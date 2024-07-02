Ушаков рассказал, что обсудят на саммите ШОС в Астане
Ушаков: участники саммита ШОС 3-4 июля обсудят сотрудничество в различных сферах
Флаги стран-участниц ШОС. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Участники саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане обменяются мнениями по актуальным вопросам повестки дня, обсудят сотрудничество в различных сферах и комплексную модернизацию деятельности ШОС в соответствии с реалиями сегодняшнего дня, сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.
Саммит ШОС состоится 3-4 июля в Астане. Мероприятие пройдет под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию".
"Будут подведены итоги деятельности ШОС в 2023-2024 годах, рассмотрены вопросы дальнейшего укрепления организации, продвижение сотрудничества в сферах политики, безопасности, экономики, гуманитарных связей и так далее. Конечно, главы государств, как всегда делается, обменяются мнениями об актуальных вопросах международной и региональной повестки дня", - рассказал Ушаков.
Также, по его словам, участники заседания в Астане планируют одобрить предложения по комплексной модернизации деятельности ШОС применительно к сегодняшним реалиям.
Помимо выступлений лидеров, в ходе заседания будут заслушан доклады руководителей постоянно действующих органов ШОС - это генерального секретаря организации Чжан Мина и директора исполкома Региональной антитеррористической структуры ШОС Руслана Мирзаева.
Как сообщил Ушаков, вечером 3 июля для участников саммита запланирован неформальный ужин, участие в нём примут как главы делегаций стран - членов ШОС, так и приглашённые в Астану представители Азербайджана, Катара, Монголии, ОАЭ, Турции, а также Генсек ООН Антониу Гутерриш. Основная программа саммита ШОС запланирована на 4 июля. После заседания состоится церемония подписания совместных документов.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. В июле 2023 года на саммите ШОС в Нью-Дели Иран стал полноправным членом организации. Там же Белоруссия подписала меморандум об обязательствах в целях получения статуса государства-члена организации. Как ожидается, Белоруссия станет полноправным членом ШОС на саммите в июле нынешнего года.