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Ушаков рассказал, что обсудят на саммите ШОС в Астане - РИА Новости, 02.07.2024
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17:10 02.07.2024 (обновлено: 17:46 02.07.2024)
https://ria.ru/20240702/shos-1956921332.html
Ушаков рассказал, что обсудят на саммите ШОС в Астане
Ушаков рассказал, что обсудят на саммите ШОС в Астане - РИА Новости, 02.07.2024
Ушаков рассказал, что обсудят на саммите ШОС в Астане
Участники саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане обменяются мнениями по актуальным вопросам повестки дня, обсудят сотрудничество в... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T17:10
2024-07-02T17:46
в мире
астана
белоруссия
азербайджан
юрий ушаков
чжан мин
антониу гутерриш
шос
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Участники саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане обменяются мнениями по актуальным вопросам повестки дня, обсудят сотрудничество в различных сферах и комплексную модернизацию деятельности ШОС в соответствии с реалиями сегодняшнего дня, сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. Саммит ШОС состоится 3-4 июля в Астане. Мероприятие пройдет под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию". "Будут подведены итоги деятельности ШОС в 2023-2024 годах, рассмотрены вопросы дальнейшего укрепления организации, продвижение сотрудничества в сферах политики, безопасности, экономики, гуманитарных связей и так далее. Конечно, главы государств, как всегда делается, обменяются мнениями об актуальных вопросах международной и региональной повестки дня", - рассказал Ушаков. Также, по его словам, участники заседания в Астане планируют одобрить предложения по комплексной модернизации деятельности ШОС применительно к сегодняшним реалиям. Помимо выступлений лидеров, в ходе заседания будут заслушан доклады руководителей постоянно действующих органов ШОС - это генерального секретаря организации Чжан Мина и директора исполкома Региональной антитеррористической структуры ШОС Руслана Мирзаева. Как сообщил Ушаков, вечером 3 июля для участников саммита запланирован неформальный ужин, участие в нём примут как главы делегаций стран - членов ШОС, так и приглашённые в Астану представители Азербайджана, Катара, Монголии, ОАЭ, Турции, а также Генсек ООН Антониу Гутерриш. Основная программа саммита ШОС запланирована на 4 июля. После заседания состоится церемония подписания совместных документов. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. В июле 2023 года на саммите ШОС в Нью-Дели Иран стал полноправным членом организации. Там же Белоруссия подписала меморандум об обязательствах в целях получения статуса государства-члена организации. Как ожидается, Белоруссия станет полноправным членом ШОС на саммите в июле нынешнего года.
https://ria.ru/20240702/shos-1956920612.html
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в мире, астана, белоруссия, азербайджан, юрий ушаков, чжан мин, антониу гутерриш, шос, оон, саммит шос в астане – 2024
В мире, Астана, Белоруссия, Азербайджан, Юрий Ушаков, Чжан Мин, Антониу Гутерриш, ШОС, ООН, Саммит ШОС в Астане – 2024
Ушаков рассказал, что обсудят на саммите ШОС в Астане

Ушаков: участники саммита ШОС 3-4 июля обсудят сотрудничество в различных сферах

© sh.eastday.comФлаги стран-участниц ШОС
Флаги стран-участниц ШОС
© sh.eastday.com
Флаги стран-участниц ШОС. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Участники саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане обменяются мнениями по актуальным вопросам повестки дня, обсудят сотрудничество в различных сферах и комплексную модернизацию деятельности ШОС в соответствии с реалиями сегодняшнего дня, сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.
Саммит ШОС состоится 3-4 июля в Астане. Мероприятие пройдет под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию".
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Участники саммита ШОС подпишут 24 совместных документа
Вчера, 17:08
"Будут подведены итоги деятельности ШОС в 2023-2024 годах, рассмотрены вопросы дальнейшего укрепления организации, продвижение сотрудничества в сферах политики, безопасности, экономики, гуманитарных связей и так далее. Конечно, главы государств, как всегда делается, обменяются мнениями об актуальных вопросах международной и региональной повестки дня", - рассказал Ушаков.
Также, по его словам, участники заседания в Астане планируют одобрить предложения по комплексной модернизации деятельности ШОС применительно к сегодняшним реалиям.
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Помимо выступлений лидеров, в ходе заседания будут заслушан доклады руководителей постоянно действующих органов ШОС - это генерального секретаря организации Чжан Мина и директора исполкома Региональной антитеррористической структуры ШОС Руслана Мирзаева.
Как сообщил Ушаков, вечером 3 июля для участников саммита запланирован неформальный ужин, участие в нём примут как главы делегаций стран - членов ШОС, так и приглашённые в Астану представители Азербайджана, Катара, Монголии, ОАЭ, Турции, а также Генсек ООН Антониу Гутерриш. Основная программа саммита ШОС запланирована на 4 июля. После заседания состоится церемония подписания совместных документов.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. В июле 2023 года на саммите ШОС в Нью-Дели Иран стал полноправным членом организации. Там же Белоруссия подписала меморандум об обязательствах в целях получения статуса государства-члена организации. Как ожидается, Белоруссия станет полноправным членом ШОС на саммите в июле нынешнего года.
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В миреАстанаБелоруссияАзербайджанЮрий УшаковЧжан МинАнтониу ГутерришШОСООНСаммит ШОС в Астане – 2024
 
 
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