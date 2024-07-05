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В Минске пройдет заседание Совета министров внутренних дел стран СНГ
В Минске пройдет заседание Совета министров внутренних дел стран СНГ - РИА Новости, 05.07.2024
В Минске пройдет заседание Совета министров внутренних дел стран СНГ
Заседание Совета министров внутренних дел стран СНГ пройдет в августе в Минске, сообщил в пятницу первый заместитель министра внутренних дел - начальник милиции РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T17:54
2024-07-05T17:54
2024-07-05T17:54
минск
белоруссия
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МИНСК, 5 июл – РИА Новости. Заседание Совета министров внутренних дел стран СНГ пройдет в августе в Минске, сообщил в пятницу первый заместитель министра внутренних дел - начальник милиции общественной безопасности Белоруссии Юрий Назаренко. Как сообщила пресс-служба МВД в Telegram-канале министерства, в Минске в пятницу состоялось заседание экспертов министерств внутренних дел государств-участников СНГ и Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории Содружества. В совещании приняли участие представители силовых структур Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана. "Встреча организована в рамках подготовки заседания Совета министров внутренних дел стран СНГ, которое пройдет в августе в нашей столице. Уверен, что все возникшие в ходе обсуждения вопросы будут решены, чтобы руководители наших ведомств определили и согласовали совместные эффективные меры дальнейшего развития взаимодействия в борьбе с преступностью", - сказал Назаренко на заседании. Он подчеркнул, что преступность не имеет границ и появляются новые современные угрозы, такие как экстремизм, терроризм, киберпреступления. "У нас есть опыт по противодействию данным видам преступлений, которым готовы поделиться", - отметил Назаренко. Согласно сообщению, участники встречи согласовали необходимые документы для предстоящего форума. В рамках мероприятия также рассмотрены приоритетные вопросы сотрудничества и коллективной безопасности.
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минск, белоруссия, снг
В Минске пройдет заседание Совета министров внутренних дел стран СНГ
Заседание Совета министров внутренних дел стран СНГ пройдет в августе в Минске
МИНСК, 5 июл – РИА Новости. Заседание Совета министров внутренних дел стран СНГ пройдет в августе в Минске, сообщил в пятницу первый заместитель министра внутренних дел - начальник милиции общественной безопасности Белоруссии Юрий Назаренко.
Как сообщила пресс-служба МВД в Telegram-канале министерства, в Минске в пятницу состоялось заседание экспертов министерств внутренних дел государств-участников СНГ и Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории Содружества. В совещании приняли участие представители силовых структур Азербайджана
, Белоруссии, Казахстана
, Киргизии
, России
, Таджикистана
и Узбекистана
.
«
"Встреча организована в рамках подготовки заседания Совета министров внутренних дел стран СНГ, которое пройдет в августе в нашей столице. Уверен, что все возникшие в ходе обсуждения вопросы будут решены, чтобы руководители наших ведомств определили и согласовали совместные эффективные меры дальнейшего развития взаимодействия в борьбе с преступностью", - сказал Назаренко на заседании.
Он подчеркнул, что преступность не имеет границ и появляются новые современные угрозы, такие как экстремизм, терроризм, киберпреступления. "У нас есть опыт по противодействию данным видам преступлений, которым готовы поделиться", - отметил Назаренко.
Согласно сообщению, участники встречи согласовали необходимые документы для предстоящего форума. В рамках мероприятия также рассмотрены приоритетные вопросы сотрудничества и коллективной безопасности.