https://ria.ru/20240703/sammit-1956988453.html

Путин примет участие в работе саммита ШОС в Астане

Путин примет участие в работе саммита ШОС в Астане - РИА Новости, 03.07.2024

Путин примет участие в работе саммита ШОС в Астане

Президент России Владимир Путин 3 и 4 июля будет в Астане, он примет участие в работе саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T00:45

2024-07-03T00:45

2024-07-03T04:16

в мире

астана

россия

белоруссия

юрий ушаков

владимир путин

шос

саммит шос в астане – 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/03/1957002683_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_09da03f23a30ecf7278d70e931e74896.jpg

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 3 и 4 июля будет в Астане, он примет участие в работе саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Помимо участия в работе саммита, у российского лидера на полях мероприятия запланирован целый ряд важных двусторонних бесед с главами государств-участников объединения. Саммит ШОС пройдет в Астане 3-4 июля. В мероприятии ожидается участие глав государств и правительств России, Азербайджана, Белоруссии, Индии, Ирана, Казахстана, Катара, Киргизии, Китая, Монголии, ОАЭ, Пакистана, Таджикистана, Туркмении, Турции и Узбекистана. Также саммит посетит генеральный секретарь ШОС Чжан Мин и генсек ООН Антониу Гутерреш. Саммит пройдет под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию".Повестка саммита Вечером 3 июля для прибывших в Астану на саммит запланирован неформальный ужин, участие в нем примут как главы делегаций стран-членов ШОС, так и приглашенные в Астану представители Азербайджана, Катара, Монголии, ОАЭ, Турции, а также генсек ООН Антониу Гутерреш. Основная программа саммита запланирована на 4 июля. Участники заседания Совета глав государств-членов ШОС, которое пройдет в четверг, обменяются мнениями по актуальным вопросам повестки дня, обсудят сотрудничество в различных сферах, сообщал помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. Будут подведены итоги деятельности ШОС в 2023-2024 годах, рассмотрены вопросы дальнейшего укрепления организации, продвижение сотрудничества в сферах политики, безопасности, экономики, гуманитарных связей. Помимо выступлений лидеров, в ходе заседания будут заслушаны доклады руководителей постоянно действующих органов ШОС - генерального секретаря организации Чжан Мина и директора исполкома Региональной антитеррористической структуры ШОС Руслана Мирзаева. Расширение состава ШОС Как ожидается, на саммите будет объявлено о расширении числа стран-участниц ШОС. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил надежду, что республика именно на саммите в Астане станет полноценным членом ШОС. Позднее генеральный секретарь организации Чжан Мин отмечал, что после вступления Белоруссии в состав полноправных участников число государств-членов ШОС станет двузначным, а само расширение станет "историческим прорывом". Помощник президента по международным делам Юрий Ушаков отмечал, что заседание Совета глав государств в Астане планируется начать с официального присвоения Белоруссии статуса полноправного участника ШОС, таким образом, Лукашенко сможет принять участие в обсуждениях. Он также назвал факт присоединения Белоруссии к объединению весьма значимым политическим событием. Не исключено, что во время форума будет обсуждаться еще одна кандидатура на вступление в состав членов ШОС. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал, что еще одним "очевидным" кандидатом является Монголия. По словам Лаврова, эта страна органично вписывается в пространство ШОС и Москва будет стимулировать Улан-Батор к принятию такого решения. Диалог о безопасности Казахстан, председательствующий в ШОС, ожидает, что в рамках саммита будут приняты стратегически важные решения в сфере дальнейшего совершенствования организации. Будут определены основные направления взаимодействия на среднесрочную перспективу, выработаны инициативы по адекватному и своевременному реагированию на текущие вызовы и угрозы, рассказывал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Кроме того, участники саммита в Астане обратятся к мировому сообществу с призывом начать честный и открытый глобальный диалог. Это будет касаться и вопросов новой парадигмы безопасности. Россия в