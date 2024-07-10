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Петр Ильичев: некоторые санкций против КНДР можно было бы снять уже сейчас

Петр Ильичев: некоторые санкций против КНДР можно было бы снять уже сейчас - РИА Новости, 10.07.2024

Петр Ильичев: некоторые санкций против КНДР можно было бы снять уже сейчас

Во время визита в Пхеньян в июне этого года президент России Владимир Путин заявил, что санкции Совета Безопасности ООН в отношении Северной Кореи нужно... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T10:00

2024-07-10T10:00

2024-07-10T10:00

интервью

россия

петр ильичев

пхеньян

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Во время визита в Пхеньян в июне этого года президент России Владимир Путин заявил, что санкции Совета Безопасности ООН в отношении Северной Кореи нужно пересмотреть, но "обычными способами" сделать это практически невозможно. О том, как именно Россия предлагает пересмотреть введенные в отношении Пхеньяна ограничительные меры, будет ли Москва и далее отчитываться перед санкционным комитетом ООН, и каковы шансы на возвращение гуманитарных организаций в КНДР, в интервью РИА Новости рассказал директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев.– В Кремле ранее заявили о необходимости пересмотра санкционного режима в отношении КНДР. Планирует ли Россия во время своего председательства в Совете Безопасности ООН поднимать этот вопрос? Проводятся ли сейчас консультации между членами СБ ООН по этому вопросу? Возможно ли прийти к консенсусу с учетом принципиальных разногласий между членами Совета Безопасности?– Необходимость кардинальных перемен в подходах к санкционному режиму СБ ООН в отношении КНДР назрела давно. Санкции Совета в принципиальном плане нужны совсем не для того, чтобы наказывать государства и брать их "измором". Они призваны способствовать достижению политико-дипломатического урегулирования. В корейских делах санкционное "лекарство" показало свою полную непригодность, да еще и с кучей побочных отравляющих эффектов.Ситуация вокруг Корейского полуострова заведена в опасный тупик с непрекращающейся эскалацией напряженности. Главную ответственность за сложившееся положение несут США и их союзники в регионе, упрямо идущие по пути конфронтации и провоцирования Пхеньяна. При этом они, по сути, поставили себе на службу санкционные ограничения СБ ООН в качестве "вечного" средства давления на не покоряющегося их воле оппонента, усилив их незаконными односторонними принудительными мерами. "Цена вопроса" в виде жизни и здоровья простых корейцев их, конечно, не волнует – в худших традициях колониальных практик.Такая неразумная политика коллективного Запада может привести к тяжелым последствиям. Мы не заинтересованы в том, чтобы на наших дальневосточных рубежах все больше разгорался очаг напряженности. Поэтому предлагаем сторонам разорвать порочный круг взаимных провокаций и обвинений, отказаться от стремления решать проблемы силой или угрозами и начать договариваться. А смягчение санкционных ограничений могло бы стать катализатором таких процессов. Будем и дальше пытаться убедить в этом остальных членов СБ ООН, и не только во время председательства России в Совете Безопасности. Быстрой отдачи не прогнозируем, однако международная конъюнктура – дама, славящаяся своим непостоянством, и то, что вчера казалось недостижимым, сегодня воспринимается как окно возможностей.– Как именно, по мнению Москвы, санкционный режим в отношении КНДР должен быть пересмотрен? Смягчение санкций должно происходить в одностороннем порядке или только в случае, если КНДР предварительно выполнит некие условия? О каких условиях может идти речь?