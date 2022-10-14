https://ria.ru/20221014/infektsiya-1824171932.html

Кишечная инфекция: возбудители, симптомы, диагностика и лечение

Кишечная инфекция у взрослых и детей: симптомы, причины, лечение, профилактика

Кишечная инфекция: возбудители, симптомы, диагностика и лечение

Кишечные инфекции — это группа заболеваний, возникающих у взрослых и детей при попадании в ЖКТ таких возбудителей, как вирусы, бактерии, гельминты и простейшие. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T18:57

2022-10-14T18:57

2022-10-14T18:57

здоровье - общество

инфекции

врачи

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Кишечные инфекции — это группа заболеваний, возникающих у взрослых и детей при попадании в ЖКТ таких возбудителей, как вирусы, бактерии, гельминты и простейшие. Сколько дней длится инкубационный период, источники недуга и пути заражения, симптомы, анализы для диагностики, тактика лечения и диета, а также меры профилактики — в материале РИА Новости.Кишечная инфекция"Кишечная инфекция – это не самостоятельное заболевание, а термин, обозначающий группу заболеваний, которые протекают со сходной клинической картиной – поражением желудочно–кишечного тракта и респираторными явлениями", — поясняет Нэя Георгиева, терапевт, старший медицинский консультант "Теледоктор24".Возбудители кишечной инфекцииВозбудителями являются инфекционные агенты, вирусы, бактерии, гельминты и простейшие. Иногда некоторые симптомы кишечного расстройства могут быть похожими на инфекцию, но нередко они связаны с изменением характера питания и употреблением непривычных для организма продуктов.Патогенез"Вирусные кишечные инфекции развиваются довольно быстро — от нескольких часов до одного-двух дней после инфицирования. Бактериальные инфекции могут дать о себе знать позже — в течение 5-6 дней", — комментирует Денис Усенко, доктор медицинских наук, исполнительный директор Национального научного общества инфекционистов.Дети наиболее подвержены кишечным инфекциям, в отличие от взрослых, ввиду несовершенства защитных механизмов иммунитета. Также течение заболевания у детей намного агрессивнее, чем у взрослых.Нэя Георгиева дополняет, что источником заболевания выступает носитель инфекции, пища, вода, животное. А основные пути заражения: фекально-оральный, водный, алиментарный, контактный."У детей в основе этиологии лежит нарушение правил приготовления пищи, контакт с больными с фурункулезом, тонзиллитом, кишечной инфекцией в стертой форме. Также среди детей распространены эндемические вспышки, с сезонной зависимостью, — поясняет врач. — У взрослых основные пути заражения – алиментарный и контактный. Употребление в пищу несвежих, обсемененных продуктов, питье воды из сомнительных источников".Тяжелее всего кишечные инфекции протекают у детей и людей пожилого возраста.ПричиныПричины кишечной инфекции:"Чаще всего причиной заражения кишечной инфекцией становится пренебрежение правилами личной гигиены, недостаточная гигиеническая и термическая обработка продуктов питания, потребление непригодной для питья воды или купание в загрязненных водоемах", — комментирует Денис Усенко.У детей наиболее часто регистрируют кишечные инфекции, вызванные шигеллезом, сальмонеллезом, иерсиниозом, аденовирусом. У взрослых распространенной причиной острой кишечной инфекции выступают сальмонелла, кишечная палочка, холерный вибрион, ротавирус.Симптомы"Симптомы кишечной инфекции всегда связаны с реакцией со стороны желудочно-кишечного тракта: тошнота и рвота, отсутствие аппетита, жидкий стул, появление в нем слизи и различных патологических примесей, боли в животе различной интенсивности, а также возможно повышение температуры – лихорадка", — говорит Денис Усенко. Также встречаются и респираторные проявления – першение и боль в горле, покашливание, насморк.Важно помнить, что у детей клиническая картина заболевания развивается быстрее, чем у взрослых. Так, обезвоживание у ребенка на фоне кишечной инфекции может развиться в течение одного или двух дней. Такое состояние угрожает здоровью и требует незамедлительного обращения за медицинской помощью."