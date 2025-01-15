Льготы донорам крови в 2026: как получить выплаты и дополнительные выходные

Почетный донор – гражданин, который регулярно сдает кровь и ее компоненты на безвозмездной основе, за что он награжден за это государственным знаком отличия. В 2026 году обладатели этого звания получают ежегодную денежную выплату в размере 19 497,68 рубля, право на отпуск в удобное время и внеочередную медицинскую помощь и дополнительные региональные льготы. Кто может стать донором, как оформить все положенные выплаты и что дают оба уровня статуса – федеральный и московский, – в материале РИА Новости.

Кто может стать донором крови

Донором крови в России, согласно законодательству , может стать только дееспособный гражданин РФ старше 18 лет, прошедший медицинское обследование. Кроме того, чтобы сдать кровь в своем регионе, нужно иметь временную или постоянную регистрацию не меньше полугода.

Для допуска к процедуре необходимо соответствовать следующим параметрам:

возраст от 18 лет;

масса тела от 50 кг, индекс массы тела – от 18,5 до 40;

температура тела не выше 37 °C;

пульс от 55 до 95 ударов в минуту;

артериальное давление: систолическое 90–149 мм рт. ст., диастолическое 60–89 мм рт. ст.;

отсутствие абсолютных и актуальных временных противопоказаний.

Все эти параметры врач проверяет непосредственно перед донацией – стандартная процедура осмотра занимает 10-15 минут, максимум полчаса.

"Перед донацией врач-трансфузиолог проводит осмотр: измеряет давление, пульс, температуру тела, взвешивает донора и изучает заполненную анкету. Параллельно берётся анализ крови из пальца – для определения уровня гемоглобина, группы крови и резус-фактора. Если хотя бы один показатель выходит за допустимые пределы, донор получает временный отвод с указанием причины и срока повторного визита", – рассказывает представитель донорского сообщества DonorSearch Антонина Садкова.

Противопоказания к сдаче крови и временные ограничения

Противопоказания к донорству делятся на абсолютные (постоянные) с пожизненным запретом на сдачу крови и временные с отводом на определенный срок.

К абсолютным противопоказаниям относятся:

ВИЧ-инфекция, вирусные гепатиты В и С, сифилис, туберкулез и ряд других инфекционных заболеваний;

злокачественные новообразования;

болезни системы кровообращения: гипертоническая болезнь II–III степени, ишемическая болезнь сердца, тромбофлебит, миокардит, пороки сердца;

болезни органов дыхания: бронхиальная астма, бронхоэктатическая болезнь, эмфизема;

психические расстройства в стадии обострения или представляющие опасность для окружающих, а также расстройства, вызванные употреблением психоактивных веществ;

болезни кожи и подкожной клетчатки: псориаз, экзема, фурункулез и другие;

трансплантация органов и тканей, повлекшая стойкую утрату трудоспособности;

I и II группа инвалидности (стойкая утрата трудоспособности).

Наиболее распространенные временные противопоказания и время отвода Причина отвода Срок временного противопоказания Масса тела до 50 кг или до 70 кг (при донации 2 единиц эритроцитной массы) До достижения массы тела 50 кг или 70 кг Повышенная температура тела до 37 °C До нормализации температуры тела Переливание крови и (или) ее компонентов 120 дней ОРВИ, грипп, ангина 30 дней после выздоровления Татуировка, пирсинг, иглоукалывание 120 дней с момента процедуры Оперативное вмешательство, аборт 120 дней Переливание крови или ее компонентов 120 дней Контакт с носителями гепатита В/С, ВИЧ, сифилиса 120 дней после последнего контакта Вакцинация инактивированными вакцинами (грипп, дифтерия, столбняк и др.) 10 дней Вакцинация рекомбинантными вакцинами (гепатит В, COVID-19) 30 дней Введение иммуноглобулина против клещевого энцефалита или гепатита В 120 дней Вакцинация против бешенства 1 год Прием антибиотиков 14 дней после окончания курса Прием анальгетиков, антикоагулянтов, салицилатов 3 дня Прием алкоголя 48 часов Беременность и период лактации 1 год после родов, 90 дней после окончания грудного вскармливания Обострение язвы желудка или двенадцатиперстной кишки 1 год с момента купирования острого периода Малярия в анамнезе (без симптомов, с отрицательными тестами) 3 года

Важно! Временный отвод не означает запрет на донорство навсегда. После истечения срока и при нормализации показателей здоровья донор вправе снова обратиться на станцию переливания крови.

