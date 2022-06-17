https://ria.ru/20220617/prorezyvanie-1796120424.html

Прорезывание зубов у детей: признаки, помощь и рекомендации стоматолога

Прорезывание зубов у детей: когда начинается, порядок, сроки, как помочь ребенку

Прорезывание зубов у детей: признаки, помощь и рекомендации стоматолога

Один из самых непростых этапов для малышей и их родителей — прорезывание зубов у детей. Зачастую это болезненное состояние, которое требует наблюдения. О том,... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T14:38

2022-06-17T14:38

2022-06-17T16:04

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Один из самых непростых этапов для малышей и их родителей — прорезывание зубов у детей. Зачастую это болезненное состояние, которое требует наблюдения. О том, во сколько месяцев начинают расти молочные зубы у ребенка до года, как понять, что они режутся, порядок прорезывания со схемой по месяцам и способы оказания помощи малышу — в материале РИА Новости.Прорезывание зубов у детейПроцесс выхода зуба на поверхность десны называется прорезыванием. Как правило, появление зубов происходит не хаотично, а по порядку и попарно. Впоследствии молочный прикус включает 20 зубов — по 10 на каждой челюсти.В целом, появление моляров, резцов и клыков — это довольно сложный процесс, который подразумевает движение зубов, вызывая воспаление в тканях ротовой полости, что в свою очередь, провоцирует иммунную систему ребенка реагировать на воспалительный очаг и немного снижать общую защиту организма.Как формируются зубы у детейФормирование зубов начинается еще во время внутриутробного развития ребенка, примерно в период с 6 по 8 недели беременности женщины. На 5 месяце у плода полностью сформированы коронки передней группы зубов, к 7 — развиты жевательные единицы. Но несмотря на то, что сами зубы уже “готовы”, они вырастают не сразу, постепенно минерализуясь внутри десен.Сроки и порядок прорезыванияПериод прорезывания зубов индивидуален, так как дети обладают разными генетическими “задатками”. Однако существуют примерные сроки и порядок появления зубов, на которые стоит ориентироваться родителям, чтобы правильно распознавать причины изменений в поведении. Карина Тульцева поделилась сводной таблицей по прорезыванию зубов у детей:Признаки правильного прорезывания зубов:Прорезывание зубовЭто важно знать:Признаки прорезывания зубовПо словам врача, нормой являются следующие симптомы прорезывания зубов у ребенка:Возможные проблемыПрорезывание зубов в некоторых случаях может привести к зубочелюстным аномалиям в будущем. Об этом рассказала Карина Тульцева:Помощь ребенкуПрорезывание зубов — процесс болезненный, который можно облегчить с помощью различных методов и, в крайних случаях, лекарственными средствами.Без лекарствБезлекарственный метод помощи ребенку — наиболее приемлемый вариант по мнению детских стоматологов. Как утверждает Карина Тульцева, облегчить симптомы прорезывания помогут:С помощью препаратовЛекарства, применяемые при прорезывании зубов, зачастую содержат в себе вредные для детского организма вещества, например, лидокаин, этиловый спирт (этанол), сахарозу и другие. Поэтому важно соблюдать два правила перед использованием того или иного препарата — сначала проконсультироваться с врачом, а затем тщательно ознакомиться с составом лекарства. Даже на первый взгляд безобидные гели для десен с растительными компонентами способны вызвать аллергию и другие нежелательные побочные эффекты.“Использование ибупрофена или парацетамола, считаю, может быть применено, когда уже больше ничего не помогает”, — прокомментировала стоматолог.Также она добавила, что гели с лидокаином и бензокаином в детском возрасте использовать запрещено. То же касается и гомеопатических препаратов, в состав которых входит белладонна. А лекарства с холином салицилатом у эксперта вызывают сомнения, т.к. риски и побочные эффекты перевешивают потенциальную пользу.Необходимость обращения к докторуКак утверждает детский стоматолог, обратиться к врачу рекомендуется в тех случаях, когда:Правила ухода за зубамиДаже если у крохи еще совсем мало зубов, важно начинать уход с самого первого дня их появления. Необходимо подобрать зубную пасту и щетку для ребенка, а также соблюдать технику правильной чистки.Когда начинать чистить зубыРаннее приучение к гигиене полости рта — самая эффективная профилактика многих стоматологических заболеваний у ребенка:Выбор зубной пасты и щеткиПервая зубная паста рекомендуется с нейтральным составом, а щетка должна быть из категории “для самых маленьких”. Например, можно поискать в магазине мануальную щетку с мягкой щетиной и закругленной головкой.Можно встретить рекомендацию, что нужно начинать протирать зубы марлей, но такой способ малоэффективен.Кроме этого, стоматолог рекомендует использовать для профилактики кариеса пасту со фтором по возрасту:Как правильно чистить зубыСамое важное правило — чистить зубы от десны к резцу. В качестве ознакомления щётку можно давать сразу после прорезывания первого зуба. Вдобавок, важно соблюдать регулярность — проводить гигиену полости рта ребенка утром и вечером. А саму щетку менять на новую каждые два-три месяца.Микроэлементы для роста зубовВ аптеке можно найти специальные витаминные комплексы, которые позволяют укрепить зубы и десны малыша. Как правило, в них включены такие микроэлементы, как витамины А, D, C, E, K, В6, B12, а также кальций, фосфор, калий, йод и другие.Лучше всего, если перечисленные выше витамины ребенок будет получать из пищи. А применение комплексов — это более серьезная мера, которая должна быть согласована с педиатром.Советы стоматологовПри прорезывании зубов самое важное — выполнять рекомендации педиатра и детского стоматолога. Не рекомендуется прибегать к народным средствам или применению различных препаратов без консультации.Как отмечает стоматолог, также важно наличие противоколиковой системы или противоколикового клапана, чтобы малыш не заглатывал воздух во время сосания бутылочки.“Необходимо с первых дней обеспечивать физиологическую нагрузку на челюсти. При грудном вскармливании кормление по требованию вполне удовлетворит эту необходимость. При искусственном малыш должен высасывать смесь 15-20 минут”, — добавила врач.

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https://ria.ru/20220320/zuby-1779102962.html

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https://radiosputnik.ria.ru/20210726/zuby-1742918950.html

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Алёна Пава

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