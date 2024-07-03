https://ria.ru/20240703/sammit-1956988453.html
Путин примет участие в работе саммита ШОС в Астане
Путин примет участие в работе саммита ШОС в Астане - РИА Новости, 03.07.2024
Путин примет участие в работе саммита ШОС в Астане
Президент России Владимир Путин 3 и 4 июля будет в Астане, он примет участие в работе саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T00:45
2024-07-03T00:45
2024-07-03T04:16
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саммит шос в астане – 2024
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 3 и 4 июля будет в Астане, он примет участие в работе саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Помимо участия в работе саммита, у российского лидера на полях мероприятия запланирован целый ряд важных двусторонних бесед с главами государств-участников объединения. Саммит ШОС пройдет в Астане 3-4 июля. В мероприятии ожидается участие глав государств и правительств России, Азербайджана, Белоруссии, Индии, Ирана, Казахстана, Катара, Киргизии, Китая, Монголии, ОАЭ, Пакистана, Таджикистана, Туркмении, Турции и Узбекистана. Также саммит посетит генеральный секретарь ШОС Чжан Мин и генсек ООН Антониу Гутерреш. Саммит пройдет под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию".Повестка саммита Вечером 3 июля для прибывших в Астану на саммит запланирован неформальный ужин, участие в нем примут как главы делегаций стран-членов ШОС, так и приглашенные в Астану представители Азербайджана, Катара, Монголии, ОАЭ, Турции, а также генсек ООН Антониу Гутерреш. Основная программа саммита запланирована на 4 июля. Участники заседания Совета глав государств-членов ШОС, которое пройдет в четверг, обменяются мнениями по актуальным вопросам повестки дня, обсудят сотрудничество в различных сферах, сообщал помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. Будут подведены итоги деятельности ШОС в 2023-2024 годах, рассмотрены вопросы дальнейшего укрепления организации, продвижение сотрудничества в сферах политики, безопасности, экономики, гуманитарных связей. Помимо выступлений лидеров, в ходе заседания будут заслушаны доклады руководителей постоянно действующих органов ШОС - генерального секретаря организации Чжан Мина и директора исполкома Региональной антитеррористической структуры ШОС Руслана Мирзаева. Расширение состава ШОС Как ожидается, на саммите будет объявлено о расширении числа стран-участниц ШОС. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил надежду, что республика именно на саммите в Астане станет полноценным членом ШОС. Позднее генеральный секретарь организации Чжан Мин отмечал, что после вступления Белоруссии в состав полноправных участников число государств-членов ШОС станет двузначным, а само расширение станет "историческим прорывом". Помощник президента по международным делам Юрий Ушаков отмечал, что заседание Совета глав государств в Астане планируется начать с официального присвоения Белоруссии статуса полноправного участника ШОС, таким образом, Лукашенко сможет принять участие в обсуждениях. Он также назвал факт присоединения Белоруссии к объединению весьма значимым политическим событием. Не исключено, что во время форума будет обсуждаться еще одна кандидатура на вступление в состав членов ШОС. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал, что еще одним "очевидным" кандидатом является Монголия. По словам Лаврова, эта страна органично вписывается в пространство ШОС и Москва будет стимулировать Улан-Батор к принятию такого решения. Диалог о безопасности Казахстан, председательствующий в ШОС, ожидает, что в рамках саммита будут приняты стратегически важные решения в сфере дальнейшего совершенствования организации. Будут определены основные направления взаимодействия на среднесрочную перспективу, выработаны инициативы по адекватному и своевременному реагированию на текущие вызовы и угрозы, рассказывал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Кроме того, участники саммита в Астане обратятся к мировому сообществу с призывом начать честный и открытый глобальный диалог. Это будет касаться и вопросов новой парадигмы безопасности. Россия в данной сфере выступает с идеей продвижения новой системы евразийской безопасности. Путин озвучил ее на встрече с руководством МИД РФ 14 июня. Он предложил проработать варианты с партнерами России и активизировать диалоговый процесс между различными многосторонними организациями, в том числе ШОС. Суть идеи заключается в том, что система евро-атлантической безопасности терпит крах, это требует от России и других заинтересованных государств проработать свои варианты обеспечения безопасности в Евразии. На континенте должен быть сформулирован контур равной и неделимой безопасности, взаимовыгодного, равноправного сотрудничества и развития, отмечал Путин. Пакет документов После заседания Совета глав государств состоится церемония подписания совместных документов - всего их должно быть 24. Главным станет итоговая Астанинская декларация Совета глав государств. В этом документе будут отражены консолидированные подходы стран-участниц ШОС к актуальным региональным и международным проблемам. Среди прочих будет подписано и решение