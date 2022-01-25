https://ria.ru/20220125/glaza-1769495706.html
Следствие недосыпа или болезнь: причины покраснения глаз, как лечить
Покраснение глаз: что делать, причины, лечение у взрослых и детей
Следствие недосыпа или болезнь: причины покраснения глаз, как лечить
Покраснение глаз — результат воспаления или расширения кровеносных сосудов. Почему белки становятся красными, что нужно делать в этом случае, причины, по... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T21:03
2022-01-25T21:03
2022-01-25T21:03
здоровье - общество
аллергия
глаза
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Покраснение глаз — результат воспаления или расширения кровеносных сосудов. Почему белки становятся красными, что нужно делать в этом случае, причины, по которым врачи запрещают самостоятельно применять сосудосуживающие капли, — в материале РИА Новости.Покраснение глазПокраснение глаз (гиперемия) может проходить бессимптомно или сопровождаться неприятными ощущениями: зудом, сухостью, болью, слезотечением, повышенной чувствительностью к свету, отеком и т.д.Глаза краснеют по двум основным причинам: расширение кровеносных сосудов белка или разрыв сосудов. Это может произойти под влиянием многих факторов, а в некоторых случаях привести к потере зрения.Причины и возможные заболеванияК внешним негативным факторам влияния на глаза можно отнести:Сухой воздух. Провоцирует возникновение "Синдрома сухого глаза", при котором появляется ощущение наличия инородного тела, обильное слезотечение. Синдром также может быть вызван недостатком продукции слезной железы.Пыль. Длительное нахождение в помещении с большим количеством пыли (например, на производстве).Контактные линзы. Неправильный подбор контактных линз, их повреждение, истечение срока годности.Дым. Прямое попадание табачного дыма или дыма от костра приводит к раздражению глаз.Хлорированная вода. Глаза могут покраснеть после длительного пребывания в бассейне.Вызвать покраснение также может клей, который применяется во время наращивания ресниц.Ежедневно глаза сталкиваются с большим количеством бактерий и вирусов. Они попадают на слизистую оболочку и вызывают инфекционные заболевания. Как правило, иммунной системе удается справиться и предотвратить возникновение воспалительного процесса, но в период ослабления иммунитета может возникнуть конъюнктивит.“При ухудшении зрения необходимо сразу обратиться к офтальмологу. Отсутствие очковой коррекции при плохом зрении и рефракционных патологиях (миопия, гиперметропия, астигматизм) приводит к покраснению, так как от перенапряжения лопаются кровеносные сосуды", — предупреждает Алина Идрисова.Какие еще причины могут вызвать покраснение глаз:Аллергия. При враждебной реакции организма на аллергены (пыль, шерсть животных, пыльца растений во время цветения и др.) начинается воспалительный процесс, вырабатывается гистамин, расширяющий кровеносные сосуды.Сосудосуживающие капли для глаз. При частом использовании капель, которые устраняют красноту, но не лечат причину возникновения гиперемии, может возникнуть привыкание организма, тогда эффект будет ухудшаться по окончании действия компонентов капель.Простудные заболевания (ОРВИ, грипп и др.). Способны вызвать покраснения глаз из-за инфекций носовых пазух. Почему глаза реагируют таким образом, объяснила врач-офтальмолог высшей категории, доцент кафедры глазных болезней Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова Ирина Лещенко.Курение — табачный дым вызывает раздражение глаз, а сам табак способствует развитию катаракты, увеита и других воспалительных заболеваний глаз.Алкоголь — чрезмерное употребление алкогольных напитков снижает поступление кислорода в глаза, что приводит к воспалению сосудов.Усталость и недостаток сна — после перенапряжения кровеносных сосудов есть большая вероятность их разрыва и воспаления. Глаза нельзя тереть в состоянии переутомления и сразу после пробуждения.Когда нужно обращаться к врачуЕсли покраснение, зуд, сухость глаз беспокоят регулярно, то необходимо записаться к врачу-офтальмологу, который проведет осмотр на специальной аппаратуре, поставит диагноз и назначит лечение.Обследование может включать в себя следующие процедуры:"Заниматься самолечением, применять сосудосуживающие капли, которые, снимая красноту, приводят к осложнениям, нельзя. Каждое из перечисленных заболеваний требует специфического лечения", — предупреждает Алина Идрисова.ЛечениеВ случае если покраснение глаз вызвано перенапряжением после длительной работы за компьютером, посещением бассейна (от хлорированной воды), избавиться от красноты помогут увлажняющие капли, содержащие гиалуроновую кислоту.ПрофилактикаДля профилактики гиперемии следует ежедневно придерживаться следующих рекомендаций:Помимо этого врачи рекомендуют делать утром и вечером гимнастику для глаз.Основные упражнения:
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здоровье - общество, аллергия, глаза
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости.
