https://ria.ru/20220815/solntse-1809800054.html

От тошноты до проблем с сердцем: чем опасен солнечный удар

Солнечный удар: симптомы, лечение, первая помощь для взрослого и ребенка

От тошноты до проблем с сердцем: чем опасен солнечный удар

В жаркую ясную погоду есть риск получить солнечный удар, на последствия которого во многом влияет своевременное оказание первой помощи. Что это за состояние,... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T18:17

2022-08-15T18:17

2022-08-15T18:19

общество

солнечный удар

солнце

в мире

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/101819/07/1018190764_0:0:3041:1712_1920x0_80_0_0_7dadb95936f45a717d7b3c3daf829bca.jpg

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. В жаркую ясную погоду есть риск получить солнечный удар, на последствия которого во многом влияет своевременное оказание первой помощи. Что это за состояние, какие у него симптомы, какие признаки проявляются у ребенка, в чем отличие солнечного удара от теплового и как помочь пострадавшему, – в материале РИА Новости.Солнечный ударДлительное пребывание под солнцем без головного убора может привести к солнечному удару. Это опасное состояние, которое быстро развивается и в отсутствие своевременной помощи может иметь летальный исход.Возникает оно из-за пагубного влияния солнечных лучей: они нагревают поверхность головы, из-за чего развивается гипертермия (накопление избыточного тепла) всех отделов мозга. Далее оболочки мозга отекают, а желудочки переполняются ликвором (спинномозговой жидкостью). Давление повышается, а артерии расширяются, мелкие сосуды могут разрываться. Как итог – происходит нарушение работы нервных центров, в том числе дыхательного и сосудистого. Все это становится началом возникновения и развития сиюминутных и отложенных патологических изменений в организме.Отличие от тепловогоСолнечный и тепловой удар на первый взгляд очень схожи – они проявляются как ухудшение состояния здоровья вследствие избыточного перегрева. Но разница между этими явлениями существенна. Тепловой удар может возникнуть в любых условиях при повышенной температуре – в бане, непроветриваемом душном помещении, в закрытой машине в жару и т.д., когда как главной причиной солнечного является прямое воздействие лучей на голову.Симптомы и признакиСимптомы солнечного удара делятся на три группы – по степени тяжести:Коварность солнечного удара заключается в том, что симптомы могут проявиться не сразу, а спустя 6–10 часов. Так как признаки легкой степени похожи на простуду или переутомление, можно не сразу соотнести их со вчерашней прогулкой под палящим солнцем, хотя человеку уже в этот момент необходима медицинская помощь. Также стоит обратить внимание, если появилось головокружение, учащенное сердцебиение, одышка, потемнение в глазах и рвота. Такие симптомы характерны для многих других состояний организма, не только солнечного удара, но они все равно требуют медицинского вмешательства.При тяжелом солнечном ударе может развиться асфиксия (удушье), острая сердечно-сосудистая недостаточность, кровоизлияние в мозг и даже остановка сердца. К отдаленным последствиям относятся нарушения рефлекторных и сенсорных функций головного мозга и зрения, различные неврологические симптомы, головные боли, затрудненная координация движений.ПричиныГлавной причиной солнечного удара является воздействие лучей солнца, находящегося в зените. Именно в это время они под минимальным углом захватывают максимальную площадь. Перегревание и солнечный удар могут возникнуть вследствие нахождения на улице (особенно на открытой местности) или в помещении под солнечными лучами в период с 10:00–11:00 до 15:00–16:00. Провоцирующими факторами могут стать безветренная и душная погода, переедание, обезвоживание, употребление алкоголя, отсутствие головного убора и прием лекарств, ухудшающих терморегуляцию организма (например, антидепрессантов). На вероятность солнечного удара могут также влиять гипертоническая болезнь, сердечные заболевания и ожирение.Особенности солнечного удара у детейДмитрий Микрюков, фельдшер скорой помощи высшей категории, отмечает, что у маленьких детей (особенно до 1 года) не сформирована система терморегуляции, в связи с чем они наиболее подвержены состоянию перегрева. Также дети младшего возраста не могут своевременно пожаловаться взрослым на ухудшение самочувствия и, как следствие этого, нередко состояние перегрева у ребенка доходит до достаточно выраженных стадий. Он не может принять самостоятельное решение вовремя покинуть жаркое и душное место, поэтому важно сразу подумать о снижении вероятности солнечного удара: в жаркие безоблачные дни выходить на прогулку только утром (до 11:00–12:00) или вечером (после 16:00), одевать ребенка в одежду из хлопчатобумажной ткани для обеспечения теплообмена между телом и внешней средой, использовать головной убор.