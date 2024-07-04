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Врач посоветовал не пить сладкие газированные напитки в жару

Врач посоветовал не пить сладкие газированные напитки в жару - РИА Новости, 04.07.2024

Врач посоветовал не пить сладкие газированные напитки в жару

Сладкие газированные напитки в жаркую погоду не утоляют жажду, а только приводят к дополнительной нагрузке на организм из-за высокого содержания сахара,... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T03:22

2024-07-04T03:22

2024-07-04T03:22

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москва

андрей тяжельников

здоровье - общество

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Сладкие газированные напитки в жаркую погоду не утоляют жажду, а только приводят к дополнительной нагрузке на организм из-за высокого содержания сахара, рассказал РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников. "Не пейте сладкие газированные напитки. Они не утоляют жажду, а только дают дополнительную нагрузку на организм из-за большого содержания сахара... Под запретом в жару употребление алкоголя. Алкоголь нарушает терморегуляцию, нагружает сердечно-сосудистую систему, способствует выведению жидкости из организма", - рассказал Тяжельников. Также для охлаждения организма врач посоветовал при возможности принимать прохладный душ или обтираться смоченным прохладной водой полотенцем. "В жаркую погоду, чтобы не перегружать организм, следует избегать переедания. В меню включайте больше овощей, зелени, фруктов и ягод. Горячим блюдам лучше предпочесть холодные", - добавил Тяжельников.

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общество, москва, андрей тяжельников, здоровье - общество