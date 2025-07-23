Преображение Господне: что это за праздник и что нельзя делать

Преображение Господне — один из 12 важнейших праздников в православии. В народе его называют Яблочным Спасом. Считается, что в этот день Иисус Христос во время земной жизни "явился во славе" трем ученикам. О сути и истории торжества, какого числа его будут отмечать в России в 2026 году – в материале РИА Новости.
Дата праздника: 19 августа
Статус: двунадесятый православный праздник
Суть праздника: явление Божественной природы Иисуса Христа на горе Фавор
Традиции: освящение плодов нового урожая, молитвы, отказ от тяжелой работы
Статус: двунадесятый православный праздник
Суть праздника: явление Божественной природы Иисуса Христа на горе Фавор
Традиции: освящение плодов нового урожая, молитвы, отказ от тяжелой работы
Когда отмечают Преображение Господне в 2026 году
Преображение Господне или, как его еще называют, Яблочный Спас – это двунадесятый праздник (относится к числу 12 главных в церковном календаре).
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Какого числа праздник
Православная церковь ежегодно отмечает его 19 августа.
19 августа
православные христиане празднуют Преображение Господне
Согласно Евангелию, знаменательное событие произошло за 40 дней до крестной смерти Иисуса – примерно в феврале-марте. Но почему же тогда празднуют в августе и что означает перенос праздника? Оказывается, Преображение заменило собой языческий праздник урожая, который практически во всех регионах отмечался в конце лета.
Связано это с тем, что христианство проникало в жизнь людей постепенно. А церковь старалась не искоренять языческие традиции, а органично заменять их. Так людям будет проще привыкнуть к новым порядкам.
Первыми Преображение начали праздновать общины Армении и малоазийской Каппадокии. У армян торжество заменило праздник Вардавар, а у каппадокийцев — Вартуварию, посвященную древнегреческой богине Афродите.
В период Римской империи на конец лета приходились вакханалии — торжества в честь бога виноделия Вакха. Их было решено совместить с Преображением, чтобы люди вместо разгулья, противоречащие христианской морали, совершали благодарственные молебны.
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВерующая возле иконы "Преображение Господне" во время праздничной литургии в Покровском кафедральном соборе Владивостока
Верующая возле иконы "Преображение Господне" во время праздничной литургии в Покровском кафедральном соборе Владивостока
История и евангельское событие
Согласно Священному Писанию, Иисус вместе с учениками Петром, Иаковом и Иоанном поднялся на "гору высокую". Ее название не уточняется, но считается, что это была гора Фавор в нескольких километрах от Назарета.
Что произошло на горе Фавор
Там во время молитвы Христос преобразился: "просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет". Этот нетварный, то есть нерукотворный, свет назвали Фаворским светом.
При этом явились два ветхозаветных пророка — Моисей и Илия. Они беседовали с Иисусом "об исходе Его, который Ему надлежало совершить в Иерусалиме". Увидев это, Петр сказал: "Равви! хорошо нам здесь быть; сделаем три кущи: Тебе одну, Моисею одну, и одну Илии". И тут же явилось облако, и ученики услышали голос: "Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте".
CC BY-SA 4.0 / Britchi Mirela / ISRAEL, Mount Tabor, Greek Orthodox Monastery of the Transfiguration / Cropeed imageПравославный греческий монастырь на вершине Фавора
Православный греческий монастырь на вершине Фавора
Кто был свидетелем Преображения
Петр, Иаков и Иоанн испугались и пали ниц. А на обратном пути Иисус запретил им рассказывать об увиденном, "доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых", то есть до Божия Воскресения. Так впоследствии апостолы Петр, Иаков и Иоанн стали одними из первых проповедников христианства.
История установления праздника началась в православной церкви в IV веке, после того как святая равноапостольная царица Елена повелела возвести храм на месте Преображения Иисуса Христа. Также во времена царицы Елены на горе Фавор были построены величественная базилика и трехпрестольный храм.
В 570 году здесь появились уже три церкви — во имя Спасителя, святого пророка Моисея и святого пророка Илии. Тогда же здесь возник и большой монастырь.
Примерно в V столетии традиция празднования пришла на Восток. А вот на Западе праздник прижился довольно поздно — лишь в Средние века. Любопытно, что некоторые из протестантских деноминаций до сих пор отмечают Преображение весной.
