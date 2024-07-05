https://ria.ru/20240705/derbent-1957689981.html

Сожженную террористами синагогу в Дербенте восстановят

Сожженную террористами синагогу в Дербенте восстановят - РИА Новости, 05.07.2024

Сожженную террористами синагогу в Дербенте восстановят

Власти и население Дагестана настроены на восстановление синагоги в Дербенте, общими усилиями это будет сделано, рассказал РИА Новости руководитель департамента РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T15:23

2024-07-05T15:23

2024-07-05T15:23

религия

дербент

махачкала

россия

сергей меликов

происшествия

религия

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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Власти и население Дагестана настроены на восстановление синагоги в Дербенте, общими усилиями это будет сделано, рассказал РИА Новости руководитель департамента Федерации еврейских общин России по взаимодействию с правоохранительными учреждениями Аарон Гуревич по итогам визита в Дагестан. "Мой визит в республику на этой неделе был насыщенным – это были встречи с руководством республики и религиозными общинами. Поскольку люди жили на протяжении многих поколений вместе, они понимают, что для них важно помочь соседу, в данном случае – иудейской общине. Уверен, что общими усилиями мы восстановим синагогу в Дербенте, которую сожгли террористы. Когда это будет сделано и в какие сроки, пока сказать сложно", - сказал Гуревич. По словам религиозного деятеля, на данный момент поддержку оказывают благотворители из еврейских общин по всей стране. "Кроме того, помощь идет и от мусульман. Это крайне важно. Люди, если они придерживаются другой религии, все равно отзываются. На жестокость террористов люди откликнулись милосердием, а это значит, что очередная попытка расколоть многонациональное общество в Дагестане провалилась", - добавил раввин. Он также отметил, что после вылазки террористов население Дагестана находится в "состоянии смятения". "События в аэропорту Махачкалы в конце октября минувшего года, на мой взгляд, не были осознаны обществом. Не были сделаны верные выводы. Глава республики Сергей Меликов сообщил, что в числе террористов был один из тех, кто засветился в аэропорту столицы Дагестана во время беспорядков осенью 2023-го. Поэтому у нарушителя закона были стимул и решительность для совершения следующих противоправных действий. Но я четко видел в Дагестане искреннюю заинтересованность правоохранителей, чтобы такое не повторилось", - отметил религиозный деятель. В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. По последним данным, в результате атаки погибло 22 человека, еще более 40 пострадали. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.

https://ria.ru/20240705/terakt-1957543279.html

https://ria.ru/20240701/dagestan-1956680184.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

дербент, махачкала, россия, сергей меликов, происшествия, религия