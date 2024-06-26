Выставку "Россия" посетили 17 миллионов человек

Выставку-форум "Россия" посетили 17 миллионов человек
На выставке "Россия" прошел финал вокального конкурса "Студвесна.Голос".
На выставке "Россия" прошел финал вокального конкурса "Студвесна.Голос".
В конкурсе приняли участие около 150 школьников и студентов города.
В конкурсе приняли участие около 150 школьников и студентов города.
В финале участники исполнили отрывки из лучших композиций своего репертуара.
В финале участники исполнили отрывки из лучших композиций своего репертуара.
В гала-концерте "Чтобы помнили" приняли участие финалисты Межрегионального конкурса авторов и исполнителей военной и патриотической песни "Донбасс. Песни с передовой".
В гала-концерте "Чтобы помнили" приняли участие финалисты Межрегионального конкурса авторов и исполнителей военной и патриотической песни "Донбасс. Песни с передовой".
Представители науки, образовательных организаций и винодельческой промышленности вместе с посетителями обсудили перспективы развития виноделия в России.
Представители науки, образовательных организаций и винодельческой промышленности вместе с посетителями обсудили перспективы развития виноделия в России.
На борцовском ковре прошла открытая тренировка по смешанным боевым единоборствам (ММА) с участием Владимира Минеева и Магомеда Исмаилова.
На борцовском ковре прошла открытая тренировка по смешанным боевым единоборствам (ММА) с участием Владимира Минеева и Магомеда Исмаилова.
На ВДНХ прошел социальный форум с Юлией Барановской, в рамках которого были раскрыты истории участников соцпроектов "Женщины Донбасса" и "Люди Донбасса".
На ВДНХ прошел социальный форум с Юлией Барановской, в рамках которого были раскрыты истории участников соцпроектов "Женщины Донбасса" и "Люди Донбасса".
Зрители увидели спектакль "Судьба человека. Первая весна".
Зрители увидели спектакль "Судьба человека. Первая весна".
В День памяти и скорби, 22 июня, на выставке "Россия" прошли тематические акции, концерты, спектакли и другие патриотические мероприятия.
В День памяти и скорби, 22 июня, на выставке "Россия" прошли тематические акции, концерты, спектакли и другие патриотические мероприятия.
Дальневосточный академический симфонический оркестр исполнил композицию "Реквием. Вечная слава героям" по одноименной поэме Роберта Рождественского на музыку Кузьмы Бодрова.
Дальневосточный академический симфонический оркестр исполнил композицию "Реквием. Вечная слава героям" по одноименной поэме Роберта Рождественского на музыку Кузьмы Бодрова.
На выставке "Россия" также прошла акция в поддержку жителей Севастополя.
На выставке "Россия" также прошла акция в поддержку жителей Севастополя.
На выставке "Россия" прошел финал вокального конкурса "Студвесна.Голос".
В конкурсе приняли участие около 150 школьников и студентов города.
В финале участники исполнили отрывки из лучших композиций своего репертуара.
В гала-концерте "Чтобы помнили" приняли участие финалисты Межрегионального конкурса авторов и исполнителей военной и патриотической песни "Донбасс. Песни с передовой".
Представители науки, образовательных организаций и винодельческой промышленности вместе с посетителями обсудили перспективы развития виноделия в России.
На борцовском ковре прошла открытая тренировка по смешанным боевым единоборствам (ММА) с участием Владимира Минеева и Магомеда Исмаилова.
На ВДНХ прошел социальный форум с Юлией Барановской, в рамках которого были раскрыты истории участников соцпроектов "Женщины Донбасса" и "Люди Донбасса".
Зрители увидели спектакль "Судьба человека. Первая весна".
В День памяти и скорби, 22 июня, на выставке "Россия" прошли тематические акции, концерты, спектакли и другие патриотические мероприятия.
Дальневосточный академический симфонический оркестр исполнил композицию "Реквием. Вечная слава героям" по одноименной поэме Роберта Рождественского на музыку Кузьмы Бодрова.
На выставке "Россия" также прошла акция в поддержку жителей Севастополя.
Мордовский национальный праздник "Шумбрат" отметили концертом на ВДНХ.
Мордовский национальный праздник "Шумбрат" отметили концертом на ВДНХ.
Гости увидели показ коллекций национальных костюмов этно-арт-театра "Варма".
Гости увидели показ коллекций национальных костюмов этно-арт-театра "Варма".
Посетители смогли принять участие в мастер-классах по резьбе по дереву, вышивке, бисероплетению и другим ремеслам.
Посетители смогли принять участие в мастер-классах по резьбе по дереву, вышивке, бисероплетению и другим ремеслам.
Пленарная сессия Форума БРИКС по урбанизации "Формирование устойчивых стратегий развития городской среды" прошла в павильоне № 75.
Пленарная сессия Форума БРИКС по урбанизации "Формирование устойчивых стратегий развития городской среды" прошла в павильоне № 75.
На выставке "Россия" состоялся музыкальный турнир "От русских корней до наших дней".
На выставке "Россия" состоялся музыкальный турнир "От русских корней до наших дней".
В зоне культурных проектов прошла презентация лучших инициатив в рамках Центрального макрорегиона.
В зоне культурных проектов прошла презентация лучших инициатив в рамках Центрального макрорегиона.
В рамках празднования двухлетия благотворительного фонда Народного фронта "Все для Победы" состоялась торжественная церемония.
