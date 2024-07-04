Рейтинг@Mail.ru
ШОС должна служить гарантом безопасности, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 04.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:57 04.07.2024
https://ria.ru/20240704/shos-1957395455.html
ШОС должна служить гарантом безопасности, заявил Си Цзиньпин
ШОС должна служить гарантом безопасности, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 04.07.2024
ШОС должна служить гарантом безопасности, заявил Си Цзиньпин
Шанхайская организация сотрудничества должна продолжать служить гарантом общей и устойчивой безопасности вне зависимости от изменения международной ситуации,... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T14:57
2024-07-04T14:57
китай
астана
си цзиньпин
шос
саммит шос в астане – 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784654184_0:117:2562:1558_1920x0_80_0_0_b3a2e255b74348fa54133d1996a32d1e.jpg
АСТАНА, 4 июл – РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества должна продолжать служить гарантом общей и устойчивой безопасности вне зависимости от изменения международной ситуации, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин на заседании в формате "ШОС плюс". "Вне зависимости от изменений международной ситуации Шанхайская организация сотрудничества должна продолжать служить гарантом общей, комплексной, совместной и устойчивой безопасности", - заявил китайский лидер. Саммит ШОС проходит 3-4 июля в Астане под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию". ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. На саммите в четверг в члены Шанхайской организации сотрудничества была официально принята Белоруссия. Странами-наблюдателями являются Афганистан и Монголия, странами-партнерами по диалогу ШОС - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
https://ria.ru/20240703/shos-1957015687.html
https://ria.ru/20240703/shos-1956577197.html
китай
астана
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784654184_0:0:2562:1923_1920x0_80_0_0_1b4b11e73047d751802c4e6234b75d5d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, астана, си цзиньпин, шос, саммит шос в астане – 2024
Китай, Астана, Си Цзиньпин, ШОС, Саммит ШОС в Астане – 2024
ШОС должна служить гарантом безопасности, заявил Си Цзиньпин

Си Цзиньпин: ШОС должна служить гарантом общей и устойчивой безопасности

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПредседатель КНР Си Цзиньпин
Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
Читать ria.ru в
АСТАНА, 4 июл – РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества должна продолжать служить гарантом общей и устойчивой безопасности вне зависимости от изменения международной ситуации, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин на заседании в формате "ШОС плюс".
«
"Вне зависимости от изменений международной ситуации Шанхайская организация сотрудничества должна продолжать служить гарантом общей, комплексной, совместной и устойчивой безопасности", - заявил китайский лидер.
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
3 июля, 09:00
Саммит ШОС проходит 3-4 июля в Астане под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию".
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. На саммите в четверг в члены Шанхайской организации сотрудничества была официально принята Белоруссия. Странами-наблюдателями являются Афганистан и Монголия, странами-партнерами по диалогу ШОС - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
Рабочая встреча высших должностных лиц ШОС, СНГ, ЕЭС и ОДКБ - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
3 июля, 02:18
 
КитайАстанаСи ЦзиньпинШОССаммит ШОС в Астане – 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала