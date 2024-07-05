https://ria.ru/20240705/minsk-1957738643.html

В Минске пройдет заседание Совета министров внутренних дел стран СНГ

В Минске пройдет заседание Совета министров внутренних дел стран СНГ - РИА Новости, 05.07.2024

В Минске пройдет заседание Совета министров внутренних дел стран СНГ

Заседание Совета министров внутренних дел стран СНГ пройдет в августе в Минске, сообщил в пятницу первый заместитель министра внутренних дел - начальник милиции РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T17:54

2024-07-05T17:54

2024-07-05T17:54

минск

белоруссия

снг

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МИНСК, 5 июл – РИА Новости. Заседание Совета министров внутренних дел стран СНГ пройдет в августе в Минске, сообщил в пятницу первый заместитель министра внутренних дел - начальник милиции общественной безопасности Белоруссии Юрий Назаренко. Как сообщила пресс-служба МВД в Telegram-канале министерства, в Минске в пятницу состоялось заседание экспертов министерств внутренних дел государств-участников СНГ и Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории Содружества. В совещании приняли участие представители силовых структур Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана. "Встреча организована в рамках подготовки заседания Совета министров внутренних дел стран СНГ, которое пройдет в августе в нашей столице. Уверен, что все возникшие в ходе обсуждения вопросы будут решены, чтобы руководители наших ведомств определили и согласовали совместные эффективные меры дальнейшего развития взаимодействия в борьбе с преступностью", - сказал Назаренко на заседании. Он подчеркнул, что преступность не имеет границ и появляются новые современные угрозы, такие как экстремизм, терроризм, киберпреступления. "У нас есть опыт по противодействию данным видам преступлений, которым готовы поделиться", - отметил Назаренко. Согласно сообщению, участники встречи согласовали необходимые документы для предстоящего форума. В рамках мероприятия также рассмотрены приоритетные вопросы сотрудничества и коллективной безопасности.

https://ria.ru/20240703/belousov-1957079080.html

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минск, белоруссия, снг