В рамках празднования двухлетия благотворительного фонда Народного фронта "Все для Победы" состоялась торжественная церемония.
Награждение участников проекта "Все для Победы!"
Награждение участников проекта "Все для Победы!"
Благодарственное письмо участника проекта "Все для Победы!"
Благодарственное письмо участника проекта "Все для Победы!"
На ВДНХ состоялось открытие приемной кампании 2024/25 учебного года.
На ВДНХ состоялось открытие приемной кампании 2024/25 учебного года.
Гости посетили презентацию круглогодичного молодежного образовательного центра "ГосСтарт".
Гости посетили презентацию круглогодичного молодежного образовательного центра "ГосСтарт".
Мордовский национальный праздник "Шумбрат" отметили концертом на ВДНХ.
Гости увидели показ коллекций национальных костюмов этно-арт-театра "Варма".
Посетители смогли принять участие в мастер-классах по резьбе по дереву, вышивке, бисероплетению и другим ремеслам.
Пленарная сессия Форума БРИКС по урбанизации "Формирование устойчивых стратегий развития городской среды" прошла в павильоне № 75.
На выставке "Россия" состоялся музыкальный турнир "От русских корней до наших дней".
В зоне культурных проектов прошла презентация лучших инициатив в рамках Центрального макрорегиона.
В рамках празднования двухлетия благотворительного фонда Народного фронта "Все для Победы" состоялась торжественная церемония.
Награждение участников проекта "Все для Победы!"
Благодарственное письмо участника проекта "Все для Победы!"
На ВДНХ состоялось открытие приемной кампании 2024/25 учебного года.
Гости посетили презентацию круглогодичного молодежного образовательного центра "ГосСтарт".
На главной уличной сцене посетителям ВДНХ показали театрализованное представление "Акатуй".
На главной уличной сцене посетителям ВДНХ показали театрализованное представление "Акатуй".
Люди в чувашских национальных костюмах прошлись по выставке в массовом хороводе.
Люди в чувашских национальных костюмах прошлись по выставке в массовом хороводе.
У фонтана "Дружба народов" состоялся фестиваль "Самоварфест — Многонациональная Россия".
У фонтана "Дружба народов" состоялся фестиваль "Самоварфест — Многонациональная Россия".
В честь праздника "Акатуй" состоялось театрализованное костюмированное шествие народных и фольклорных коллективов.
В честь праздника "Акатуй" состоялось театрализованное костюмированное шествие народных и фольклорных коллективов.
Шестнадцатимиллионным посетителем выставки стала Наталья Ельшина с детьми Елизаветой и Романом. Они получили подарочный сертификат.
Шестнадцатимиллионным посетителем выставки стала Наталья Ельшина с детьми Елизаветой и Романом. Они получили подарочный сертификат.
Также на выставке отпраздновали день рождения Международного детского центра "Артек".
Также на выставке отпраздновали день рождения Международного детского центра "Артек".
Яркое празднование дня рождения "Артека" прошло в павильоне № 57.
Яркое празднование дня рождения "Артека" прошло в павильоне № 57.
На фестивале "Самоварфест — Многонациональная Россия" выступили артисты шоу "Золотое кольцо".
На фестивале "Самоварфест — Многонациональная Россия" выступили артисты шоу "Золотое кольцо".
У фонтана "Каменный цветок" состоялось шествие представителей Московского исторического фестиваля "Времена и эпохи".
У фонтана "Каменный цветок" состоялось шествие представителей Московского исторического фестиваля "Времена и эпохи".
На площадке "Спортивная Россия" прошел фестиваль силовых видов спорта "Евразийские игры — 2024".
На площадке "Спортивная Россия" прошел фестиваль силовых видов спорта "Евразийские игры — 2024".
На фестивале соревновались атлеты из разных регионов России. Он был приурочен ко дню рождения Севастополя.
На фестивале соревновались атлеты из разных регионов России. Он был приурочен ко дню рождения Севастополя.
Победителем соревнований стал Дмитрий Скосырский из Омска, второе место занял Давид Шамей из Белгорода, а третье — Александр Клоков из Липецка.
Победителем соревнований стал Дмитрий Скосырский из Омска, второе место занял Давид Шамей из Белгорода, а третье — Александр Клоков из Липецка.
На главной уличной сцене посетителям ВДНХ показали театрализованное представление "Акатуй".
Люди в чувашских национальных костюмах прошлись по выставке в массовом хороводе.
У фонтана "Дружба народов" состоялся фестиваль "Самоварфест — Многонациональная Россия".
В честь праздника "Акатуй" состоялось театрализованное костюмированное шествие народных и фольклорных коллективов.
Шестнадцатимиллионным посетителем выставки стала Наталья Ельшина с детьми Елизаветой и Романом. Они получили подарочный сертификат.
Также на выставке отпраздновали день рождения Международного детского центра "Артек".
Яркое празднование дня рождения "Артека" прошло в павильоне № 57.
На фестивале "Самоварфест — Многонациональная Россия" выступили артисты шоу "Золотое кольцо".
У фонтана "Каменный цветок" состоялось шествие представителей Московского исторического фестиваля "Времена и эпохи".
На площадке "Спортивная Россия" прошел фестиваль силовых видов спорта "Евразийские игры — 2024".
На фестивале соревновались атлеты из разных регионов России. Он был приурочен ко дню рождения Севастополя.
Победителем соревнований стал Дмитрий Скосырский из Омска, второе место занял Давид Шамей из Белгорода, а третье — Александр Клоков из Липецка.