https://ria.ru/20231228/goroskop_2024-1918783209.html

Возрождение и равновесие: что принесет 2024 год каждому знаку зодиака

Гороскоп на 2024 год по знакам зодиака или по году рождения: для женщин и мужчин

Возрождение и равновесие: что принесет 2024 год каждому знаку зодиака

Символ грядущего года - Деревянный Дракон, это мифическое животное обещает преподнести много положительных изменений, причем в самых разных сферах жизни. Какие... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T15:24

2023-12-28T15:24

2023-12-28T15:24

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астрология

знаки зодиака

здоровье

отношения

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Символ грядущего года - Деревянный Дракон, это мифическое животное обещает преподнести много положительных изменений, причем в самых разных сферах жизни. Какие перемены стоит ожидать мужчинам и женщинам в 2024 году, точный гороскоп по знакам зодиака и годам рождения, что обещают астрологи одиноким и тем, кто уже состоит в отношениях, гороскоп здоровья на весь год, - в материале РИА Новости.Самый точный гороскоп-2024Еще в древности ученые заметили, что астрономический год длится 365 дней и 6 часов. За четыре года накапливались сутки, из-за которых постепенно календарь начинал отставать от смены сезонов. Исправить положение решил Гай Юлий Цезарь, который 1 января 45 года до н. э. ввел календарь с високосными годами. Сначала таким объявляли каждый третий год, потом - каждый четвертый. Так как у древних римлян первым месяцем был март, то лишний день решили добавлять в феврале. В народе считается, что високосные годы несут неудачи и катаклизмы. Однако, астрологи смотрят на 2024 год оптимистично, потому что он пройдет под покровительством Дракона. Это единственное мифическое существо в восточном гороскопе, которое способно творить чудеса, главное, верить в себя и уверенно идти к намеченной цели.Гороскоп по знакам зодиака для мужчин и женщинПо словам астролога Юлии Рольник, наступающий 2024 год станет годом важных перемен, которые подготовит Плутон - планета трансформатор. В апреле Юпитер объединит свои силы с Ураном - планетой внезапных перемен и инноваций, поэтому надо быть готовым к изменениям и новым прорывам в сфере финансов, технологий, инноваций. На персональном уровне это влияние может принести необыкновенную удачу, неожиданный взлет в карьере, финансовые выгоды и новые захватывающие романы. Эксперт рассказала, что ждет каждого из знаков зодиака в будущем году.ОвенДля Овнов наступающий 2024 год станет годом обновления. Кармический Лунный Узел будет в этом знаке в течение всего года. Это означает, что Овны смогут ярко заявить о себе, проявить таланты. Затмение в марте принесет новую энергию и уверенность. Это отличное время для новых начинаний. В апреле наступит удачное время для знакомств, улучшения личных отношений и заключения брака. Этот месяц также подарит благоприятные возможности для зарабатывания денег и неожиданные финансовые выгоды. С июля по октябрь позитивное влияние Юпитера будет способствовать развитию во многих сферах жизни. Осень - хорошее время для учебы, путешествий и бизнеса.ТелецБлагоприятное влияние планет в 2024 году откроет новые возможности в профессиональной сфере. Весной продвижению в делах и работе помогут старые наработки и налаженные связи. Представители этого знака могут удачно начать реализовывать новый проект. С середины февраля до конца апреля благоприятное влияние Юпитера принесет удачу и откроет новые захватывающие перспективы, которые позволят увеличить доходы.Май - удачное время для любви и романтических отношений. Осенние затмения подведут итоги профессиональной деятельности и внесут коррективы в рабочие планы.БлизнецыНаступающий год станет годом крупных перемен, приключений и открытия новых возможностей. Затмения в марте и апреле принесут обновление в личную жизнь, появятся новые планы и друзья. Одиноких Близнецов ожидают свидания, знакомства и новая любовь. В мае планета удачи Юпитер войдет в этот знак и принесет прогресс и развитие, а Венера в июне позволит улучшить отношения. С июля по ноябрь ожидается личностный рост, развитие и больше удачи. К концу года, в декабре, придется выйти из зоны комфорта и приложить больше усилий, чтобы преодолеть некоторые препятствия и продолжить движение вперед.