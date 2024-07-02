Ушаков назвал ШОС одной из основных опор нового миропорядка
Помощник президента Ушаков назвал ШОС одной из основных опор нового миропорядка
© Sputnik / Болат Шайхинов | Перейти в медиабанкФлаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС
© Sputnik / Болат Шайхинов
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) сегодня является одной из основных опор нового миропорядка, заявил журналистам помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.
Саммит ШОС состоится 3-4 июля в Астане. Мероприятие пройдет под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию".
"Что касается ШОС, мы придаём большое значение партнерскому взаимодействию в рамках этой организации. Мы считаем, что ШОС, как и второе крупное объединение - БРИКС, это основные опоры нового миропорядка, локомотив в контексте утверждения подлинной многосторонности в мировых делах", - сказал Ушаков.
Он подчеркнул, что ШОС - это авторитетная межгосударственная организация, взаимодействие в которой строится на равноправии, взаимном уважении интересов друг друга, бережном отношении к национальным и культурным ценностям.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. В июле 2023 года на саммите ШОС в Нью-Дели Иран стал полноправным членом организации. Там же Белоруссия подписала меморандум об обязательствах в целях получения статуса государства-члена организации. Как ожидается, Белоруссия станет полноправным членом ШОС на саммите в июле нынешнего года.
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