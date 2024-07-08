https://ria.ru/20240708/muftiy-1958379031.html

В Дагестане упразднили отдел фетв, не нашедший оснований запретить никабы

В Дагестане упразднили отдел фетв, не нашедший оснований запретить никабы - РИА Новости, 08.07.2024

В Дагестане упразднили отдел фетв, не нашедший оснований запретить никабы

Муфтий Дагестана шейх Ахмад Абдуллаев упразднил отдел фетв (богословско-правовых заключений) как несоответствующий вызовам времени. РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T22:47

2024-07-08T22:47

2024-07-08T23:56

религия

сергей меликов

республика дагестан

общество

никаб

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Муфтий Дагестана шейх Ахмад Абдуллаев упразднил отдел фетв (богословско-правовых заключений) как несоответствующий вызовам времени. "Сегодня муфтий РД шейх Ахмад афанди Абдуллаев провел собрание с работниками отдела фетв и примирения. Было решено упразднить отдел фетв в связи с тем, что отдел не отвечает своевременно на вызовы времени", — говорится в Telegram-канале муфтията.Абдуллаев также заявил, что в ближайшие дни последуют дальнейшие изменения в структуре муфтията.Первого июля муфтий Дагестана сообщил о намерении вынести фетву о всеобщем запрете никаба. Однако отдел фетв при муфтияте, тщательно проанализировав шариатские тексты, не нашел достаточных оснований для этого. При этом в муфтияте отметили, что в некоторых случаях допускается введение локального запрета на ношение никаба. Там подчеркнули, что "безопасности общества в исламе отводится первостепенное значение".Третьего июля муфтият Дагестана объявил о временном запрете ношения никаба "до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения".Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, выступая 29 июня на Международном молодежном юридическом форуме в Санкт-Петербурге, предложил Госдуме законодательно запретить ношение никабов в стране.На следующий день после заявления председателя СК стало известно о скандале в дагестанском Хасавюрте, связанном с ношением этого головного убора. Как рассказал глава Дагестана Сергей Меликов, некий "псевдообщественник" устроил травлю врача из-за просьбы к пациентке снять никаб на медобследовании. По его словам, этот человек из субъективных фактов угрожал женщине, которая выполняла свою работу.Меликов выразил поддержку врачу и гарантировал ей защиту. Он также предупредил, что "псевдолидеров" общественного мнения, пытающихся разобщить население страны, ждут неминуемые последствия.

https://ria.ru/20240705/nikab-1957784145.html

https://ria.ru/20240704/nikab-1957520547.html

https://ria.ru/20240701/raznitsa-1956743183.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сергей меликов, республика дагестан, общество, никаб