РакВ 2024 году произойдет расширение связей, круга общения, появится новая дружба. Позитивное влияние Юпитера, начавшееся в 2023 году, продолжится и в первой половине 2024 года. С января по май раки будут активно реализовывать свои планы, обретут больше уверенности в себе. Новые идеи и мечты направят энергию к заветным целям. В работе и профессии астролог советует попробовать новое направление и подходы. Апрель и май - удачное время для общения, дружбы, совместной деятельности. Вторая половина года больше подойдет для завершения и продолжения уже начатых дел и проектов. Октябрь и ноябрь внесут позитивные изменения в отношения, принесут новую любовь.ЛевЗвезды обещают Львам в 2024 году рост в карьере, развитие в профессиональной деятельности и увеличение доходов. Авторитет и влияние будут расти, социальный статус поднимется. Но важно не упустить благоприятные возможности. В первой половине года вероятно продвижение по карьерной лестнице, обретение новой должности. Во второй половине откроются новые перспективы. В мае амбициозные идеи могут получить поддержку влиятельных людей. Венера - планета любви - в июле и октябре подарит благоприятные возможности для новых знакомств, гармонизации личных отношений и заключения брака.ДеваНаступающий 2024 год принесет расширение мировоззрения, развитие и обучение в профессиональной сфере, новые перспективы в карьере. С середины февраля до середины апреля расширение интересов, обретение нового опыта и знаний откроют для Дев возможности для прогресса в карьере и роста доходов. Во второй половине года они могут получить похвалу и награду за свой труд и старания. Руководство отметит заслуги, предложит новую должность, премию или увеличение зарплаты. В ноябре удачное время для романтических свиданий и укрепления личных отношений.ВесыЭтот год станет важным этапом в личных отношениях. Весы получат новые возможности для улучшения материального состояния, совместные вложения и инвестиции принесут хорошую прибыль. С июля по сентябрь благоприятное влияние Юпитера будет способствовать улучшению финансового положения, можно рассчитывать на одобрение кредитов или ипотеки. Улучшится общее благосостояние семьи. Во второй половине года планета удачи Юпитер будет способствовать расширению кругозора, появится новый опыт. В сентябре позитивное влияние Венеры принесет удачу в любви и новые знакомства.СкорпионЗвезды в 2024 году особо отметят сферу партнерства. Позитивное влияние Юпитера в первой половине года поможет улучшить уже существующие личные отношения. Одинокие представители знака получат шанс обрести свою вторую половину и заключить удачный брачный союз. Благоприятные возможности также будут в сфере делового сотрудничества. Новые полезные связи способствуют улучшению финансового состояния. Особенно в мае и июне Скорпионы смогут увеличить свой доход, сделать выгодные инвестиции, покупки, приобрести недвижимость. Осенью, особенно в сентябре и октябре, Венера будет помогать укреплять личные отношения.СтрелецПланеты особо отметят для этого знака темы работы и здоровья. В первой половине года позитивное влияние Юпитера принесет возможность смены работы с увеличением зарплаты, повышение по службе. Изменения, которые будут происходить, приведут к лучшему. Материальное положение улучшится. Стрельцы смогут закрыть долговые обязательства, если они имеются. С апреля можно ожидать позитивных изменений в личных отношениях. Благоприятное влияние планет для одиноких представителей знака сулит встречу со своей второй половинкой.КозерогГод для Козерогов не обещает стабильности, но благоприятное влияние Юпитера и Сатурна принесут улучшение в жизни и новые возможности. В первой половине помогут достичь успехов в делах накопленный опыт и проявленное изрядное упорство. Затмения в марте и октябре внесут перемены в профессиональную деятельность. На работе возможны изменения - увольнение, переход на другую должность или смена направления. Затмение в апреле поставит вопросы, касающиеся семьи и дома. Не исключен ремонт или переезд. Важно укреплять связи с близкими, проявлять к ним больше внимания, иначе не избежать ссор и разногласий.