https://ria.ru/20240704/shos-1957400749.html

Си Цзиньпин призвал наращивать обмен разведданными в рамках ШОС

Си Цзиньпин призвал наращивать обмен разведданными в рамках ШОС - РИА Новости, 04.07.2024

Си Цзиньпин призвал наращивать обмен разведданными в рамках ШОС

Следует наращивать обмен разведывательной информацией в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T15:07

2024-07-04T15:07

2024-07-04T15:08

си цзиньпин

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ПЕКИН, 4 июл - РИА Новости. Следует наращивать обмен разведывательной информацией в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на встрече в формате "ШОС плюс" на саммите организации. Трансляция встречи ведется на видеохостинге YouTube.Он отметил важность обогащения механизма в области безопасности в рамках ШОС дополнительными средствами, призвал ускорить создание универсального центра по противодействию вызовам и угрозам безопасности, создать антинаркотический центр. "(Следует) наращивать обмен разведывательной информацией", - сказал председатель КНР.Саммит ШОС проходит 3-4 июля в Астане под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию". ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. В этот четверг, 4 июля, Белоруссия также была официально принята в состав организации. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.

https://ria.ru/20240703/shos-1957015687.html

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си цзиньпин, шос, youtube