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Россия продолжит отчитываться перед комитетом ООН о санкциях против КНДР - РИА Новости, 10.07.2024
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09:29 10.07.2024 (обновлено: 10:40 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/sanktsii-1958674069.html
Россия продолжит отчитываться перед комитетом ООН о санкциях против КНДР
Россия продолжит отчитываться перед комитетом ООН о санкциях против КНДР - РИА Новости, 10.07.2024
Россия продолжит отчитываться перед комитетом ООН о санкциях против КНДР
Россия продолжит предоставлять в санкционный комитет ООН, учрежденный резолюцией 1718, доклады о выполнении ею санкций, введенных в отношении Северной Кореи,... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T09:29
2024-07-10T10:40
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Россия продолжит предоставлять в санкционный комитет ООН, учрежденный резолюцией 1718, доклады о выполнении ею санкций, введенных в отношении Северной Кореи, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев. "Россия как постоянный член СБ ООН весьма серьёзно и скрупулёзно подходит к работе этого органа, ответственного за поддержание мира и безопасности. От продления или непродления мандата группы экспертов в этом смысле ничего не зависит", - сказал Ильичев, отвечая на вопрос продолжит ли Россия предоставлять доклады в санкционный комитет, несмотря на то, что Москва ранее проголосовала против продления мандата группы экспертов этого комитета, после чего она прекратила свою работу. "Будем и впредь делать то, что, по нашим оценкам, соотносится с поставленными СБ ООН задачами на корейском направлении. Не заинтересованы в том, чтобы каким-то образом способствовать умножению уже существующих вызовов. Можем только с сожалением отметить, что не все руководствуются такой же логикой", - добавил Ильичев. РФ ранее наложила вето на проект резолюции США в СБ ООН, продлевавший на год мандат экспертов санкционного комитета Совбеза по КНДР. Основная миссия экспертов заключалась в том, чтобы оказывать помощь комитету следить за исполнением санкций в отношении Пхеньяна. Мандат группы экспертов истек 30 апреля текущего года. Читайте полный текст интервью Петра Ильичева&gt;&gt;
https://ria.ru/20240710/kndr-1958664031.html
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россия, москва, сша, оон
Россия, Москва, США, ООН
Россия продолжит отчитываться перед комитетом ООН о санкциях против КНДР

МИД: Россия продолжит отчитываться перед ООН о выполнении санкций против КНДР

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФлаг ООН на территории Дворца мира в Гааге
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Россия продолжит предоставлять в санкционный комитет ООН, учрежденный резолюцией 1718, доклады о выполнении ею санкций, введенных в отношении Северной Кореи, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев.
«
"Россия как постоянный член СБ ООН весьма серьёзно и скрупулёзно подходит к работе этого органа, ответственного за поддержание мира и безопасности. От продления или непродления мандата группы экспертов в этом смысле ничего не зависит", - сказал Ильичев, отвечая на вопрос продолжит ли Россия предоставлять доклады в санкционный комитет, несмотря на то, что Москва ранее проголосовала против продления мандата группы экспертов этого комитета, после чего она прекратила свою работу.
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«
"Будем и впредь делать то, что, по нашим оценкам, соотносится с поставленными СБ ООН задачами на корейском направлении. Не заинтересованы в том, чтобы каким-то образом способствовать умножению уже существующих вызовов. Можем только с сожалением отметить, что не все руководствуются такой же логикой", - добавил Ильичев.
РФ ранее наложила вето на проект резолюции США в СБ ООН, продлевавший на год мандат экспертов санкционного комитета Совбеза по КНДР. Основная миссия экспертов заключалась в том, чтобы оказывать помощь комитету следить за исполнением санкций в отношении Пхеньяна. Мандат группы экспертов истек 30 апреля текущего года.
Читайте полный текст интервью Петра Ильичева>>
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