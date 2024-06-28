https://ria.ru/20240628/ursula_fon_der_lyayen-1954609655.html

Биография Урсулы фон дер Ляйен

Биография Урсулы фон дер Ляйен - РИА Новости, 28.06.2024

Биография Урсулы фон дер Ляйен

Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что Евросовет предложил Урсулу фон дер Ляйен в качестве кандидата на пост председателя Еврокомиссии. РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T05:20

2024-06-28T05:20

2024-06-28T05:20

справки

урсула фон дер ляйен

брюссель

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Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что Евросовет предложил Урсулу фон дер Ляйен в качестве кандидата на пост председателя Еврокомиссии.Немецкий и европейский политик Урсула фон дер Ляйен (полное имя – Урсула Гертруда фон дер Ляйен, Ursula Gertrud von der Leyen) родилась 8 октября 1958 года в Икселе (район Брюсселя, Бельгия). Ее отец Эрнст Альбрехт был премьер-министром земли Нижняя Саксония (Германия).В период 1976-1980 годов изучала экономику в университетах Геттингена и Мюнстера в Германии, а также в Лондонской школе экономики, но не завершила обучение. В 1987 году окончила Медицинскую школу Ганновера (Medizinische Hochschule Hannover, МНН, Германия). Доктор медицинских наук (1991). Магистр общественного здравоохранения (2001).В 1988-1992 годах работала ассистентом врача в гинекологической клинике MHH.В 1992-1996 годах проживала в США, пока ее супруг Хайко фон дер Ляйен преподавал в Стэнфордском университете (штат Калифорния). После возвращения в Германию с 1998 по 2002 годы была преподавателем кафедры эпидемиологии, социальной медицины и исследований системы здравоохранения MHH.Член партии "Христианско-демократический союз Германии" (ХДС) с 1990 года.С 1996 года стала активно участвовать в политической жизни Нижней Саксонии.В 1996-1997 годах – член Экспертного комитета по социальной политике ХДС Нижней Саксонии. В 1999 году – член рабочего комитета врачей ХДС Нижней Саксонии.В 2001-2004 годах была членом, а затем председателем группы ХДС в городском совете Зенде, Нижняя Саксония. Член Ганноверской региональной ассамблеи.В 2003-2005 годах – член парламентской группы ХДС в ландтаге (местный парламент) Нижней Саксонии, министр социальных дел, женщин, семьи и здравоохранения Нижней Саксонии.В 2004 году стала членом руководящего комитета ХДС.В период 2005-2009 годов – федеральный министр по делам семьи, пожилых граждан, женщин и молодежи в первом кабинете канцлера Германии Ангелы Меркель. В 2009-2013 годах занимала должность министра труда и социальных дел Германии.В 2009-2019 годах была членом бундестага (немецкий парламент).15 ноября 2010 года была избрана заместителем председателя партии ХДС. Занимала эту должность до 2019 года.В 2013-2019 годах занимала пост министра обороны Германии. Стала первой женщиной в этой должности. Занималась вопросами реформирования бундесвера (федеральные вооруженные Германии), выступала за более значимую роль Германии в обороне Европы и увеличение военного бюджета страны. 2 июля 2019 года на саммите ЕС кандидатура Урсулы фон дер Ляйен была предложена на пост главы Еврокомиссии. 16 июля 2019 года Европарламент назначил фон дер Ляйен новым председателем Еврокомиссии сроком на пять лет. Стала первой женщиной на этом посту. 1 декабря 2019 года вступила в должность.На период ее председательства пришлось введение беспрецедентного количества санкций против России, а также начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС. Убежденный евроатлантист и сторонник глубокой европейской интеграции.Известна критическими высказываниями в адрес России и выступает активным сторонником существующего санкционного режима между Россией и ЕС. В апреле 2024 года Урсула фон дер Ляйен в ходе выступления в Европейском парламенте заявила, что победа России на Украине изменит ход истории Европы.В 2023 году сотрудник бельгийской фирмы Фредерик Бальдан обратился в суд Льежа (Бельгия) с обвинениями в адрес фон дер Ляйен в "узурпации полномочий", "уничтожении государственных документов", "незаконных действиях, обогащении и коррупции". Его поддержали несколько частных лиц и организаций, а также правительства Венгрии и Польши (кабинет министров Матеуша Моравецкого). Она подозревается в сговоре с гендиректором компании Pfizer Альбертом Бурлой при заключении контракта на закупку вакцин от коронавируса в 2021 году. В настоящее время делом против нее занимается прокуратура ЕС. Урсула фон дер Ляйен дистанцировалась от скандала, заявив, что ждет результатов расследования.В 2022 и 2023 годах Урсула фон дер Ляйен стала самой влиятельной женщиной мира по версии журнала Forbes. Командор Национального ордена Мали (2016), Кавалер Большого креста ордена "За заслуги перед Литвой" (2017). С 1986 года замужем за врачом Хайко фон дер Ляйен. В браке родились семеро детей. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, урсула фон дер ляйен, брюссель