Покраснение глаз
— результат воспаления или расширения кровеносных сосудов. Почему белки становятся красными, что нужно делать в этом случае, причины, по которым врачи запрещают самостоятельно применять сосудосуживающие капли, — в материале РИА Новости.
Покраснение глаз
Покраснение глаз (гиперемия) может проходить бессимптомно или сопровождаться неприятными ощущениями: зудом, сухостью, болью, слезотечением, повышенной чувствительностью к свету, отеком и т.д.
Глаза краснеют по двум основным причинам: расширение кровеносных сосудов белка или разрыв сосудов. Это может произойти под влиянием многих факторов, а в некоторых случаях привести к потере зрения.
Причины и возможные заболевания
К внешним негативным факторам влияния на глаза можно отнести:
Сухой воздух. Провоцирует возникновение "Синдрома сухого глаза", при котором появляется ощущение наличия инородного тела, обильное слезотечение. Синдром также может быть вызван недостатком продукции слезной железы.
"У нашего глаза есть слезная пленка, которая выполняет защитную и увлажняющую функцию. Под воздействием различных факторов, таких как повышенные зрительные нагрузки, плохая экология, несбалансированное питание и др. уменьшается продукция слезной жидкости. Роговица (передняя прозрачная оболочка глаза) испытывает сухость, глаза начинают краснеть", — рассказывает Алина Идрисова, ведущий врач-офтальмолог клиники "Ясный взор".
Пыль. Длительное нахождение в помещении с большим количеством пыли (например, на производстве).
Контактные линзы. Неправильный подбор контактных линз, их повреждение, истечение срока годности.
Дым. Прямое попадание табачного дыма или дыма от костра приводит к раздражению глаз.
Хлорированная вода. Глаза могут покраснеть после длительного пребывания в бассейне.
Вызвать покраснение также может клей, который применяется во время наращивания ресниц.
"Гиперемия — достаточно частая жалоба пациентов. Этот симптом может быть как признаком различных патологий, так и реакцией глаз на внешние раздражители. Самые частые причины покраснения — конъюнктивиты различного генеза (бактериальные, вирусные, аллергические или смешанного типа)", — отмечает врач.
Ежедневно глаза сталкиваются с большим количеством бактерий и вирусов. Они попадают на слизистую оболочку и вызывают инфекционные заболевания. Как правило, иммунной системе удается справиться и предотвратить возникновение воспалительного процесса, но в период ослабления иммунитета может возникнуть конъюнктивит.
Воспалительные процессы глаз
Вирусный, бактериальный, аллергический конъюнктивиты
Покраснение одного глаза или обоих. Вирусный конъюнктивит сопровождается чувством нахождения инородного тела, "песка в глазах", жжения.
Бактериальный сопровождается отделяемым разной консистенции, при котором могут склеиваться ресницы, слипаться глаза.
Кератит
Воспаление роговой оболочки, которое приводит к покраснению глаз и сопровождается сильной болью при прикосновении, повышенной чувствительностью к свету.
Увеит
Воспаление сосудистой оболочки глаза, при котором помимо покраснений возникают болезненные ощущения.
Склерит
Воспаление белковой оболочки глаза, сопровождающееся слезотечением, чувствительностью к свету. Возникает при гайморите, отите, сахарном диабете, красной волчанке.
Иридоциклит
Воспаление радужной оболочки после осложнений инфекционных заболеваний: туберкулеза, гонореи, малярии и др.
Воспалительные заболевания век
Ячмень, халязион, блефарит.