ВодолейВ новом 2024 году планета удачи Юпитер принесет благоприятные перемены в сферу семьи и дома. Стремления улучшить жилищные условия увенчаются успехом. Первая половина года - удачный период для решения жилищных вопросов: приобретения дома, квартиры или земельного участка. В целом стоит ожидать улучшения условий жизни.С июля по сентябрь позитивное влияние Юпитера принесет личностный рост, прибавит оптимизма и уверенности в своих возможностях. Козероги будут больше времени и внимания уделять своей семье. Их ожидают новые знакомства с интересными людьми. Осенью одиноких представителей знака ждут романтические свидания и новый бурный роман.РыбыПо звездному гороскопу 2024 год станет для Рыб годом расширения интересов и связей. С февраля по апрель благоприятное влияние Юпитера принесет много общения, новые знакомства, они будут учиться и приобретать опыт, например, пойдут на какие-либо курсы или выучат иностранный язык. Важную роль в делах и поддержку могут оказать родственники. С июля по сентябрь астролог советует больше заботиться о себе и своем здоровье. Во второй половине года будет больше возможностей для улучшения условий жизни, появится желание заняться благоустройством дома, запланировать ремонт, переезд, покупку недвижимости.Гороскоп по году рождения2024 год - год Деревянного Дракона по китайскому календарю (наступает 10 февраля 2024 г. и заканчивается 28 февраля 2025 г.). Дракон является символом силы, мужества, больших амбиций, власти, творчества и успеха. Год Деревянного Дракона символизирует обновление, вдохновение и инновации. Он благоприятен для новых начинаний и будет наиболее удачным для представителей знаков китайского календаря, рождённых в годы: Обезьяны, Петуха и Свиньи. Следом за ними идут Бык, Коза и Собака. Однако все знаки китайского календаря будут испытывать как новые возможности, так и столкновение с трудностями, потому, что Дракон символизирует перемены. Поэтому гибкость и готовность адаптироваться станут ключом к успеху, росту и процветанию.Крыса2032, 2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936Год Деревянного Дракона будет смешанным. Откроются новые возможности, но и столкновения с проблемами не избежать. Перспективы появятся в профессиональной сфере и карьере. Следует соблюдать осторожность и избегать финансовых рисков, инвестирования и расходования средств.Бык2033, 2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937Год обещает устойчивый прогресс и развитие. Новые возможности откроются в профессиональной деятельности, ожидается продвижение в карьере, успешность в финансовом плане - увеличение доходов и изобилие. В сфере взаимоотношений будет больше гармонии. Однако стоит стараться соблюдать баланс между домом и работой.Тигр2034, 2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938В год Дракона ожидается много важных событий и перемен. В профессиональной сфере появятся новые перспективы для роста, но надо суметь воспользоваться ситуацией и не упустить благоприятные возможности. В личных отношениях можно столкнуться с трудностями, стоит уделять партнёрам больше внимания и не игнорировать их интересы.Кот (Кролик)2035, 2023, 2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939, 1927Год будет благоприятным и прогрессивным. На работе ожидает успех и признание заслуг. Карьера будет продвигаться, возможно получение новой должности, повышение зарплаты. Финансовое положение улучшится, появится возможность сделать крупные приобретения и удачные инвестиции. Стоит не торопиться принимать важные решения, чтобы избежать ошибок.Дракон2024, 2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952Ожидает успех в профессиональной деятельности. Благодаря большому энтузиазму и творческому подходу, рожденные в этом году добьются важных успехов в работе, продвинутся в карьере. В плане финансов можно надеяться на рост доходов, который позволит сделать крупные приобретения, купить или построить дом.Змея2025, 2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953Могут произойти несколько важных перемен в жизни. Но все они окажутся к лучшему. В профессиональной сфере и работе будет признание и успех. Необходимо проявлять гибкость в общении с коллегами по работе. Новые деловые связи могут помочь в увеличении доходов.Лошадь2026, 2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942Год Дракона обещает принести новые возможности для роста. Однако предстоит проделать большую работу, чтобы добиться своих целей. Важно проявлять решительность, упорство и целеустремленность в реализации своих планов и не забывать о гибкости при общении с коллегами и партнерами.Коза (Овца)2027, 2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943, 1931Можно рассчитывать на рост и прогресс. Произойдут благоприятные изменения в карьере, откроются новые возможности для развития. Усердие, проявленное в работе в прошлом, даст хорошие результаты - может произойти увеличение доходов. В семье стоит ожидать улучшение отношений и взаимопонимания.Обезьяна2028, 2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956Год будет благоприятным для карьеры и профессиональной деятельности. Появятся новые возможности для реализации амбиций. Но стоит проявлять особое внимание при работе с документами и проверять поступающую информацию. В отношениях с близкими и любимыми возможны трудности. Лучше стараться проявлять больше гибкости в общении с ними, чтобы избежать ссор и разногласий. В год Дракона будет возможность много заработать, но расходы также ожидаются большими.Петух2029, 2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945Рожденным в год Петуха наступающий принесет прекрасные перспективы для роста и развития. Он ожидается богатым на события, не исключены взлеты и падения. Однако в целом произойдут благоприятные перемены. Отношения в семье будут улучшаться и укрепляться.Собака2030, 2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958Ожидается устойчивый успех. В профессиональной деятельности - признание начальством заслуг и уважение сослуживцев. Финансовое положение улучшится, в семье будут хорошие отношения с близкими. Для одиноких представителей знака год обещает новые знакомства и любовь. Стоит больше прислушиваться к своей интуиции - она поможет принять правильное решение в трудных ситуациях.Свинья (Кабан)2031, 2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947Год Дракона принесет много новых возможностей и перспектив. Рожденные в год Свиньи добьются больших успехов, если будут проявлять смелость, решительность и использовать новые подходы в достижении своих целей. Отношения в семье будут укрепляться, ожидается много счастливых моментов в кругу близких и друзей. В материальном плане год удачен, доходы будут расти.Тематические гороскопы на 2024 годЗдоровье и любовь - одна из важнейших сфер в жизни каждого человека. Юлия Рольник рассказала, что можно ожидать от года Деревянного Дракона.Любовный гороскопУдачливыми в любви в 2024 году станут знаки: Телец, Рак, Козерог, Скорпион, Рыбы. Наибольшая вероятность заключить брак в новом году у Овнов, Весов, Козерогов и Раков.Свободные Овны могут познакомиться с интересным человеком, отношения с которым перерастут в бурный роман. Главное не перепутать страсть с настоящим чувством. Те, у которых уже есть возлюбленный, укрепят отношения, но не стоит забывать идти на компромиссы, чтобы избежать ссор.Одинокие Тельцы смогут в предстоящем году построить гармоничные отношения с достойным человеком. Но стоит почаще проявлять смелость и ходить на свидания. Те, кто решит вступить в брак в предстоящем году, получат прочный семейный союз. Находящимся в отношениях важно больше уделять времени второй половине, иначе можно потерять ее доверие.Близнецам удастся наладить отношения в семье и решить старые проблемы, главное, открыто говорить о своих чувствах. Свободным представителям знака гороскоп советует быть инициативнее в знакомствах, иначе можно так и не найти партнера до конца года.Ракам, которым так давно не хватало головокружительных эмоций, приключений и романтического флирта, предстоящий год все это обещает в избытке. Раки в отношениях могут первую половину года провести в ссорах и размолвках из-за своего трудоголизма, но летом все наладится, так как придет понимание, что семья важнее работы.Если Львы перестанут таить в себе чувства - их отношения выйдут на новый уровень. Женатым стоит чаще находить компромисс и не стараться прогибать под себя супруга. Те, у кого еще сердце не занято, смогут окружить себя новыми людьми, но не стоит слишком увлекаться мимолетными знакомствами и быстрыми свиданиями.