Как проходит сдача крови: подготовка и процедура

К визиту на станцию переливания нужно подготовиться заранее. Накануне из рациона следует исключить:

жирную, острую, копченую пищу;

молочные продукты;

яйца и масло;

цитрусовые и чернику, свеклу (красит кровь);

финики и авокадо (из-за повышенной жирности);

виноград (из-за повышенного содержания сахара).

Разрешены каши на воде, овощи в вареном виде (картофель, например), нежирные мясо и рыба, фрукты, овощи, сухари, соки и компоты. Бананы и орехи лучше не употреблять. В зависимости от центров крови донорскую диету начинают соблюдать за 24—48 часов

Употреблять алкоголь можно минимум за 48 часов до донации, курить – за 2 часа. Приходить в пункт сдачи крови лучше до 12:00, так как в первой половине дня организм переносит процедуру легче.

"Перед сдачей крови вам надо выпить чай с сахаром и съесть что-то калорийное, например, сдобную булочку. Если в центре крови, куда вы идете, есть буфет, можете перекусить прямо там. Если же нет, возьмите с собой термос с чаем и перекус", – советует Антонина Садкова.

Сам процесс сдачи крови состоит из нескольких этапов.

Регистрация и заполнение анкеты о состоянии здоровья. Анализ крови из пальца (гемоглобин, группа крови, резус-фактор). Осмотр врача-трансфузиолога: давление, пульс, температура, вес. Перекус перед процедурой. Донация в процедурном кресле. Отдых 10–15 минут, получение справок.

"Вы садитесь в мягкое и удобное кресло. Специалист при вас открывает одноразовые инструменты, чтобы вы убедились в их стерильности, и проводит забор крови. Перед процедурой на предплечье донора накладывают венозный жгут или автоматическую манжету. Кожу тщательно дезинфицируют, для забора крови медсестры используют одноразовые стерильные инструменты и расходники. Когда процедура закончится, на локтевой сгиб наложат повязку. Ее можно будет снять через четыре часа после кроводачи. Процедура безопасна. Максимум, что грозит донору, – это легкое головокружение и хороший аппетит", – комментирует Антонина Садкова.

В донорских пунктах принимают:

цельная кровь (за один раз медицинские работники отбирают 450 миллилитров крови из вены; мужчины могут сдавать кровь не чаще 1 раза в два месяца, женщины – раз в три месяца);

компоненты крови – тромбоциты, эритроциты или плазму (можно сдавать раз в 2 недели; через каждые 4-6 донаций делают перерыв на месяц).

"Цельную кровь у вас возьмут всего за 10–15 минут, а вот донация компонентов займет больше времени. Быстрее всего происходит эритроцитаферез и плазмаферез займет у вас около 40 минут, а тромбоцитоферез длится до полутора часов", – делится Антонина Садкова.

Кровь разделяют на эритроцитарную массу, тромбоциты и плазму. Первые два компонента переливают вскоре после кровосдачи, иначе они пропадут: тромбоциты – в течение нескольких дней, эритроциты – нескольких недель. А вот плазма может храниться дольше, поэтому ее замораживают и отправляют в карантин на 4 месяца.

Благодаря этому удается избежать переливания крови от человека, у которого есть вирусы, если они себя пока никак не проявили. Если через 4 месяца донор сдал кровь на анализ и вирусов в ней не нашли, значит, плазма безопасна. Тогда первую порцию его плазмы отправляют в больницы на переливание, а новую отправляют на карантин. Если не сделать повторный анализ, плазму утилизируют.

После кровосдачи не стоит сразу уходить. Лучше расслабленно посидеть 10-15 минут. При ощущении слабости или головокружения важно обратиться к медперсоналу.

Также нельзя курить два часа после сдачи крови. В ближайшие два дня нужно хорошо и правильно питаться, пить много жидкости, избегать физических нагрузок и алкоголя.

На повторную сдачу, спустя 4 месяца, обычно приглашают сотрудники станции переливания по телефону. Если этого не случилось, можно прийти в пункт службы крови самостоятельно.

Важно! Для сдачи нужно иметь с собой паспорт гражданина РФ.

Что положено донору крови в день сдачи

Каждый донор – вне зависимости от того, является он почетным или сдает кровь впервые, – имеет право на несколько гарантий в день донации:

Бесплатное питание или денежная компенсация вместо него. Размер компенсации составляет 5% от прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в субъекте РФ на дату сдачи крови. В тех пунктах переливания, которые не могут обеспечить питание по техническим причинам, деньги выплачиваются автоматически, без заявления. В остальных случаях с 2021 года донор должен написать заявление – средства выдает учреждение, где прошла процедура. Трудовые гарантии для работающих доноров. Согласно статье 186 Трудового кодекса РФ, в день сдачи крови работник освобождается от работы с сохранением среднего заработка. После каждой донации предоставляется дополнительный день отдыха, которые тоже оплачивается. Итого донор получает два выходных дня: один – в день сдачи крови, второй – дополнительный.

