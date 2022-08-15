18:17 15.08.2022 (обновлено: 18:19 15.08.2022)
От тошноты до проблем с сердцем: чем опасен солнечный удар
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЖители Москвы спасаются от жары у фонтана на Поклонной горе
Жители Москвы спасаются от жары у фонтана на Поклонной горе
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. В жаркую ясную погоду есть риск получить солнечный удар, на последствия которого во многом влияет своевременное оказание первой помощи. Что это за состояние, какие у него симптомы, какие признаки проявляются у ребенка, в чем отличие солнечного удара от теплового и как помочь пострадавшему, – в материале РИА Новости.
Солнечный удар
Длительное пребывание под солнцем без головного убора может привести к солнечному удару. Это опасное состояние, которое быстро развивается и в отсутствие своевременной помощи может иметь летальный исход.
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Возникает оно из-за пагубного влияния солнечных лучей: они нагревают поверхность головы, из-за чего развивается гипертермия (накопление избыточного тепла) всех отделов мозга. Далее оболочки мозга отекают, а желудочки переполняются ликвором (спинномозговой жидкостью). Давление повышается, а артерии расширяются, мелкие сосуды могут разрываться. Как итог – происходит нарушение работы нервных центров, в том числе дыхательного и сосудистого. Все это становится началом возникновения и развития сиюминутных и отложенных патологических изменений в организме.
Отличие от теплового
Солнечный и тепловой удар на первый взгляд очень схожи – они проявляются как ухудшение состояния здоровья вследствие избыточного перегрева. Но разница между этими явлениями существенна. Тепловой удар может возникнуть в любых условиях при повышенной температуре – в бане, непроветриваемом душном помещении, в закрытой машине в жару и т.д., когда как главной причиной солнечного является прямое воздействие лучей на голову.
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Симптомы и признаки
Симптомы солнечного удара делятся на три группы – по степени тяжести:
- —Первая (легкая): тошнота, головная боль, слабость в теле, повышенный пульс и нарушение ритма дыхания.
- —Вторая (средняя): симптомы первой степени ухудшаются, добавляется повышение температуры тела до 39 °С, нарушается координация движений, может возникнуть полуобморочное состояние, кровотечение из носа.
- —Третья (тяжелая): повышение температуры тела до 40–41 °С, побледнение кожи, потеря сознания или его нарушение (бред, галлюцинации), судороги конечностей. При тяжелом перегреве возможен летальный исход.
Коварность солнечного удара заключается в том, что симптомы могут проявиться не сразу, а спустя 6–10 часов. Так как признаки легкой степени похожи на простуду или переутомление, можно не сразу соотнести их со вчерашней прогулкой под палящим солнцем, хотя человеку уже в этот момент необходима медицинская помощь. Также стоит обратить внимание, если появилось головокружение, учащенное сердцебиение, одышка, потемнение в глазах и рвота. Такие симптомы характерны для многих других состояний организма, не только солнечного удара, но они все равно требуют медицинского вмешательства.
© Depositphotos / Irina_VIVРебенка тошнит в автомобиле
© Depositphotos / Irina_VIV
Ребенка тошнит в автомобиле
При тяжелом солнечном ударе может развиться асфиксия (удушье), острая сердечно-сосудистая недостаточность, кровоизлияние в мозг и даже остановка сердца. К отдаленным последствиям относятся нарушения рефлекторных и сенсорных функций головного мозга и зрения, различные неврологические симптомы, головные боли, затрудненная координация движений.
Причины
Главной причиной солнечного удара является воздействие лучей солнца, находящегося в зените. Именно в это время они под минимальным углом захватывают максимальную площадь. Перегревание и солнечный удар могут возникнуть вследствие нахождения на улице (особенно на открытой местности) или в помещении под солнечными лучами в период с 10:00–11:00 до 15:00–16:00. Провоцирующими факторами могут стать безветренная и душная погода, переедание, обезвоживание, употребление алкоголя, отсутствие головного убора и прием лекарств, ухудшающих терморегуляцию организма (например, антидепрессантов). На вероятность солнечного удара могут также влиять гипертоническая болезнь, сердечные заболевания и ожирение.
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Особенности солнечного удара у детей
Дмитрий Микрюков, фельдшер скорой помощи высшей категории, отмечает, что у маленьких детей (особенно до 1 года) не сформирована система терморегуляции, в связи с чем они наиболее подвержены состоянию перегрева. Также дети младшего возраста не могут своевременно пожаловаться взрослым на ухудшение самочувствия и, как следствие этого, нередко состояние перегрева у ребенка доходит до достаточно выраженных стадий. Он не может принять самостоятельное решение вовремя покинуть жаркое и душное место, поэтому важно сразу подумать о снижении вероятности солнечного удара: в жаркие безоблачные дни выходить на прогулку только утром (до 11:00–12:00) или вечером (после 16:00), одевать ребенка в одежду из хлопчатобумажной ткани для обеспечения теплообмена между телом и внешней средой, использовать головной убор.
Также важно постоянно предлагать ребенку воду. В ответ на высокую температуру учащается дыхание и усиливается потоотделение – все это способствует потере жидкости организмом, которую необходимо восполнять. Малыш, увлекшись окружающим миром, может проигнорировать жажду и не попросить воду самостоятельно.
"Если ребенок находится в коляске – люлька и шторки должны иметь вентиляционные отверстия. Часто при попытке защитить малыша от солнца коляску закрывают всевозможными козырьками, но в этом случае создается опасный эффект парника", – дополнил эксперт.