об утверждении инициативы "О мировом единстве за справедливый мир и согласие", в котором лидеры подтвердят свою приверженность формированию справедливого многополярного порядка при центральной координирующей роли ООН. Кроме этого, участники саммита планируют одобрить предложения по комплексной модернизации деятельности ШОС применительно к реалиям сегодняшнего дня. Это делается с целью придать дополнительную динамику работе органов ШОС, реформировать механизмы обеспечения безопасности и проработать алгоритмы более тесного взаимодействия с партнёрами, отмечал в беседе с журналистами Ушаков. Главы государств также примут заявление о принципах добрососедства, доверия и партнерства, будут обновлены программа сотрудничества в противодействии терроризму, сепаратизму и экстремизму и Антинаркотическая стратегия на среднесрочную перспективу. Рассмотрят участники саммита и ситуацию в Афганистане. Еще одна актуальная тема для стран-участниц ШОС – энергетика. Ожидается, что на саммите будет принята Стратегия развития энергетического сотрудничества до 2030 года. Ранее ее проект утвердили главы энергетических ведомств стран организации на совещании в Астане. В документе определены ключевые направления сотрудничества в энергетической сфере государств-членов ШОС, такие как развитие транзитного потенциала энергетических ресурсов и возможность диверсификации экспортных маршрутов, формирование новой энергетической системы с выстраиванием баланса приоритетов развития отрасли, модернизация традиционных источников энергии. Одной из ключевых задач стратегии является укрепление энергетической безопасности. Страны намерены создать механизмы управления рисками и предотвращения кризисных ситуаций в энергетическом секторе. Также стратегия должна стать основой для будущих инновационных проектов и совместных инициатив, развития энергетической инфраструктуры и трансформации существующих систем, диверсификации источников энергии. Новый формат В рамках саммита ШОС в Астане 4 июля впервые пройдет встреча в формате ШОС+, в которой примут участие лидеры Азербайджана, Турции, Катара, Монголии, ОАЭ, Туркмении и представители ряда международных организаций - генсек ООН, генсек ОДКБ, исполнительный секретарь СНГ, руководитель Евразийской экономической комиссии, Исламской организации по продовольственной безопасности, Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), Организации экономического сотрудничества, рассказал журналистам Ушаков. Тема предстоящей встречи - укрепление многостороннего диалога, в ее ходе будут рассмотрены вопросы сотрудничества ШОС с приглашенными странами по международной и региональной тематике. По итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане председательство в организации перейдет к Китаю.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, астана, россия, белоруссия, юрий ушаков, владимир путин, шос, саммит шос в астане – 2024
В мире, Астана, Россия, Белоруссия, Юрий Ушаков, Владимир Путин, ШОС, Саммит ШОС в Астане – 2024
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 3 и 4 июля будет в Астане, он примет участие в работе саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Помимо участия в работе саммита, у российского лидера на полях мероприятия запланирован целый ряд важных двусторонних бесед с главами государств-участников объединения.
Саммит ШОС пройдет в Астане 3-4 июля. В мероприятии ожидается участие глав государств и правительств России, Азербайджана
, Белоруссии
, Индии
, Ирана
, Казахстана
, Катара
, Киргизии
, Китая
, Монголии
, ОАЭ
, Пакистана
, Таджикистана
, Туркмении
, Турции
и Узбекистана
. Также саммит посетит генеральный секретарь ШОС Чжан Мин
и генсек ООН Антониу Гутерреш
. Саммит пройдет под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию".
Вечером 3 июля для прибывших в Астану на саммит запланирован неформальный ужин, участие в нем примут как главы делегаций стран-членов ШОС, так и приглашенные в Астану представители Азербайджана, Катара, Монголии, ОАЭ, Турции, а также генсек ООН Антониу Гутерреш.
Основная программа саммита запланирована на 4 июля. Участники заседания Совета глав государств-членов ШОС, которое пройдет в четверг, обменяются мнениями по актуальным вопросам повестки дня, обсудят сотрудничество в различных сферах, сообщал помощник президента по международным делам Юрий Ушаков
. Будут подведены итоги деятельности ШОС в 2023-2024 годах, рассмотрены вопросы дальнейшего укрепления организации, продвижение сотрудничества в сферах политики, безопасности, экономики, гуманитарных связей.
Помимо выступлений лидеров, в ходе заседания будут заслушаны доклады руководителей постоянно действующих органов ШОС - генерального секретаря организации Чжан Мина и директора исполкома Региональной антитеррористической структуры ШОС Руслана Мирзаева.
Как ожидается, на саммите будет объявлено о расширении числа стран-участниц ШОС. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко
выразил надежду, что республика именно на саммите в Астане станет полноценным членом ШОС. Позднее генеральный секретарь организации Чжан Мин отмечал, что после вступления Белоруссии в состав полноправных участников число государств-членов ШОС станет двузначным, а само расширение станет "историческим прорывом".
