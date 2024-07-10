Россия продолжит отчитываться перед комитетом ООН о санкциях против КНДР
МИД: Россия продолжит отчитываться перед ООН о выполнении санкций против КНДР
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Россия продолжит предоставлять в санкционный комитет ООН, учрежденный резолюцией 1718, доклады о выполнении ею санкций, введенных в отношении Северной Кореи, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев.
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"Россия как постоянный член СБ ООН весьма серьёзно и скрупулёзно подходит к работе этого органа, ответственного за поддержание мира и безопасности. От продления или непродления мандата группы экспертов в этом смысле ничего не зависит", - сказал Ильичев, отвечая на вопрос продолжит ли Россия предоставлять доклады в санкционный комитет, несмотря на то, что Москва ранее проголосовала против продления мандата группы экспертов этого комитета, после чего она прекратила свою работу.
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"Будем и впредь делать то, что, по нашим оценкам, соотносится с поставленными СБ ООН задачами на корейском направлении. Не заинтересованы в том, чтобы каким-то образом способствовать умножению уже существующих вызовов. Можем только с сожалением отметить, что не все руководствуются такой же логикой", - добавил Ильичев.
РФ ранее наложила вето на проект резолюции США в СБ ООН, продлевавший на год мандат экспертов санкционного комитета Совбеза по КНДР. Основная миссия экспертов заключалась в том, чтобы оказывать помощь комитету следить за исполнением санкций в отношении Пхеньяна. Мандат группы экспертов истек 30 апреля текущего года.