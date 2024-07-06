https://ria.ru/20240706/pezeshkian-1957028186.html

Биография Масуда Пезешкиана

Биография Масуда Пезешкиана - РИА Новости, 06.07.2024

Биография Масуда Пезешкиана

Кандидат от реформаторского крыла Масуд Пезешкиан победил во втором туре президентских выборов Ирана, став девятым президентом страны, заявил глава входящего в... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T06:52

2024-07-06T06:52

2024-07-06T11:15

справки

масуд пезешкиан

иран

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Кандидат от реформаторского крыла Масуд Пезешкиан победил во втором туре президентских выборов Ирана, став девятым президентом страны, заявил глава входящего в министерство внутренних дел Ирана избиркома Мохсен Эслами.Иранский политик, депутат парламента Масуд Пезешкиан родился 29 сентября 1954 года в городе Махабад (провинция Западный Азербайджан, Иран) в религиозной семье. Является этническим азербайджанцем. В 1973 году окончил Сельскохозяйственную академию Урмии (ныне – Университет Урмии) с дипломом в области пищевой промышленности. В 1975 году получил диплом в области естественных (экспериментальных) наук. В 1985 году окончил курс общей медицины в Тебризском университете медицинских наук. В 1990 году там же получил докторскую степень по общей хирургии. В 1993 году окончил Иранский университет медицинских наук по специальности "кардиохирургия". Профессор. С 1973 по 1975 годы проходил военную службу в пограничном городе Заболь.После исламской революции 1979 года на медицинском факультете Тебризского университета основал Исламскую ассоциацию, где проводил занятия по Корану.В период ирано-иракской войны (1980-1988) Пезешкиан отвечал за отправку медицинских бригад на фронт, был врачом, участвовал в боевых действиях.В 1985 году преподавал физиологию на медицинском факультете Тебризского университета в должности профессора.В 1993 году начал работать в Тебризской кардиологической больнице имени Шахида Мадани, позже стал ее заведующим. В 1993-1999 годах возглавлял Тебризский университет медицинских наук.В 2000 году в течение полугода был заместителем министра здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана.В 2000-2004 годах занимал пост министра здравоохранения, лечения и медицинского образования.В числе достижений Масуда Пезешкиана в сфере здравоохранения – создание более 500 медицинских учреждений и 50 медицинских центров в Восточном Азербайджане, создание интегрированной системы медицинских направлений в Тебризе, учреждение института семейного врача, создание системы сельского страхования в Иране и пр.С 2006 года избирался представителем от округа Тебриз, Азаршахр и Оско в Исламский консультативный совет (парламент) Ирана 8, 9, 10 и 11 созывов. С мая 2016 года по май 2020 года – первый заместитель председателя парламента 10-го созыва. По итогам парламентских выборов в марте 2024 года в пятый раз стал представителем Тебриза, Азаршахр и Оско в парламенте 12-го созыва.В качестве кандидата в президенты Ирана регистрировался на выборах 2013 и 2021 годов. В первый раз снял свою кандидатуру в пользу кандидата Али Акбара Хашеми Рафсанджани, во второй не был допущен к выборам Советом стражей конституции.9 июня 2024 года Наблюдательный совет Ирана сообщил, что Масуд Пезешкиан вошел в итоговый список из шести кандидатов на пост президента Ирана на выборах 28 июня. 28 июня 2024 года по итогам первого тура президентских выборов Масуд Пезешкиан получил 10 415 991 голос (42,5%) и вышел во второй тур.Масуд Пезешкиан позиционирует себя как "условного реформатора". На протяжении всей своей политической карьеры он последовательно призывал к единству между различными политическими группами. Он считает, что "сила Ирана в единстве" и что важно "принять существование различий во взглядах и вкусах" для достижения целей и политики системы и руководства, таких как лидерство в науке, развитии и региональном прогрессе. Пезешкиан настаивает на ослаблении социальных ограничений, включая более мягкое отношение к обязательному ношению хиджаба женщинами. Эксперты отмечают, что в вопросах внешней политики Масуд Пезешкиан настаивает на том, что иранская внешняя политика должна быть многовекторной, что должны быть сняты санкции, и выражает уверенность в том, что судьба Ирана и его экономики, вообще иранского будущего связана с выходом ИРИ из изоляции, налаживанием отношений с Западом и с, по крайней мере, минимизацией конфронтации с США. Выступает за возобновление ядерной сделки.Масуд Пезешкиан – автор 20 статей в иранских журналах, семи статей в международных журналах.Масуд Пезешкиан вдовец, у него трое детей. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, масуд пезешкиан, иран