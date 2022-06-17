14:38 17.06.2022 (обновлено: 16:04 17.06.2022)
Прорезывание зубов у детей: признаки, помощь и рекомендации стоматолога
Прорезывание зубов у детей
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Один из самых непростых этапов для малышей и их родителей — прорезывание зубов у детей. Зачастую это болезненное состояние, которое требует наблюдения. О том, во сколько месяцев начинают расти молочные зубы у ребенка до года, как понять, что они режутся, порядок прорезывания со схемой по месяцам и способы оказания помощи малышу — в материале РИА Новости.
Прорезывание зубов у детей
Процесс выхода зуба на поверхность десны называется прорезыванием. Как правило, появление зубов происходит не хаотично, а по порядку и попарно. Впоследствии молочный прикус включает 20 зубов — по 10 на каждой челюсти.
В целом, появление моляров, резцов и клыков — это довольно сложный процесс, который подразумевает движение зубов, вызывая воспаление в тканях ротовой полости, что в свою очередь, провоцирует иммунную систему ребенка реагировать на воспалительный очаг и немного снижать общую защиту организма.
“Хотя прорезывание зубов – естественный физиологический процесс, почти все дети в этот период испытывают дискомфорт и беспокойство, становятся капризными”, — добавила Карина Тульцева, стоматолог-терапевт, детский стоматолог центра эстетической стоматологии и костной регенерации PerfectSmile, Санкт-Петербург.
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Формирование зубов начинается еще во время внутриутробного развития ребенка, примерно в период с 6 по 8 недели беременности женщины. На 5 месяце у плода полностью сформированы коронки передней группы зубов, к 7 — развиты жевательные единицы. Но несмотря на то, что сами зубы уже “готовы”, они вырастают не сразу, постепенно минерализуясь внутри десен.
Сроки и порядок прорезывания
Период прорезывания зубов индивидуален, так как дети обладают разными генетическими “задатками”. Однако существуют примерные сроки и порядок появления зубов, на которые стоит ориентироваться родителям, чтобы правильно распознавать причины изменений в поведении. Карина Тульцева поделилась сводной таблицей по прорезыванию зубов у детей:
Сроки прорезывания зубов. Верхняя челюсть
Зуб
Возраст
1
8-12
2
9-13
3
16-22
4
13-19
5
23-31
Сроки прорезывания зубов. Нижняя челюсть
Зуб
Возраст
1
6-10
2
10-16
3
17-23
4
14-18
5
23-31
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Признаки правильного прорезывания зубов:
- 1Парность
- 2Последовательность
- 3Соответствующие сроки прорезывания
Прорезывание зубов
- 1Зубы на нижней челюсти прорезываются раньше, чем на верхней
- 2У девочек зубы прорезываются раньше, чем у мальчиков
- 3Зубной возраст может отличаться от календарного до 3-х месяцев
Это важно знать:
- —К году только два зуба — это вариант нормы.
- —Если к двум годам нет полного ряда зубов — это вариант нормы.
- —В основном сначала прорезываются первые резцы на нижней челюсти, потом на верхней. Дальше идут вторые резцы на верхней челюсти, потом на нижней. Дальше идут моляры (коренные, 4-е зубы) на верхней челюсти, потом на нижней. Далее идут клыки (3-е зубы) на верхней челюсти, потом на нижней. И вторые моляры на верхней челюсти, потом на нижней.
- —Если есть незначительные изменения в порядке прорезывания, то это не критично.
“В два месяца прорезывание считается ранним, это обусловлено генетикой. Перенесенные заболевания мамы, прием или не прием каких-то витаминов не влияет на сроки прорезывания зубов. А вот на их качество повлиять может. Сроки прорезывания могут зависеть от дефицита микроэлементов у самого ребёнка, но в этом случае мы наоборот предполагаем более позднее прорезывание”, — отметила детский стоматолог.
Признаки прорезывания зубов
По словам врача, нормой являются следующие симптомы прорезывания зубов у ребенка:
- —Температура. По мнению врачей, повышение температуры до 38° - это норма при прорезываниизубов при условии, что это происходит в пик прорезывания и далее идет на спад не более двух дней.
- —Гиперсаливация (образование избыточного количества слюны). Из-за этого может появиться сыпь вокруг рта и подбородка.
- —Кашель и охриплость. Из-за гиперсаливации до 8 дней — это вариант нормы.
- —Насморк. Может быть длительным — до двух недель, но он должен быть легким.
