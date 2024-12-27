Вода с лимоном: польза и вред, способы приготовления
© Pexels / Polina TankilevitchЖенщина пьет воду с лимоном
© Pexels / Polina Tankilevitch
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Вода с лимоном — источник витаминов и других ценных веществ. Она ускоряет метаболизм, способствует похудению, укрепляет иммунитет.
О чудодейственных свойствах лимонной воды слышали многие. Благодаря соку желтого фрукта этот напиток насыщает организм витаминами, органическими кислотами и другими полезными веществам. Пить воду с лимоном рекомендуют по утрам, чтобы запустить работу внутренних органов, очистить организм от токсинов.
Популярность лимонному напитку обеспечили мировые звезды — Миранда Керр, Гвинет Пэлтроу и другие знаменитости. Польза жидкости зависит от того, как часто и в каком объеме ее употреблять. Эксперты рекомендуют пить воду ежедневно, но в сутки нужно употреблять не более трех стаканов.
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Свойства
Лимонная вода обладает выраженными тонизирующими свойствами. Она помогает обеспечить организм дневной нормой жидкости. Этот напиток утолит жажду лучше сока или чая, кофе, газировки.
Лимон способствует поддержанию иммунной системы. В нем много витамина С, который не только укрепляет защитные силы организма, но еще и улучшает усвоение железа. Если добавить в стакан жидкости 50 г сока, он покроет почти 20% дневной нормы аскорбиновой кислоты — 20 мг.
Помимо витаминов и минералов, в составе напитка присутствуют пектин, эфирные масла, фруктоза, органические кислоты и прочие целебные вещества. За счет того, что они попадают в организм не после термической обработки, лимонная вода обладает рядом свойств:
- Желчегонное.
- Антиоксидантное.
- Противовоспалительное.
- Жаропонижающее.
- Кровоостанавливающее.
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Пищевая ценность
Лимонный напиток отличается низкой калорийностью. В стакане воды, смешанной с соком цитрусового, содержится не более 10 ккал и менее одного грамма сахара. В ее составе много витамина С, а также фолиевой кислоты, железа, калия, витаминов группы В и других ценных веществ. Например, в нем присутствуют флавоноиды — антиоксиданты, уменьшающие окислительный стресс и продлевающие молодость.
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Для чего нужна
Лимонную воду чаще всего используют как альтернативу обычной. Кислый сок делает вкус напитка приятным, ускоряет утоление жажды. Можно с легкостью выпить в течение дня литр жидкости и даже более. Однако нельзя забывать, что обычную воду даже полезный коктейль не заменит.
Вода с лимоном может использоваться для поддержания водного баланса во время тренировок. В отличие от газировки, в ней почти нет сахара. А еще фреш бодрит не хуже кофе или чая.
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Приготовление воды с лимоном
Готовить воду с лимоном следует непосредственно перед употреблением. Даже за пару часов она способна потерять свою пищевую ценность. Существует множество рецептов лимонной воды, поэтому каждый человек может выбрать свой вариант приготовления фреша. Чтобы разобраться в них, нужно сначала понять, как сделать классический вариант напитка:
- В стакан кипятка опустить три ломтика фрукта с кожицей.
- Дать жидкости остыть и выпить ее за полчаса до еды.
Рецепты
На основе классического рецепта напитка легко приготовить и другие варианты фреша с лимоном:
- С медом. Общеукрепляющим свойством обладает напиток, состоящий из 150 мл теплой воды и 50 мл лимонного сока. В состав нужно добавить чайную ложку меда.
- С зеленым чаем. Для похудения в стакан напитка следует положить 2-3 дольки цитруса и чайную ложку яблочного уксуса.
- С имбирем. Для стимуляции жиросжигания нужно натереть немного корня имбиря, залить стаканом теплой воды и дать настояться. После процеживания в жидкость следует добавить пару долек лимона.
- С петрушкой. Общетонизирующим действием обладает следующий напиток: сок половинки лимона нужно смешать с 50 г измельченной зелени, добавить 200-250 мл воды.
- С мятой. Для утоления жажды в стакан воды нужно добавить сок половинки лимона, 2-3 листочка мяты и немного лимонного сока. По желанию можно обогатить состав другими травами — тархуном, базиликом.
- С алоэ. Общеукрепляющим действием обладает напиток, в состав которого будет входить сок алоэ. 5 мл вещества нужно смешать с 200 мл воды и 2-3 столовыми ложками сока лимона.
- С огурцом. Для нормализации пищеварения в коктейль можно добавить свежий овощ. Нужно нашинковать огурец с кожицей, отжать сок одного лимона, залить ингредиенты 1,5-2 литрами воды, добавить веточку мяты. Выпить напиток следует в течение дня.
- С куркумой. Для профилактики вирусных заболеваний в стакан теплой воды нужно добавить четверть чайной ложки порошка куркумы, щепотку корицы, половину чайной ложки меда, сок половинки цитруса. Коктейлю перед употреблением стоит дать настояться в течение 5-10 минут.
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Как пить
Для достижения максимального эффекта в первый раз воду с соком желтого фрукта рекомендуют пить натощак, незадолго до завтрака. Чтобы не столкнуться с желудочным спазмом и другими недомоганиями, необходимо использовать слегка теплую и отфильтрованную воду. Лучше всего выпивать порцию сразу, залпом.
После употребления лимонного напитка рекомендуется плотно поесть, поскольку сок провоцирует усиленную выработку желудочного сока. Поэтому на завтрак важно съесть что-то сытное, а не просто выпить кофе. Это может быть овсяная каша, творог с ягодами или омлет.
