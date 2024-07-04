https://ria.ru/20240704/shos-1957392859.html

Си Цзиньпин отметил рост числа сторонников ШОС

Си Цзиньпин отметил рост числа сторонников ШОС - РИА Новости, 04.07.2024

Си Цзиньпин отметил рост числа сторонников ШОС

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) притягивает к себе все больше единомышленников и сторонников, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T14:48

2024-07-04T14:48

2024-07-04T14:48

в мире

китай

астана

индия

си цзиньпин

шос

саммит шос в астане – 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860291607_1669:447:4516:2048_1920x0_80_0_0_385627a2d56eb9d4285ac5c5386678fd.jpg

ПЕКИН, 4 июл - РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) притягивает к себе все больше единомышленников и сторонников, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на встрече в формате "ШОС плюс" на саммите организации. Си Цзиньпин отметил, что в этот раз саммит впервые проводится в формате "ШОС плюс", который, по его словам, служит площадкой для обсуждения широкого спектра вопросов с участием как давних друзей, так и новых партнеров. "Это подтверждение авторитета ШОС, который в новую эпоху притягивает к себе все больше сторонников и единомышленников", - сказал глава КНР, трансляция встречи ведется на видеохостинге YouTube. Саммит ШОС проходит 3-4 июля в Астане под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию". ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. В этот четверг, 4 июля, Белоруссия также была официально принята в состав организации. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.

https://ria.ru/20240704/shos-1957290732.html

https://ria.ru/20240702/shos-1956781904.html

китай

астана

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, астана, индия, си цзиньпин, шос, саммит шос в астане – 2024