Духовный смысл праздника
По словам священнослужителей, праздник Преображения несет в себе сложный богословский смысл. Господь преобразился: оказался в том теле, которое ожидается после Его Второго Пришествия у каждого человека. В Преображении Христос явил ученикам Божественную славу и заповедовал не бояться. На Фаворе Он указывает апостолам Петру, Иакову и Иоанну, что они также могут преобразиться, если будут с Ним вместе.
Неслучайно и то, что именно пророки Моисей и Илия общались с Иисусом в этот момент. Дело в том, что Моисей видел Бога и разговаривал с Ним на горе Синай, а Илию Всевышний телесно взял на небо. Оба они – боговидцы.
Согласно учению святителя Григория Паламы (XIV век), праздник учит тому, что земная жизнь для христиан – это подготовка к будущей вечности. Своим преображением Христос показал: каждый может достичь духовного преображения, если будет всем сердцем стремиться к Богу.
Через праздник Преображения Церковь исповедует соединение во Христе двух естеств – человеческого и божественного. Этим событием догматическая истина о воплощенном Боге была представлена всем людям воочию.
Евангельскому событию посвящены Спасо-Преображенские храмы. Наиболее древние из них находятся в северо-западных областях России.
© iStock.com / Borisb17Храм Преображения Господня в селе Красное
© iStock.com / Borisb17
Храм Преображения Господня в селе Красное
Формирование иконографического канона завершилось к IX веку. На иконах Преображения Господня Христос изображается на вершине скалы, но не стоит, а как бы парит над ней в воздухе. По обе стороны от Него — также в воздухе — пророки Моисей и Илия.
Под скалой изображены апостолы в очень выразительных позах: они закрыли свои лица и лежат на земле, не смея взирать на Учителя, от которого исходит ослепительно яркий свет. Одежды Иисуса сияют белизной. А фигуры учеников обычно написаны испуганными от увиденного.
Богослужение и церковные традиции
Накануне праздника служится всенощная, а утром читаются каноны преподобных Космы Маюмского и Иоанна Дамаскина. На вечерне читаются три паремии (ветхозаветные чтения). Священники в этот день надевают белые облачения, символизирующие Божественный свет, исходивший от Спасителя в момент Преображения.
Торжеству посвящено сразу несколько церковных песнопений. Называются они тропарь, кондак и молитва празднику Преображения Господня.
Непосредственно в день Преображения проходит божественная литургия, после которой верующие могут исповедаться и причаститься.
После торжественного богослужения в храме священник читает две специальные молитвы: на освящение плодов нового урожая и на благословение виноградной лозы. Виноград занимает особое место в церковной жизни: из него делают вино для таинства Евхаристии (Причастия).
На Руси, за неимением винограда, стали освящать яблоки. Они как раз поспевают к праздничной поре. Отсюда и народное название торжества – Яблочный Спас. При этом священники уточняют, что в церковь можно принести любые фрукты и овощи.
© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкПразднование Яблочного Спаса в селе Бронница Новгородской области
Празднование Яблочного Спаса в селе Бронница Новгородской области
Что можно и нельзя делать на Преображение Господне
Праздник Преображения приходится на Успенский пост. По своей строгости он практически такой, как и Великий. Однако в честь торжества верующим разрешается есть рыбу, растительное масло и пить вино.
А еще, согласно традиции, это первый день, когда можно начинать вкушать плоды нового урожая. Раньше люди строго соблюдали это правило и до Второго Спаса не прикасались к яблокам. Затем съедались первые, освященные плоды, а уж после можно было печь яблочные пироги, варить варенье и готовить другие яблочные блюда.
Священнослужители поясняют: в этом предписании есть доля правды. Воздержание от вкушения яблок действительно зафиксировано в Типиконе (церковном уставе). Но Церковь трактует его как форму добровольной самодисциплины и готовность человека ограничить себя ради важного христианского события и веры. При этом никакого наказания за нарушение нет.
Что можно и что нельзя делать
Практика
Церковная оценка
Народная традиция
Посетить литургию
Рекомендуется
Не относится к фольклору
Освятить плоды
Допустимо и традиционно
Широко распространено
Ссориться и ругаться
Не соответствует духу дня
Встречается в советах про этот день
Верить в бытовые суеверия
Не поддерживается как норма веры
Часто встречается
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Народные приметы и поверья
К 19 августа, как правило, начинает меняться погода – лето плавно переходит в осень. В связи с этим на протяжении столетий сложились народные приметы, которые предсказывают, насколько суровых стоит ожидать холодов.
Если этот день выдался жарким и солнечным, значит зима будет малоснежной. А если идут обильные дожди — наоборот, снега будет много.
Сухая погода на Преображение — значит осень будет почти без дождей.
Если на Преображение выглянуло солнце, то и на праздник Покрова Богородицы (14 октября) день будет солнечным. Пасмурное Преображение сулит тучи и на Покров.
В старину на Преображение к могилам родственников приносили освященные яблоки. Обычай прежде всего касался женщин, потерявших детей. Согласно поверью, это были "райские яблоки" в подарок душам умерших. Но обряд мог сработать и в другую сторону – навредить усопшему – если родители вкусят плоды до праздника.
Другая причина не есть яблоки до Преображения — мифическая птица печали Сирин. Крестьяне верили, что в этот день она прилетает из рая, грустит и плачет, а слезы ее ложатся мертвой росой на яблоки.
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПрихожане Храма Пресвятой Богородицы "Целительница" в Краснодаре во время праздника Преображения Господня
Прихожане Храма Пресвятой Богородицы "Целительница" в Краснодаре во время праздника Преображения Господня
После полудня ее сменяет птица радости Алконост, преображает плоды, даруя живительную силу. Поэтому если съесть яблоко до полудня, вся жизнь пройдет в печали. А если после — в веселье и радости.
В былые времена девушки гадали в праздник на суженого. Съедали утром яблоко, приговаривая: "Что загадано — то надумано! Что надумано — то сбудется! Что сбудется — не минуется!"
Яблочную кожуру кидали через левое плечо и в очистках старались разглядеть первую букву имени будущего жениха. Катали "антоновку". Брали по одному яблоку на каждую участницу обряда и еще одно. Вырезав свои имена на кожуре и разложив плоды по кругу, застилали их платком. Одна из девушек брала в руку свободное яблоко, закрывала глаза. Подруги несколько раз поворачивали ее вокруг оси, та выпускала плод, чтобы он выбил другие из-под платка. Раньше всех придут свататься к той, чья "антоновка" покатится первой.
Также предсказывали будущее по первому съеденному яблоку. Какой вкус, так и сложится жизнь.
Духовенство же неизменно напоминает: христианину подобными практиками заниматься не следует, "яблочные" традиции далеки от христианства.
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Вопросы и ответы
Когда отмечается Преображение Господне в 2026 году?
В 2026 году праздник Преображения Господня выпадает на среду, 19 августа. Дата является непереходящей и ежегодно отмечается в один и тот же день по новому стилю.
В 2026 году праздник Преображения Господня выпадает на среду, 19 августа. Дата является непереходящей и ежегодно отмечается в один и тот же день по новому стилю.
Что строго нельзя делать на Яблочный Спас?
В этот день не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом. Также, поскольку продолжается строгий Успенский пост, запрещено венчаться и употреблять скоромную пищу (мясо, молоко, яйца).
В этот день не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом. Также, поскольку продолжается строгий Успенский пост, запрещено венчаться и употреблять скоромную пищу (мясо, молоко, яйца).
В чем главный смысл праздника Преображения Господня?
Богословский смысл события заключается в том, что Иисус Христос на горе Фавор впервые явил ученикам Свою Божественную природу и нетварный Фаворский свет, показав, к какому обожению призван каждый человек.
Богословский смысл события заключается в том, что Иисус Христос на горе Фавор впервые явил ученикам Свою Божественную природу и нетварный Фаворский свет, показав, к какому обожению призван каждый человек.
Можно ли есть яблоки до Яблочного Спаса и почему?
По традиции, до Преображения было не принято есть яблоки нового урожая в знак благодарности Богу за дары природы.
По традиции, до Преображения было не принято есть яблоки нового урожая в знак благодарности Богу за дары природы.
Почему Преображение Господне называют Яблочным Спасом?
Народное название возникло из-за совпадения церковного праздника с периодом созревания яблок и традиции освящать в храмах плоды как символ собранного урожая.
Народное название возникло из-за совпадения церковного праздника с периодом созревания яблок и традиции освящать в храмах плоды как символ собранного урожая.
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