- —Потирание ушей. Особенно это характерно для периода, когда идут верхние моляры. Но такое поведение может быть спровоцировано и появлением отита.
- —Диарея. Стул будет чуть чаще и менее оформленный. Повышается количество слизи, ускоряя перистальтику кишечника.
- —Припухлость, покраснение и болезненность десен. Иногда может быть даже небольшая гематома на десне. Незначительное покраснение горла тоже вариант нормы.
- —Нарушение сна, раздражительность.
- —Может снизиться аппетит, ребёнок начнёт отказываться от твердой пищи.
- —Повышенная потребность в жевании/кусании/сосании.
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Возможные проблемы
Прорезывание зубов в некоторых случаях может привести к зубочелюстным аномалиям в будущем. Об этом рассказала Карина Тульцева:
- —Привычка сосать пальцы, язык, губы и щеки. Если это происходит разово, то достаточно лишь наблюдения. Но если у ребенка это входит в привычку, то можно использовать соску, которую обязательно убирать во время глубокого сна.
- —Сон на подушке. Отдых с опущенной головой на грудь тормозит развитие нижней челюсти. При запрокинутой голове мышцы шеи напряжены, а нижняя челюсть смещается кзади. По этой причине детям до двух-трёх лет рекомендован сон без подушки.
- —Затрудненное носовое дыхание.
- —Прорезывание зубов в два месяца. Это возможно и не считается патологией. Зарегистрированы случаи, когда младенцы рождались уже с зубами. В основном они подлежат удалению, потому что мешают грудному вскармливанию и затрудняют прием смеси из бутылочки. Но бывают случаи, когда их оставляют.
“Оговорюсь, я против сосок. Лучше лишний раз дать малышу грудь, чтобы удовлетворить его сосательный рефлекс. Если другой возможности нет, то лучше соска, чем палец. Ее можно забрать, а с пальцем потом могут возникнуть трудности. Его не спрячешь. С сосанием языка и щёк ещё больше проблем и последствий. После года соску постепенно начинаем убирать”, — добавила детский стоматолог.
© РИА Новости / Владимир Михайлов / Перейти в фотобанкВ терапевтическом кабинете детского отделения областной стоматологической поликлиники
В терапевтическом кабинете детского отделения областной стоматологической поликлиники
Помощь ребенку
Прорезывание зубов — процесс болезненный, который можно облегчить с помощью различных методов и, в крайних случаях, лекарственными средствами.
Без лекарств
Безлекарственный метод помощи ребенку — наиболее приемлемый вариант по мнению детских стоматологов. Как утверждает Карина Тульцева, облегчить симптомы прорезывания помогут:
- —массаж десны пальцем или силиконовой щеточкой;
- —холодный прорезыватель. Охлаждать необходимо в холодильнике, но не в коем случае не в морозилке;
- —ниблер с охлажденным продуктом (если уже был введен прикорм). Продукты должен быть знакомы малышу;
- —соска (при искусственном вскармливании, при грудном — не рекомендуется).
С помощью препаратов
Лекарства, применяемые при прорезывании зубов, зачастую содержат в себе вредные для детского организма вещества, например, лидокаин, этиловый спирт (этанол), сахарозу и другие. Поэтому важно соблюдать два правила перед использованием того или иного препарата — сначала проконсультироваться с врачом, а затем тщательно ознакомиться с составом лекарства. Даже на первый взгляд безобидные гели для десен с растительными компонентами способны вызвать аллергию и другие нежелательные побочные эффекты.
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“Использование ибупрофена или парацетамола, считаю, может быть применено, когда уже больше ничего не помогает”, — прокомментировала стоматолог.
Также она добавила, что гели с лидокаином и бензокаином в детском возрасте использовать запрещено. То же касается и гомеопатических препаратов, в состав которых входит белладонна. А лекарства с холином салицилатом у эксперта вызывают сомнения, т.к. риски и побочные эффекты перевешивают потенциальную пользу.
Необходимость обращения к доктору
Как утверждает детский стоматолог, обратиться к врачу рекомендуется в тех случаях, когда:
- —температура держится дольше двух дней и поднимается выше 38 градусов;
- —наблюдается обильный насморк или он длится больше пяти дней;
- —ребенок теребит ухо с остервенением, повышается температура (иногда и без повышения температуры), капризничает во сне, отказывается от бутылки/груди более суток;
- —диарея продолжается более двух суток и к ней присоединяется рвота, что чревато обезвоживанием;
- —присутствует сильный отек десны, щеки и языка.
