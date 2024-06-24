https://ria.ru/20240624/vystavka-forum-1955028609.html

Как проходит выставка-форум "Россия"

Как проходит выставка-форум "Россия" - РИА Новости, 24.06.2024

Как проходит выставка-форум "Россия"

Гости выставки "Россия" смогли побывать на тренировке бойцов ММА, вокальном конкурсе и принять участие в дискуссии о развитии виноделия. Подробности — в... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T16:03

2024-06-24T16:03

2024-06-24T18:51

фото

россия

донбасс

севастополь

юлия барановская

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Гости выставки "Россия" смогли побывать на тренировке бойцов ММА, вокальном конкурсе и принять участие в дискуссии о развитии виноделия. Подробности — в фотоленте Ria.ru.

россия

донбасс

севастополь

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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