данной сфере выступает с идеей продвижения новой системы евразийской безопасности. Путин озвучил ее на встрече с руководством МИД РФ 14 июня. Он предложил проработать варианты с партнерами России и активизировать диалоговый процесс между различными многосторонними организациями, в том числе ШОС. Суть идеи заключается в том, что система евро-атлантической безопасности терпит крах, это требует от России и других заинтересованных государств проработать свои варианты обеспечения безопасности в Евразии. На континенте должен быть сформулирован контур равной и неделимой безопасности, взаимовыгодного, равноправного сотрудничества и развития, отмечал Путин. Пакет документов После заседания Совета глав государств состоится церемония подписания совместных документов - всего их должно быть 24. Главным станет итоговая Астанинская декларация Совета глав государств. В этом документе будут отражены консолидированные подходы стран-участниц ШОС к актуальным региональным и международным проблемам. Среди прочих будет подписано и решение об утверждении инициативы "О мировом единстве за справедливый мир и согласие", в котором лидеры подтвердят свою приверженность формированию справедливого многополярного порядка при центральной координирующей роли ООН. Кроме этого, участники саммита планируют одобрить предложения по комплексной модернизации деятельности ШОС применительно к реалиям сегодняшнего дня. Это делается с целью придать дополнительную динамику работе органов ШОС, реформировать механизмы обеспечения безопасности и проработать алгоритмы более тесного взаимодействия с партнёрами, отмечал в беседе с журналистами Ушаков. Главы государств также примут заявление о принципах добрососедства, доверия и партнерства, будут обновлены программа сотрудничества в противодействии терроризму, сепаратизму и экстремизму и Антинаркотическая стратегия на среднесрочную перспективу. Рассмотрят участники саммита и ситуацию в Афганистане. Еще одна актуальная тема для стран-участниц ШОС – энергетика. Ожидается, что на саммите будет принята Стратегия развития энергетического сотрудничества до 2030 года. Ранее ее проект утвердили главы энергетических ведомств стран организации на совещании в Астане. В документе определены ключевые направления сотрудничества в энергетической сфере государств-членов ШОС, такие как развитие транзитного потенциала энергетических ресурсов и возможность диверсификации экспортных маршрутов, формирование новой энергетической системы с выстраиванием баланса приоритетов развития отрасли, модернизация традиционных источников энергии. Одной из ключевых задач стратегии является укрепление энергетической безопасности. Страны намерены создать механизмы управления рисками и предотвращения кризисных ситуаций в энергетическом секторе. Также стратегия должна стать основой для будущих инновационных проектов и совместных инициатив, развития энергетической инфраструктуры и трансформации существующих систем, диверсификации источников энергии. Новый формат В рамках саммита ШОС в Астане 4 июля впервые пройдет встреча в формате ШОС+, в которой примут участие лидеры Азербайджана, Турции, Катара, Монголии, ОАЭ, Туркмении и представители ряда международных организаций - генсек ООН, генсек ОДКБ, исполнительный секретарь СНГ, руководитель Евразийской экономической комиссии, Исламской организации по продовольственной безопасности, Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), Организации экономического сотрудничества, рассказал журналистам Ушаков. Тема предстоящей встречи - укрепление многостороннего диалога, в ее ходе будут рассмотрены вопросы сотрудничества ШОС с приглашенными странами по международной и региональной тематике. По итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане председательство в организации перейдет к Китаю.

https://ria.ru/20240702/shos-1956781904.html

https://ria.ru/20240702/delegatsiya-1956925851.html

https://ria.ru/20240618/asean-1953563150.html

https://ria.ru/20240605/putin-1950825840.html

https://ria.ru/20240604/shos-1950370562.html

https://ria.ru/20240527/uzbekistan-1948655585.html

https://ria.ru/20240628/lukashenko-1956069863.html

астана

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, астана, россия, белоруссия, юрий ушаков, владимир путин, шос, саммит шос в астане – 2024