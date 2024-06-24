Как проходит выставка-форум "Россия"

На выставке "Россия" прошел финал вокального конкурса "Студвесна.Голос".
На выставке "Россия" прошел финал вокального конкурса "Студвесна.Голос".
В конкурсе приняли участие около 150 школьников и студентов города.
В конкурсе приняли участие около 150 школьников и студентов города.
В финале участники исполнили отрывки из лучших композиций своего репертуара.
В финале участники исполнили отрывки из лучших композиций своего репертуара.
В гала-концерте "Чтобы помнили" приняли участие финалисты Межрегионального конкурса авторов и исполнителей военной и патриотической песни "Донбасс. Песни с передовой".
В гала-концерте "Чтобы помнили" приняли участие финалисты Межрегионального конкурса авторов и исполнителей военной и патриотической песни "Донбасс. Песни с передовой".
Представители науки, образовательных организаций и винодельческой промышленности вместе с посетителями обсудили перспективы развития виноделия в России.
Представители науки, образовательных организаций и винодельческой промышленности вместе с посетителями обсудили перспективы развития виноделия в России.
На борцовском ковре прошла открытая тренировка по смешанным боевым единоборствам (ММА) с участием Владимира Минеева и Магомеда Исмаилова.
На борцовском ковре прошла открытая тренировка по смешанным боевым единоборствам (ММА) с участием Владимира Минеева и Магомеда Исмаилова.
На ВДНХ прошел социальный форум с Юлией Барановской, в рамках которого были раскрыты истории участников соцпроектов "Женщины Донбасса" и "Люди Донбасса".
На ВДНХ прошел социальный форум с Юлией Барановской, в рамках которого были раскрыты истории участников соцпроектов "Женщины Донбасса" и "Люди Донбасса".
Зрители увидели спектакль "Судьба человека. Первая весна".
Зрители увидели спектакль "Судьба человека. Первая весна".
В День памяти и скорби, 22 июня, на выставке "Россия" прошли тематические акции, концерты, спектакли и другие патриотические мероприятия.
В День памяти и скорби, 22 июня, на выставке "Россия" прошли тематические акции, концерты, спектакли и другие патриотические мероприятия.
Дальневосточный академический симфонический оркестр исполнил композицию "Реквием. Вечная слава героям" по одноименной поэме Роберта Рождественского на музыку Кузьмы Бодрова.
Дальневосточный академический симфонический оркестр исполнил композицию "Реквием. Вечная слава героям" по одноименной поэме Роберта Рождественского на музыку Кузьмы Бодрова.
На выставке "Россия" также прошла акция в поддержку жителей Севастополя.
На выставке "Россия" также прошла акция в поддержку жителей Севастополя.