Помощник президента по международным делам Юрий Ушаков отмечал, что заседание Совета глав государств в Астане планируется начать с официального присвоения Белоруссии статуса полноправного участника ШОС, таким образом, Лукашенко сможет принять участие в обсуждениях. Он также назвал факт присоединения Белоруссии к объединению весьма значимым политическим событием.
Не исключено, что во время форума будет обсуждаться еще одна кандидатура на вступление в состав членов ШОС. Глава МИД РФ Сергей Лавров
сообщал, что еще одним "очевидным" кандидатом является Монголия. По словам Лаврова, эта страна органично вписывается в пространство ШОС и Москва
будет стимулировать Улан-Батор
к принятию такого решения.
Казахстан, председательствующий в ШОС, ожидает, что в рамках саммита будут приняты стратегически важные решения в сфере дальнейшего совершенствования организации. Будут определены основные направления взаимодействия на среднесрочную перспективу, выработаны инициативы по адекватному и своевременному реагированию на текущие вызовы и угрозы, рассказывал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
.
Кроме того, участники саммита в Астане обратятся к мировому сообществу с призывом начать честный и открытый глобальный диалог. Это будет касаться и вопросов новой парадигмы безопасности. Россия в данной сфере выступает с идеей продвижения новой системы евразийской безопасности. Путин озвучил ее на встрече с руководством МИД РФ 14 июня. Он предложил проработать варианты с партнерами России и активизировать диалоговый процесс между различными многосторонними организациями, в том числе ШОС.
Суть идеи заключается в том, что система евро-атлантической безопасности терпит крах, это требует от России и других заинтересованных государств проработать свои варианты обеспечения безопасности в Евразии
. На континенте должен быть сформулирован контур равной и неделимой безопасности, взаимовыгодного, равноправного сотрудничества и развития, отмечал Путин.
После заседания Совета глав государств состоится церемония подписания совместных документов - всего их должно быть 24.
Главным станет итоговая Астанинская декларация Совета глав государств. В этом документе будут отражены консолидированные подходы стран-участниц ШОС к актуальным региональным и международным проблемам.
Среди прочих будет подписано и решение об утверждении инициативы "О мировом единстве за справедливый мир и согласие", в котором лидеры подтвердят свою приверженность формированию справедливого многополярного порядка при центральной координирующей роли ООН.
Кроме этого, участники саммита планируют одобрить предложения по комплексной модернизации деятельности ШОС применительно к реалиям сегодняшнего дня. Это делается с целью придать дополнительную динамику работе органов ШОС, реформировать механизмы обеспечения безопасности и проработать алгоритмы более тесного взаимодействия с партнёрами, отмечал в беседе с журналистами Ушаков.
Главы государств также примут заявление о принципах добрососедства, доверия и партнерства, будут обновлены программа сотрудничества в противодействии терроризму, сепаратизму и экстремизму и Антинаркотическая стратегия на среднесрочную перспективу. Рассмотрят участники саммита и ситуацию в Афганистане
.
Еще одна актуальная тема для стран-участниц ШОС – энергетика. Ожидается, что на саммите будет принята Стратегия развития энергетического сотрудничества до 2030 года. Ранее ее проект утвердили главы энергетических ведомств стран организации на совещании в Астане.
В документе определены ключевые направления сотрудничества в энергетической сфере государств-членов ШОС, такие как развитие транзитного потенциала энергетических ресурсов и возможность диверсификации экспортных маршрутов, формирование новой энергетической системы с выстраиванием баланса приоритетов развития отрасли, модернизация традиционных источников энергии.
Одной из ключевых задач стратегии является укрепление энергетической безопасности. Страны намерены создать механизмы управления рисками и предотвращения кризисных ситуаций в энергетическом секторе. Также стратегия должна стать основой для будущих инновационных проектов и совместных инициатив, развития энергетической инфраструктуры и трансформации существующих систем, диверсификации источников энергии.
В рамках саммита ШОС в Астане 4 июля впервые пройдет встреча в формате ШОС+, в которой примут участие лидеры Азербайджана, Турции, Катара, Монголии, ОАЭ, Туркмении и представители ряда международных организаций - генсек ООН, генсек ОДКБ
, исполнительный секретарь СНГ
, руководитель Евразийской экономической комиссии
, Исламской организации по продовольственной безопасности, Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА)
, Организации экономического сотрудничества, рассказал журналистам Ушаков. Тема предстоящей встречи - укрепление многостороннего диалога, в ее ходе будут рассмотрены вопросы сотрудничества ШОС с приглашенными странами по международной и региональной тематике.
По итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане председательство в организации перейдет к Китаю.