Если боль в животе имеет схваткообразный характер, повышена температура тела, отмечается слабость и тошнота в сочетании с обильным жидким стулом, то, скорее всего, причина такого состояния инфекционный возбудитель – вирусы или бактерии, — отмечает Денис Усенко. — Если же нет признаков слабости, есть чувство тяжести и распирания в животе, но отсутствует боль, тошнота и рвота, а в стуле нет примесей крови и слизи, то симптомы могут быть связаны с функциональными нарушениями пищеварения, вызванными перееданием или непривычной пищей".Для каждой инфекций характерны свои симптомы. Например, для ротавируса, помимо рвоты, жидкого стула и лихорадки, характерно вздутие и метеоризм, а при заражении энтеровирусом, помимо диареи, возможно даже появление стоматита, высыпаний на коже и в ротоглотке (герпангина).Нэя Георгиева перечислила симптоматику различных кишечных инфекций:"При несвоевременном выявлении и начале лечения, возможно развитие сильнейшей дегидратации, гиповолемического шока, острой почечной и сердечной недостаточности, инфекционно-токсического шока", — предупреждает врач.КлассификацияПо словам Дениса Усенко, существует более 30 возбудителей острых кишечных инфекций. Самая распространенная из них — ротавирус, провоцирующий поражение желудка и тонкого кишечника (энтерит). Таким видом инфекции заразиться можно от другого человека, через продукты питания и немытые руки. Вирус не погибает при низких температурах, убить его можно только термической обработкой.Еще одна распространенная причина кишечной инфекции — эшерихия коли, или кишечная палочка. Она вызывает диарею, с ней легко столкнуться в отпуске, но в целом это не самое опасное заболевание."Если употреблять плохо вымытые овощи и фрукты, а также увлекаться свежими устрицами — то легко познакомиться с норовирусной инфекцией, и чаще всего она встречается в летний период, а главным проявлением будет сильная рвота и быстро нарастающая слабость", — поясняет эксперт.Шигеллез или дизентерия передается через загрязненную воду, немытые овощи и фрукты. Источником шигеллеза могут быть носители или малосимптомные лица, выделяющие возбудителя, но не знающие об этом. Если такой человек работает на предприятии общепита – жди беды, ведь инфицировать многих он может как через посуду, так и через пищу.Стафилококк может спровоцировать пищевое отравление при употреблении продуктов, не прошедших термическую обработку. "Употребление термически необработанных продуктов животного происхождения — чаще всего яиц — может стать причиной сальмонеллеза, поскольку для сальмонелл куры наиболее удобны для обитания", — отмечает Денис Усенко.Одна из самых опасных кишечных инфекций — это ботулизм. Ее вызывают токсины, которые накапливаются в герметично упакованных продуктах: в консервах, в том числе грибных, а также в рыбе и мясе вяленого, копченого, соленого приготовления, если в исходный продукт попала клостридия ботулинум.Возможные последствия и осложненияОдно из самых распространенных осложнений при кишечных инфекциях — выраженное обезвоживание. Оно может привести к тяжелому течению заболевания и поражению сердца, почек и печени. "Если частота стула — более шести-восьми раз в день, а рвота – более трех раз, необходимо незамедлительно обратиться к врачу, поскольку такое состояние может привести к серьезной потере жидкости в организме", — предупреждает Денис Усенко.Самое главное в случае с кишечными инфекциями — своевременная диагностика и медицинская помощь. Ряд осложнений может быть связан с неправильным самолечением."Часто пациенты недооценивают тяжесть своего состояния и не обращаются к врачу в надежде отлежаться дома и быстро восстановиться, бессистемно принимая лекарства или применяя средства народной медицины. Такое поведение может привести к грозным последствиям", — предупреждает Денис Усенко. Например, при энтеровирусной инфекции возможно развитие энтеровирусного менингита или менингоэнцефалита. Для этого состояния, по словам специалиста, характерна выраженная головная боль, тяжелое состояние и заторможенность. Безусловно, такие симптомы требуют экстренной медицинской помощи и госпитализации пациента.Также губительным может быть самолечение антибиотиками. Их применение без назначения врача может ухудшить состояние и вызвать резистентность возбудителей.