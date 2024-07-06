https://ria.ru/20240706/iran-1957841590.html

Инаугурация нового президента Ирана состоится в ближайшее время

Инаугурация нового президента Ирана состоится в ближайшее время - РИА Новости, 06.07.2024

Инаугурация нового президента Ирана состоится в ближайшее время

Инаугурация Масуда Пезешкиана, избранного президентом Ирана в ходе прошедшего днем ранее второго тура внеочередных президентских выборов, а также назначение им... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T11:33

2024-07-06T11:33

2024-07-06T11:33

в мире

иран

россия

тегеран (город)

масуд пезешкиан

саид джалили

али хаменеи

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1d/1956273343_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_5a73e15921c3360c1323da08ae3982c8.jpg

ТЕГЕРАН, 6 июл - РИА Новости. Инаугурация Масуда Пезешкиана, избранного президентом Ирана в ходе прошедшего днем ранее второго тура внеочередных президентских выборов, а также назначение им нового правительства состоится в ближайшее время, заявил РИА Новости министр внутренних дел Ирана Ахмад Вахиди. Кандидат от реформаторского крыла Масуд Пезешкиан победил во втором туре президентских выборов в Иране и стал девятым президентом страны, получив более 16 миллионов голосов избирателей. Его конкурент, представитель консервативного крыла Саид Джалили, получил 13,5 миллионов голосов. По словам главы иранского избиркома Мохсена Эслами, всего подсчитали 30 573 931 голос, явка составила 49,8%. "Сейчас я не могу сказать (когда именно состоится инаугурация и назначение нового правительства - ред.), однако, естественно, (ожидание этих событий - ред.) не будет очень долгим", - сказал министр в ответ на вопрос корреспондента о дате инаугурации Пезешкиана и сроках формирования его правительства. Вахиди уточнил подробности процедуры вступления в должность нового президента. "После того, как Наблюдательный совет (высшая палата парламента, осуществляющая надзор за проведением выборов - ред.) подтвердит (факт проведения - ред.) этих выборов, мы объявим в письме Верховному лидеру Ирана о том, кто (из кандидатов - ред.) в итоге был выбран", - рассказал он. По словам Вахиди, затем письмо будет утверждено Верховным лидером, а уже после этого состоится инаугурация избранного президента в парламенте. Далее президент назначит новый кабинет министров. Президент занимает в структуре государственной власти Ирана второе место после Верховного лидера Али Хаменеи, осуществляя реализацию всех программ государственного развития и общей внешнеполитической линии Ирана. От его решений зависят дальнейшие перспективы развития отношений Ирана как с Россией, так и с западными странами. В этой связи Тегеран и Москва неоднократно подчеркивали, что их отношения не изменятся при любом исходе голосования. При этом некоторые иранские высшие государственные лица не исключают и развития отношений исламской республики с Западом.

https://ria.ru/20240706/iran-1957822376.html

https://ria.ru/20240705/iran-1957547875.html

иран

россия

тегеран (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, россия, тегеран (город), масуд пезешкиан, саид джалили, али хаменеи