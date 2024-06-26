https://ria.ru/20240626/vystavka-1955584055.html

Выставку "Россия" посетили 17 миллионов человек

Выставку "Россия" посетили 17 миллионов человек - РИА Новости, 26.06.2024

Выставку "Россия" посетили 17 миллионов человек

Выставку "Россия" посетили 17 миллионов человек, сообщила пресс-служба выставки. РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T14:23

2024-06-26T14:23

2024-06-26T14:24

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

игорь зотов

волгоград

нижний новгород

нижегородская область

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944474215_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d4448dcf5fc02dfca99d8da9492d97bd.jpg

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Выставку "Россия" посетили 17 миллионов человек, сообщила пресс-служба выставки. "Двадцать шестого июня на Международной выставке-форуме "Россия" встретили 17-миллионного посетителя. Им стал Егор Морозов, приехавший на выставку из Волгограда вместе со своей супругой Ольгой и двумя детьми: шестилетним Андреем и девятилетним Иваном", - рассказали в пресс-службе. Морозов отметил, что для семьи это стало большим сюрпризом. "Мы рады побывать здесь и увидеть все вживую. Очень жаль, что выставка закрывается, но надеемся, что она откроется в другом формате. Ее интересно посетить со всей семьей, посмотреть, какая у нас большая и великая страна", — сказал Морозов. Гости получили подарки от выставки "Россия" и правительства Нижегородской области. В торжественной обстановке им вручили сертификат на трехдневное путешествие в Нижегородскую область, организованное АНО "Агентство гостеприимства Нижегородской области". "Сегодня нашу выставку посетил 17-миллионный гость. Егор и вся его семья приехали к нам из Волгограда, а в подарок получили поездку в Нижний Новгород. Сейчас на нашей выставке максимальный поток гостей — не менее 100 тысяч человек в сутки. Хочу напомнить, что 8 июля выставка закрывается: те, кто еще не успел ее посетить — милости просим в гости!" — сказала генеральный директор выставки "Россия" Наталья Виртуозова. По данным организаторов выставки, в рамках путешествия Егор Морозов вместе со своей семьей посетит самые красивые и значимые места Нижнего Новгорода — Нижегородский кремль, музей "Русское искусство", Чкаловскую лестницу, парк 800-летия Нижнего Новгорода и Верхне-Волжскую набережную. Также 17-миллионного гостя и его родных ждут речная прогулка по Волге и Оке и визит в Городец — город, основанный Юрием Долгоруким, сегодня знаменит сохранением традиций и народными художественными промыслами. "Мы предложим семье 17-миллионного посетителя насыщенную программу, чтобы за эти три дня они убедились в том, что Нижний Новгород — 100% настоящая Россия! Здорово, что организаторы выставки "Россия" предоставили возможность посетителям вживую ознакомиться с одним из субъектов нашей большой и красивой страны!" — сказал заместитель председателя правительства Нижегородской области Игорь Зотов. Шестнадцатимиллионный гость посетил выставку "Россия" 15 июня. Им стала семилетняя Елизавета из Москвы. На выставку она приехала вместе со своим одиннадцатилетним братом Романом и мамой Натальей Ельшиной. Елизавету поздравили на стенде Самарской области и вручили сертификат на семейное путешествие по этому региону. Международная выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.

https://ria.ru/20240619/festival-1953909071.html

волгоград

нижний новгород

нижегородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

выставка-форум "россия", игорь зотов, волгоград, нижний новгород, нижегородская область, общество