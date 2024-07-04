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Си Цзиньпин призвал наращивать обмен разведданными в рамках ШОС - РИА Новости, 04.07.2024
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15:07 04.07.2024 (обновлено: 15:08 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/shos-1957400749.html
Си Цзиньпин призвал наращивать обмен разведданными в рамках ШОС
Си Цзиньпин призвал наращивать обмен разведданными в рамках ШОС - РИА Новости, 04.07.2024
Си Цзиньпин призвал наращивать обмен разведданными в рамках ШОС
Следует наращивать обмен разведывательной информацией в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T15:07
2024-07-04T15:08
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ПЕКИН, 4 июл - РИА Новости. Следует наращивать обмен разведывательной информацией в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на встрече в формате "ШОС плюс" на саммите организации. Трансляция встречи ведется на видеохостинге YouTube.Он отметил важность обогащения механизма в области безопасности в рамках ШОС дополнительными средствами, призвал ускорить создание универсального центра по противодействию вызовам и угрозам безопасности, создать антинаркотический центр. "(Следует) наращивать обмен разведывательной информацией", - сказал председатель КНР.Саммит ШОС проходит 3-4 июля в Астане под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию". ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. В этот четверг, 4 июля, Белоруссия также была официально принята в состав организации. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.
https://ria.ru/20240703/shos-1957015687.html
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си цзиньпин, шос, youtube
Си Цзиньпин, ШОС, YouTube
Си Цзиньпин призвал наращивать обмен разведданными в рамках ШОС

Си Цзиньпин призвал наращивать обмен разведывательной информацией в рамках ШОС

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 4 июл - РИА Новости. Следует наращивать обмен разведывательной информацией в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на встрече в формате "ШОС плюс" на саммите организации. Трансляция встречи ведется на видеохостинге YouTube.
Он отметил важность обогащения механизма в области безопасности в рамках ШОС дополнительными средствами, призвал ускорить создание универсального центра по противодействию вызовам и угрозам безопасности, создать антинаркотический центр.
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
3 июля, 09:00
«
"(Следует) наращивать обмен разведывательной информацией", - сказал председатель КНР.
Саммит ШОС проходит 3-4 июля в Астане под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию".
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. В этот четверг, 4 июля, Белоруссия также была официально принята в состав организации. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.
Рабочая встреча высших должностных лиц ШОС, СНГ, ЕЭС и ОДКБ - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
3 июля, 02:18
 
Си ЦзиньпинШОСYouTube
 
 
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