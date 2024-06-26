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Выставку "Россия" посетили 17 миллионов человек - РИА Новости, 26.06.2024
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Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
14:23 26.06.2024 (обновлено: 14:24 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/vystavka-1955584055.html
Выставку "Россия" посетили 17 миллионов человек
Выставку "Россия" посетили 17 миллионов человек - РИА Новости, 26.06.2024
Выставку "Россия" посетили 17 миллионов человек
Выставку "Россия" посетили 17 миллионов человек, сообщила пресс-служба выставки. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T14:23
2024-06-26T14:24
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
игорь зотов
волгоград
нижний новгород
нижегородская область
общество
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Выставку "Россия" посетили 17 миллионов человек, сообщила пресс-служба выставки. "Двадцать шестого июня на Международной выставке-форуме "Россия" встретили 17-миллионного посетителя. Им стал Егор Морозов, приехавший на выставку из Волгограда вместе со своей супругой Ольгой и двумя детьми: шестилетним Андреем и девятилетним Иваном", - рассказали в пресс-службе. Морозов отметил, что для семьи это стало большим сюрпризом. "Мы рады побывать здесь и увидеть все вживую. Очень жаль, что выставка закрывается, но надеемся, что она откроется в другом формате. Ее интересно посетить со всей семьей, посмотреть, какая у нас большая и великая страна", — сказал Морозов. Гости получили подарки от выставки "Россия" и правительства Нижегородской области. В торжественной обстановке им вручили сертификат на трехдневное путешествие в Нижегородскую область, организованное АНО "Агентство гостеприимства Нижегородской области". "Сегодня нашу выставку посетил 17-миллионный гость. Егор и вся его семья приехали к нам из Волгограда, а в подарок получили поездку в Нижний Новгород. Сейчас на нашей выставке максимальный поток гостей — не менее 100 тысяч человек в сутки. Хочу напомнить, что 8 июля выставка закрывается: те, кто еще не успел ее посетить — милости просим в гости!" — сказала генеральный директор выставки "Россия" Наталья Виртуозова. По данным организаторов выставки, в рамках путешествия Егор Морозов вместе со своей семьей посетит самые красивые и значимые места Нижнего Новгорода — Нижегородский кремль, музей "Русское искусство", Чкаловскую лестницу, парк 800-летия Нижнего Новгорода и Верхне-Волжскую набережную. Также 17-миллионного гостя и его родных ждут речная прогулка по Волге и Оке и визит в Городец — город, основанный Юрием Долгоруким, сегодня знаменит сохранением традиций и народными художественными промыслами. "Мы предложим семье 17-миллионного посетителя насыщенную программу, чтобы за эти три дня они убедились в том, что Нижний Новгород — 100% настоящая Россия! Здорово, что организаторы выставки "Россия" предоставили возможность посетителям вживую ознакомиться с одним из субъектов нашей большой и красивой страны!" — сказал заместитель председателя правительства Нижегородской области Игорь Зотов. Шестнадцатимиллионный гость посетил выставку "Россия" 15 июня. Им стала семилетняя Елизавета из Москвы. На выставку она приехала вместе со своим одиннадцатилетним братом Романом и мамой Натальей Ельшиной. Елизавету поздравили на стенде Самарской области и вручили сертификат на семейное путешествие по этому региону. Международная выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.
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выставка-форум "россия", игорь зотов, волгоград, нижний новгород, нижегородская область, общество
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Игорь Зотов, Волгоград, Нижний Новгород, Нижегородская область, Общество
Выставку "Россия" посетили 17 миллионов человек

Выставку-форум "Россия" посетили 17 миллионов человек

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкБаннер международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве
Баннер международной выставки-форума Россия на ВДНХ в Москве
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Баннер международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Выставку "Россия" посетили 17 миллионов человек, сообщила пресс-служба выставки.
"Двадцать шестого июня на Международной выставке-форуме "Россия" встретили 17-миллионного посетителя. Им стал Егор Морозов, приехавший на выставку из Волгограда вместе со своей супругой Ольгой и двумя детьми: шестилетним Андреем и девятилетним Иваном", - рассказали в пресс-службе.
Как проходит выставка-форум "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На выставке "Россия" прошел финал вокального конкурса "Студвесна.Голос".

Выставка Россия. Вокальный конкурс Студвесна.Голос

На выставке "Россия" прошел финал вокального конкурса "Студвесна.Голос".

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1 из 11
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В конкурсе приняли участие около 150 школьников и студентов города.

Выставка Россия. Вокальный конкурс Студвесна.Голос

В конкурсе приняли участие около 150 школьников и студентов города.