Выходные дни можно использовать сразу, перенести на другую дату в течение года или присоединить к ежегодному отпуску. Если донор в день кровосдачи вышел на работу по соглашению с работодателем, оба дня отдыха всё равно сохраняются.

Важно! Выход на работу в день донации необходимо согласовать с работодателем, иначе дополнительный день отдыха предоставлен не будет. Это правило действует и в том случае, если кровь сдавалась до начала или после окончания рабочего дня. Компенсировать выходные деньгами нельзя.

Для получения дней отдыха нужно отдать в бухгалтерию документы из донорского учреждения: справки 401/у (о медосмотре) и 402/у (о донации) или заверенную справку в произвольной форме.

Какие льготы и выплаты положены почетным донорам

Перечень льгот, предоставляемых обладателям звания "Почетный донор России", указан в статье 23 федерального закона "О донорстве крови и ее компонентов". Их могут получать также граждане Российской Федерации, награжденные нагрудным знаком "Почетный донор СССР" и постоянно проживающие на территории страны.

Федеральные льготы почетным донорам

На федеральном уровне почетным донорам гарантированы четыре меры поддержки:

Ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное время. Согласно Федеральному закону от 20.07.2012 г. №125-ФЗ, работодатель обязан предоставить почетному донору отпуск в любое удобное для него время года – независимо от общего графика отпусков в организации. Если работодатель игнорирует это требование, донор вправе подать жалобу в трудовую инспекцию или прокуратуру. Внеочередное медицинское обслуживание. Почетные доноры получают медицинскую помощь в государственных и муниципальных организациях здравоохранения вне очереди – в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам РФ. Первоочередное приобретение льготных путевок. Почетный донор имеет право первоочередно приобрести льготную путевку на санаторно-курортное лечение по месту работы или учебы. Бесплатное предоставление путевки законом не гарантировано – однако такая мера поддержки может быть введена на региональном уровне. Ежегодная денежная выплата. В 2026 году ее размер составляет 19 497,68 рубля. Выплата ежегодно индексируется и перечисляется не позднее 1 апреля текущего года.

Перечисленные льготы также распространяются на граждан, имеющих звание "Почетный донор СССР".

Региональные льготы почетным донорам

"Региональные льготы могут отличаться. В отдельных субъектах дополнительно предусматривают бесплатный или льготный проезд, компенсации по ЖКХ, льготы на лекарства, зубное протезирование, региональные выплаты. Но здесь нет универсального списка для всей страны: нужно проверять закон конкретного региона. Это тот случай, когда статус федеральный, а приятные бонусы часто местные", – отмечает кандидат юридических наук, доцент МОФ РАНХиГС, директор по правовым вопросам Исследовательский центр "АБП" (ABL) Екатерина Кудряшова.

Как правило, в перечень региональных льгот входит:

бесплатный или льготный проезд на городском и пригородном транспорте (почти во всех регионах РФ);

скидка на оплату коммунальных услуг в пределах социальной нормы;

скидка на лекарства по рецепту;

льготное или бесплатное зубное протезирование;

дополнительные ежемесячные выплаты;

санаторно-курортные путевки от региона.

Например, москвичи со статусом "Почетный донор Москвы" получают бесплатный проезд на всех видах городского транспорта (кроме такси и маршрутных такси), бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов в государственных медицинских организациях, а также скидку 50% на коммунальные услуги и лекарства. В Санкт-Петербурге предусмотрены льготы по проезду в городском и пригородном транспорте.

Узнать о действующих льготах в конкретном регионе можно в органах социальной защиты населения по месту жительства или на сайте регионального правительства.

Как стать почетным донором крови

Звание "Почетный донор России" присваивается гражданам, безвозмездно сдавшим кровь или ее компоненты установленное законом количество раз:

цельная кровь – 40 и более раз;

плазма – 60 и более раз;

цельная кровь не менее 25 раз и плазма крови – итого 40 донаций суммарно;

цельная кровь менее 25 раз и плазма крови – итого не менее 60 донаций суммарно.

Сдача таких компонентов, как эритроциты, тромбоциты и гранулоциты, приравнивается к сдаче цельной крови. Мужчины могут сдавать цельную кровь до 5 раз в год, женщины – до 4 раз; обязательный интервал между донациями – не менее 60 дней. Плазму разрешается сдавать до 20 раз в год с интервалом две недели, тромбоциты – до 10 раз.