– Сохранение санкций в неизменном виде не имеет смысла, и это очевидно всем здравомыслящим политикам, не ослепленным идеологической ненавистью к государственному строю КНДР. За столько лет эти меры нисколько не улучшили ситуацию в области безопасности в регионе. Детали такого пересмотра должны вырабатываться членами СБ ООН. В рамках этого процесса стало бы понятно, в каком направлении можно было бы рассчитывать на более перспективное продвижение. На наш взгляд, целый ряд мер экономического характера мог бы быть отменен уже сейчас. Это позволило бы придать импульс развитию народного хозяйства КНДР, наполнить новым полезным содержанием внешние связи этой страны, повысить уровень благосостояния ее граждан. В политическом плане ослабление санкционных "оков" способствовало бы возрождению атмосферы доверия, подорванного длительным периодом постоянно нараставшего давления, дало бы реальный шанс дипломатии. При этом выдвижение очередных условий только оттолкнет Пхеньян, где хорошо помнят нечестную игру американцев за "туманом" не подкрепленных четкими гарантиями слов.– Продолжит ли Россия предоставлять в комитет Совета Безопасности ООН 1718 доклады об исполнении ею санкций в отношении КНДР, несмотря на то, что ранее Москва выступила против продления мандата группы экспертов данного комитета?– Россия как постоянный член СБ ООН весьма серьезно и скрупулезно подходит к работе этого органа, ответственного за поддержание мира и безопасности. От продления или непродления мандата группы экспертов в этом смысле ничего не зависит. Будем и впредь делать то, что, по нашим оценкам, соотносится с поставленными СБ ООН задачами на корейском направлении. Не заинтересованы в том, чтобы каким-то образом способствовать умножению уже существующих вызовов. Можем только с сожалением отметить, что не все руководствуются такой же логикой.– Как, по мнению Москвы, отразилось прекращение работы группы экспертов санкционного комитета на его эффективности?– Группа экспертов была призвана оказывать помощь комитету в осуществлении его мандата на основе принципов объективности и беспристрастности. Вместо этого она стала послушным инструментом реализации антипхеньянских амбиций США и их союзников. Анализ причин сложившейся вокруг Корейского полуострова ситуации получался у экспертов весьма "кособоким". Тема провокационной военной активности американцев в регионе была для них полностью табуированной. Проблематика негативных гуманитарных последствий санкций рассматривалась ими по касательной, а незаконные односторонние ограничительные меры против КНДР эти ооновские "специалисты" вообще не считали достойными внимания. Всю свою энергию они направляли на обвинения в адрес Пхеньяна, как правило, не утруждая себя какими-либо доказательствами, а просто подменяя их надиктованной из Вашингтона информацией. В таком виде эта санкционная команда больше существовать не могла. По "совокупности заслуг" она была ликвидирована.Видим желание некоторых международных игроков, лишившихся послушной марионетки, заполнить эту нишу в обход СБ ООН собственными средствами, но с правовой точки зрения эти попытки ничтожны. При этом комитет продолжает функционировать. Отсутствие группы экспертов не мешает ему заниматься теми задачами, которые предписаны резолюциями СБ ООН. Хорошо уже то, что его члены не будут отвлекаться на ненужную писанину, которая с тем же сомнительным успехом может выходить за уже сложившимся авторством "США и других озабоченных".– Каковы шансы, что в Совете Безопасности ООН еще удастся достичь консенсуса по принятию новой резолюции, которая бы устанавливала хронологические рамки действия санкций и одновременно возобновляла бы работу группы экспертов санкционного комитета? На какие уступки в вопросе установления срока действия санкций готова Россия для достижения консенсуса в Совбезе?– Не видим необходимости непременно увязывать вопросы установления хронологических рамок для санкций и возобновления деятельности группы экспертов. Они не очень сопоставимы. Первое – это элемент стратегии СБ ООН, который может стать поворотным пунктом в большой политике в корейских делах, а экспертный механизм – всего лишь один из "винтиков" в реализации этой политики, да и то явно вспомогательного свойства.В то же время вы правы: когда шли дискуссии вокруг соответствующего проекта резолюции СБ ООН, мы действительно об этом говорили, настраивая коллег на поиск компромисса. Мы готовы и сейчас вернуться к этому разговору, если прорисуется общая заинтересованность к смягчающим изменениям санкционных параметров.