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2 из 11
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В финале участники исполнили отрывки из лучших композиций своего репертуара.

Выставка Россия. Вокальный конкурс Студвесна.Голос

В финале участники исполнили отрывки из лучших композиций своего репертуара.

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3 из 11
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В гала-концерте "Чтобы помнили" приняли участие финалисты Межрегионального конкурса авторов и исполнителей военной и патриотической песни "Донбасс. Песни с передовой".

Выставка Россия. Гала-концерт Чтобы помнили

В гала-концерте "Чтобы помнили" приняли участие финалисты Межрегионального конкурса авторов и исполнителей военной и патриотической песни "Донбасс. Песни с передовой".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 11
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Представители науки, образовательных организаций и винодельческой промышленности вместе с посетителями обсудили перспективы развития виноделия в России.

Выставка Россия. Пленарное заседание Российское виноделие: взгляд сквозь призму науки и технологий

Представители науки, образовательных организаций и винодельческой промышленности вместе с посетителями обсудили перспективы развития виноделия в России.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 11
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На борцовском ковре прошла открытая тренировка по смешанным боевым единоборствам (ММА) с участием Владимира Минеева и Магомеда Исмаилова.

Выставка Россия. Пресс-конференция Fight Nights

На борцовском ковре прошла открытая тренировка по смешанным боевым единоборствам (ММА) с участием Владимира Минеева и Магомеда Исмаилова.

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6 из 11
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На ВДНХ прошел социальный форум с Юлией Барановской, в рамках которого были раскрыты истории участников соцпроектов "Женщины Донбасса" и "Люди Донбасса".

Выставка Россия. Открытие и стратегическая сессия социального форума Женщины Донбасса

На ВДНХ прошел социальный форум с Юлией Барановской, в рамках которого были раскрыты истории участников соцпроектов "Женщины Донбасса" и "Люди Донбасса".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Зрители увидели спектакль "Судьба человека. Первая весна".

Выставка Россия. Спектакль Судьба человека. Первая весна

Зрители увидели спектакль "Судьба человека. Первая весна".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 11
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В День памяти и скорби, 22 июня, на выставке "Россия" прошли тематические акции, концерты, спектакли и другие патриотические мероприятия.

Выставка Россия. Музыкально-поэтическая композиция Реквием. Вечная слава героям

В День памяти и скорби, 22 июня, на выставке "Россия" прошли тематические акции, концерты, спектакли и другие патриотические мероприятия.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 11
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Дальневосточный академический симфонический оркестр исполнил композицию "Реквием. Вечная слава героям" по одноименной поэме Роберта Рождественского на музыку Кузьмы Бодрова.

Выставка Россия. Музыкально-поэтическая композиция Реквием. Вечная слава героям

Дальневосточный академический симфонический оркестр исполнил композицию "Реквием. Вечная слава героям" по одноименной поэме Роберта Рождественского на музыку Кузьмы Бодрова.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 11
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На выставке "Россия" также прошла акция в поддержку жителей Севастополя.

Выставка Россия. Акция поддержки Севастополя

На выставке "Россия" также прошла акция в поддержку жителей Севастополя.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 11

На выставке "Россия" прошел финал вокального конкурса "Студвесна.Голос".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 11

В конкурсе приняли участие около 150 школьников и студентов города.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 11

В финале участники исполнили отрывки из лучших композиций своего репертуара.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 11

В гала-концерте "Чтобы помнили" приняли участие финалисты Межрегионального конкурса авторов и исполнителей военной и патриотической песни "Донбасс. Песни с передовой".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 11

Представители науки, образовательных организаций и винодельческой промышленности вместе с посетителями обсудили перспективы развития виноделия в России.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 11

На борцовском ковре прошла открытая тренировка по смешанным боевым единоборствам (ММА) с участием Владимира Минеева и Магомеда Исмаилова.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 11

На ВДНХ прошел социальный форум с Юлией Барановской, в рамках которого были раскрыты истории участников соцпроектов "Женщины Донбасса" и "Люди Донбасса".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 11

Зрители увидели спектакль "Судьба человека. Первая весна".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 11

В День памяти и скорби, 22 июня, на выставке "Россия" прошли тематические акции, концерты, спектакли и другие патриотические мероприятия.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 11

Дальневосточный академический симфонический оркестр исполнил композицию "Реквием. Вечная слава героям" по одноименной поэме Роберта Рождественского на музыку Кузьмы Бодрова.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 11

