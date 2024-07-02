https://ria.ru/20240702/shos-1956781904.html

Саммит ШОС сплотит страны и укрепит сотрудничество, уверен Си Цзиньпин

Саммит ШОС сплотит страны и укрепит сотрудничество, уверен Си Цзиньпин - РИА Новости, 02.07.2024

Саммит ШОС сплотит страны и укрепит сотрудничество, уверен Си Цзиньпин

Председатель КНР Си Цзиньпин уверен, что при совместных усилиях Астанинский саммит завершится на мажорной ноте, сплотит большую ШОСовскую семью и откроет новую... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T07:52

2024-07-02T07:52

2024-07-02T07:52

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китай

казахстан

белоруссия

си цзиньпин

касым-жомарт токаев

шос

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АЛМА-АТА, 2 июл – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин уверен, что при совместных усилиях Астанинский саммит завершится на мажорной ноте, сплотит большую ШОСовскую семью и откроет новую страницу сотрудничества, об этом лидер Китая написал в своей статье в преддверии визита в Казахстан для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), ее опубликовало агентство "Казинформ". "В рамках своего председательства казахстанская сторона проделала огромную плодотворную работу, что помогло повысить авторитет нашей Организации. Китайская сторона это высоко ценит. Уверен, что при совместных усилиях Астанинский саммит завершится на мажорной ноте, сплотит большую ШОСовскую семью и откроет новую страницу сотрудничества", - написал в авторской статье председателя КНР. Ранее во вторник МИД КНР сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин отправился с государственными визитами в Таджикистан и Казахстан, а также для участия в 24-м заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Саммит ШОС состоится 3-4 июля в Астане. Ранее лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что предстоящее мероприятие пройдет под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию". ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. В июле 2023 года на саммите ШОС в Нью-Дели Иран стал полноправным членом организации. Там же Белоруссия подписала меморандум об обязательствах в целях получения статуса государства-члена организации. Как ожидается, Белоруссия станет полноправным членом ШОС на саммите в июле нынешнего года.

https://ria.ru/20240701/peskov-1956591934.html

https://ria.ru/20240520/knr-1947250689.html

китай

казахстан

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в мире, китай, казахстан, белоруссия, си цзиньпин, касым-жомарт токаев, шос