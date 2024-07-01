https://ria.ru/20240701/terakty-1956646288.html

Число погибших в результате терактов в Дагестане 23 июня возросло

Число погибших в результате терактов в Дагестане 23 июня возросло - РИА Новости, 01.07.2024

Число погибших в результате терактов в Дагестане 23 июня возросло

От действий террористов в Дагестане 23 июня погибли 22 человека, сообщил глава республики Сергей Меликов на встрече с представителями институтов гражданского... РИА Новости, 01.07.2024

2024-07-01T15:21

2024-07-01T15:21

2024-07-01T16:12

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

республика дагестан

происшествия

дербент

махачкала

сергокалинский район

сергей меликов

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. От действий террористов в Дагестане 23 июня погибли 22 человека, сообщил глава республики Сергей Меликов на встрече с представителями институтов гражданского общества."В результате совершенных терактов погибли 22 человека: 21 непосредственно в ходе террористических атак, и один сотрудник полиции скончался на другой день от тяжелых ранений", — сказал руководитель региона.Он уточнил, что жертвами террористов стали 17 полицейских и пять гражданских лиц.Ранее сообщалось о 21 погибшем, более 40 человек пострадали.В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. Силовики уничтожили пятерых боевиков, их личности установили. По данным источника РИА Новости в силовых структурах, один из ликвидированных бандитов — 31-летний сын бывшего главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова.Самого Омарова арестовали на десять суток по статье о мелком хулиганстве. Против него могут открыть уголовное дело о пособничестве терроризму, сообщали РИА Новости два источника, знакомые с ситуацией.Среди погибших — православный священник, протоиерей Николай Котельников, охранники храма и синагоги.

https://ria.ru/20240625/nagrady-1955451496.html

https://ria.ru/20240627/dagestan-1955960277.html

дербент

махачкала

сергокалинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

вооруженные нападения в дербенте и махачкале, республика дагестан, происшествия, дербент, махачкала, сергокалинский район, сергей меликов