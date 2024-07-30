https://ria.ru/20240730/inauguratsiya-1962948317.html

В Иране началась церемония инаугурации президента Пезешкиана

В Иране началась церемония инаугурации президента Пезешкиана - РИА Новости, 30.07.2024

В Иране началась церемония инаугурации президента Пезешкиана

Церемония инаугурации новоизбранного президента Ирана Масуда Пезешкиана проходит во вторник в здании парламента в Тегеране, в церемонии принимают участие... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T15:36

2024-07-30T15:36

2024-07-30T15:36

в мире

иран

тегеран (город)

масуд пезешкиан

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ТЕГЕРАН, 30 июл - РИА Новости. Церемония инаугурации новоизбранного президента Ирана Масуда Пезешкиана проходит во вторник в здании парламента в Тегеране, в церемонии принимают участие высокопоставленные гости из почти 80 государств, передает корреспондент РИА Новости. Девятому президенту Ирана, согласно 121 статье конституции, предстоит принести присягу в присутствии парламентариев, членов Совета стражей конституции (надпарламентский орган власти) и главы судебной власти. Церемония включает в себя следующие этапы: исполнение государственного гимна Ирана, речитация Корана, приветствие и речь спикера парламента Мохаммада Багера Галибафа - соперника Пезешкиана на минувших выборах, не прошедшего во второй тур, речь главы судебной власти Голямхосейна Мохсени-Эжеи, собственно инаугурация избранного президента, его речь и заключительное слово спикера парламента. По наблюдениям корреспондента, в иранской столице усилены меры безопасности. Магазины на площади Бахарестан, находящейся в непосредственной близости от здания парламента и в обычные дни наполненной покупателями, сегодня закрыты. По сообщениям иранских СМИ, в связи с проведением церемонии инаугурации порядок работы некоторых видов транспорта в столице был изменен. Авиарейсы из Тегерана будут вылетать по расписанию, однако маршрут 15 автобусных линий, пролегающих поблизости от места проведения церемонии, изменится, начиная с 14.00 по местному времени (13.30 мск). Кроме того, с 8.00 (7.30 мск) автотранспорту нельзя будет останавливаться на ряде улиц вблизи меджлиса, с 10.00 (9.30 мск) будет перекрыта часть второстепенных дорог у здания парламента, а за два часа до начала церемонии движение в этом районе будет полностью перекрыто. Также с 14.00 до 19.00 (с 13.30 до 18.30 мск) перестанет работать станция метро "Бахарестан" - ближайшая к зданию парламента.

https://ria.ru/20240706/iran-1957850969.html

https://ria.ru/20240706/pezeshkian-1957028186.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, иран, тегеран (город), масуд пезешкиан