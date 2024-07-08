В Дагестане упразднили отдел фетв, не нашедший оснований запретить никабы
Муфтий Дагестана упразднил отдел фетв как несоответствующий вызовам времени
© AP Photo / Fred Ernst, FileЖенщина в никабе
© AP Photo / Fred Ernst, File
Женщина в никабе. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Муфтий Дагестана шейх Ахмад Абдуллаев упразднил отдел фетв (богословско-правовых заключений) как несоответствующий вызовам времени.
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"Сегодня муфтий РД шейх Ахмад афанди Абдуллаев провел собрание с работниками отдела фетв и примирения. Было решено упразднить отдел фетв в связи с тем, что отдел не отвечает своевременно на вызовы времени", — говорится в Telegram-канале муфтията.
Абдуллаев также заявил, что в ближайшие дни последуют дальнейшие изменения в структуре муфтията.
Первого июля муфтий Дагестана сообщил о намерении вынести фетву о всеобщем запрете никаба. Однако отдел фетв при муфтияте, тщательно проанализировав шариатские тексты, не нашел достаточных оснований для этого. При этом в муфтияте отметили, что в некоторых случаях допускается введение локального запрета на ношение никаба. Там подчеркнули, что "безопасности общества в исламе отводится первостепенное значение".
Третьего июля муфтият Дагестана объявил о временном запрете ношения никаба "до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения".
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, выступая 29 июня на Международном молодежном юридическом форуме в Санкт-Петербурге, предложил Госдуме законодательно запретить ношение никабов в стране.
На следующий день после заявления председателя СК стало известно о скандале в дагестанском Хасавюрте, связанном с ношением этого головного убора. Как рассказал глава Дагестана Сергей Меликов, некий "псевдообщественник" устроил травлю врача из-за просьбы к пациентке снять никаб на медобследовании. По его словам, этот человек из субъективных фактов угрожал женщине, которая выполняла свою работу.
Меликов выразил поддержку врачу и гарантировал ей защиту. Он также предупредил, что "псевдолидеров" общественного мнения, пытающихся разобщить население страны, ждут неминуемые последствия.