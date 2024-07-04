https://ria.ru/20240704/shos-1957392859.html
Си Цзиньпин отметил рост числа сторонников ШОС
Си Цзиньпин отметил рост числа сторонников ШОС - РИА Новости, 04.07.2024
Си Цзиньпин отметил рост числа сторонников ШОС
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) притягивает к себе все больше единомышленников и сторонников, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T14:48
2024-07-04T14:48
2024-07-04T14:48
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саммит шос в астане – 2024
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ПЕКИН, 4 июл - РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) притягивает к себе все больше единомышленников и сторонников, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на встрече в формате "ШОС плюс" на саммите организации. Си Цзиньпин отметил, что в этот раз саммит впервые проводится в формате "ШОС плюс", который, по его словам, служит площадкой для обсуждения широкого спектра вопросов с участием как давних друзей, так и новых партнеров. "Это подтверждение авторитета ШОС, который в новую эпоху притягивает к себе все больше сторонников и единомышленников", - сказал глава КНР, трансляция встречи ведется на видеохостинге YouTube. Саммит ШОС проходит 3-4 июля в Астане под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию". ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. В этот четверг, 4 июля, Белоруссия также была официально принята в состав организации. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.
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в мире, китай, астана, индия, си цзиньпин, шос, саммит шос в астане – 2024
В мире, Китай, Астана, Индия, Си Цзиньпин, ШОС, Саммит ШОС в Астане – 2024
Си Цзиньпин отметил рост числа сторонников ШОС
Си Цзиньпин: ШОС притягивает к себе все больше единомышленников и сторонников