https://ria.ru/20240709/nikab-1958544191.html

Никаб вызывает у людей страх, заявили в муфтияте Дагестана

Никаб вызывает у людей страх, заявили в муфтияте Дагестана - РИА Новости, 09.07.2024

Никаб вызывает у людей страх, заявили в муфтияте Дагестана

Никаб вызывает у большей части населения России страх и опасения, привлекает к одетым в него женщинам пристальное внимание и усугубляет напряженность в... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T16:18

2024-07-09T16:18

2024-07-09T16:18

религия

россия

никаб

республика дагестан

общество

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МАХАЧКАЛА, 9 июл - РИА Новости. Никаб вызывает у большей части населения России страх и опасения, привлекает к одетым в него женщинам пристальное внимание и усугубляет напряженность в обществе, говорится в тексте шариатского решения муфтията Дагестана по никабу в Telegram-канале религиозной организации. "В наше время никаб стал предметом обсуждения и споров, и возникла новая реальность, в которой его ношение имеет обратный эффект. По этой причине никаб вызывает у большей части населения страх и опасения. Более того, сегодня никаб привлекает к девушке пристальное внимание и стал причиной усугубления напряженности в обществе", – говорится в тексте. В заключении отмечается, что нужно учитывать современные общественные реалии и быть внимательными к тому, как "действия воспринимаются окружающими", поэтому в некоторых обстоятельствах ученые-богословы и религиозные лидеры могут рекомендовать отказаться от ношения никаба во избежание угрозы безопасности всему обществу. "Сестры должны понимать, в какое время мы живем и в каком государстве находимся... Если же женщина чувствует чей-то пристальный взгляд, то можно ведь прикрыть лицо веером, частью платка и т. д., пока она не покинет то место, где чувствует пристальные чужие взгляды", – добавили в муфтияте республики. Первого июня муфтий Дагестана Ахмад Абдуллаев озвучил решение о вынесении фетвы о запрете на ношение никаба. На следующий день в заявлении руководителя отдела фетв Ахмеда Исаева говорилось, что после тщательного анализа шариатских текстов отдел не увидел достаточных оснований для вынесения решения о всеобщем запрете никаба. При этом отмечалось, что в определенных ситуациях из соображений безопасности может быть введен локальный запрет на ношение никаба. Третьего июля муфтият Дагестана объявил о временном запрете ношения никаба до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения.

https://ria.ru/20240708/muftiy-1958379031.html

https://ria.ru/20240703/nikab-1957215442.html

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россия, никаб, республика дагестан, общество