Также важно постоянно предлагать ребенку воду. В ответ на высокую температуру учащается дыхание и усиливается потоотделение – все это способствует потере жидкости организмом, которую необходимо восполнять. Малыш, увлекшись окружающим миром, может проигнорировать жажду и не попросить воду самостоятельно."Если ребенок находится в коляске – люлька и шторки должны иметь вентиляционные отверстия. Часто при попытке защитить малыша от солнца коляску закрывают всевозможными козырьками, но в этом случае создается опасный эффект парника", – дополнил эксперт.Так как симптомы солнечного удара у детей развиваются стремительно, важно как можно раньше заметить изменения в его состоянии, чтобы успеть принять меры. В частности, следует обратить внимание на:Если эти признаки не исчезают после возвращения в комфортную температурную среду или появляются другие симптомы (измененное сознание, рвота, повышение температуры, жидкий стул и т.д.), необходимо обратиться к врачу.Первая помощь при солнечном удареПри первых признаках солнечного удара у человека, который не может помочь себе самостоятельно, необходимо:Также будет не лишним знать, как помочь себе самостоятельно при первых и легких симптомах солнечного удара:При усугублении симптомов необходимо вызвать скорую помощь. Не нужно самостоятельно пытаться дойти до врача, так как состояние внезапно может ухудшиться. Если нужно транспортировать другого человека – он должен лежать.Что делать нельзяВ процессе оказания первой помощи при солнечном ударе следует придерживаться определенных правил:ДиагностикаДиагностика самого солнечного удара заключается в сборе врачом информации у самого пострадавшего или тех, кто был с ним в момент ухудшения состояния. Как правило, опрос заключается в выяснении места пребывания и этапов развития симптомов. Для выявления дальнейших патологий могут назначить общий анализ мочи и крови, ЭКГ и ЭхоКГ, ультразвуковую диагностику и др.ЛечениеПри легкой степени для нормализации состояния пострадавшему организовывают обильное питье в виде подсоленной воды для восстановления водно-солевого баланса. Для этого подойдет минеральная вода без газа или специальные напитки для спортсменов. Если после оказания первой помощи, отдыха и питья состояния не улучшилось – нужно вызвать врача.Более серьезное лечение необходимо при тяжелом состоянии, когда нарушены жизненно-важные функции организма: при сердечной недостаточности и асфиксии могут поставить подкожные инъекции никетамида или кофеина, при нарушении артериального давления применяют диуретики и гипотензивные препараты, а для восстановления водно-солевого баланса используют хлористый калий внутривенно. Также медики могут проводить сопутствующие реанимационные мероприятия в зависимости от тяжести состояния.После нормализации всех функций организма важно пройти дополнительную полную диагностику и проконсультироваться с врачом о необходимом лечении, так как солнечный удар может спровоцировать обострение многих хронических заболеваний, которые до этого себя не проявляли. До этого момента важно ограничить физическую нагрузку, проветривать помещение, не находиться на солнце в течение дня, соблюдать режим питья, а также стараться побольше лежать и спать достаточное количество времени.Сколько длится солнечный ударСолнечный удар может длиться как один день, так и неделю и даже больше. Во многом это зависит от тяжести симптомов и того, какие нарушения в организме они за собой повлекут. Как правило, легкий солнечный удар успешно проходит в течение 1–2 суток (при условии своевременной первой помощи).Как избежать солнечного удараЛечить последствия солнечного удара достаточно сложно, поэтому проще всего его предотвращать. Для этого необходимо:

https://ria.ru/20220725/puteshestviya-1804322349.html

https://ria.ru/20220628/zhara-1798600308.html

https://ria.ru/20220712/zhara-1801840073.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220627/blyuda-1797963635.html

https://ria.ru/20220222/akklimatizatsiya-1774453452.html

https://ria.ru/20220706/lekarstva-1800563188.html

https://ria.ru/20220710/temperatura-1801489398.html

https://ria.ru/20220712/peregrev-1801773801.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

общество, солнечный удар, солнце, в мире, здоровье - общество