При первых симптомах кишечного расстройства не следует применять медикаменты на основе лоперамида, что особенно актуально для детей. "Данная группа препаратов может привести к тяжелым осложнениям, если причиной расстройства является инфекция, в том числе — к поражению почек, — предостерегает Денис Усенко. — Такие лекарства можно применять только при назначении врача или, если вы уверены, что симптомы не связаны с инфекцией, а причиной расстройства ЖКТ является переедание или “медвежья болезнь” — синдром раздраженного кишечника с диареей".Ни в коем случае нельзя заниматься самостоятельными промываниями желудка. У ребёнка это может вызвать аспирацию рвотных масс и привести к пневмонии.ДиагностикаВ зависимости от природы инфекции врач подбирает тактику лечения, а установить ее можно только в лабораторных условиях на основании данных:"С помощью таких методов как ИФА (иммуноферментный анализ), РПГА (реакция пассивной гемагглютинации) – можно выявить наличие антител в крови. У взрослых также берется кровь на обнаружение антител, на чувствительность к антибиотикам и на стерильность. Проводится копрограмма, бактериологический посев кала", — говорит Нэя Георгиева.Кроме того, дисфункция ЖКТ может быть вызвана не только инфекцией желудочно-кишечного тракта, но и функциональными нарушениями, а нередко она может оказаться проявлением другой опасной патологии: аппендицита, поражением респираторного тракта и мочевыводящих путей. При пневмонии и пиелонефрите пациент также может испытывать боли в животе и проблемы со стулом.Каждый случай требует дифференциальной диагностики, иногда это возможно только в условиях стационара. Если симптомы нарастают быстро, необходимо немедленно обратиться к врачу, чтобы специалист мог оценить степень их выраженности и серьезности состояния.Лечение"Лечение кишечных инфекций у детей состоит в проведении регидратации (восполнении потерь жидкости), этиотропной и патогенетической терапии, соблюдении диеты. Этиотропная терапия проводится антибиотиками, кишечными антисептиками, сорбентами. Патогенетически назначают ферменты, антигистаминные, жаропонижающие и спазмолитические препараты", — говорит Нэя Георгиева.Денис Усенко выделяет топ-лекарств при кишечных инфекциях, которые могут применяться сразу же при появлении симптомов даже до обращения к врачу. Эти препараты не навредят ни младенцу, ни взрослому и должны присутствовать всегда в домашней аптечке:Остальное лечение будет симптоматическим. Если температура тела высокая, следует принять жаропонижающие препараты на основе парацетамола.По словам Михаила Кутушова, лечение чаще всего включает прием антибиотиков, капельницы, следование лечебной диете. "Антибиотики применяются исключительно после назначения врача. При этом важно следить за приёмом и параллельно принимать пробиотики, т.к. антибиотики уничтожают микрофлору кишечника, и важно восстановить ее и поддерживать во время лечения антибиотиками", — говорит эксперт.ДиетаПри появлении симптомов расстройства ЖКТ необходимо потреблять большое количество жидкости и принимать солевые растворы. "Очень часто при кишечных инфекциях пациенты делают большую ошибку и начинают “лечиться” голоданием, — говорит Денис Усенко. — Отказываться от пищи нельзя, но меню должно содержать в основном легкие блюда, приготовленные на пару".Диета – лечебный стол, который назначает врач. В ее основе – повышение кратности кормлений и снижение объема порции. Блюда должны быть обогащены защитными факторами, а пища – перетертой и легкоусвояемой. Исключению подлежат молочные продукты, жареная и жирная пища, колбасы и свежие овощи.Паузы между приемами пищи не должны быть продолжительными: лучше есть маленькими порциями и часто в периоды, когда нет рвотных позывов. Очень важно это для детей, поскольку для восстановления организма необходим источник энергии в виде белков и углеводов. "При невозможности перорального питания детям назначается инфузионная терапия растворами глюкозы, альбумина и Рингера", — говорит Нэя Георгиева.ПрофилактикаИзбежать кишечных инфекций довольно просто. Главное правило – это соблюдение гигиенических норм:

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

здоровье - общество, инфекции, врачи