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Колокольцев отметил необходимость сохранения стабильности в СНГ - РИА Новости, 28.06.2024
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10:20 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/mchs-1956036875.html
Колокольцев отметил необходимость сохранения стабильности в СНГ
Колокольцев отметил необходимость сохранения стабильности в СНГ - РИА Новости, 28.06.2024
Колокольцев отметил необходимость сохранения стабильности в СНГ
Глава МВД России Владимир Колокольцев в ходе рабочей поездки в Нью-Йорк встретился с министром внутренних дел Казахстана Ержаном Саденовым, где отметил... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T10:20
2024-06-28T10:20
россия
казахстан
владимир колокольцев
снг
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Глава МВД России Владимир Колокольцев в ходе рабочей поездки в Нью-Йорк встретился с министром внутренних дел Казахстана Ержаном Саденовым, где отметил необходимость сохранения в СНГ стабильности в условиях изменения миропорядка, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. &quot;Владимир Колокольцев акцентировал внимание на необходимости сохранения стабильности на пространстве СНГ в условиях переформатирования существующего миропорядка. В этом немалую роль играет конструктивный и многоплановый характер сложившегося между МВД России и МВД Казахстана сотрудничества в правоохранительной сфере&quot;, - приводятся слова ее на сайте &quot;МВД Медиа&quot;.Колокольцев добавил, что саммит руководителей полицейских ведомств государств – членов ООН остается одной из немногих курируемых США многосторонних площадок, на которой присутствие России сохраняется. Он подчеркнул, что это происходит, несмотря на продолжающиеся попытки ряда западных государств исключить РФ из Интерпола в обход всех ее уставных документов. Российский министр также проинформировал казахстанского коллегу о примерах поощряемой странами Запада террористической деятельности – ракетном обстреле мирных жителей Крыма и нападении боевиков в Дагестане. Кроме того, Колокольцев затронул одно из направлений взаимодействия с республикой – дальнейшее содействие казахстанским партнерам в области подготовки кадров. "В настоящее время в образовательных организациях МВД России обучение по программам высшего образования проходят 64 сотрудника МВД Казахстана. Подготовку на курсах повышения квалификации в 2023 году прошли 399 казахстанских специалистов", - сказал он. В заключение Колокольцев и Саденов отметили результативность межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью и намерение поддерживать данный формат взаимодействия. Министры положительно оценили результаты первого этапа межгосударственной оперативно-профилактической операции "Розыск" и выразили уверенность, что второй этап этой операции, запланированный на октябрь, будет не менее эффективным. В среду Колокольцев прибыл в Нью-Йорк для участия в заседаниях по линии ООН. На встрече с замгенсека альянса Жан-Пьером Лакруа в штаб-квартире российский министр затронул тему юридически необоснованного решения Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег о приостановке членства России в этой организации. Помимо этого, Колокольцев и Лакруа обсудили актуальные вопросы деятельности полицейских в миротворческих миссиях организации.
https://ria.ru/20240628/kolokoltsev-1955974611.html
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россия, казахстан, владимир колокольцев, снг, оон
Россия, Казахстан, Владимир Колокольцев, СНГ, ООН
Колокольцев отметил необходимость сохранения стабильности в СНГ

Глава МВД Колокольцев отметил необходимость сохранения стабильности в СНГ

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМинистр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Глава МВД России Владимир Колокольцев в ходе рабочей поездки в Нью-Йорк встретился с министром внутренних дел Казахстана Ержаном Саденовым, где отметил необходимость сохранения в СНГ стабильности в условиях изменения миропорядка, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
«

"Владимир Колокольцев акцентировал внимание на необходимости сохранения стабильности на пространстве СНГ в условиях переформатирования существующего миропорядка. В этом немалую роль играет конструктивный и многоплановый характер сложившегося между МВД России и МВД Казахстана сотрудничества в правоохранительной сфере", - приводятся слова ее на сайте "МВД Медиа".

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Колокольцев добавил, что саммит руководителей полицейских ведомств государств – членов ООН остается одной из немногих курируемых США многосторонних площадок, на которой присутствие России сохраняется. Он подчеркнул, что это происходит, несмотря на продолжающиеся попытки ряда западных государств исключить РФ из Интерпола в обход всех ее уставных документов.
Российский министр также проинформировал казахстанского коллегу о примерах поощряемой странами Запада террористической деятельности – ракетном обстреле мирных жителей Крыма и нападении боевиков в Дагестане.
Кроме того, Колокольцев затронул одно из направлений взаимодействия с республикой – дальнейшее содействие казахстанским партнерам в области подготовки кадров.
«
"В настоящее время в образовательных организациях МВД России обучение по программам высшего образования проходят 64 сотрудника МВД Казахстана. Подготовку на курсах повышения квалификации в 2023 году прошли 399 казахстанских специалистов", - сказал он.
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В заключение Колокольцев и Саденов отметили результативность межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью и намерение поддерживать данный формат взаимодействия. Министры положительно оценили результаты первого этапа межгосударственной оперативно-профилактической операции "Розыск" и выразили уверенность, что второй этап этой операции, запланированный на октябрь, будет не менее эффективным.
В среду Колокольцев прибыл в Нью-Йорк для участия в заседаниях по линии ООН. На встрече с замгенсека альянса Жан-Пьером Лакруа в штаб-квартире российский министр затронул тему юридически необоснованного решения Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег о приостановке членства России в этой организации. Помимо этого, Колокольцев и Лакруа обсудили актуальные вопросы деятельности полицейских в миротворческих миссиях организации.
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РоссияКазахстанВладимир КолокольцевСНГООН
 
 
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