https://ria.ru/20240728/iran-1962517956.html

Верховный лидер Ирана назвал приоритеты во внешней политике

Верховный лидер Ирана назвал приоритеты во внешней политике - РИА Новости, 28.07.2024

Верховный лидер Ирана назвал приоритеты во внешней политике

Приоритетом внешней политики Ирана является развитие отношений с соседними государствами, странами Африки и Азии и теми, которые поддерживают Тегеран во время... РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T14:38

2024-07-28T14:38

2024-07-28T14:38

в мире

иран

африка

али хаменеи

масуд пезешкиан

владимир путин

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ТЕГЕРАН, 28 июл – РИА Новости. Приоритетом внешней политики Ирана является развитие отношений с соседними государствами, странами Африки и Азии и теми, которые поддерживают Тегеран во время оказываемого на него давления, отношения с Европой не названы приоритетными, заявил Верховный лидер исламской республики Али Хаменеи в ходе церемонии утверждения избранного президента страны Масуда Пезешкиана. Эта церемония является обязательным этапом, предваряющим церемонию инаугурации нового президента, которая должна состояться 30 июля. Президент России Владимир Путин заявил, что российскую делегацию на инаугурации возглавит спикер Госдумы Вячеслав Володин. "У нас есть приоритеты во внешней политике. Один из наших приоритетов - наши соседи... Мы должны работать над отношениями с соседями... Другой приоритет - отношения со странами, которые могут расширить нашу дипломатическую арену, например, африканские и азиатские страны... (Еще - ред.) один из приоритетов - крепкие отношения со странами, которые в течение этих лет поддерживали нас и помогали нам в ходе (оказываемого на нас - ред.) давления", - сказал Хаменеи. Верховный лидер Ирана отметил, что не упомянул среди приоритетов внешней политики отношения с европейскими странами. Он подчеркнул, что это не означает враждебность Ирана по отношению к этим странам. "Причина того, что я не упоминаю в качестве приоритета европейские страны, заключается в том, что в течение этих нескольких лет они не обращались с нами хорошо... В вопросах санкций, нефти, в (других - ред.) различных вопросах, в ложных заявлениях, касающихся, например, прав человека... они поступали плохо", - пояснил Хаменеи, добавив, что если европейские страны не будут вести себя подобным образом, отношения с ними также войдут в число приоритетов иранской внешней политики. При этом Верховный лидер уточнил, что Тегеран не забудет мучений, доставленных некоторыми странами. Церемония утверждения Верховным лидером нового президента Ирана открылась чтением Корана. Затем министр внутренних дел страны Ахмад Вахиди представил отчет о прошедших выборах, включавший статистику работы избирательного комитета внутри Ирана и за его пределами, а также рассказал о предвыборной деятельности кандидатов. Приказ Верховного лидера о назначении Масуда Пезешкиана девятым президентом Ирана зачитал глава администрации Хаменеи - Мохаммад Гольпайегани, после чего избранный президент получил приказ о своем назначении из рук Верховного лидера. Новый президент Ирана, этнический азербайджанец, произнес речь, в ходе которой свободно переходил то на персидский, то на арабский язык. Он цитировал отрывки из Корана, прочел короткое стихотворение персидского поэта-суфия 13-го века Джалаладдина Руми, поблагодарил Верховного лидера страны, вспомнил о важной роли погибших иранских воинов, чей образ стал неотъемлемой частью культурного кода Ирана, а также упомянул слова широко почитаемого иранскими шиитами зятя пророка Мохаммада, имама Али, о служении людям. По информации агентства Tasnim, в церемонии приняли участие более 2500 официальных лиц, среди которых были послы различных стран, чиновники, представители военной сферы и ряда отраслей экономики, преподаватели университетов и члены семей погибших воинов. Глава иранского избиркома Мохсен Эслами 7 июля объявил, что политик-реформатор Пезешкиан победил во втором туре внеочередных президентских выборов в Иране, набрав 16 384 403 голоса. По словам Эслами, всего подсчитан 30 573 931 голос, явка составила 49,8% избирателей.

https://ria.ru/20240706/iran-1957850969.html

https://ria.ru/20240724/putin-1961574329.html

https://ria.ru/20240716/vybor-1959795177.html

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в мире, иран, африка, али хаменеи, масуд пезешкиан, владимир путин