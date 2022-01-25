https://ria.ru/20220125/glaza-1769495706.html

Следствие недосыпа или болезнь: причины покраснения глаз, как лечить

Покраснение глаз: что делать, причины, лечение у взрослых и детей

Следствие недосыпа или болезнь: причины покраснения глаз, как лечить

Покраснение глаз — результат воспаления или расширения кровеносных сосудов. Почему белки становятся красными, что нужно делать в этом случае, причины, по... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T21:03

2022-01-25T21:03

2022-01-25T21:03

здоровье - общество

аллергия

глаза

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Покраснение глаз — результат воспаления или расширения кровеносных сосудов. Почему белки становятся красными, что нужно делать в этом случае, причины, по которым врачи запрещают самостоятельно применять сосудосуживающие капли, — в материале РИА Новости.Покраснение глазПокраснение глаз (гиперемия) может проходить бессимптомно или сопровождаться неприятными ощущениями: зудом, сухостью, болью, слезотечением, повышенной чувствительностью к свету, отеком и т.д.Глаза краснеют по двум основным причинам: расширение кровеносных сосудов белка или разрыв сосудов. Это может произойти под влиянием многих факторов, а в некоторых случаях привести к потере зрения.Причины и возможные заболеванияК внешним негативным факторам влияния на глаза можно отнести:Сухой воздух. Провоцирует возникновение "Синдрома сухого глаза", при котором появляется ощущение наличия инородного тела, обильное слезотечение. Синдром также может быть вызван недостатком продукции слезной железы.Пыль. Длительное нахождение в помещении с большим количеством пыли (например, на производстве).Контактные линзы. Неправильный подбор контактных линз, их повреждение, истечение срока годности.Дым. Прямое попадание табачного дыма или дыма от костра приводит к раздражению глаз.Хлорированная вода. Глаза могут покраснеть после длительного пребывания в бассейне.Вызвать покраснение также может клей, который применяется во время наращивания ресниц.Ежедневно глаза сталкиваются с большим количеством бактерий и вирусов. Они попадают на слизистую оболочку и вызывают инфекционные заболевания. Как правило, иммунной системе удается справиться и предотвратить возникновение воспалительного процесса, но в период ослабления иммунитета может возникнуть конъюнктивит.“При ухудшении зрения необходимо сразу обратиться к офтальмологу. Отсутствие очковой коррекции при плохом зрении и рефракционных патологиях (миопия, гиперметропия, астигматизм) приводит к покраснению, так как от перенапряжения лопаются кровеносные сосуды", — предупреждает Алина Идрисова.Какие еще причины могут вызвать покраснение глаз:Аллергия. При враждебной реакции организма на аллергены (пыль, шерсть животных, пыльца растений во время цветения и др.) начинается воспалительный процесс, вырабатывается гистамин, расширяющий кровеносные сосуды.Сосудосуживающие капли для глаз. При частом использовании капель, которые устраняют красноту, но не лечат причину возникновения гиперемии, может возникнуть привыкание организма, тогда эффект будет ухудшаться по окончании действия компонентов капель.Простудные заболевания (ОРВИ, грипп и др.). Способны вызвать покраснения глаз из-за инфекций носовых пазух. Почему глаза реагируют таким образом, объяснила врач-офтальмолог высшей категории, доцент кафедры глазных болезней Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова Ирина Лещенко.Курение — табачный дым вызывает раздражение глаз, а сам табак способствует развитию катаракты, увеита и других воспалительных заболеваний глаз.Алкоголь — чрезмерное употребление алкогольных напитков снижает поступление кислорода в глаза, что приводит к воспалению сосудов.Усталость и недостаток сна — после перенапряжения кровеносных сосудов есть большая вероятность их разрыва и воспаления. Глаза нельзя тереть в состоянии переутомления и сразу после пробуждения.Когда нужно обращаться к врачуЕсли покраснение, зуд, сухость глаз беспокоят регулярно, то необходимо записаться к врачу-офтальмологу, который проведет осмотр на специальной аппаратуре, поставит диагноз и назначит лечение.Обследование может включать в себя следующие процедуры:"Заниматься самолечением, применять сосудосуживающие капли, которые, снимая красноту, приводят к осложнениям, нельзя. Каждое из перечисленных заболеваний требует специфического лечения", — предупреждает Алина Идрисова.ЛечениеВ случае если покраснение глаз вызвано перенапряжением после длительной работы за компьютером, посещением бассейна (от хлорированной воды), избавиться от красноты помогут увлажняющие капли, содержащие гиалуроновую кислоту.ПрофилактикаДля профилактики гиперемии следует ежедневно придерживаться следующих рекомендаций:Помимо этого врачи рекомендуют делать утром и вечером гимнастику для глаз.Основные упражнения:

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https://radiosputnik.ria.ru/20211202/zrenie-1761844180.html

https://ria.ru/20210701/glaza-1739481111.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210320/glaza-1602144863.html

https://ria.ru/20220111/adenovirus-1767347752.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210104/morkov-1591988449.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210412/katarakta-1727831360.html

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здоровье - общество, аллергия, глаза