Так как симптомы солнечного удара у детей развиваются стремительно, важно как можно раньше заметить изменения в его состоянии, чтобы успеть принять меры. В частности, следует обратить внимание на:
- —изменение поведения ребенка: стал капризен или, наоборот, вял и не активен.
- —отказ от еды, несмотря на то что пришло привычное время кормления (для грудничков);
- —покраснение кожи и избыточную потливость без какой-либо физической или эмоциональной нагрузки;
- —бледность кожи, холодные конечности.
Если эти признаки не исчезают после возвращения в комфортную температурную среду или появляются другие симптомы (измененное сознание, рвота, повышение температуры, жидкий стул и т.д.), необходимо обратиться к врачу.
Первая помощь при солнечном ударе
При первых признаках солнечного удара у человека, который не может помочь себе самостоятельно, необходимо:
- 1Переместить его в тенистое место или прохладное помещение.
- 2Уложить на спину таким образом, чтобы к телу был приток воздуха.
- 3Голову повернуть набок, чтобы в случае появления рвоты человек не захлебнулся.
- 4На затылок, шею и лоб положить мокрые прохладные компрессы. Главное, чтобы они не были ледяными.
- 5Можно дополнительно обшикать пострадавшего водой (комнатной температуры или на градус-два холоднее).
© Depositphotos / piotr_marcinskiУставшая девушка
© Depositphotos / piotr_marcinski
Уставшая девушка
Также будет не лишним знать, как помочь себе самостоятельно при первых и легких симптомах солнечного удара:
- 1Зайти сразу в помещение, снять лишнюю и тесную одежду, ослабить ремень, украшения и т.д.
- 2Пить больше воды и исключить всю физическую активность, лучше прилечь на бок.
- 3При необходимости обернуться в прохладное (не холодное) мокрое полотенце.
- 4На всякий случай рядом держать нашатырный спирт, внимательно отслеживать свое состояние.
При усугублении симптомов необходимо вызвать скорую помощь. Не нужно самостоятельно пытаться дойти до врача, так как состояние внезапно может ухудшиться. Если нужно транспортировать другого человека – он должен лежать.
Что делать нельзя
В процессе оказания первой помощи при солнечном ударе следует придерживаться определенных правил:
- —нельзя устраивать резкий перепад температур: обливать человека холодной водой, укладывать его под кондиционер, делать компрессы изо льда и т.д.;
- —запрещено давать алкоголь и напитки с кофеином;
- —нельзя долго ждать в надежде, что тяжелые симптомы пройдут самостоятельно. При появлении признаков второй степени тяжести необходимо как можно скорее вызвать медицинскую помощь.
Диагностика
Диагностика самого солнечного удара заключается в сборе врачом информации у самого пострадавшего или тех, кто был с ним в момент ухудшения состояния. Как правило, опрос заключается в выяснении места пребывания и этапов развития симптомов. Для выявления дальнейших патологий могут назначить общий анализ мочи и крови, ЭКГ и ЭхоКГ, ультразвуковую диагностику и др.
Лечение
При легкой степени для нормализации состояния пострадавшему организовывают обильное питье в виде подсоленной воды для восстановления водно-солевого баланса. Для этого подойдет минеральная вода без газа или специальные напитки для спортсменов. Если после оказания первой помощи, отдыха и питья состояния не улучшилось – нужно вызвать врача.
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Более серьезное лечение необходимо при тяжелом состоянии, когда нарушены жизненно-важные функции организма: при сердечной недостаточности и асфиксии могут поставить подкожные инъекции никетамида или кофеина, при нарушении артериального давления применяют диуретики и гипотензивные препараты, а для восстановления водно-солевого баланса используют хлористый калий внутривенно. Также медики могут проводить сопутствующие реанимационные мероприятия в зависимости от тяжести состояния.
После нормализации всех функций организма важно пройти дополнительную полную диагностику и проконсультироваться с врачом о необходимом лечении, так как солнечный удар может спровоцировать обострение многих хронических заболеваний, которые до этого себя не проявляли. До этого момента важно ограничить физическую нагрузку, проветривать помещение, не находиться на солнце в течение дня, соблюдать режим питья, а также стараться побольше лежать и спать достаточное количество времени.
Сколько длится солнечный удар
Солнечный удар может длиться как один день, так и неделю и даже больше. Во многом это зависит от тяжести симптомов и того, какие нарушения в организме они за собой повлекут. Как правило, легкий солнечный удар успешно проходит в течение 1–2 суток (при условии своевременной первой помощи).
Как избежать солнечного удара
Лечить последствия солнечного удара достаточно сложно, поэтому проще всего его предотвращать. Для этого необходимо:
- —при выходе на улицу в жару и под солнце надевать легкую свободную одежду из натуральных тканей (например, лен, хлопок и шелк);
- —носить головной убор из светлого материала;
- —исключить употребление алкоголя и кофе в жару;
- —на пляже защищаться от солнца зонтом и делать перерывы в загаре – уходить купаться или в помещение;
- —не выходить или не задерживаться слишком долго на солнцепеке в период с 11 до 16 часов;
- —регулярно пить чистую прохладную воду (но не холодную);
- —в течение дня периодически умываться прохладной водой;
- —в жаркие дни исключить тяжелую пищу и уменьшить порции.
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМальчик купается в фонтане в парке культуры и отдыха имени Горького в Казани
Мальчик купается в фонтане в парке культуры и отдыха имени Горького в Казани