На выставке "Россия" также прошла акция в поддержку жителей Севастополя.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 11
Морозов отметил, что для семьи это стало большим сюрпризом. "Мы рады побывать здесь и увидеть все вживую. Очень жаль, что выставка закрывается, но надеемся, что она откроется в другом формате. Ее интересно посетить со всей семьей, посмотреть, какая у нас большая и великая страна", — сказал Морозов.
Гости получили подарки от выставки "Россия" и правительства Нижегородской области. В торжественной обстановке им вручили сертификат на трехдневное путешествие в Нижегородскую область, организованное АНО "Агентство гостеприимства Нижегородской области".
"Сегодня нашу выставку посетил 17-миллионный гость. Егор и вся его семья приехали к нам из Волгограда, а в подарок получили поездку в Нижний Новгород. Сейчас на нашей выставке максимальный поток гостей — не менее 100 тысяч человек в сутки. Хочу напомнить, что 8 июля выставка закрывается: те, кто еще не успел ее посетить — милости просим в гости!" — сказала генеральный директор выставки "Россия" Наталья Виртуозова.
Концерт, этнопоказ, музыкальный турнир: чем удивляет выставка "Россия"
© РИА Новости / Станислав Жданов | Перейти в медиабанк

Мордовский национальный праздник "Шумбрат" отметили концертом на ВДНХ.

Мордовский национально-фольклорный праздник Шумбрат на главной уличной сцене Международной выставки-форума Россия

Мордовский национальный праздник "Шумбрат" отметили концертом на ВДНХ.

© РИА Новости / Станислав Жданов
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© РИА Новости / Станислав Жданов | Перейти в медиабанк

Гости увидели показ коллекций национальных костюмов этно-арт-театра "Варма".

Коллекция Масторланга во время мордовского национально-фольклорного праздника Шумбрат на Международной выставке-форуме Россия

Гости увидели показ коллекций национальных костюмов этно-арт-театра "Варма".

© РИА Новости / Станислав Жданов
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2 из 11
© РИА Новости / Станислав Жданов | Перейти в медиабанк

Посетители смогли принять участие в мастер-классах по резьбе по дереву, вышивке, бисероплетению и другим ремеслам.

Мордовский национально-фольклорный праздник Шумбрат на главной уличной сцене на Международной выставке-форуме Россия

Посетители смогли принять участие в мастер-классах по резьбе по дереву, вышивке, бисероплетению и другим ремеслам.

© РИА Новости / Станислав Жданов
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3 из 11
© РИА Новости / Анатолий Медведь | Перейти в медиабанк

Пленарная сессия Форума БРИКС по урбанизации "Формирование устойчивых стратегий развития городской среды" прошла в павильоне № 75.

Пленарная сессия Форума БРИКС по урбанизации Формирование устойчивых стратегий развития городской среды на Международной выставке-форуме Россия

Пленарная сессия Форума БРИКС по урбанизации "Формирование устойчивых стратегий развития городской среды" прошла в павильоне № 75.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
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4 из 11
© РИА Новости / Станислав Жданов | Перейти в медиабанк

На выставке "Россия" состоялся музыкальный турнир "От русских корней до наших дней".

Коллектив Синяя Птица во время музыкального турнира От русских корней до наших дней на Международной выставке-форуме Россия

На выставке "Россия" состоялся музыкальный турнир "От русских корней до наших дней".

© РИА Новости / Станислав Жданов
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5 из 11
© РИА Новости / Анатолий Медведь | Перейти в медиабанк

В зоне культурных проектов прошла презентация лучших инициатив в рамках Центрального макрорегиона.

Сессия-презентация Пространство будущего: Центральный макрорегион на Международной выставке-форуме Россия

В зоне культурных проектов прошла презентация лучших инициатив в рамках Центрального макрорегиона.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
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6 из 11
© РИА Новости / Станислав Жданов | Перейти в медиабанк

В рамках празднования двухлетия благотворительного фонда Народного фронта "Все для Победы" состоялась торжественная церемония.

Пресс-конференция Все для Победы - 2 года на Международной выставке-форуме Россия

В рамках празднования двухлетия благотворительного фонда Народного фронта "Все для Победы" состоялась торжественная церемония.

© РИА Новости / Станислав Жданов
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7 из 11
© РИА Новости / Анатолий Медведь | Перейти в медиабанк

Награждение участников проекта "Все для Победы!"

Награждение участников проекта Все для Победы! на Международной выставке-форуме Россия

Награждение участников проекта "Все для Победы!"

© РИА Новости / Анатолий Медведь
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8 из 11
© РИА Новости / Анатолий Медведь | Перейти в медиабанк

Благодарственное письмо участника проекта "Все для Победы!"

