Си Цзиньпин призвал наращивать обмен разведданными в рамках ШОС
Си Цзиньпин призвал наращивать обмен разведывательной информацией в рамках ШОС
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества
ПЕКИН, 4 июл - РИА Новости. Следует наращивать обмен разведывательной информацией в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на встрече в формате "ШОС плюс" на саммите организации. Трансляция встречи ведется на видеохостинге YouTube.
Он отметил важность обогащения механизма в области безопасности в рамках ШОС дополнительными средствами, призвал ускорить создание универсального центра по противодействию вызовам и угрозам безопасности, создать антинаркотический центр.
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
3 июля, 09:00
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"(Следует) наращивать обмен разведывательной информацией", - сказал председатель КНР.
Саммит ШОС проходит 3-4 июля в Астане под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию".
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. В этот четверг, 4 июля, Белоруссия также была официально принята в состав организации. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
3 июля, 02:18