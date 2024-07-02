https://ria.ru/20240702/shos-1956921332.html

Ушаков рассказал, что обсудят на саммите ШОС в Астане

Ушаков рассказал, что обсудят на саммите ШОС в Астане - РИА Новости, 02.07.2024

Ушаков рассказал, что обсудят на саммите ШОС в Астане

Участники саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане обменяются мнениями по актуальным вопросам повестки дня, обсудят сотрудничество в... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T17:10

2024-07-02T17:10

2024-07-02T17:46

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Участники саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане обменяются мнениями по актуальным вопросам повестки дня, обсудят сотрудничество в различных сферах и комплексную модернизацию деятельности ШОС в соответствии с реалиями сегодняшнего дня, сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. Саммит ШОС состоится 3-4 июля в Астане. Мероприятие пройдет под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию". "Будут подведены итоги деятельности ШОС в 2023-2024 годах, рассмотрены вопросы дальнейшего укрепления организации, продвижение сотрудничества в сферах политики, безопасности, экономики, гуманитарных связей и так далее. Конечно, главы государств, как всегда делается, обменяются мнениями об актуальных вопросах международной и региональной повестки дня", - рассказал Ушаков. Также, по его словам, участники заседания в Астане планируют одобрить предложения по комплексной модернизации деятельности ШОС применительно к сегодняшним реалиям. Помимо выступлений лидеров, в ходе заседания будут заслушан доклады руководителей постоянно действующих органов ШОС - это генерального секретаря организации Чжан Мина и директора исполкома Региональной антитеррористической структуры ШОС Руслана Мирзаева. Как сообщил Ушаков, вечером 3 июля для участников саммита запланирован неформальный ужин, участие в нём примут как главы делегаций стран - членов ШОС, так и приглашённые в Астану представители Азербайджана, Катара, Монголии, ОАЭ, Турции, а также Генсек ООН Антониу Гутерриш. Основная программа саммита ШОС запланирована на 4 июля. После заседания состоится церемония подписания совместных документов. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. В июле 2023 года на саммите ШОС в Нью-Дели Иран стал полноправным членом организации. Там же Белоруссия подписала меморандум об обязательствах в целях получения статуса государства-члена организации. Как ожидается, Белоруссия станет полноправным членом ШОС на саммите в июле нынешнего года.

https://ria.ru/20240702/shos-1956920612.html

https://ria.ru/20240702/putin-1956920468.html

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