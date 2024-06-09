https://ria.ru/20240609/vybory-1951780507.html

В Иране стартовала предвыборная агитация на пост президента

В Иране стартовала предвыборная агитация на пост президента - РИА Новости, 09.06.2024

В Иране стартовала предвыборная агитация на пост президента

Предвыборная агитация шести политиков, чьи кандидатуры вошли в финальный список участников внеочередных президентских выборов в Иране, официально стартовала с... РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T14:53

2024-06-09T14:53

2024-06-09T15:40

иран

в мире

махмуд ахмадинежад

мостафа пурмохаммади

саид джалили

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ТЕГЕРАН, 9 июн – РИА Новости. Предвыборная агитация шести политиков, чьи кандидатуры вошли в финальный список участников внеочередных президентских выборов в Иране, официально стартовала с момента объявления их имен и продлится в течение двух недель, заявил представитель избирательного штаба страны Мохсен Эслами.Ранее в воскресенье официальный представитель Наблюдательного совета Ирана (высшая палата парламента, осуществляющая надзор за проведением выборов) Хади Тахан-Назиф сообщил в прямом эфире государственного телевидения, что совет завершил проверку кандидатур лиц, зарегистрировавшихся для участия во внеочередных президентских выборах страны, назначенных на 28 июня после гибели в авиакатастрофе президента Эбрахима Раиси."Предвыборная агитация кандидатов в президенты официально начата с даты объявления их имен министерством внутренних дел и закончится за 24 часа до начала голосования, то есть, в 8.00 (7.30 мск) утра 27 июня", - приводит слова Эслами государственное телевидение Ирана IRIB.Представитель избирательного штаба Ирана зачитал в прямом эфире имени шести кандидатов, составляющие итоговый список тех, кто поборется за президентское кресло. Эти имена ранее опубликовало государственное агентство Tasnim: экс-глава МВД при Махмуде Ахмадинежаде клерик Мостафа Пурмохаммади, представитель верховного лидера Ирана в Высшем совете национальной безопасности Саид Джалили, действующий спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, мэр иранской столицы Алиреза Закани, экс-министр здравоохранения и медицинского образования Ирана во время второго президентского срока Мохаммада Хатами (2001-2005) и член парламента Масуд Пезешкиан, а также глава Фонда по делам мучеников и ветеранов Амир-Хосейн Газизаде-Хашеми.Другое государственное агентство, Mehr, сообщило, что кандидатуры двух известных иранских политиков - экс-президента Махмуда Ахмадинежада и бывшего спикера парламента Али Лариджани, возможность участия которых в президентских выборах в конце июня составляла одну из главных интриг, - не получили одобрения при проверке Наблюдательным советом, а значит, они не вошли в финальный список кандидатов.Новые президентские выборы, согласно статье 131 конституции Ирана, должны пройти в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента и передачи его обязанностей первому вице-президенту. Сейчас эту должность занимает Мохаммад Мохбер.Согласно утвержденному календарю выборов, регистрация кандидатов состоялась с 30 мая по 3 июня, а проверка на соответствие кандидатов требованиям - с 4 по 9 июня, по ее окончании был объявлен окончательный список имен кандидатов.Предвыборная агитация будет проводиться в течение двух недель - с 9 июня до утра 27 июня. За сутки до выборов будет объявлен "день тишины", в это время агитация запрещена. Президентские выборы пройдут 28 июня. Второй тур при необходимости пройдет 5 июля.

https://ria.ru/20240521/gibel-1947303439.html

https://ria.ru/20240520/iran-1947171535.html

https://ria.ru/20240608/iran-1951705664.html

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иран, в мире, махмуд ахмадинежад, мостафа пурмохаммади, саид джалили