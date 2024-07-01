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Число погибших в результате терактов в Дагестане 23 июня возросло - РИА Новости, 01.07.2024
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15:21 01.07.2024 (обновлено: 16:12 01.07.2024)
https://ria.ru/20240701/terakty-1956646288.html
Число погибших в результате терактов в Дагестане 23 июня возросло
Число погибших в результате терактов в Дагестане 23 июня возросло - РИА Новости, 01.07.2024
Число погибших в результате терактов в Дагестане 23 июня возросло
От действий террористов в Дагестане 23 июня погибли 22 человека, сообщил глава республики Сергей Меликов на встрече с представителями институтов гражданского... РИА Новости, 01.07.2024
2024-07-01T15:21
2024-07-01T16:12
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
республика дагестан
происшествия
дербент
махачкала
сергокалинский район
сергей меликов
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. От действий террористов в Дагестане 23 июня погибли 22 человека, сообщил глава республики Сергей Меликов на встрече с представителями институтов гражданского общества."В результате совершенных терактов погибли 22 человека: 21 непосредственно в ходе террористических атак, и один сотрудник полиции скончался на другой день от тяжелых ранений", — сказал руководитель региона.Он уточнил, что жертвами террористов стали 17 полицейских и пять гражданских лиц.Ранее сообщалось о 21 погибшем, более 40 человек пострадали.В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. Силовики уничтожили пятерых боевиков, их личности установили. По данным источника РИА Новости в силовых структурах, один из ликвидированных бандитов — 31-летний сын бывшего главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова.Самого Омарова арестовали на десять суток по статье о мелком хулиганстве. Против него могут открыть уголовное дело о пособничестве терроризму, сообщали РИА Новости два источника, знакомые с ситуацией.Среди погибших — православный священник, протоиерей Николай Котельников, охранники храма и синагоги.
https://ria.ru/20240625/nagrady-1955451496.html
https://ria.ru/20240627/dagestan-1955960277.html
дербент
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вооруженные нападения в дербенте и махачкале, республика дагестан, происшествия, дербент, махачкала, сергокалинский район, сергей меликов
Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале, Республика Дагестан, Происшествия, Дербент, Махачкала, Сергокалинский район, Сергей Меликов
Число погибших в результате терактов в Дагестане 23 июня возросло

Меликов: при терактах в Дагестане 23 июня погибли 22 человека, 40 пострадали

© СК РФКадр видео СК России с места терактов в Дербенте и Махачкале
Кадр видео СК России с места терактов в Дербенте и Махачкале
© СК РФ
Кадр видео СК России с места терактов в Дербенте и Махачкале
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. От действий террористов в Дагестане 23 июня погибли 22 человека, сообщил глава республики Сергей Меликов на встрече с представителями институтов гражданского общества.
"В результате совершенных терактов погибли 22 человека: 21 непосредственно в ходе террористических атак, и один сотрудник полиции скончался на другой день от тяжелых ранений", — сказал руководитель региона.
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Он уточнил, что жертвами террористов стали 17 полицейских и пять гражданских лиц.
Ранее сообщалось о 21 погибшем, более 40 человек пострадали.
В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. Силовики уничтожили пятерых боевиков, их личности установили. По данным источника РИА Новости в силовых структурах, один из ликвидированных бандитов — 31-летний сын бывшего главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова.
Самого Омарова арестовали на десять суток по статье о мелком хулиганстве. Против него могут открыть уголовное дело о пособничестве терроризму, сообщали РИА Новости два источника, знакомые с ситуацией.
Среди погибших — православный священник, протоиерей Николай Котельников, охранники храма и синагоги.
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Вооруженные нападения в Дербенте и МахачкалеРеспублика ДагестанПроисшествияДербентМахачкалаСергокалинский районСергей Меликов
 
 
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