Награждение участников проекта Все для Победы! на Международной выставке-форуме Россия

Благодарственное письмо участника проекта "Все для Победы!"

© РИА Новости / Анатолий Медведь
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9 из 11
© РИА Новости / Анатолий Медведь | Перейти в медиабанк

На ВДНХ состоялось открытие приемной кампании 2024/25 учебного года.

Открытие приемной кампании 2024/2025 года на Международной выставке-форуме Россия

На ВДНХ состоялось открытие приемной кампании 2024/25 учебного года.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
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10 из 11
© РИА Новости / Станислав Жданов | Перейти в медиабанк

Гости посетили презентацию круглогодичного молодежного образовательного центра "ГосСтарт".

Презентация круглогодичного молодёжного образовательного центра ГосСтарт на Международной выставке-форуме Россия

Гости посетили презентацию круглогодичного молодежного образовательного центра "ГосСтарт".

© РИА Новости / Станислав Жданов
Перейти в медиабанк
11 из 11

Мордовский национальный праздник "Шумбрат" отметили концертом на ВДНХ.

© РИА Новости / Станислав Жданов
Перейти в медиабанк
1 из 11

Гости увидели показ коллекций национальных костюмов этно-арт-театра "Варма".

© РИА Новости / Станислав Жданов
Перейти в медиабанк
2 из 11

Посетители смогли принять участие в мастер-классах по резьбе по дереву, вышивке, бисероплетению и другим ремеслам.

© РИА Новости / Станислав Жданов
Перейти в медиабанк
3 из 11

Пленарная сессия Форума БРИКС по урбанизации "Формирование устойчивых стратегий развития городской среды" прошла в павильоне № 75.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
Перейти в медиабанк
4 из 11

На выставке "Россия" состоялся музыкальный турнир "От русских корней до наших дней".

© РИА Новости / Станислав Жданов
Перейти в медиабанк
5 из 11

В зоне культурных проектов прошла презентация лучших инициатив в рамках Центрального макрорегиона.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
Перейти в медиабанк
6 из 11

В рамках празднования двухлетия благотворительного фонда Народного фронта "Все для Победы" состоялась торжественная церемония.

© РИА Новости / Станислав Жданов
Перейти в медиабанк
7 из 11

Награждение участников проекта "Все для Победы!"

© РИА Новости / Анатолий Медведь
Перейти в медиабанк
8 из 11

Благодарственное письмо участника проекта "Все для Победы!"

© РИА Новости / Анатолий Медведь
Перейти в медиабанк
9 из 11

На ВДНХ состоялось открытие приемной кампании 2024/25 учебного года.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
Перейти в медиабанк
10 из 11

Гости посетили презентацию круглогодичного молодежного образовательного центра "ГосСтарт".

© РИА Новости / Станислав Жданов
Перейти в медиабанк
11 из 11
По данным организаторов выставки, в рамках путешествия Егор Морозов вместе со своей семьей посетит самые красивые и значимые места Нижнего Новгорода — Нижегородский кремль, музей "Русское искусство", Чкаловскую лестницу, парк 800-летия Нижнего Новгорода и Верхне-Волжскую набережную. Также 17-миллионного гостя и его родных ждут речная прогулка по Волге и Оке и визит в Городец — город, основанный Юрием Долгоруким, сегодня знаменит сохранением традиций и народными художественными промыслами.
"Мы предложим семье 17-миллионного посетителя насыщенную программу, чтобы за эти три дня они убедились в том, что Нижний Новгород — 100% настоящая Россия! Здорово, что организаторы выставки "Россия" предоставили возможность посетителям вживую ознакомиться с одним из субъектов нашей большой и красивой страны!" — сказал заместитель председателя правительства Нижегородской области Игорь Зотов.
День рождения "Артека", фестивали и шествия: выходные на выставке "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На главной уличной сцене посетителям ВДНХ показали театрализованное представление "Акатуй".

Выставка Россия. Торжественное открытие праздника Акатуй

На главной уличной сцене посетителям ВДНХ показали театрализованное представление "Акатуй".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 12
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Люди в чувашских национальных костюмах прошлись по выставке в массовом хороводе.

Выставка Россия. Торжественное открытие праздника Акатуй

Люди в чувашских национальных костюмах прошлись по выставке в массовом хороводе.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 12
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

У фонтана "Дружба народов" состоялся фестиваль "Самоварфест — Многонациональная Россия".

Выставка Россия. Самоварфест - Многонациональная Россия

У фонтана "Дружба народов" состоялся фестиваль "Самоварфест — Многонациональная Россия".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 12
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В честь праздника "Акатуй" состоялось театрализованное костюмированное шествие народных и фольклорных коллективов.

