https://ria.ru/20240702/shos-1956920887.html

Ушаков назвал ШОС одной из основных опор нового миропорядка

Ушаков назвал ШОС одной из основных опор нового миропорядка - РИА Новости, 02.07.2024

Ушаков назвал ШОС одной из основных опор нового миропорядка

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) сегодня является одной из основных опор нового миропорядка, заявил журналистам помощник президента по международным... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T17:09

2024-07-02T17:09

2024-07-02T17:45

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саммит шос в астане – 2024

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) сегодня является одной из основных опор нового миропорядка, заявил журналистам помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. Саммит ШОС состоится 3-4 июля в Астане. Мероприятие пройдет под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию". "Что касается ШОС, мы придаём большое значение партнерскому взаимодействию в рамках этой организации. Мы считаем, что ШОС, как и второе крупное объединение - БРИКС, это основные опоры нового миропорядка, локомотив в контексте утверждения подлинной многосторонности в мировых делах", - сказал Ушаков.Он подчеркнул, что ШОС - это авторитетная межгосударственная организация, взаимодействие в которой строится на равноправии, взаимном уважении интересов друг друга, бережном отношении к национальным и культурным ценностям. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. В июле 2023 года на саммите ШОС в Нью-Дели Иран стал полноправным членом организации. Там же Белоруссия подписала меморандум об обязательствах в целях получения статуса государства-члена организации. Как ожидается, Белоруссия станет полноправным членом ШОС на саммите в июле нынешнего года.

https://ria.ru/20240618/asean-1953563150.html

https://ria.ru/20231026/shos-1905294007.html

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в мире, белоруссия, иран, астана, юрий ушаков, шос, брикс, саммит шос в астане – 2024