Если все донации выполнены в одном учреждении, получить удостоверение можно следующим способом:

Убедитесь, что необходимое количество донаций набрано, – информацию можно узнать у специалиста донорского отделения Напишите заявление на имя руководителя учреждения службы крови. Форму заявления вам выдадут сотрудники донорского отделения

Если донации выполнены в разных учреждениях:

Получите справки по форме 448/у из каждого учреждения, где были донации. Справки должны быть подписаны руководителем и заверены печатью учреждения службы крови Принесите справки в регистратуру учреждения службы крови, где сдаете кровь сейчас Напишите заявление на имя руководителя учреждения службы крови. Форму заявления вам выдадут сотрудники донорского отделения

После получения удостоверения донор может отслеживать количество донаций в личном кабинете на портале Госуслуг

Как оформить выплаты

"Если человек уже имеет статус почетного донора, ежегодная выплата назначается в заявительном порядке, а во многих случаях дальше предоставляется ежегодно. Заявление можно подать через портал Госуслуг, МФЦ или орган социальной защиты, в зависимости от регионального порядка. На практике важно проверить, чтобы в заявлении были корректно указаны реквизиты счета, данные удостоверения и сведения о статусе. Иначе самая благородная история может внезапно упереться в обычную бюрократическую запятую", – делится Екатерина Кудряшова.

Для оформления выплаты потребуются следующие документы:

заявление с указанием реквизитов банковского счета или адреса для почтового перевода;

паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность;

копия удостоверения о награждении нагрудным знаком "Почетный донор России" или "Почетный донор СССР".

При подаче заявления через Госуслуги данные из профиля вставляются автоматически. Дополнительно нужно загрузить фотографию удостоверения (форматы PDF или JPG) и указать реквизиты банковской карты. Срок рассмотрения заявления – 10 календарных дней. Если заявление подается после 1 апреля, выплата поступает единовременно позже установленного срока.

Важно! После первичного оформления выплата в последующие годы назначается автоматически – повторно подавать документы не нужно. Следует лишь убедиться, что реквизиты счета в заявлении актуальны.

Денежная компенсация за донорство крови

В системе донорства есть два разных вида денежных выплат, которые важно не путать:

Ежегодная выплата почетному донору. Это федеральная мера поддержки для обладателей нагрудного знака и соответствующего удостоверения. В 2026 году она составляет 19 497,68 рубля и выплачивается один раз в год. Компенсация на питание в день донации. Она положена каждому донору вне зависимости от наличия почетного статуса и составляет 5% от прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе, где проходила донация. В денежном выражении это несколько сотен рублей – сумма зависит от региона.

Отдельно стоит платное донорство. Возможность сдать кровь за деньги существует как в государственных, так и в частных клиниках, что, как правило, актуально для носителей редких групп крови. Узнать о возможности платной сдачи можно по бесплатной горячей линии службы крови: 8-800-333-33-30 или непосредственно на конкретной станции.

Важно! Платные донации не засчитываются при накоплении донаций для получения звания "Почетный донор России". Для статуса учитываются только безвозмездные сдачи.

Главное о льготах почетным донорам в 2026 году

Донорство крови в России – стратегическое направление здравоохранения, которое поддерживается на государственном уровне.

Что важно знать в 2026-м году:

Стать донором может дееспособный гражданин РФ старше 18 лет весом от 50 кг, не имеющий противопоказаний. В день донации каждый донор получает бесплатное питание или компенсацию (5% от прожиточного минимума региона), а также два оплачиваемых дня отдыха по статье 186 ТК РФ. За 40 безвозмездных донаций цельной крови или 60 донаций плазмы (возможны смешанные варианты) присваивается звание "Почетный донор России". Платные донации в зачет не идут. Федеральные льготы почетным донорам: ежегодная выплата 19 497,68 рубля (до 1 апреля), отпуск в любое удобное время, внеочередная медицинская помощь, первоочередное право на санаторно-курортную путевку. Региональные льготы зависят от субъекта РФ. Например, в Москве – бесплатный проезд и скидка 50% на ЖКХ и лекарства. Оформить ежегодную выплату можно через Госуслуги, МФЦ или органы социальной защиты.

Для уточнения полного перечня льгот, действующих в конкретном регионе, следует обратиться в местные органы социальной защиты населения. Адреса учреждений службы крови опубликованы на сайте "Служба крови".

Круглосуточная горячая линия по вопросам донорства – 8-800-333-33-30 (звонок бесплатный).