“При ухудшении зрения необходимо сразу обратиться к офтальмологу. Отсутствие очковой коррекции при плохом зрении и рефракционных патологиях (миопия, гиперметропия, астигматизм) приводит к покраснению, так как от перенапряжения лопаются кровеносные сосуды", — предупреждает Алина Идрисова.
Какие еще причины могут вызвать покраснение глаз:
Аллергия.
При враждебной реакции организма на аллергены (пыль, шерсть животных, пыльца растений во время цветения и др.) начинается воспалительный процесс, вырабатывается гистамин, расширяющий кровеносные сосуды.
Сосудосуживающие капли для глаз. При частом использовании капель, которые устраняют красноту, но не лечат причину возникновения гиперемии, может возникнуть привыкание организма, тогда эффект будет ухудшаться по окончании действия компонентов капель.
Простудные заболевания
(ОРВИ
, грипп
и др.). Способны вызвать покраснения глаз из-за инфекций носовых пазух. Почему глаза реагируют таким образом, объяснила врач-офтальмолог высшей категории, доцент кафедры глазных болезней Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова Ирина Лещенко.
"Фактически глаза всегда реагируют (на заболевание. – Прим. ред.), есть даже такое понятие "больные глаза". Вроде человек активен, а ему говорят, что он не очень хорошо выглядит, у него "больные глаза". Так бывает, когда у человека токсическое отравление или вирусное заболевание, температура повышается. Это связано с тем, что увеличивается слезоотделение. Это состояние сопровождается болезненными ощущениями, тяжестью, усталостью, желанием прикрыть веки", – подчеркнула
эксперт.
Курение — табачный дым вызывает раздражение глаз, а сам табак способствует развитию катаракты, увеита и других воспалительных заболеваний глаз.
Алкоголь — чрезмерное употребление алкогольных напитков снижает поступление кислорода в глаза, что приводит к воспалению сосудов.
Усталость и недостаток сна — после перенапряжения кровеносных сосудов есть большая вероятность их разрыва и воспаления. Глаза нельзя тереть в состоянии переутомления и сразу после пробуждения.
Когда нужно обращаться к врачу
Если покраснение, зуд, сухость глаз беспокоят регулярно, то необходимо записаться к врачу-офтальмологу, который проведет осмотр на специальной аппаратуре, поставит диагноз и назначит лечение.
Обследование может включать в себя следующие процедуры:
—измерение глазного давления;
—офтальмоскопия;
—реакция зрачков на свет;
—суточный мониторинг артериального давления;
—исследование глазного дна;
—МРТ и/или КТ;
—общий анализ крови.
"Заниматься самолечением, применять сосудосуживающие капли, которые, снимая красноту, приводят к осложнениям, нельзя. Каждое из перечисленных заболеваний требует специфического лечения", — предупреждает Алина Идрисова.
Лечение
В случае если покраснение глаз вызвано перенапряжением после длительной работы за компьютером, посещением бассейна (от хлорированной воды), избавиться от красноты помогут увлажняющие капли, содержащие гиалуроновую кислоту.
Профилактика
Для профилактики гиперемии следует ежедневно придерживаться следующих рекомендаций:
—Соблюдать правила гигиены: не трогать глаза грязными руками.
—Смывать косметику перед сном.
—Спать не менее восьми часов в сутки.
—Проветривать комнаты два раза в день по 20 минут.
—Носить линзы не дольше указанного в инструкции времени, соблюдать правила гигиены.
—При длительной работе за компьютером или телефоном, фокусировке глаз необходимо делать перерывы каждые 20 минут.
—Влажную уборку делать не реже четырёх раз в неделю.
—Принимать витамины A, B, C, E, D.
—Следить за гигиеной глаз.
—Не злоупотреблять алкогольными напитками и табаком.
—Пользоваться качественной косметикой.
Помимо этого врачи рекомендуют делать утром и вечером гимнастику для глаз.
1Зажмурить глаза на пять секунд, затем широко открыть. Повторить 10 раз.
2Быстро моргать 15 секунд, потом посмотреть перед собой 15 секунд. Повторить пять раз.
3Закрыть глаза и сделать ими круговые движения по часовой стрелке (вверх, вправо, вниз, влево) потом открыть и снова сделать круг. Повторить пять раз.
4Сфокусировать внимание на близком объекте, затем на дальнем. Повторить 10 раз.