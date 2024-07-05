Рейтинг@Mail.ru
В Минске пройдет заседание Совета министров внутренних дел стран СНГ - РИА Новости, 05.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:54 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/minsk-1957738643.html
В Минске пройдет заседание Совета министров внутренних дел стран СНГ
В Минске пройдет заседание Совета министров внутренних дел стран СНГ - РИА Новости, 05.07.2024
В Минске пройдет заседание Совета министров внутренних дел стран СНГ
Заседание Совета министров внутренних дел стран СНГ пройдет в августе в Минске, сообщил в пятницу первый заместитель министра внутренних дел - начальник милиции РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T17:54
2024-07-05T17:54
минск
белоруссия
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/59923/15/599231576_0:23:2049:1175_1920x0_80_0_0_c342162cb931f9e39e424b3352160fac.jpg
МИНСК, 5 июл – РИА Новости. Заседание Совета министров внутренних дел стран СНГ пройдет в августе в Минске, сообщил в пятницу первый заместитель министра внутренних дел - начальник милиции общественной безопасности Белоруссии Юрий Назаренко. Как сообщила пресс-служба МВД в Telegram-канале министерства, в Минске в пятницу состоялось заседание экспертов министерств внутренних дел государств-участников СНГ и Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории Содружества. В совещании приняли участие представители силовых структур Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана. "Встреча организована в рамках подготовки заседания Совета министров внутренних дел стран СНГ, которое пройдет в августе в нашей столице. Уверен, что все возникшие в ходе обсуждения вопросы будут решены, чтобы руководители наших ведомств определили и согласовали совместные эффективные меры дальнейшего развития взаимодействия в борьбе с преступностью", - сказал Назаренко на заседании. Он подчеркнул, что преступность не имеет границ и появляются новые современные угрозы, такие как экстремизм, терроризм, киберпреступления. "У нас есть опыт по противодействию данным видам преступлений, которым готовы поделиться", - отметил Назаренко. Согласно сообщению, участники встречи согласовали необходимые документы для предстоящего форума. В рамках мероприятия также рассмотрены приоритетные вопросы сотрудничества и коллективной безопасности.
https://ria.ru/20240703/belousov-1957079080.html
https://ria.ru/20240628/mchs-1956036875.html
минск
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/59923/15/599231576_226:0:1822:1197_1920x0_80_0_0_ba3f99cb11a98cbc8f89fb18f5d727ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
минск, белоруссия, снг
Минск, Белоруссия, СНГ
В Минске пройдет заседание Совета министров внутренних дел стран СНГ

Заседание Совета министров внутренних дел стран СНГ пройдет в августе в Минске

© РИА Новости / Иван Руднев | Перейти в медиабанкЗдание МВД и КГБ Белоруссии в Минске
Здание МВД и КГБ Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / Иван Руднев
Перейти в медиабанк
Здание МВД и КГБ Белоруссии в Минске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 5 июл – РИА Новости. Заседание Совета министров внутренних дел стран СНГ пройдет в августе в Минске, сообщил в пятницу первый заместитель министра внутренних дел - начальник милиции общественной безопасности Белоруссии Юрий Назаренко.
Как сообщила пресс-служба МВД в Telegram-канале министерства, в Минске в пятницу состоялось заседание экспертов министерств внутренних дел государств-участников СНГ и Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории Содружества. В совещании приняли участие представители силовых структур Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана.
Заседание Совета министров обороны государств–участников СНГ в Минске. 3 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
Белоусова избрали председателем совета министров обороны стран СНГ
3 июля, 13:09
«
"Встреча организована в рамках подготовки заседания Совета министров внутренних дел стран СНГ, которое пройдет в августе в нашей столице. Уверен, что все возникшие в ходе обсуждения вопросы будут решены, чтобы руководители наших ведомств определили и согласовали совместные эффективные меры дальнейшего развития взаимодействия в борьбе с преступностью", - сказал Назаренко на заседании.
Он подчеркнул, что преступность не имеет границ и появляются новые современные угрозы, такие как экстремизм, терроризм, киберпреступления. "У нас есть опыт по противодействию данным видам преступлений, которым готовы поделиться", - отметил Назаренко.
Согласно сообщению, участники встречи согласовали необходимые документы для предстоящего форума. В рамках мероприятия также рассмотрены приоритетные вопросы сотрудничества и коллективной безопасности.
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
Колокольцев отметил необходимость сохранения стабильности в СНГ
28 июня, 10:20
 
МинскБелоруссияСНГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала