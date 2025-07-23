Преображение Господне: что это за праздник и что нельзя делать

Преображение Господне — один из 12 важнейших праздников в православии. В народе его называют Яблочным Спасом. Считается, что в этот день Иисус Христос во время земной жизни "явился во славе" трем ученикам. О сути и истории торжества, какого числа его будут отмечать в России в 2026 году – в материале РИА Новости.

Дата праздника: 19 августа

Статус: двунадесятый православный праздник

Суть праздника: явление Божественной природы Иисуса Христа на горе Фавор

Традиции: освящение плодов нового урожая, молитвы, отказ от тяжелой работы

Когда отмечают Преображение Господне в 2026 году

Преображение Господне или, как его еще называют, Яблочный Спас – это двунадесятый праздник (относится к числу 12 главных в церковном календаре).

Какого числа праздник

Православная церковь ежегодно отмечает его 19 августа.

19 августа православные христиане празднуют Преображение Господне

Согласно Евангелию, знаменательное событие произошло за 40 дней до крестной смерти Иисуса – примерно в феврале-марте. Но почему же тогда празднуют в августе и что означает перенос праздника? Оказывается, Преображение заменило собой языческий праздник урожая, который практически во всех регионах отмечался в конце лета.

Связано это с тем, что христианство проникало в жизнь людей постепенно. А церковь старалась не искоренять языческие традиции, а органично заменять их. Так людям будет проще привыкнуть к новым порядкам.

Первыми Преображение начали праздновать общины Армении и малоазийской Каппадокии. У армян торжество заменило праздник Вардавар, а у каппадокийцев — Вартуварию, посвященную древнегреческой богине Афродите.

В период Римской империи на конец лета приходились вакханалии — торжества в честь бога виноделия Вакха. Их было решено совместить с Преображением, чтобы люди вместо разгулья, противоречащие христианской морали, совершали благодарственные молебны.

История и евангельское событие

Согласно Священному Писанию, Иисус вместе с учениками Петром, Иаковом и Иоанном поднялся на "гору высокую". Ее название не уточняется, но считается, что это была гора Фавор в нескольких километрах от Назарета.

Что произошло на горе Фавор

Там во время молитвы Христос преобразился: "просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет". Этот нетварный, то есть нерукотворный, свет назвали Фаворским светом.

При этом явились два ветхозаветных пророка — Моисей и Илия. Они беседовали с Иисусом "об исходе Его, который Ему надлежало совершить в Иерусалиме". Увидев это, Петр сказал: "Равви! хорошо нам здесь быть; сделаем три кущи: Тебе одну, Моисею одну, и одну Илии". И тут же явилось облако, и ученики услышали голос: "Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте".

Кто был свидетелем Преображения

Петр, Иаков и Иоанн испугались и пали ниц. А на обратном пути Иисус запретил им рассказывать об увиденном, "доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых", то есть до Божия Воскресения. Так впоследствии апостолы Петр, Иаков и Иоанн стали одними из первых проповедников христианства.

История установления праздника началась в православной церкви в IV веке, после того как святая равноапостольная царица Елена повелела возвести храм на месте Преображения Иисуса Христа. Также во времена царицы Елены на горе Фавор были построены величественная базилика и трехпрестольный храм.

В 570 году здесь появились уже три церкви — во имя Спасителя, святого пророка Моисея и святого пророка Илии. Тогда же здесь возник и большой монастырь.

Примерно в V столетии традиция празднования пришла на Восток. А вот на Западе праздник прижился довольно поздно — лишь в Средние века. Любопытно, что некоторые из протестантских деноминаций до сих пор отмечают Преображение весной.

Духовный смысл праздника

По словам священнослужителей, праздник Преображения несет в себе сложный богословский смысл. Господь преобразился: оказался в том теле, которое ожидается после Его Второго Пришествия у каждого человека. В Преображении Христос явил ученикам Божественную славу и заповедовал не бояться. На Фаворе Он указывает апостолам Петру, Иакову и Иоанну, что они также могут преобразиться, если будут с Ним вместе.

Неслучайно и то, что именно пророки Моисей и Илия общались с Иисусом в этот момент. Дело в том, что Моисей видел Бога и разговаривал с Ним на горе Синай, а Илию Всевышний телесно взял на небо. Оба они – боговидцы.

Согласно учению святителя Григория Паламы (XIV век), праздник учит тому, что земная жизнь для христиан – это подготовка к будущей вечности. Своим преображением Христос показал: каждый может достичь духовного преображения, если будет всем сердцем стремиться к Богу.

Через праздник Преображения Церковь исповедует соединение во Христе двух естеств – человеческого и божественного. Этим событием догматическая истина о воплощенном Боге была представлена всем людям воочию.

Евангельскому событию посвящены Спасо-Преображенские храмы. Наиболее древние из них находятся в северо-западных областях России

© iStock.com / Borisb17 Храм Преображения Господня в селе Красное © iStock.com / Borisb17 Храм Преображения Господня в селе Красное

Формирование иконографического канона завершилось к IX веку. На иконах Преображения Господня Христос изображается на вершине скалы, но не стоит, а как бы парит над ней в воздухе. По обе стороны от Него — также в воздухе — пророки Моисей и Илия.

Под скалой изображены апостолы в очень выразительных позах: они закрыли свои лица и лежат на земле, не смея взирать на Учителя, от которого исходит ослепительно яркий свет. Одежды Иисуса сияют белизной. А фигуры учеников обычно написаны испуганными от увиденного.

Богослужение и церковные традиции

Накануне праздника служится всенощная, а утром читаются каноны преподобных Космы Маюмского и Иоанна Дамаскина. На вечерне читаются три паремии (ветхозаветные чтения). Священники в этот день надевают белые облачения, символизирующие Божественный свет, исходивший от Спасителя в момент Преображения.

Торжеству посвящено сразу несколько церковных песнопений. Называются они тропарь, кондак и молитва празднику Преображения Господня.

Непосредственно в день Преображения проходит божественная литургия, после которой верующие могут исповедаться и причаститься.

После торжественного богослужения в храме священник читает две специальные молитвы: на освящение плодов нового урожая и на благословение виноградной лозы. Виноград занимает особое место в церковной жизни: из него делают вино для таинства Евхаристии (Причастия).

На Руси, за неимением винограда, стали освящать яблоки. Они как раз поспевают к праздничной поре. Отсюда и народное название торжества – Яблочный Спас. При этом священники уточняют, что в церковь можно принести любые фрукты и овощи.

Что можно и нельзя делать на Преображение Господне

Праздник Преображения приходится на Успенский пост. По своей строгости он практически такой, как и Великий. Однако в честь торжества верующим разрешается есть рыбу, растительное масло и пить вино.

А еще, согласно традиции, это первый день, когда можно начинать вкушать плоды нового урожая. Раньше люди строго соблюдали это правило и до Второго Спаса не прикасались к яблокам. Затем съедались первые, освященные плоды, а уж после можно было печь яблочные пироги, варить варенье и готовить другие яблочные блюда.

Священнослужители поясняют: в этом предписании есть доля правды. Воздержание от вкушения яблок действительно зафиксировано в Типиконе (церковном уставе). Но Церковь трактует его как форму добровольной самодисциплины и готовность человека ограничить себя ради важного христианского события и веры. При этом никакого наказания за нарушение нет.

Что можно и что нельзя делать Практика Церковная оценка Народная традиция Посетить литургию Рекомендуется Не относится к фольклору Освятить плоды Допустимо и традиционно Широко распространено Ссориться и ругаться Не соответствует духу дня Встречается в советах про этот день Верить в бытовые суеверия Не поддерживается как норма веры Часто встречается

Народные приметы и поверья

К 19 августа, как правило, начинает меняться погода – лето плавно переходит в осень. В связи с этим на протяжении столетий сложились народные приметы, которые предсказывают, насколько суровых стоит ожидать холодов.

Если этот день выдался жарким и солнечным, значит зима будет малоснежной. А если идут обильные дожди — наоборот, снега будет много.

Сухая погода на Преображение — значит осень будет почти без дождей.

Если на Преображение выглянуло солнце, то и на праздник Покрова Богородицы (14 октября) день будет солнечным. Пасмурное Преображение сулит тучи и на Покров.

В старину на Преображение к могилам родственников приносили освященные яблоки. Обычай прежде всего касался женщин, потерявших детей. Согласно поверью, это были "райские яблоки" в подарок душам умерших. Но обряд мог сработать и в другую сторону – навредить усопшему – если родители вкусят плоды до праздника.

Другая причина не есть яблоки до Преображения — мифическая птица печали Сирин. Крестьяне верили, что в этот день она прилетает из рая, грустит и плачет, а слезы ее ложатся мертвой росой на яблоки.

После полудня ее сменяет птица радости Алконост, преображает плоды, даруя живительную силу. Поэтому если съесть яблоко до полудня, вся жизнь пройдет в печали. А если после — в веселье и радости.

В былые времена девушки гадали в праздник на суженого. Съедали утром яблоко, приговаривая: "Что загадано — то надумано! Что надумано — то сбудется! Что сбудется — не минуется!"

Яблочную кожуру кидали через левое плечо и в очистках старались разглядеть первую букву имени будущего жениха. Катали "антоновку". Брали по одному яблоку на каждую участницу обряда и еще одно. Вырезав свои имена на кожуре и разложив плоды по кругу, застилали их платком. Одна из девушек брала в руку свободное яблоко, закрывала глаза. Подруги несколько раз поворачивали ее вокруг оси, та выпускала плод, чтобы он выбил другие из-под платка. Раньше всех придут свататься к той, чья "антоновка" покатится первой.

Также предсказывали будущее по первому съеденному яблоку. Какой вкус, так и сложится жизнь.

Духовенство же неизменно напоминает: христианину подобными практиками заниматься не следует, "яблочные" традиции далеки от христианства.

Вопросы и ответы

Когда отмечается Преображение Господне в 2026 году?

В 2026 году праздник Преображения Господня выпадает на среду, 19 августа. Дата является непереходящей и ежегодно отмечается в один и тот же день по новому стилю.

Что строго нельзя делать на Яблочный Спас?

В этот день не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом. Также, поскольку продолжается строгий Успенский пост, запрещено венчаться и употреблять скоромную пищу (мясо, молоко, яйца).

В чем главный смысл праздника Преображения Господня?

Богословский смысл события заключается в том, что Иисус Христос на горе Фавор впервые явил ученикам Свою Божественную природу и нетварный Фаворский свет, показав, к какому обожению призван каждый человек.

Можно ли есть яблоки до Яблочного Спаса и почему?

По традиции, до Преображения было не принято есть яблоки нового урожая в знак благодарности Богу за дары природы.