Однако до этого, по всей видимости, пока далеко. Ведущие западные страны во главе с США не оставляют мысли взять реванш за свой исторический провал на корейском направлении. Вы же видите, что они пожертвовали группой экспертов, лишь бы ничего не менять в отношении самих санкционных мер. Тем не менее мы надеемся, что Совет в итоге придет к пониманию назревшей необходимости кардинального изменения подхода к данной проблеме.– Будет ли Россия добиваться того, чтобы Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) пересмотрело свой Глобальный план оказания гуманитарной помощи на текущий год и включило в него КНДР в связи с тем, что страна постепенно открывает свои границы после пандемии? Как сегодня Россия оценивает перспективы возвращения гуманитарных агентств ООН в КНДР?– Упомянутый вами Глобальный обзор является одним из важнейших инструментов гуманитарного планирования и мобилизации донорских средств. УКГВ ООН публикует его ежегодно. В основе документа лежат данные о гуманитарных потребностях в фокусных странах, которые собираются агентствами системы ООН, работающими "на земле" и тесно взаимодействующими с национальными правительствами. Такой подход позволяет ооновцам провести максимально полную оценку имеющихся нужд, а также сформировать соответствующее обращение к донорам и отчитаться перед ними в последующем о расходовании средств. В этом залог эффективности гуманитарных усилий.Как известно, страновая команда ООН, в которую входят гуманитарные структуры, была вынуждена покинуть территорию КНДР в начале 2021 года в связи с пандемийными ограничениями на передвижение по стране, введенными Пхеньяном, и перебазировалась в Бангкок. Назначенный с согласия Пхеньяна 1 марта новый резидент-координатор ООН в КНДР итальянец Джо Коломбано и все члены упомянутой команды (в нее входят представители ВОЗ, ВПП, ПРООН, ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, ФАО и ЮНФПА) по-прежнему работают "на удаленке" из Таиланда.Очевидно, что в таких условиях провести квалифицированную оценку гуманитарных потребностей КНДР и привлечь доноров ооновцам трудно. Тем не менее убеждены, что гуманитарная ситуация в КНДР заслуживает того, чтобы оказаться предметом внимания Глобального обзора УКГВООН. Рассчитываем, что все заинтересованные стороны предпримут необходимые для этого шаги. Вместе с тем мы регулярно привлекаем внимание к гуманитарной обстановке в этой дружественной нам стране в ходе профильных заседаний Совета Безопасности ООН.Не можем не отметить тот факт, что гуманитарные планы для КНДР при их относительной "недороговизне" по сравнению с расчетами для других стран отличаются хронической недофинансированностью. В 2020 году из запрошенных ООН 107 миллионов долларов США было собрано только 29,5% средств.К слову, немаловажным фактором слабой эффективности работы гуманитарных организаций в КНДР являются негативные последствия санкционного давления на Пхеньян, в первую очередь со стороны США. Односторонние противоречащие Уставу ООН санкции Вашингтона и его сателлитов наряду с декларируемыми, но по факту не работающими гуманитарными изъятиями фактически сводят на нет усилия гуманитарщиков, существенно ограничивая их возможности. При этом не в традиции ооновских структур открыто критиковать западных доноров. И тем не менее четкая позиция Всемирной организации по данному вопросу, помимо демонстрации подлинной независимости ее сотрудников, способствовала бы укреплению доверия к гуманитарщикам.В любом случае, императивом работы ооновцев в любой стране должно быть не только оказание срочной гуманитарной помощи для закрытия актуальных потребностей нуждающихся, но и содействие устойчивому развитию государства при безусловном уважении его национальных приоритетов.

https://ria.ru/20240709/kndr-1958441415.html

https://ria.ru/20240630/kim_chen_yn-1956400981.html

https://ria.ru/20240628/kndr-1956204877.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, россия, петр ильичев, пхеньян