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Правила ухода за зубами
Даже если у крохи еще совсем мало зубов, важно начинать уход с самого первого дня их появления. Необходимо подобрать зубную пасту и щетку для ребенка, а также соблюдать технику правильной чистки.
Когда начинать чистить зубы
Раннее приучение к гигиене полости рта — самая эффективная профилактика многих стоматологических заболеваний у ребенка:
“Чистить зубы начинаем сразу же, как только прорезался первый зуб. Это очень важно. Ходит миф, что, чем раньше прорезались молочные зубы, тем больше они подвержены кариесу. Это не так. Просто большинство педиатров до сих пор советуют начинать чистить зубы с пастой не раньше года, а то и полутора лет. С такими рекомендациями получается, что, чем позже зубы прорезались, тем лучше”, — отметила Карина Тульцева.
Выбор зубной пасты и щетки
Первая зубная паста рекомендуется с нейтральным составом, а щетка должна быть из категории “для самых маленьких”. Например, можно поискать в магазине мануальную щетку с мягкой щетиной и закругленной головкой.
Можно встретить рекомендацию, что нужно начинать протирать зубы марлей, но такой способ малоэффективен.
“Если сразу начать чистить щеткой и пастой (именно щеткой, не напальчником, и даже не силиконовой щеткой), использовать салфетки с ксилитом (вещество для борьбы с кариесом) для чистки зубов после ночных кормлений, то кариеса можно избежать”, — добавила эксперт.
Кроме этого, стоматолог рекомендует использовать для профилактики кариеса пасту со фтором по возрасту:
“Фтора не боимся. В России очень мало регионов, где фтор в воде в нужном количестве, в основном он в дефиците. Поэтому восполняем его разными видами паст: с гидроксиапатитом, кальцием, а также реминерализующими гелями. Очередность и концентрацию Вам порекомендует стоматолог в зависимости от региона проживания”, — добавила Карина Тульцева.
Как правильно чистить зубы
Самое важное правило — чистить зубы от десны к резцу. В качестве ознакомления щётку можно давать сразу после прорезывания первого зуба.
“Чистим щеткой с нейлоновыми щетинками. Она лучше убирает налет. По опыту могу сказать, что раннее приучение к самостоятельной чистке зубов очень плохо отражается на гигиене и соответственно на общем состоянии зубов. Дочищать за ребёнком зубы нужно до того момента, пока он сам не сможет их адекватно чистить. У каждого безусловно это свой возраст. У кого-то первый класс, а кому-то приходится дочищать и до третьего. Проверить адекватность чистки помогут специальные индикаторы налета и стоматолог на профилактических осмотрах. Минимум один раз в полгода, желательно один раз в три месяца. Потому что распространение кариеса у детей намного быстрее, чем у взрослых”, — рассказала эксперт.
Вдобавок, важно соблюдать регулярность — проводить гигиену полости рта ребенка утром и вечером. А саму щетку менять на новую каждые два-три месяца.
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Микроэлементы для роста зубов
В аптеке можно найти специальные витаминные комплексы, которые позволяют укрепить зубы и десны малыша. Как правило, в них включены такие микроэлементы, как витамины А, D, C, E, K, В6, B12, а также кальций, фосфор, калий, йод и другие.
Лучше всего, если перечисленные выше витамины ребенок будет получать из пищи. А применение комплексов — это более серьезная мера, которая должна быть согласована с педиатром.
Советы стоматологов
При прорезывании зубов самое важное — выполнять рекомендации педиатра и детского стоматолога. Не рекомендуется прибегать к народным средствам или применению различных препаратов без консультации.
“Хочу отметить, что использование бутылочки в первые месяцы до установления лактации мамы может привести к отказу от груди. При выборе бутылочки нужно также обратить внимание на наличие физиологической соски. Особенно это важно, если мама практикует смешанное вскармливание. Такая соска будет максимально напоминать малышу сосок и не будет препятствовать адекватному формированию зубочелюстной системы”, — утверждает Карина Тульцева.
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Как отмечает стоматолог, также важно наличие противоколиковой системы или противоколикового клапана, чтобы малыш не заглатывал воздух во время сосания бутылочки.
“Необходимо с первых дней обеспечивать физиологическую нагрузку на челюсти. При грудном вскармливании кормление по требованию вполне удовлетворит эту необходимость. При искусственном малыш должен высасывать смесь 15-20 минут”, — добавила врач.