Семейным Девам год принесет идиллию в личных отношениях. Гороскоп советует отправиться с любимым в путешествие, чтобы освежить и укрепить отношения. Свободные представители знака станут более серьезно относиться к выбору партнера и будут интересоваться только надежными связями.Весам астрологи обещают в 2024 году судьбоносное знакомство, которое принесет настоящие искренние чувства. Тем, кто находится в отношениях, стоит в этом году перевести их на новый уровень: сделать предложение, начать совместный быт, решиться на свадьбу или развод.Скорпионов ждет головокружительный роман, знакомство может произойти на работе или вечеринке у друзей. Несвободным Скорпионам астрологи советуют поработать над своим характером, прислушиваться к партнеру и не драматизировать ситуацию во время ссор.Одиноких Стрельцов начнут привлекать люди, интересы и рассуждения которых диаметрально противоположны их собственным. Возможно примирение с бывшим. Идеальное время для свадьбы - лето. У семейных возможно пополнение.Козерогам в этот год стоит открыться избраннику и поговорить по душам. Свободным представителям знака можно ожидать важного события весной, у семейных отношения будут ровными и стабильными весь год.Водолеев ждет глубокий и трепетный роман, который заставит на время забыть о карьере, увлечениях и своих желаниях. Семейные могут ощутить напряженность в отношениях, особенно весной, но все стабилизируется в начале лета, а вторая половина года может и вовсе превратиться во второй медовый месяц.Рыбам астрологи советуют быть более решительными и предприимчивыми, тогда весной можно встретить очень необычного человека, который принесет "перчинку" в отношения. Семейным стоит быть терпимее, иначе участившиеся ссоры могут привести к проблемам со здоровьем.Гороскоп здоровьяПоскольку год Дракона несет перемены, многие люди могут испытывать стресс и напряжение, поэтому всем представителям знаков Зодиака следует внимательно следить за своим здоровьем. Но особенно надо заботиться о здоровье Тельцам, Девам, Весам, Стрельцам и Рыбам. 2024 год благоприятен для начала занятий каким-либо видом спорта, поэтому можно смело идти на тренировки и укреплять свой организм.ОвенОсобенных проблем со здоровьем не ожидается, но рекомендуется проводить медицинские осмотры, не игнорировать появляющиеся симптомы заболеваний и вовремя обращаться к врачу.ТелецПерегрузки на работе могут негативно отразиться на здоровье. Поэтому лучше следить за распорядком дня, больше бывать на природе.БлизнецыСо здоровьем будет все в порядке, однако лучше избегать стресса и повышать иммунитет. Важно сохранять оптимистический настрой и беречь нервную систему.РакВлияние планет на здоровье будет нейтральным. Астролог настоятельно советует придерживаться правильного образа жизни и следить за своим питанием.ЛевИз-за перегрузок на работе и стресса может пострадать самочувствие. Поэтому необходимо укреплять организм и больше отдыхать. Стоит избегать экстремальных видов спорта.ДеваПереутомление и излишние нагрузки могут представлять проблему для здоровья, поэтому лучше уделять отдыху достаточно времени.ВесыМогут испытывать ухудшение самочувствия и усталость из-за перегрузок на работе. Не исключены простудные заболевания и обострение хронических болезней.СкорпионОсобых проблем не предвидится. Однако надо наблюдать за своим здоровьем, повышать иммунитет, заниматься спортом.СтрелецПридется более внимательно следить за своим здоровьем. Главное не перегружать себя работой.КозерогМогут ощущать усталость, поэтому необходимо заниматься укреплением организма и повышать иммунитет.ВодолейВозможно переутомление, но серьёзных заболеваний не ожидается, если поддерживать свой организм, следить за рационом питания и больше гулять на свежем воздухе.РыбыС июля по сентябрь влияние Сатурна может ослабить здоровье Рыб из-за напряжения и необходимости преодолевать трудности. Для его укрепления необходимо придерживаться правильного образа жизни, следить за своим питанием и заниматься спортом.

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гороскоп, астрология, знаки зодиака, здоровье, отношения