Выставка Россия. Торжественное открытие праздника Акатуй

В честь праздника "Акатуй" состоялось театрализованное костюмированное шествие народных и фольклорных коллективов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 12
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Шестнадцатимиллионным посетителем выставки стала Наталья Ельшина с детьми Елизаветой и Романом. Они получили подарочный сертификат.

Выставка Россия. Встреча и награждение 16-миллионного посетителя выставки Россия

Шестнадцатимиллионным посетителем выставки стала Наталья Ельшина с детьми Елизаветой и Романом. Они получили подарочный сертификат.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 12
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Также на выставке отпраздновали день рождения Международного детского центра "Артек".

Выставка Россия. День рождения Международного детского центра Артек

Также на выставке отпраздновали день рождения Международного детского центра "Артек".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 12
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Яркое празднование дня рождения "Артека" прошло в павильоне № 57.

Выставка Россия. День рождения Международного детского центра Артек

Яркое празднование дня рождения "Артека" прошло в павильоне № 57.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 12
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На фестивале "Самоварфест — Многонациональная Россия" выступили артисты шоу "Золотое кольцо".

Выставка Россия. Самоварфест - Многонациональная Россия

На фестивале "Самоварфест — Многонациональная Россия" выступили артисты шоу "Золотое кольцо".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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У фонтана "Каменный цветок" состоялось шествие представителей Московского исторического фестиваля "Времена и эпохи".

Выставка Россия. Театрализованное шествие от Московского исторического фестиваля Времена и эпохи

У фонтана "Каменный цветок" состоялось шествие представителей Московского исторического фестиваля "Времена и эпохи".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На площадке "Спортивная Россия" прошел фестиваль силовых видов спорта "Евразийские игры — 2024".

Выставка Россия. Фестиваль силовых видов спорта Евразийские игры 2024

На площадке "Спортивная Россия" прошел фестиваль силовых видов спорта "Евразийские игры — 2024".

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На фестивале соревновались атлеты из разных регионов России. Он был приурочен ко дню рождения Севастополя.

Выставка Россия. Фестиваль силовых видов спорта Евразийские игры 2024

На фестивале соревновались атлеты из разных регионов России. Он был приурочен ко дню рождения Севастополя.

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Победителем соревнований стал Дмитрий Скосырский из Омска, второе место занял Давид Шамей из Белгорода, а третье — Александр Клоков из Липецка.

Выставка Россия. Фестиваль силовых видов спорта Евразийские игры 2024

Победителем соревнований стал Дмитрий Скосырский из Омска, второе место занял Давид Шамей из Белгорода, а третье — Александр Клоков из Липецка.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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На главной уличной сцене посетителям ВДНХ показали театрализованное представление "Акатуй".

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Люди в чувашских национальных костюмах прошлись по выставке в массовом хороводе.

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У фонтана "Дружба народов" состоялся фестиваль "Самоварфест — Многонациональная Россия".

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В честь праздника "Акатуй" состоялось театрализованное костюмированное шествие народных и фольклорных коллективов.

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Шестнадцатимиллионным посетителем выставки стала Наталья Ельшина с детьми Елизаветой и Романом. Они получили подарочный сертификат.

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Также на выставке отпраздновали день рождения Международного детского центра "Артек".

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Яркое празднование дня рождения "Артека" прошло в павильоне № 57.

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На фестивале "Самоварфест — Многонациональная Россия" выступили артисты шоу "Золотое кольцо".

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У фонтана "Каменный цветок" состоялось шествие представителей Московского исторического фестиваля "Времена и эпохи".

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9 из 12

На площадке "Спортивная Россия" прошел фестиваль силовых видов спорта "Евразийские игры — 2024".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 12

На фестивале соревновались атлеты из разных регионов России. Он был приурочен ко дню рождения Севастополя.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 12

Победителем соревнований стал Дмитрий Скосырский из Омска, второе место занял Давид Шамей из Белгорода, а третье — Александр Клоков из Липецка.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 12
Шестнадцатимиллионный гость посетил выставку "Россия" 15 июня. Им стала семилетняя Елизавета из Москвы. На выставку она приехала вместе со своим одиннадцатилетним братом Романом и мамой Натальей Ельшиной. Елизавету поздравили на стенде Самарской области и вручили сертификат на семейное путешествие по этому региону.
Международная выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.
Баннер международной выставки-форума Россия на ВДНХ в Москве
Фестиваль "Шукшинские дни на Алтае" презентуют на выставке "Россия"
19 июня, 11:44
 
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