Лимонная вода по утрам
Диетологи рекомендуют употреблять фреш с соком цитрусовых именно по утрам — за 15-20 минут до завтрака. Затем можно пить лимонную воду в течение дня с перерывом в 3 часа. Прием напитка разрешен только в перерывах между трапезами.
Лимонная вода на ночь
Для улучшения пищеварения и очищения организма можно также выпить воду с лимоном за пару часов до сна. При регулярном употреблении жидкости она помогает нормализовать стул, избавиться от бессонницы. Однако не стоит превышать норму — допустимо выпить всего стакан жидкости, чтобы не столкнуться с отеками утром.
Лимонная вода для похудения
Воду с лимоном рекомендуют употреблять для борьбы с лишним весом. Хотя сама по себе богатая витаминами жидкость не расщепляет жиры, но она помогает улучшить метаболизм, справиться с отеками и уменьшить аппетит. Кроме того, благодаря снижению чувства голода напиток помогает не переедать.
Чтобы лимонная вода ускорила процесс снижения веса, пить жиросжигающие коктейли необходимо 3-4 раза в день небольшими порциями. Они поддержат организм на диете, укрепят иммунную систему и подарят бодрость. Для похудения в напиток следует добавлять имбирь, петрушку, яблочный уксус и зеленый чай. А вот от сахара и меда стоит отказаться.
Горячая и холодная лимонная вода
Воду с лимоном можно употреблять как в горячем, так и холодном виде. Нередко ее состав обогащают мятой или лаймом, медом, имбирем, добавляют цедру. Для быстрого утоления жажды в жару можно использовать кубики льда. Однако диетологи рекомендуют готовить напиток из воды комнатной температуры — она отлично увлажняет и очищает, не вызывая спазм в желудке. При желании ее можно заменить минеральной водой без газа.
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Противопоказания
Жидкость не рекомендуется к употреблению людям, которые страдают от аллергии на цитрусовые, гастрита. Не стоит также забывать, что лимон богат витамином С, который обладает мочегонным действием. Поэтому напиток грозит обезвоживанием при употреблении в больших объемах. Эксперты не рекомендуют запивать им таблетки.
Прекращать употребление жидкости следует при любых недомоганиях, например, обострении изжоги. Можно также попробовать снизить концентрацию сока. Нежелательно пить коктейли с соком цитрусовых во время ангины или пониженном артериальном давлении.
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Польза и вред
Вода с лимоном обладает множеством полезных свойств:
- Укрепляет иммунитет.
- Помогает справиться с запорами.
- Нормализует кислотно-щелочной баланс.
- Предотвращает образование камней в почках.
- Способствует нормализации артериального давления.
- Нормализует работу нервной системы.
- Обладает противоопухолевыми свойствами.
- Снижает выраженность воспалительных процессов.
- Поддерживает тонус кожи.
- Уменьшает боль в мышцах после физической нагрузки.
- Избавляет от проблем со сном.
- Ускоряет регенерацию клеток.
- Повышает эластичность сосудов.
- Притупляет чувство голода.
- Тонизирует без вреда для сердца и сосудов.
- Избавляет от неприятного запаха изо рта.
Лимонный напиток может принести вред для здоровья. Несмотря на всю его пользу, он может стать причиной истончения зубной эмали, изменения ее цвета и других проблем с полостью рта. Чтобы предотвратить разрушительное действие веществ, нужно пить фреш через трубочку или тщательно полоскать рот чистой водой после питья, почистить зубы. Не исключены и другие недомогания — головная боль или усталость из-за снижения уровня глюкозы. Чтобы не столкнуться с этими явлениями, не стоит перебарщивать с коктейлем.
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Чем заменить лимонную воду
При гастрите и других проблемах с пищеварением, аллергии лимонный сок можно попробовать заменить другими добавками. Хорошо справляется с жаждой и укрепляет здоровье сок клюквы, смородины, малины или вишни. Чтобы напиток освежал, в него можно добавить несколько листиков мяты или той же смородины, свежие ягоды.
При желании можно готовить коктейли с соками других цитрусовых — апельсина, мандарина и грейпфрута. Схожим действием с лимоном обладают соки граната, винограда, яблока, а еще — яблочный или винный уксус. Но все эти добавки также могут иметь противопоказания, поэтому перед употреблением напитков с ними стоит проконсультироваться с врачом.
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Мифы о лимонной воде
С лимонной водой связано много мифов. Самый главный из них — утверждение, что напиток способствует похудению. Да, жидкость с добавлением сока цитрусовых действительно помогает снизить аппетит благодаря пектину, однако этого вещества в воде остается совсем мало. Ненадолго отвлечь от чувства голода помогает и сама вода.
Еще один распространенный миф связан с тем, что фреш очищает организм от токсинов и шлаков. Под токсинами понимают биологические яды, а понятие "шлаки" антинаучно. Вывести их из тела напиток действительно помогает, но доказательств тому, что он действует эффективнее обычной воды — нет.
Нет также однозначных подтверждений тому, что фреш стимулирует пищеварение. Да, чистая вода способствует расщеплению пищи, улучшению усвоения питательных веществ. Однако включение в ее состав сока цитрусовых плодов никак не влияет на полезные свойства обычной воды.
Наконец, существует мнение, что регулярное потребление лимонной воды осветляет кожу. В теории это действительно так, ведь в составе жидкости много антиоксидантов. Но для улучшения тона лица понадобится выпить много напитка. К тому же большая часть витамина С присутствует в цедре фрукта.
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