтрака. Затем можно пить лимонную воду в течение дня с перерывом в 3 часа. Прием напитка разрешен только в перерывах между трапезами.Лимонная вода на ночьДля улучшения пищеварения и очищения организма можно также выпить воду с лимоном за пару часов до сна. При регулярном употреблении жидкости она помогает нормализовать стул, избавиться от бессонницы. Однако не стоит превышать норму — допустимо выпить всего стакан жидкости, чтобы не столкнуться с отеками утром.Лимонная вода для похуденияВоду с лимоном рекомендуют употреблять для борьбы с лишним весом. Хотя сама по себе богатая витаминами жидкость не расщепляет жиры, но она помогает улучшить метаболизм, справиться с отеками и уменьшить аппетит. Кроме того, благодаря снижению чувства голода напиток помогает не переедать.Чтобы лимонная вода ускорила процесс снижения веса, пить жиросжигающие коктейли необходимо 3-4 раза в день небольшими порциями. Они поддержат организм на диете, укрепят иммунную систему и подарят бодрость. Для похудения в напиток следует добавлять имбирь, петрушку, яблочный уксус и зеленый чай. А вот от сахара и меда стоит отказаться.Горячая и холодная лимонная водаВоду с лимоном можно употреблять как в горячем, так и холодном виде. Нередко ее состав обогащают мятой или лаймом, медом, имбирем, добавляют цедру. Для быстрого утоления жажды в жару можно использовать кубики льда. Однако диетологи рекомендуют готовить напиток из воды комнатной температуры — она отлично увлажняет и очищает, не вызывая спазм в желудке. При желании ее можно заменить минеральной водой без газа.ПротивопоказанияЖидкость не рекомендуется к употреблению людям, которые страдают от аллергии на цитрусовые, гастрита. Не стоит также забывать, что лимон богат витамином С, который обладает мочегонным действием. Поэтому напиток грозит обезвоживанием при употреблении в больших объемах. Эксперты не рекомендуют запивать им таблетки.Прекращать употребление жидкости следует при любых недомоганиях, например, обострении изжоги. Можно также попробовать снизить концентрацию сока. Нежелательно пить коктейли с соком цитрусовых во время ангины или пониженном артериальном давлении.Польза и вредВода с лимоном обладает множеством полезных свойств:Лимонный напиток может принести вред для здоровья. Несмотря на всю его пользу, он может стать причиной истончения зубной эмали, изменения ее цвета и других проблем с полостью рта. Чтобы предотвратить разрушительное действие веществ, нужно пить фреш через трубочку или тщательно полоскать рот чистой водой после питья, почистить зубы. Не исключены и другие недомогания — головная боль или усталость из-за снижения уровня глюкозы. Чтобы не столкнуться с этими явлениями, не стоит перебарщивать с коктейлем.Чем заменить лимонную водуПри гастрите и других проблемах с пищеварением, аллергии лимонный сок можно попробовать заменить другими добавками. Хорошо справляется с жаждой и укрепляет здоровье сок клюквы, смородины, малины или вишни. Чтобы напиток освежал, в него можно добавить несколько листиков мяты или той же смородины, свежие ягоды.При желании можно готовить коктейли с соками других цитрусовых — апельсина, мандарина и грейпфрута. Схожим действием с лимоном обладают соки граната, винограда, яблока, а еще — яблочный или винный уксус. Но все эти добавки также могут иметь противопоказания, поэтому перед употреблением напитков с ними стоит проконсультироваться с врачом.Мифы о лимонной водеС лимонной водой связано много мифов. Самый главный из них — утверждение, что напиток способствует похудению. Да, жидкость с добавлением сока цитрусовых действительно помогает снизить аппетит благодаря пектину, однако этого вещества в воде остается совсем мало. Ненадолго отвлечь от чувства голода помогает и сама вода.Еще один распространенный миф связан с тем, что фреш очищает организм от токсинов и шлаков. Под токсинами понимают биологические яды, а понятие "шлаки" антинаучно. Вывести их из тела напиток действительно помогает, но доказательств тому, что он действует эффективнее обычной воды — нет.Нет также однозначных подтверждений тому, что фреш стимулирует пищеварение. Да, чистая вода способствует расщеплению пищи, улучшению усвоения питательных веществ. Однако включение в ее состав сока цитрусовых плодов никак не влияет на полезные свойства обычной воды.Наконец, существует мнение, что регулярное потребление лимонной воды осветляет кожу. В теории это действительно так, ведь в составе жидкости много антиоксидантов. Но для улучшения тона лица понадобится выпить много напитка. К тому же большая часть витамина С присутствует в цедре фрукта.

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здоровье, здоровье - общество, гвинет пэлтроу